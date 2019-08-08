Кто такой хипстер? Если объединить все определения воедино, то можно вывести некую формулу: кеды, айфон, блог в инстаграме и увлечение современным искусством или технологиями. При чем здесь автомобиль? - спросите вы. А при том, что Volvo XC40 во всех отношениях: и в дизайне, и в идеологии, и в восприятии выглядит типичным хипстером. Вопрос один - хорошо ли это?

С первого взгляда на эту машину можно понять, что рисовали её для молодых. Конечно, может быть я громко выражусь, но до сегодняшнего дня уважающий себя молодой человек не сел бы за руль Volvo. Что поделать, эти автомобили в большинстве своем имели амплуа семейных или «серьезных карет для солидных людей». Наверное, мне сейчас возразят, что был хэтчбек С30 и седан S40, которые уже «нацеливались» на молодую аудиторию. Теоретически это так, только первый как-то особо не взлетел и им, в основном, управляли всякие вампиры из голливудских сериалов, а второй снискал популярность у сорокалетних домохозяек.

Получается, что новый XC40 можно назвать очередной попыткой захвата аудитории «молодых»? Безусловно, и у меня есть ощущение, что она окажется выигрышной. Вернемся к дизайну, автомобиль демонстрирует свой собственный и уникальный стиль. В компании, наконец-то, отошли от тактики создания уменьшенных копий своих флагманов, когда «шестидесятый» похож на «девяностого» и.т.д- теперь автомобили стали самобытнее и наиболее ярко это проявляется в новом XC40. В отличие от старших братьев, которые сохранили некоторую грузность, "сороковая" модель выглядит подтянутой и свежей. Автомобиль мне понравился и рецепт успеха - эффектные выштамповки на боковинах, ломаная оконная линия и двухцветная окраска кузова. Кстати, сочетания не слишком броские, например, черный с белым или голубой с бежевым. Последний дифирамб, который я направлю в сторону внешности: в автомобиле нет китча и азиатчины, он словно шкаф из Икеи – модный, но не кричит об этом.

А вот салон, меня, к сожалению, разочаровал. Кто-то из коллег уже окрестил его «упрощенной по материалам и сжатой с боков копией XC60». Пожалуй, я соглашусь с этим комментарием, материалы отделки действительно на голову ниже старших моделей. Нет и фирменных ребристых крутилок запуска мотора и выбора режимов движения, которые заменены обычными кнопками. Пару слов хочется сказать об отделке дверных карт, в её роли здесь выступает материал, похожий на ковролин. Единственное, что меня удерживает от комментария «прям как в УАЗике», это заявление представителей компании о том, что этот материал создан из переработанных отходов.

Однако самое печальное заключается в словах «копия XC60». Поясню, салон XC40 этот тот случай, когда маркетинг победил. Речь о том, что сегодня салоны младших моделей выполнены по мотивам старших братьев, чтобы у владельцев культивировалось ощущение, что они находятся в более дорогом автомобиле. Другая сторона медали - отсутствие индивидуальности. В случае с Volvo - общая архитектура передней панели и традиционный экран мультимедийной системы, который выполнен в виде модного гигантского планшета. Впрочем, о нем стоит рассказать отдельно, так как мультимедийная система в этом автомобиле имеет важное стратегическое значение.

Здесь стоит сделать лирическое отступление. Моду на такие планшеты задал Илон Маск со своими автомобилями Tesla. Весь мир подхватил этот искусственный тренд и до сих пор следует ему, а сам Маск взял и отказался от них в пользу обычных горизонтальных экранов. Вернемся же к шведскому планшету. Если вы думаете, что он отвечает лишь за развлекательные функции, то вы заблуждаетесь - на этом аппарате завязана добрая половина аппаратных регулировок: управление камерами, водительскими ассистентами, бортовым компьютером. Даже климат-контроль с подогревами сидений зашит в мультимедийку, и это не есть хорошо, так как в автомобиле нет никаких физических кнопок-дубликатов и, например, на ходу этим комплексом управлять очень неудобно - постоянно приходится отвлекаться от дороги, чтобы ткнуть в нужное место на экране. Кроме того, до некоторых позиций приходится добираться ну очень долго - открыл меню, зашел в подраздел, там выбрал очередной подпункт и только с третий попытки нашел нужную клавишу. По крайней мере, сенсор отличается хорошим откликом, и «тыкать» в экран удобно. И все же, когда у тебя под рукой есть кнопка-дубликат, как, например, в каком-нибудь Лексусе — это очень облегчает жизнь. К слову, перед тем как говорить о ездовых качествах, я не могу не похвалить кресла - с удобным профилем и широким набором регулировок. Для задних пассажиров места, можно сказать, в избытке, но удобно разместиться смогут только двое пассажиров.

Теперь пора разобраться с тем, как это хозяйство едет, но для начала немного технической информации. Автомобиль построен на новой модульной "тележке" CMA. Эта платформа разработана совместным предприятием Geely, Volvo и научно-исследовательской компанией China Euro Vehicle Technology. Здесь, к слову, кроется еще один признак самобытности автомобиля - старшие модели также базируются на модульной «тележке», но другой - SPA. Одно из главных отличий между платформами заключается в подвеске, у нашего подопытного спереди установлен «макферсон», а сзади - «многорычажка». Что касается генотипа SPA, то тамошняя передняя подвеска - «двухрычажка», а задняя - конструкция с поперечной рессорой.

Но перейдем от лирики к конкретике. Если говорить о ездовых повадках XC40, то, решив похулиганить и посмотреть, как автомобиль ведет себя при динамичных перестроениях, я заметил, что он не любит, когда с ним обращаются резко. Маневры на скорости сопровождались существенными колебаниями кузова и срабатыванием системы стабилизации. Да и в обычном режиме «Сороковой» выполняет программу не чисто - с валкостью, которая присуща более крупным автомобилям. В целом, можно сказать, что автомобиль показал некоторый дуализм - при броской внешности, его ездовые повадки оказались не слишком-то острыми и спортивными. Впрочем, это легко объяснить, так как Volvo строятся, в первую очередь, с прицелом на американский рынок, где во главу угла всегда ставился комфорт.

Что касается двигателя, то в нашем случае под капотом установлен бензиновый агрегат T4 мощностью в 190 лошадиных сил. Он прекрасно отрабатывает каждую из них и даже демонстрирует определенную прыть. Если говорить о разгоне, то до цифры сто на спидометре автомобиль добирался примерно за восемь с половиной - девять секунд, что весьма неплохо. Единственный момент, я не смог подружиться с педалью газа. Даже при малейшем нажатии автомобиль резко бросается вперед, словно кто-то выстреливает им из пушки. А вот к трансмиссии вопросов нет - безальтернативный 8-ступенчатый автомат работает четко и безукоризненно. Кстати, моторная линейка состоит из четырех агрегатов: помимо нашего двигателя существует еще старший бензиновый мотор T5 мощностью в 249 лошадиных сил. Он, по мнению коллег, умеет дарить мурашки. А еще есть дизельный двигатель D3 на 150 коней. В современных реалиях, я бы остановил свой выбор на последнем, так как даже с мотором T4 показатели расходомера не опускались ниже 12 литров на сотню, чего уж говорить о старшем «движке». К слову, автомобиль которым мне довелось управлять, был полноприводным. Правда, сказать мне о нем практически нечего - тест проходил в городских условиях, а на дворе стояло теплое время года. Да и кто в здравом уме погонит в пампасы такой стильный автомобиль. Но если вдруг такое произойдет, то вам в помощь будет неплохая геометрическая проходимость, высокий клиренс в 211 миллиметров и муфта BorgWarner. Для пущей уверенности - помните, мы уже говорили про выбор дорожных режимов - вы можете перевести селектор в режим Off-road. Тогда трансмиссия и двигатель перестраиваются на имитацию понижающего ряда, однако я повторюсь, не надо портить такую красоту проселком, грязью и прочим непотребством.

Теперь пришла пора сделать вывод. Еще раз проговорим исходные данные: XC40 - это тот случай, когда в Volvo попытались сделать автомобиль для молодого поколения, если хотите, для хипстеров, уйдя от реноме «чемоданов» солидного человека. Оговорюсь сразу, кое-где Акелла промахнулся, и в основном это касается технической части. Понимаете, некоторых молодых людей интересует драйв и азарт, и поверьте, здесь его достаточно, но управляемость, например, не дотянули - еще прослеживается некоторая валкость и нелюбовь к резким маневрам - до коллег из другой холодной нордической страны инженерам Volvo надо еще немножко пошагать. С другой стороны, этот автомобиль словно кричит нам, что он создан в первую очередь не для ощущений, а для восприятия. Свежий дизайн, обилие технологий - все это предназначено для того, чтобы человек начал, ну если не восхищаться, то хотя бы проявлять интерес к автомобилю уже с первого взгляда. Кстати, вы знаете, что инженеры Volvo «заморочились» и сделали доступным управление многими функциями автомобиля с телефона. Вы можете завести кроссовер, включить климат-контроль, открыть двери или багажник, а также отследить местоположение автомобиля. Да, соглашусь, эта штука уже не нова, но она не перестает удивлять. Собственно, здесь кроется вывод: хипстеры - это люди, которые подвержены влиянию современных трендов, правда, углубленное погружение в тему чего-либо им чуждо - они просто будут восхищаться неким «вау». Volvo XC40 - как раз, то самое «вау», если мы будем говорить категорией предметов. Автомобиль, которым можно похвастаться перед приятелями, приехав в новомодную кальянную, а после выйти на улицу, завести машину с телефона, удивив всех вокруг, просто сеть и поехать без каких-либо заморочек по управлению, разгону и прочей технической бурде. В этом плане Volvo XC 40, как автомобиль, полностью состоялся.



Технические характеристики Volvo XC40 ГАБАРИТЫ, ММ 4425х1863х1652 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2702 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 211 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 460-1336 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1639 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11,4 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 249/5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 350/1800–4500 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ 8-ступенчатая автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 230 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 8,5 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 7,7 ОБЪЕМ БАКА, Л 54