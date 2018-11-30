XC40 задает новые стандарты дружбы с человеком

“Красненькая!” – так отреагировала на тестовый Volvo XC40 представительница целевой аудитории этого компактного кроссовера. То есть, лучшими друзьями девушек по-прежнему остаются если не бриллианты, то все эффектное и сверкающее.

XC40 и в самом деле автомобиль по модной хипстерской внешности если не стопроцентно женский, то как минимум честный унисекс. Но главное в нем не гендерные характеристики, а то что он, похоже, действительно - новое слово, сказанное Volvo в области комфорта и дружественного отношения к человеку. И слово это - «хюгге»: так называется модный, пришедший из Скандинавии и распространившийся на всю Европу стиль жизни, главные ценности которого - уют, комфорт, благополучие.

Википедия: «Хюгге (дат. Hygge) — понятие, возникшее в скандинавских странах, обозначающее чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворенности».

Нынешнее поколение легковых автомобилей Volvo, начиная с его родоначальника XC90 II, дебютировавшего в 2014 году, стало вызовом и прорывом. К прежней репутации практичных и надежных автомобилей добавилась нота роскоши, из аналогового XX века Volvo устремились в XXI-ый, в “цифру”. Прорыв удался, но если старшие кроссоверы XC90 и XC60 педалируют свою принадлежность к премиуму, то, поездив в «сороковом», аббревиатуру XC в его названии хочется расшифровать как Хюгге-Сrossover, уютный универсальный автомобиль для повседневной жизни. Volvo сегодня вообще стремится действовать по принципу «ближе к человеку» - неспроста, например, презентация нового V60 проходила во дворе на подъездной дорожке типичного жилого дома в Стокгольме.

На вид XC40, который спустя полгода после мировой премьеры в 2017 году доехал до российских автосалонов, поначалу кажется одноплатформенником старших моделей. Но при более внимательном рассмотрении видишь, что пропорции другие, XC40 более “собранный”. Потому что это совсем новый Volvo – первый созданный на основе новой компактной модульной архитектуры CMA (Compact Modular Architecture). Автомобили 60-й и 90-й серии, напомню, построены на более крупной архитектуре масштабируемой платформы SPA (Scalable Product Architecture).

При этом в салоне «сорокового» все, как у больших, - уже ставший привычным огромный тачскрин, венчающий центральную консоль, то же фирменное удобство анатомических кресел, цифровая приборка. Но есть и новости – натуральный войлок ковриков, войлочные дверные вставки, войлочная крыша – по-домашнему уютно, а джойстик АКПП – не хрустальный граненый верньер, как у старших, а обшитая мягкой кожей кулиса.

Первое ощущение от поведения XC40 на дороге – неожиданно уверенная для не слишком тяжелого (1684 кг снаряженной массы) автомобиля поступь. Ощущение основательности, увесистости. Очень «дорогая», комфортная подвеска, издающая глухой породистый «тудум» на ямках и на стыках. Причем, это не комфорт типа «диван на пружинах», нет, - ты ощущаешь себя именно за рулем автомобиля, который с 190-сильным дизелем, что в тестовой версии, разгоняется до сотни за не стыдные 7,9 секунд. А с топовым 249-сильным бензиновым двигателем – так и вообще за 6,5. Но при этом возникает такое субьективное ощущение (хотя законы физики не отменить), что при разгоне и при торможении на человека в салоне XC40 почти не передается ускорений – ни положительных, ни отрицательных, ни продольных, ни поперечных. И так же когда нажимаешь на педаль тормоза, - телом замедление не ощущается, нет и намека на бросок вперед на ремни или на лобовое стекло. Но если взглянуть на спидометр, обнаруживаешь, что XC40 едет уже не 80 км/ч, а вполовину медленнее. В его салоне ты - словно в мягком коконе, в тепле и уюте. Не в ванне с шампанским, но – в очень-очень комфортном кресле. И можешь из этого кресла управлять миром. А можешь и не управлять, если лень.

Кстати, об управлении. Психологи знают, что, смиряясь с неизбежностью, человек проходит несколько стадий: гнев, торг, депрессия, принятие. Вот и у меня каждый раз так (исключая гнев и депрессию) с этими нынешними Volvo, у которых планшет на вершине центрального тоннеля, и XC40 не был исключением.

Первые минуты - отрицание: не хочу я тыкать в экран и скользить пальцем по нему, выбирая радиостанцию! Крутить хочу! А крутилкой тут только громкость регулировать, все остальное - через этот тачскрин...

Через час - торг: а знаете, ведь управление только через тачскрин – это риск. Откажет экран – ты лишишься ладно бы только настроек обогрева сидений, радио, климат-контроля, навигатора – но и возможности выбрать, например, режим движения. Пять режимов: Comfort, Individual, Dinamic, Eco drive, Off-road (в нем коробка-восьмиступка не пускает выше второй передачи и подвеска словно «распускается», увеличивая ходы на ухабах). Да, пусть сам режим и выбирается кнопкой Drive mode. Но потом-то, потом - все равно нужно подтверждать выбор на тачскрине. Значит, любая поломка тачскрина – и всё, и нынешний режим – навсегда? (Если что – я сейчас имел в виду Volvo XC40.)

Еще через час - принятие: ну да, да. Уже тыкаю пальцами в тачскрин. Мне уже удобно настраивать аудиосистему через этот экран, где все так наглядно показано, - например, как звук распределяется по салону автомобиля. Да и кто вообще сказал, что с экраном что-то случится? Часто ли глючил мой айпад за столько лет работы? То-то и оно.

Бортовая аудиосистема Harman Кardon: достойный звук, богатство настроек. Эквалайзер четкий, эквалайзер теплый, эквалайзер нормальный – это только «пакетные» варианты, не считая детальных настроек по полосам. Революционное решение - вентилируемый сабвуфер под лобовым стеклом вместо традиционных басовых колонок в передних дверях, в результате у XC40 самые вместительные в классе карманы в передних дверях.

Возвращаясь к выбору режима вождения в XC40 - эта функция в нем совсем не «для галочки», как иногда бывает, а для жизни. Когда я отъезжал от пресс-парка, топлива в баке было, согласно приборам, на 500 километров. Километров через 5 осталось... 450. Потом еще километров через 10... 400! А проехал-то я всего-навсего со 2-й Магистральной до «Динамо», потом небольшой крюк на Ходынку, а дальше в центр и съезд с Ленинградки на Третье кольцо. И за все это - минус 110 км пробега: за то время, пока я наговаривал на диктофон абзац, который вы сейчас читаете, приборка показала уже 390... 370... Да что ж такое! Через выхлопную трубу, что ли, солярка улетает из бака? Но через несколько минут – уфф, камень с души упал, на приборной панели опять 380 километров до заправки, прибавка составила 10 километров. А всего-то и нужна была небольшая пробежка на нормальной скорости по «трешке» от Ленинградки до Сущевки в режиме Eco drive.

При переходе в Eco drive в правом циферблате на приборке тахометр сменяется «экометром» – окружность градуирована рисками зеленого цвета разной интенсивности, от сильной до слабой. Максимум зеленого – максимально «зеленый» режим. Когда XC40 движется накатом, стрелка падает в интенсивную зеленую зону. (При сбросе газа ощущается большее обычного замедление - напоминает поведение гибридной Volvo V60, где энергия торможения превращется в заряд электрической батареи). Нажатие на акселератор - стрелка «эконометра» падает в горизонтальное правое положение, в белый сегмент: экономичность – ноль.

Через полчаса такого Eco-вождения, даже в условиях пробки, XC40 показал прибавку в 30 километров пробега. А, вот еще почему, наверное, расходомер пугал: топливный бак у XC40 не самый впечатляющий, 54 литра, так что каждый литр на счету.

...В этот раз система экстренного аварийного торможения меня очень выручила. Я зазевался в пробке, задумался и чуть не ткнулся во впереди идущий Cooper. То есть, я уже тормозил, но система среагировала раньше: раздался прерывистый сигнал, сработали тормоза, ремень безопасности притянул меня к спинке кресла, и на приборной панели вспыхнули оранжевые огни...

Электронные помощники Volvo пока мне кажутся лучшими из всех, что я встречал. Они, с одной стороны, очень ненавязчивы, а с другой стороны – очень эффективны. Cross Traffic Alert видит поперечный поток, когда выезжаешь от бордюра задним ходом. Ты помех не видишь (мешает запаркованный параллельно сосед) - а она видит, включает тревожный зуммер и притормаживает XC40. Так умеет много кто, не только этот Volvo, но все его вмешательства – тактичные. Казалось бы, нарушаются твои управленческие прерогативы. Но - так деликатно и своевременно, что ничего, кроме благодарности, не испытываешь.

В XC40 в очередной раз понимаешь, насколько вся эта электроника меняет функцию водителя. Можно не управлять, а контролировать (мечта топ-менеджера). Включил все, настроил – и сиди-наблюдай за тем, как рулит электронно-механический работник. В любой момент можно вмешаться – хотя, скорее всего, он сделает все сам и раньше: чаще всего он умнее тебя, это надо признать. Интересное ощущение. Степень свободы выше, появляется время и соблазн отвлекаться - писать смс или просто рыться в смартфоне. Именно поэтому управлять таким безопасным автомобилем, как XC40, должны ответственные водители.

Потому что к хорошему быстро привыкаешь. Привыкаешь, что автомобиль сам держит рядность, дистанцию до впереди идущего, сам останавливается в пробке. К тому, что система «старт-стоп» гасит двигатель, а при трогании «будит» его - довольно быстро, мне кажется, хотя другим кажется, говорят, что - с небольшой задержкой. Эти комфортные мелочи обволакивают, и ты начинаешь воспринимать их как должное. Так что Volvo, извините, задает стандарт комфорта. Хюгге, одно слово.

XC40 совершенно не производит впечатление «тормозного» автомобиля. Но почему-то остальные участники движения часто воспринимают его как помеху: сигналят, иногда нервно обгоняют. То ли небольшой (хотя не такой уж) красный кроссовер действует на других участников дорожного движения, как красная тряпка на быка. То ли при старте от светофора система «старт-стоп» дает полсекунды задержки, а это в условиях Москвы – много. Ощущения что кому-то мешаешь, нет, тебе хо-ро-шо. Но почему-то остальных это раздражает. Что ж, хотите – получайте. Режим Dynamic, старт, наблюдаем нервных в зеркале заднего вида

Пусть платформа другая, но семейные черты ни с чем не спутаешь. У XC40 общая со старшими Volvo генетика; то же сочетание точного, но не чересчур острого руля, очень качественной дорогой подвески, энергичного двигателя, ассистентов безопасности – и атмосферы спокойствия, комфорта. Этот автомобиль подстроится под тебя, он – генератор позитивных эмоций. Тебе плохо? Поддержут, помогут. Тебе хорошо? Нажал на педаль и полетел. Ты как у себя дома, ты пришел в семью. Это дружелюбный, friendly, очень расположенный к тебе автомобиль. Энергичный – да. Но совершенно не агрессивный.

Мне кажется, XC40 – в точности по корпоративному слогану Volvo for Life, автомобиль для жизни. Есть другие автомобили - очень харизматичные, интересные, но при этом очень обязывающие, которые тебя будто пришпоривают. Чтобы владеть ими, нужна подготовка, словно к ответственному публичному выступлению. А XC40 человеку вровень, в размер, это престижный и модный, но одновременно и практичный автомобиль - для повседневной, но при этом комфортной, приятной жизни небольшой семьи. Багажник минимум в 586 литров с кучей дополнительных грузовых пространств, полный привод, клиренс 211 миллиметров, – в общем, все, что вы ждали от универсального автомобиля, но стеснялись спросить.

Еще одно слово, которое подходит этому Volvo, кроме «хюгге», - буржуазность. Причем, неброская: скромно обаяние этой буржуазии. Достойно, спокойно, комфортно. Да, недешево: цены заявлены от 2,16 млн., но реальность сосредоточена вокруг 3 млн. В Европе XC40 – «автомобиль года-2018», в Британии - лауреат премии в номинации Game Changers, которую присудил ему старейший британский журнал Autocar. Сможет ли этот кроссовер задать свои правила игры в России? Скоро узнаем. За неполный год продаж к началу нынешнего ноября своих покупателей в России нашли 632 XC40.

Технические характеристики Volvo XC40 ГАБАРИТЫ, ММ 4425x1863x1652 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2702 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 211 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 586/1336 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1698 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, двойной турбодизель РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1969 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 190 при 4000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 400 при 1750-2500 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,3