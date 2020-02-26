Формула, с помощью которой шведский кроссовер соблазняет женщин, состоит из четырех компонентов – привлекать, развлекать, катать и защищать

Привлекательность самого компактного кроссовера Volvo для дам не просто очевидна, а подтверждена соответствующей наградой: в 2018 году этот «швед» стал победителем конкурса «Всемирный женский автомобиль года», обойдя таких мощных конкурентов, как BMW X2, Jaguar E-Pace, Peugeot 508 и Porsche Cayenne. Жюри премии, основанной в 2009-м в противовес конкурсу «Всемирный автомобиль года», состоит исключительно из автомобильных журналисток. Последние выносят свой вердикт по критериям: вместительность, эргономика, динамичность, приспособленность для перевозки детей, легкость управления, безопасность и внешняя привлекательность. Чтобы лучше понять аргументы женского жюри, мы взяли на тест полноприводный XC40 T4 в щедро оснащенной комплектации Inscription.

Стиль и защита

«Младший» SUV шведского бренда на поверку вовсе не мал. На образ крепко сбитого автомобиля работает внушительная ширина (1863 мм), серьезный по меркам городских кроссоверов клиренс (211 мм), защитный обвес и малая площадь бокового остекления. Эти «бойницы» и «броня» создают то самое чувство защищенности, которое многие автомобилистки ставят во главу угла. Хотя, на мой взгляд, с темой щитов и заслонов дизайнеры даже переборщили: мощные стойки и взмывающая вверх линия задних дверей ограничивают «тыловой» обзор. Адаптивные фары со светодиодными «молотами Тора», вогнутая решетка радиатора с крупным логотипом, большие колеса с изящными спицами между тем работают как эстетические приманки. Этот Volvo харизматичен, небанален и сексапилен, и я ничуть не удивлена вердиктом жюри «Всемирного женского автомобиля года».

Салон оформлен, с одной стороны, проще, чем в «старших» XC60 и XC90, но внимание к деталям компенсирует разницу в статусе моделей. Хрустальная рукоять джойстика переключения передач, шикарная кожаная обивка кресел цвета красного вина, удачное сочетание деревянных и хромированных акцентов – все это не только ультрамодно выглядит, но и подчеркивает индивидуальность.

В то же время здесь огромное количество всевозможных ниш и кармашков (есть даже съемный ящик для мусора перед подлокотником). Обзор вперед и эргономика водительской зоны близки к оптимальным. Дверные проемы широкие, задние сиденья складываются в ровный пол, багажный отсек на 459 л без больших выступов, а его фальшпол трансформируется в перегородку, удерживающую багаж.

Ну и, разумеется, XC40 подкупает гаджетоманок электронным совершенством. Виртуаль­ная «приборка» имеет четыре варианта настройки, а на дисплей между циферблатами выводится цветная карта навигации. Изюминка вертикального планшета Sensus – внятная и сочная картинка с камер кругового обзора. А какой девушке не понравятся люк и пятая дверь с электроприводами, память настроек сиденья водителя, система бесключевого доступа в салон, беспроводная зарядка смартфона и «теплые» опции – подогрев руля, лобового стекла, всех сидений. Жаль только, что за полный комплект «теплоты» придется доплатить.

Поедем, красотка, кататься

За рулем даже невысокая женщина сможет смотреть на соседей по потоку свысока. Посадка по умолчанию джиперская, вертикальная, но управление – с перчинкой. Бензиновый 2-литровый мотор, выдающий 190 л.с., в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» позволяет мчать по делам и везде успевать. Добраться до загородного дома помогут хорошая геометрическая проходимость и многодисковая муфта, мастерски жонглирующая тягой.

Подвеска настроена жестковато, зато машина четко держит траекторию, а информативный руль вместе с бойким мотором провоцирует к активной езде. Уверенности придают также цепкие, но не резкие тормоза и, конечно же, фирменные «телохранители», удерживающие машину в полосе, предупреждающие о помехах в слепой зоне, а в случае опасности готовые активировать экстренное торможение. Хотя некоторые «поводыри», как мне показалось, работают даже излишне предупредительно. К примеру, когда я начала выезжать с парковки задним ходом, ремень безопасности вдруг затянулся и машина встала как вкопанная. Это она среагировала на автомобиль, следовавший перпендикулярным курсом метрах в пятидесяти, который я сама отлично видела. Понравится ли такое «самоуправство» феминисткам?

Шутки шутками, но от опеки «скандинава» избавиться не так-то просто. Впрочем, прыть электронных ассистентов можно умерить буквально мановением руки – пролистываешь экран планшета Sensus вправо и снимаешь подчеркивание под той или иной функцией. Однако системы возобновят работу со следующим запуском двигателя. А вот против того, что всегда начеку система City Safety (идет в «базе» на всех современных моделях Volvo и позволяет избегать столкновений на малых скоростях), я ничего не имею против – в пробке и правда можно зазеваться.

Остается добавить, что за приятный во всех отношениях 190-сильный бензиновый SUV в комплектации Inscription дилеры просят 2 860 000 рублей. За эти деньги вы получаете не просто быстрый и комфортабельный автомобиль, а скандинавский артистизм в премиальной обертке. Ящички, хрусталь, качественная музыка, огоньки внешней и салонной подсветки, как и сверхбдительные телохранители, прилагаются.