XC40 задает новые стандарты дружбы с человеком
“Красненькая!” – так отреагировала на тестовый Volvo XC40 представительница целевой аудитории этого компактного кроссовера. То есть, лучшими друзьями девушек по-прежнему остаются если не бриллианты, то все эффектное и сверкающее.
XC40 и в самом деле автомобиль по модной хипстерской внешности если не стопроцентно женский, то как минимум честный унисекс. Но главное в нем не гендерные характеристики, а то что он, похоже, действительно - новое слово, сказанное Volvo в области комфорта и дружественного отношения к человеку. И слово это - «хюгге»: так называется модный, пришедший из Скандинавии и распространившийся на всю Европу стиль жизни, главные ценности которого - уют, комфорт, благополучие.
Нынешнее поколение легковых автомобилей Volvo, начиная с его родоначальника XC90 II, дебютировавшего в 2014 году, стало вызовом и прорывом. К прежней репутации практичных и надежных автомобилей добавилась нота роскоши, из аналогового XX века Volvo устремились в XXI-ый, в “цифру”. Прорыв удался, но если старшие кроссоверы XC90 и XC60 педалируют свою принадлежность к премиуму, то, поездив в «сороковом», аббревиатуру XC в его названии хочется расшифровать как Хюгге-Сrossover, уютный универсальный автомобиль для повседневной жизни. Volvo сегодня вообще стремится действовать по принципу «ближе к человеку» - неспроста, например, презентация нового V60 проходила во дворе на подъездной дорожке типичного жилого дома в Стокгольме.
На вид XC40, который спустя полгода после мировой премьеры в 2017 году доехал до российских автосалонов, поначалу кажется одноплатформенником старших моделей. Но при более внимательном рассмотрении видишь, что пропорции другие, XC40 более “собранный”. Потому что это совсем новый Volvo – первый созданный на основе новой компактной модульной архитектуры CMA (Compact Modular Architecture). Автомобили 60-й и 90-й серии, напомню, построены на более крупной архитектуре масштабируемой платформы SPA (Scalable Product Architecture).
При этом в салоне «сорокового» все, как у больших, - уже ставший привычным огромный тачскрин, венчающий центральную консоль, то же фирменное удобство анатомических кресел, цифровая приборка. Но есть и новости – натуральный войлок ковриков, войлочные дверные вставки, войлочная крыша – по-домашнему уютно, а джойстик АКПП – не хрустальный граненый верньер, как у старших, а обшитая мягкой кожей кулиса.
Первое ощущение от поведения XC40 на дороге – неожиданно уверенная для не слишком тяжелого (1684 кг снаряженной массы) автомобиля поступь. Ощущение основательности, увесистости. Очень «дорогая», комфортная подвеска, издающая глухой породистый «тудум» на ямках и на стыках. Причем, это не комфорт типа «диван на пружинах», нет, - ты ощущаешь себя именно за рулем автомобиля, который с 190-сильным дизелем, что в тестовой версии, разгоняется до сотни за не стыдные 7,9 секунд. А с топовым 249-сильным бензиновым двигателем – так и вообще за 6,5. Но при этом возникает такое субьективное ощущение (хотя законы физики не отменить), что при разгоне и при торможении на человека в салоне XC40 почти не передается ускорений – ни положительных, ни отрицательных, ни продольных, ни поперечных. И так же когда нажимаешь на педаль тормоза, - телом замедление не ощущается, нет и намека на бросок вперед на ремни или на лобовое стекло. Но если взглянуть на спидометр, обнаруживаешь, что XC40 едет уже не 80 км/ч, а вполовину медленнее. В его салоне ты - словно в мягком коконе, в тепле и уюте. Не в ванне с шампанским, но – в очень-очень комфортном кресле. И можешь из этого кресла управлять миром. А можешь и не управлять, если лень.
Кстати, об управлении. Психологи знают, что, смиряясь с неизбежностью, человек проходит несколько стадий: гнев, торг, депрессия, принятие. Вот и у меня каждый раз так (исключая гнев и депрессию) с этими нынешними Volvo, у которых планшет на вершине центрального тоннеля, и XC40 не был исключением.
Первые минуты - отрицание: не хочу я тыкать в экран и скользить пальцем по нему, выбирая радиостанцию! Крутить хочу! А крутилкой тут только громкость регулировать, все остальное - через этот тачскрин...
Через час - торг: а знаете, ведь управление только через тачскрин – это риск. Откажет экран – ты лишишься ладно бы только настроек обогрева сидений, радио, климат-контроля, навигатора – но и возможности выбрать, например, режим движения. Пять режимов: Comfort, Individual, Dinamic, Eco drive, Off-road (в нем коробка-восьмиступка не пускает выше второй передачи и подвеска словно «распускается», увеличивая ходы на ухабах). Да, пусть сам режим и выбирается кнопкой Drive mode. Но потом-то, потом - все равно нужно подтверждать выбор на тачскрине. Значит, любая поломка тачскрина – и всё, и нынешний режим – навсегда? (Если что – я сейчас имел в виду Volvo XC40.)
Еще через час - принятие: ну да, да. Уже тыкаю пальцами в тачскрин. Мне уже удобно настраивать аудиосистему через этот экран, где все так наглядно показано, - например, как звук распределяется по салону автомобиля. Да и кто вообще сказал, что с экраном что-то случится? Часто ли глючил мой айпад за столько лет работы? То-то и оно.
Возвращаясь к выбору режима вождения в XC40 - эта функция в нем совсем не «для галочки», как иногда бывает, а для жизни. Когда я отъезжал от пресс-парка, топлива в баке было, согласно приборам, на 500 километров. Километров через 5 осталось... 450. Потом еще километров через 10... 400! А проехал-то я всего-навсего со 2-й Магистральной до «Динамо», потом небольшой крюк на Ходынку, а дальше в центр и съезд с Ленинградки на Третье кольцо. И за все это - минус 110 км пробега: за то время, пока я наговаривал на диктофон абзац, который вы сейчас читаете, приборка показала уже 390... 370... Да что ж такое! Через выхлопную трубу, что ли, солярка улетает из бака? Но через несколько минут – уфф, камень с души упал, на приборной панели опять 380 километров до заправки, прибавка составила 10 километров. А всего-то и нужна была небольшая пробежка на нормальной скорости по «трешке» от Ленинградки до Сущевки в режиме Eco drive.
При переходе в Eco drive в правом циферблате на приборке тахометр сменяется «экометром» – окружность градуирована рисками зеленого цвета разной интенсивности, от сильной до слабой. Максимум зеленого – максимально «зеленый» режим. Когда XC40 движется накатом, стрелка падает в интенсивную зеленую зону. (При сбросе газа ощущается большее обычного замедление - напоминает поведение гибридной Volvo V60, где энергия торможения превращется в заряд электрической батареи). Нажатие на акселератор - стрелка «эконометра» падает в горизонтальное правое положение, в белый сегмент: экономичность – ноль.
Через полчаса такого Eco-вождения, даже в условиях пробки, XC40 показал прибавку в 30 километров пробега. А, вот еще почему, наверное, расходомер пугал: топливный бак у XC40 не самый впечатляющий, 54 литра, так что каждый литр на счету.
...В этот раз система экстренного аварийного торможения меня очень выручила. Я зазевался в пробке, задумался и чуть не ткнулся во впереди идущий Cooper. То есть, я уже тормозил, но система среагировала раньше: раздался прерывистый сигнал, сработали тормоза, ремень безопасности притянул меня к спинке кресла, и на приборной панели вспыхнули оранжевые огни...
Электронные помощники Volvo пока мне кажутся лучшими из всех, что я встречал. Они, с одной стороны, очень ненавязчивы, а с другой стороны – очень эффективны. Cross Traffic Alert видит поперечный поток, когда выезжаешь от бордюра задним ходом. Ты помех не видишь (мешает запаркованный параллельно сосед) - а она видит, включает тревожный зуммер и притормаживает XC40. Так умеет много кто, не только этот Volvo, но все его вмешательства – тактичные. Казалось бы, нарушаются твои управленческие прерогативы. Но - так деликатно и своевременно, что ничего, кроме благодарности, не испытываешь.
В XC40 в очередной раз понимаешь, насколько вся эта электроника меняет функцию водителя. Можно не управлять, а контролировать (мечта топ-менеджера). Включил все, настроил – и сиди-наблюдай за тем, как рулит электронно-механический работник. В любой момент можно вмешаться – хотя, скорее всего, он сделает все сам и раньше: чаще всего он умнее тебя, это надо признать. Интересное ощущение. Степень свободы выше, появляется время и соблазн отвлекаться - писать смс или просто рыться в смартфоне. Именно поэтому управлять таким безопасным автомобилем, как XC40, должны ответственные водители.
Потому что к хорошему быстро привыкаешь. Привыкаешь, что автомобиль сам держит рядность, дистанцию до впереди идущего, сам останавливается в пробке. К тому, что система «старт-стоп» гасит двигатель, а при трогании «будит» его - довольно быстро, мне кажется, хотя другим кажется, говорят, что - с небольшой задержкой. Эти комфортные мелочи обволакивают, и ты начинаешь воспринимать их как должное. Так что Volvo, извините, задает стандарт комфорта. Хюгге, одно слово.
Пусть платформа другая, но семейные черты ни с чем не спутаешь. У XC40 общая со старшими Volvo генетика; то же сочетание точного, но не чересчур острого руля, очень качественной дорогой подвески, энергичного двигателя, ассистентов безопасности – и атмосферы спокойствия, комфорта. Этот автомобиль подстроится под тебя, он – генератор позитивных эмоций. Тебе плохо? Поддержут, помогут. Тебе хорошо? Нажал на педаль и полетел. Ты как у себя дома, ты пришел в семью. Это дружелюбный, friendly, очень расположенный к тебе автомобиль. Энергичный – да. Но совершенно не агрессивный.
Мне кажется, XC40 – в точности по корпоративному слогану Volvo for Life, автомобиль для жизни. Есть другие автомобили - очень харизматичные, интересные, но при этом очень обязывающие, которые тебя будто пришпоривают. Чтобы владеть ими, нужна подготовка, словно к ответственному публичному выступлению. А XC40 человеку вровень, в размер, это престижный и модный, но одновременно и практичный автомобиль - для повседневной, но при этом комфортной, приятной жизни небольшой семьи. Багажник минимум в 586 литров с кучей дополнительных грузовых пространств, полный привод, клиренс 211 миллиметров, – в общем, все, что вы ждали от универсального автомобиля, но стеснялись спросить.
Еще одно слово, которое подходит этому Volvo, кроме «хюгге», - буржуазность. Причем, неброская: скромно обаяние этой буржуазии. Достойно, спокойно, комфортно. Да, недешево: цены заявлены от 2,16 млн., но реальность сосредоточена вокруг 3 млн. В Европе XC40 – «автомобиль года-2018», в Британии - лауреат премии в номинации Game Changers, которую присудил ему старейший британский журнал Autocar. Сможет ли этот кроссовер задать свои правила игры в России? Скоро узнаем. За неполный год продаж к началу нынешнего ноября своих покупателей в России нашли 632 XC40.
|
Технические характеристики Volvo XC40
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4425x1863x1652
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2702
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
211
|
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л
|
586/1336
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1698
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
R4, двойной турбодизель
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1969
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С
|
190 при 4000 об/мин
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ
|
400 при 1750-2500 об/мин
|
ПРИВОД
|
Полный
|
ТРАНСМИССИЯ
|
8-ст., автоматическая
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
210
|
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
|
7,9
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
5,3
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