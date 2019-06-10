Большой «вагон» повышенной проходимости – это квинтэссенция скандинавского подхода к практичности, дизайну и электронным ноу-хау. Как оказалось, что хорошо для Швеции, неплохо и в России

Если короля делает свита, то автомобильный бренд первого эшелона – фирменные аксессуары. Такие ассоциации вызвал у меня накрышный бокс, который предлагается для Volvo V90 Cross Country в нескончаемом списке опций. Мало того что этот элемент из вакуумного пластика практичен и аэродинамически выверен, так он еще и соотнесен с дизайном кузова, вдобавок отвечая самым строгим требованиям по безопасности. А потому мы решили протестировать шведский универсал повышенной проходимости именно с этим высокофункциональным «довеском», привлекающим внимание окружающих едва ли не сильнее, чем сама машина. Речь, кстати, идет о модификации Т5 с 2-литровым 249-сильным бензиновым мотором, полным приводом и 8-диапазонным «автоматом». Несмотря на то, что это стартовая версия модели на российском рынке, просят за нее немало – 3 425 000 рублей.

Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка

В какой-то момент мне показалось, что я поступил опрометчиво. Шутка ли, четверо взрослых и подросток-восьмиклассник, да еще багаж, который собирался для отправки на дачу многие месяцы! Тут-то и пригодился резерв в виде кофра на 350 л. Забрасываю в него крупногабаритный, но легкий скарб (пакеты с одеждой, продуктами, одеялами), фиксирую все штатными ремнями и запираю на ключ.

Оставшиеся коробки, сумки и пакеты загружаю в длинный, но не слишком глубокий багажник на 560 л. Здесь тоже хватает «умных» решений: дверь открывается с помощью электропривода, спинки задних сидений опускаются нажатием кнопки на стенке отсека, в фальшполе прячется полка-«заборчик» (с ее помощью разделяю пакеты «баррикадой»). В итоге универсал проглатывает весь багаж подобно библейскому киту.

Рассадка в салоне происходит... согласно росту. Подрастающее поколение отправляется в центр дивана – трансмиссионный тоннель здесь, увы, высок и широк (место не для длинноногих). А вот по флангам – хоромы, несмотря на то, что спинки заднего ряда не регулируется по наклону. К тому же пассажиры «галерки» могут сами настроить микроклимат – есть и раздельный блок климатической установки, и функция подогрева сидений. Эргономика передних кресел близка к идеальной, разве что наполнитель в традициях современных Volvo жестковат. Зато, забравшись в недра меню мультимедиа Sensus Connect, можно задать тонкую настройку валикам боковой поддержки и удлинителю подушек.

Устроившись в салоне, обсуждаем с родственниками эволюцию дизайна. Отец в молодости работал в Скандинавии, и стиль Volvo V90 Cross Country ему близок. Вспоминаем Volvo 200-й серии – машины c внешностью чемодана, мягкой валкой подвеской и легендарной пассивной безопасностью, проводим параллели. Наш герой унаследовал резкие грани интерьера, но получил их в несвойственной 1990-м хайтековской обертке. Настраиваемая электронная «приборка» и 9-дюймовый центральный дисплей медиасистемы – два эпицентра интерьера. Пролистывая страницы этого iPad от Volvo, можно задать алгоритм работы многочисленным электронным ассистентам. Тут вам и комбинация адаптивного «круиза» с системой контроля рядности, и комплекс City Safery, активирующий при необходимости экстренное торможение, и считывание дорожных знаков, и автопарковщик, и четко работающая система контроля слепых зон. Весь этот арсенал явно усиливает чувство защищенности.

Большому кораблю – большое плавание

Почти 5 м габаритной длины отнюдь не мелочь в мегаполисе: пока не сел за руль, ждешь подвоха с обзорностью и маневрированием. И некоторые сложности действительно есть. Дело в том, что линия бокового остекления высоковата, а отражающие элементы на удивление малы в корпусах внешних зеркал. Дорога, правда, просматривается неплохо, но где же шведская практичность, стремление выжать максимум из конструкции? Впрочем, эти особенности экстерьера компенсируются возможностями системы кругового обзора. На центральный дисплей выводится четкая, сочная и защищенная от бликов картинка машины с высоты птичьего полета. Опять-таки, занырнув глубоко в меню комплекса Sensus Connect, вы можете тасовать видеоракурсы при движении как назад, так и вперед, ориентируясь в том числе на активные траекторные подсказки. А еще система предотвращения столкновений своевременно оповестит звуком и пиктограммой о препятствии, когда вы выезжаете с парковки задним ходом.

В движении «швед» воспринимается как большой автомобиль с мощным мотором и шасси, настроенным с приоритетом на езду по скоростному шоссе. Бензиновый 249-сильный двигатель отзывчив в широком диапазоне оборотов, однако, когда на борту пятеро, а поклажи буквально «выше крыши», ускорение со старта и с высоких скоростей происходит чуть медленнее, чем рассчитываешь. Конечно, всегда можно активировать «спортивные» настройки, хотя сделать это быстро не получится – барабанчик выбора ездовых режимов скользкий и на тоннеле расположен чуть дальше, чем нужно для оперативного использования. А еще шведский «вагон» взбодрится, если толкнуть селектор «автомата» влево и вниз – в ручном режиме коробка честно удерживает повышенные обороты, создавая запас тяги для быстрых ускорений. Но навязывать универсалу роль спринтера не хочется, этот автомобиль подкупает другим – уверенным поступательным разгоном в режиме «комфорт», высокой плавностью хода, мощным торможением и внятными реакциями на поворот длинной (примерно три оборота от упора до упора) баранки.

А что если съехать на разбитые дороги и грунтовки? Ведь здесь стоит защитный обвес, а на заднем бампере выведена надпись Cross Country! Универсал начинает куда подробнее считывать «мелочевку» и вздрагивать всем корпусом на крупных ямах и стыках. В то же время на волнах покрытия становится заметна поперечная раскачка и задние пассажиры просят (цитирую) «уже перестать тестировать и просто довезти до места».

Что ж, на роль внедорожника этот «скандинав» подходит лишь с оговорками. С одной стороны, клиренс здесь внушителен (210 мм), с другой – геометрическую проходимость ограничивают выдающиеся во всех смыслах кузовные свесы. Несмотря на это, с задачей пробраться к загородному дому, реке, пруду, лесу автомобиль справится без проблем, а совладать с рыхлыми и скользкими поверхностям поможет «умный» полный привод с многодисковой муфтой в задней оси. На проселке на скорости до 40 км/ч можно задействовать режим Off Road, после чего электроника активирует систему спуска с горы, будет стремиться распределить тягу по осям в равных пропорциях, а система стабилизации сымитирует межколесные блокировки, помогая преодолеть сложный рельеф.

И все-таки стихия V90 Cross Country – это заезды на дальние расстояния. Иначе как объяснить, что наибольшую порцию комплиментов «швед» получил во время марш-броска от Москвы до Каширы по трассе М-4 «Дон»? Именно тут экипаж оценил и убаюкивающий комфорт подвески, и отличную шумоизоляцию, и плавные реакции машины на «газ» и руление. Я же, как водитель, обнаружил еще и ложечку дегтя в виде расхода 10 л/100 км в неспешном загородном цикле. Однако ждать от крупного, стремительного и отягощенного поклажей универсала детского аппетита было бы как минимум наивно. Пословица «как работает, так и ест» в данном случае совершенно уместна.

Технические характеристики Volvo V90 Cross Country T5 AT8 AWD Габариты, мм 4939х1879х1543 Колесная база, мм 2941 Дорожный просвет, мм 210 Объем багажника, л 560 Снаряженная масса, кг 1920 Диаметр разворота, м 11,6 Тип двигателя бензиновый L4 с турбонаддувом Рабочий объем, см³ 1969 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 350/1500–4800 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 230 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,4 Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 60