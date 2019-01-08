Шведский компактный кроссовер стремится переиграть конкурентов за счет аутентичности, драйверских характеристик и высочайшей безопасности

Модель XC40 для Volvo – это проба пера в сегменте компактных кроссоверов. Кто-то возразит, что на этом поле еще с 2012 года играет модель V40 Cross Country. Однако назовем вещи своими именами, при дорожном просвете 144 мм и обвесе, который несет в большей степени декоративную, чем защитную функцию, последняя – классический хэтчбек повышенной проходимости. В то время как XC40 имеет все родовые признаки SUV. Он базируется на новой компактной платформе СМА, допускающей оснащение полноприводной трансмиссией, имеет дорожный просвет в 211 мм, выраженную капотную компоновку, мощные защитные накладки и джиперскую архитектуру салона: даже если спуститься на «лифте» водительского сиденья на нижний «этаж», сидеть будешь все равно высоко. При этом в списке конкурентов значатся Audi Q3, Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Jaguar E-Pace.

Национальный колорит

Главное во внешности XC40 – это скандинавская харизма. Основной акцент сделан на мощнейших задних стойках, напоминающих таковые у концепта Saab 9-X BioHybrid (спишем это сходство на традиции шведского дизайна). Плохо, что эти «шоры» ухудшают обзор назад, зато серьезно усиливают пассивную безопасность. Выигрышно смотрятся также фары со стреловидными диодами, крупные колеса (от 18 до 21 дюйма) и контрастная окраска кузова – возможность заказать такую опцию говорит о намерении Volvo переманить клиентуру имиджевых моделей вроде Range Rover Evoque и MINI Countryman.

В салоне встречаем решения, знакомые по более статусным моделям X60 и X90 с поправкой на меньшие габариты и более молодежную аудиторию. Цифровая панель приборов и 9-дюймовый центральный сенсорный дисплей «мультимедийки» Sensus создают атмосферу хай-тека, дополненную люксовыми элементами типа обшивки кресел дорогой кожей. Правда, процент жесткого отделочного пластика здесь выше, чем у «старших братьев», а двигатель заводится не тумблерами, стилизованными под хрусталь, а классической кнопкой на передней панели. Несмотря на это, интерьер можно признать дорогим, стильным и практичным.

По числу «умных» компоновочных идей этот Volvo может соперничать с моделями Skoda с их практичными решениями Simply Clever. Перед боксом-подлокотником «шведа» нашлось место под контейнер для мусора, из-под водительского кресла выдвигается потайной короб, а из перчаточного ящика – крючок для сумок. В просторной нише под консолью смонтированы два USB-слота, розетка на 12 V и беспроводная зарядка. Изюминка багажника на 460 л – фальшпол, складывающийся заборчиком. С его помощью пространство делится на отсеки и обнажаются крючки для пакетов из супермаркета.

Передние кресла отлично спрофилированы и имеют исчерпывающее число электрорегулировок. Здесь комфортно и просторно. А вот от заднего ряда, зная о внушительной колесной базе (2702 мм), я ждал все-таки большего. Тем не менее и тут не тесно: коленями упрутся в спинки передних сидений лишь пассажиры ростом под два метра. Сзади имеется также подогрев дивана (опция), еще одна розетка и дефлекторы вентиляции. Жаль только, что спинка дивана не регулируется по наклону, ведь посадка на втором ряду подчеркнуто вертикальная.

Быстрый телохранитель

Приспособленность XC40 к движению в городе – абсолютная. По сути, автомобиль построен вокруг вышеназванного планшета Sensus, напоминающего и внешне, и по алгоритму навигации iPad. Настроить точку доступа в Интернет, трехуровневый подогрев сидений, температуру в салоне, активировать системы безопасности и элементы автопилотирования можно через дисплей в считаные секунды.

Электронные помощники, к слову, всегда начеку, а их опека может показаться опытному водителю даже чрезмерной. К примеру, когда я сдавал назад на парковке перед домом, «швед» резко затормозил вместо меня, усмотрев опасность в виде машины, ползущей перпендикулярным курсом. Резковато при езде в пределе срабатывает и система стабилизации, а система контроля мертвых зон рисует во внешних зеркалах огромные цветные дуги. Похоже, как и с электронным функционалом других моделей Volvo, в XC40 действует принцип «Лучше перебдеть, чем недобдеть».

Управляемость этого SUV довольно азартная. Руль точен и в меру остр. Бензиновый 2-литровый 247-сильный мотор, агрегатированный с 8-диапазонным «автоматом» и подключаемым полным приводом, позволяет раскрыться возможностям подвески, одновременно собранной и не жесткой. XC40 отлично держит траекторию на прямой и в поворотах, а крены с учетом немаленькой габаритной высоты (1652 мм) весьма умеренны. Тормоза и вовсе настроены по-спортивному – срабатывают мощно, а усилие на левой педали легко дозировать.

Водитель может разнообразить характер езды клавишей выбора режимов движения либо через меню центрального дисплея. При выборе «спортивных» настроек энтузиазм нашего героя явно возрастает: «автомат» начинает поддерживать пониженные передачи, руль тяжелеет, а отклик на «газ» обостряется. Если же выбрать режимы Comfort или Eco, то XC40, в отличие от многих конкурентов, не становится флегматиком. Жаль только, что снизить расход топлива ниже 11 л/100 км в городе мне не удалось даже при самых экономичных настройках. А что поделаешь, «табун» из 247 «лошадей» нужно поить. Хотите большей экономичности – смотрите в сторону «младшего» бензинового мотора (190 л.с.), а еще лучше – дизельных исполнений. Причем вариант даже с начальным дизелем (150 л.с.) доступен как с полным, так и с передним приводом.

Осталось сообщить, что у нас на тесте побывал XC40 в начальной комплектации Momentum за 2 767 000 рублей. Самый же доступный вариант модели – переднеприводное дизельное исполнение Auto за 2 238 000 рублей. Важно то, что при не самых демократичных ценах XC40 остается… дефицитом. Ждать заказанную машину придется около трех месяцев.

Технические характеристики Volvo XC40 2.0 T5 AT8 AWD Габариты, мм 4425х1863х1652 Колесная база, мм 2702 Дорожный просвет, мм 211 Объем багажника, л 460–1336 Снаряженная масса, кг 1680 Диаметр разворота, м 11,4 Тип двигателя бензиновый L4 с турбонаддувом Рабочий объем, см³ 1969 Макс. мощность, л.с./об/мин 247/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 350/1800–4800 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 230 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,1 Объем бака, л 54