Volvo XC40

Этой модели Volvo уже четыре года, три с лишним из которых XC40 продается в России, так что автомобиль хорошо знаком и владельцам, и журналистам: не считая партнерских материалов, одних только собственных тестов на сайте Motorpage было два – сначала про XC40 с топовым дизельным двигателем, потом про него же – с топовым бензиновым. Так что все главные слова про это компактный кроссовер давно сказаны, подробный анализ проведён и резюме вынесено: комфортный безопасный модник-хипстер

Но оба раза наши тесты проходили летом. А в этот раз за окном – настоящая русская зима: двадцатиградусные морозы, метели и снежные заносы. И под капотом тестового XC40 в этот раз – младший в линейке его моторов дизельный D3, 150 л.с., 320 Нм. Может, это шанс добавить несколько штрихов к уже сложившемуся портрету? Как в экстремальных зимних условиях проявит себя наш хипстер, наш самый доступный Volvo?

Вы не ослышались, именно самый доступный. 3 281 600 рублей – стоимость тестового автомобиля в комплектации Momentum, но она набежала за счёт полного привода, пакетов и опций, а так минимальная цена на моноприводный XC40 – от 2 550 000 рублей. Более дешевый V40 Cross Country уже год с лишним как снят с производства, за младший в линейке седанов S60 в минимальной комплектации сейчас просят от 2 730 000 рублей, получается, XC40 сейчас и правда самый демократичный Volvo, точка входа в бренд.

Плюсы при минусе

Большой жирный плюс в оценочную таблицу XC40 получает первым же морозным утром. Возможность при температуре минус 20 сесть в тёплый салон автомобиля с уже очищенными от снега окнами – бесценна. Спасибо предпусковому подогревателю, через мобильное приложение Volvo On Call на смартфоне можно запрограммировать до восьми таймеров его включения – ну или в любой момент запустить подогреватель принудительно, если забыл установить время отъезда накануне. Особенно понимаешь, чего лишен, по контрасту, заводя собственный Volvo, – без Volvo On Call и предпускового подогрева, – чтобы поменять его на стоянке местами с тестовым XC40. И вот твой автомобиль, бензиновый, к слову, а не дизельный, уже 10 минут работает, пока ты очищаешь его от снега. А садишься за руль – в салоне все ещё холодно, хотя климат-контроль установлен на +25 и все подогревы сидений включены на максимум… И в этот момент трата нескольких десятков тысяч рублей на покупку и установку себе такой автономной «печки» с дистанционным управлением уже не кажется безумным расточительством.

Правда, и XC40 есть куда расти. Совет номер один: садясь в уже прогретый заранее предпусковым подогревателем автомобиль, не поленитесь, смахните щеткой оставшийся небольшой островок снега сверху в центре ветрового стекла – там, где с изнанки стекла на массивном основании крепится салонное зеркало заднего вида. Иначе когда вы тронетесь с места, на приборной панели появится надпись: «датчик ветрового стекла заблокирован» и вам будет недоступен, например, адаптивный круиз-контроль. Совет номер два: зимой перед началом движения отбейте лед со щеток стеклоочистителя – он там точно будет. Потому что в тестовом XC40 подогрев форсунок омывателя лобового стекла был (пакет CLIMATE 1, подогревы форсунок и руля, 19 200 рублей), но само лобовое и зона дворников обогревались максимум вентилятором печки изнутри. И весь оттаявший за время работы предпускового подогревателя снег съезжал вниз, на щетки, на морозе немедленно превращался в лед, и уже на дороге при включении стеклоочистителя – сюрприз! – гром обледеневших щеток по стеклу.

Но зато именно зимой, когда каждая лишняя секунда на холоде что нож острый, замечаешь, что в XC40 – одна из лучших по точности срабатывания систем открывания багажника «с ноги». Не приходится с поклажей в руках стоять на одной ноге, исполняя другой танцевальные па под задним бампером в попытках найти место, где стоит управляющий открытием багажника датчик. В XC40 багажник открывается самое большее со второго маха ногой. В других автомобилях, приходилось на радость окружающим исполнять странные танцы по пять-шесть раз. Один немецкий премиумный бренд вообще заставил меня капитулировать – я открывал багажник рукой.

А вот что в тестовом XC40 огорчило – то, что в автомобиле за 3,2 с лишним миллиона может быть неактивна не то что штатная навигация, это бы ладно, но и поддержка CarPlay. Они «за отдельную денежку», сказал сотрудник пресс-парка. Так что даже Google-карт со своего смартфона во время теста я был лишен, и крупный центральный тачпад XC40 оказался как бы не у дел: для оставшихся функций его размер был явно избыточным. Максимум онлайна, который удалось выжать из XC40 – используя смартфон как модем, настроить интернет-радио, TuneIn, но это, скорее, ненужный изыск. А вот навигатор Here, показав свой значок на тачпаде, в руки так и не дался, как ни пытался я уловить его сетью смартфона. В некоторое утешение, в этой не самой богатой версии XC40, несмотря на маленький объем его салона, обнаружилась отличная акустическая система. Даже треки обычного FM-радио звучали так, что слышны были каждая струна у гитар, каждый скрип смычка по струнам у скрипок, цокот каждой тарелки у ударных.

Снежное шоу

Конечно, XC40 D4, который был на тесте у Motorpage три года назад, ездил пободрее, чем этот XC40 D3, – все-таки разница в 40 сил. Но если не ставить спортивных рекордов, и в городе, и за городом динамики D3 вполне хватает. И если может показаться, что в режиме Eco автомобиль немного подтупливает, то в режиме Comfort при зимней эксплуатации вопросов к динамике нет. Самым ненужным в этот раз мне показался режим Dynamic – не возникало желания включать его посреди снежных заносов. Если все-таки включал, то XC40 D3 честно напрягался, выкручивая из себя больше обычного – двигатель чуть слышнее, рывок сильнее, разгон быстрее, но все это для него комфортного спокойного кроссовера выглядело не очень органичным. Кстати, максимальная скорость в нем, вопреки паспортным данным, уже не 200 км/ч, а ограничена электроникой до 180 км/ч, как и у всех легковых Volvo c 2020 года – политика концерна, забота о безопасности.

Но что же самый важный для зимы режим, внедорожный? При переходе в Offroad в центре приборной панели возникает сектор компаса, показывающий направление движения, на шкале спидометра подсвечивается сектор от 0 до 40 км/ч – при скорости «сорок плюс» XC40 автоматически возвращается в режим Comfort. Педаль акселератора в Offroad становится более «длинной» и эластичной, коробка передач не поднимается выше второй передачи из восьми возможных. Для городского оффроуда всего этого вполне достаточно, но преувеличивать внедорожные возможности XC40 я бы не стал, и вот почему.

Упражнение, которое подкинула мне жизнь, выглядело несложным: идущий немного в горку местный проезд в дачном поселке, под колесами ровный слой снега сантиметров в двадцать пять. Слева канава, справа забор, впереди тупик. Задача: добраться до конца тупика, выгрузить вещи – и по своим следам вернуться задним ходом. Дорогу туда XC40 одолел легко. На подъем через снежную целину автомобиль вытянули ведущие передние колеса, одновременно задававшие направление движения, а задние, подключаясь через многодисковую муфту, скорее, ассистировали. А на обратном пути передние и задние колеса как бы поменялись ролями. И задние, неуправляемые и в первые доли секунды лишенные крутящего момента, работать «первым номером» отказались – корму автомобиля сразу после начала движения переставляло то налево к канаве, то направо к забору. После чего газовать, выправляя траекторию рулем, становилось уже опасно. Пришлось «разъездить» всю дорогу короткими бросками вперед-назад, превратив колею в равномерное месиво, тогда удалось выехать. Будь в трансмиссии межосевая блокировка – и проблема бы умерла, не родившись. Но это претензия не конкретно к XC40, на его месте так поступил бы почти каждый – каждый переднеприводный кроссовер с подключаемой задней осью.

Ёрзание туда-сюда по снегу аукнулось повышенным расходом топлива. Хотя с калькуляцией у XC40 явно нелады. Получив от меня незадолго до попадания в снежный плен полный 54-литровый бак солярки, XC40 D3 обещал в ответ при среднем расходе в 9,6 литров остаток пробега в 1130 км – восхитительный, пусть и арифметически невозможный показатель! После снежных покатушек я обнаружил на приборной панели цифру вдвое меньшую – 630 км пробега до заправки. Но через час движения по трассе в режиме Eco цифра вернулась почти к прежнему значению, 1120 км при среднем расходе в 8 литров – чудеса экономичности.

Предел контроля

Зато на заснеженной загородной дороге с колеей и ледяными неровностями XC40 держит курс так идеально, что можно просто отпустить руль. Первая мысль: так просто не бывает, на таком покрытии автомобиль просто обязан «погуливать». Но нет, даже когда XC40 на скорости наезжает правым колесом на снежный вал, оставленный на дороге снегоуборщиком, не происходит ни-че-го, автомобиль как ехал, так и едет. Все электронные помощники водителя работают так незаметно, так корректно и так ювелирно, что это воспринимаешь как само собой разумеющееся. Это стиль Volvo – вложить огромное количество труда так, чтобы это было незаметно, но всё потом прекрасно работало. По укатанному снегу с ледяными вставками едешь в привычном темпе, потом смотришь на спидометр – ба, 110 км в час, а под колесами-то совсем не сухой асфальт… Но всему есть пределы.

Московская вечерняя пробка на восемь баллов, снегопад, на дороге – глубокая каша из снега и реагентов, мне предстоит знакомый поворот налево с Каланчевской улицы на площадь трех вокзалов, под железнодорожный мост. Навстречу идет сплошной поток, стрелка налево «короткая", так что надо ловить момент. Вот он! Успеваю протиснуться в узкий промежуток в потоке и – ура, свобода, – ныряю под путепровод. Но не в средний проем – он занят моими предшественниками, – а в крайний левый, он свободен. И в следующую секунду я понимаю, что автомобиль едет не вперед, а вбок, и слева на меня несется гранитная стена. Попытка доработать рулем и газом не удается, видимо, под снежной кашей голый лед, остается тормозить, понадеявшись на ABS, вжаться в кресло и ждать удара. И это было просто чудо, другого объяснения у меня нет – XC40 остановился в каком-то сантиметре от стены, уже под истошный вой парктроников.Так что даже ощущением абсолютной безопасности, которое дает Volvo, не стоит злоупотреблять. При потере сцепления с дорогой не помогут ни шипованные зимние Continental V, ни полный привод, ни электронные помощники…

Вердикт: если не навязывать XC40 амплуа внедорожника, среднерусская зима этому автомобилю прекрасно подходит. Городская снежная каша, загородная зимняя трасса, заснеженный дачный проселок – его стихия. Стоит ли такой XC40 своих денег? Для ценителей стиля Volvo – безусловно да. Но у тех, кто будет делать чисто рациональный, прагматический выбор в рамках 3,2 миллиона рублей, будет немало альтернатив.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOLVO XC40 D3 ГАБАРИТЫ, ММ 4425x1863x1652 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2702 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 211 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 586/1336 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1663 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, турбодизель РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 150 при 3750 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 320 при 1750-3000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 10,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,3