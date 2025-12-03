В чем преимущество большого полноприводного SUV с электромоторами

«Электромобиль, который не нужно заряжать», под таким слоганом на российский рынок в прошлом году вышел Seres M5 – компактный кроссовер, использующий схему последовательного гибрида. Сегодня на тесте в motorpage.ru его старший брат, среднеразмерный M7.

Строго говоря, полное название марки звучит как Aito Seres. Aito расшифровывается как Adding Intellegence To Auto, в буквальном переводе – «добавление интеллекта в автомобиль»: бренд родился в 2021 году как совместный проект китайского автопроизводителя Seres, входящего в Dongfeng Sokon Automobile, и техногиганта Huawei. Seres в этом союзе отвечает за производство, Huawei – за электронику, операционную систему и автопилот. С 2023 года машины, идущие на экспорт, в том числе, поставляемые в Россию, носят имя Seres. Среднеразмерный SUV Seres M7 выпускается с 2022 года – в пятиместном варианте с двумя рядами сидений или в шестиместном, с тремя, в этом случае кресла второго ряда раздельные. У нас на тесте пятиместный автомобиль.

Экстерьер и интерьер

Заменой покинувшему российский рынок Mercedes-Benz называют не одну китайскую марку, и Seres в их числе. Если флагманский Seres M9, вышедший в прошлом году и ставший у себя на родине бестселлером, по размерам соответствует Mercedes-Benz GLS, то Seres M7 – чуть поменьше GLS и чуть побольше GLE. Но вообще-то и внешностью, и размерами Seres M7 больше похож на другую «семерку» – популярный сегодня в России кроссовер марки Lixiang L7.

Экстерьер у Seres M7 скорее спокойный, чем выразительный: округлый гладкий кузов с выдвижными ручками и выдвижными подножками, крупный воздухозаборник в переднем бампере, светодиодная «монобровь» над узкой решеткой радиатора, соединяющая передние фары, и такая же световая горизонтальная «штанга» между задними фонарями. Длина автомобиля 5020 мм, ширина 1945 мм, высота 1760 мм. Колесная база 2820 мм. Заявлен дорожный просвет в 190 мм, который при загрузке машины уменьшается до 150 мм.

Дверь при открывании тяжелая, кстати, все они у M7 снабжены доводчиками, признак премиальности. Интерьер машины тоже выглядит дорого: отличного качества экокожа наппа, искусственная замша, мягкий пластик, имитация дерева с открытыми порами. Панорамная крыша со сдвижной передней секцией и солнцезащитной шторкой, которой, к слову, у некоторых дорогих «китайцев» нет. Удобные сиденья с подогревами, вентиляцией и массажем. Есть даже режим сна: экраны гаснут, динамики в подголовниках начинают синтезировать «белый шум», можно включить таймер будильника и вздремнуть в разложенном кресле.

Очень приятный наощупь толстый обод руля, хорошо ложащийся в руки, левый подрулевой рычаг управляет светом, правый – дворниками. Слева внизу под рулем – отдельный рычаг настройки круиз-контроля, вполне по-мерседесовски. Два раздельных экрана, 10,25-дюймовая приборная панель и в центре – 15,6-дюймовый экран медиасистемы, который заведует всеми настройками автомобиля, от климата до режимов движения и управления ассистентами. Единственная кнопка, которая есть на центральной консоли, – кнопка «аварийки». Ну еще КПП переводится в «паркинг» кнопкой, а остальные режимы коробки включаются коротким селектором-джойстиком.

Медиасистема воспроизводит со смартфона музыку, но не видео, в России эта функция программно ограничена в целях безопасности. Смартфон подключается по Bluetooth и через CarPlay, точнее, Speedplay – так называется здешнее приложение. У климатической установки есть фильтр частиц PM 2.5 и функция ароматизации салона с тремя ароматами на выбор – «янтарь», «лес», «спокойный вечер». Припоминаю, так же было и в тестовом GLS. На заднем ряду – тоже подогревы, вентиляция и массаж, а для управления климатом у задних пассажиров есть своя панель в обращенном к ним торце центральной консоли. Специальными кнопками можно уронить вперед спинку кресла переднего пассажира и сдвинуть вперед подушку, но это, скорее, для версии с раздельными креслами второго ряда, которые можно превратить в полноценный шезлонг, а у нас пятиместный Seres M7 со сплошным диваном на заднем ряду. Места здесь много, даже для троих – средняя часть дивана плоская. Но наклон спинки дивана не регулируется.

Объем багажника в стандартном положении – 686 литров, при сложенной спинке второго ряда сидений – 1619 литров. Для фиксации груза есть откидные пластиковые крючки и металлические петли.

Агрегаты

«Электромобиль, который не надо заряжать», помним, да? Хотя в кузове Seres M7 все-таки два лючка, что отражает гибридную сущность машины. Крышка бензобака – на левом заднем крыле, не слишком удобно отпирается через центральный экран. Зарядный порт с разъемом CCS2 Combo 2 – на правом. Гибридная силовая установка Seres M7 состоит из двух синхронных электромоторов Huawei DriveOne и бензинового двигателя. Электродвигатель, передающий крутящий момент на передние колеса, выдает 130 кВт, это 177 л.с. Второй, вращающий задние колеса, развивает 193 кВт – это 262 л.с. Совокупная мощность электромоторов – 439 л.с., суммарный крутящий момент – 654 Нм. Максимальная 30-минутная мощность, выдаваемая силовой установкой, составляет 188 л.с., – именно столько указывается в регистрационных документах Seres M7.

Установленная под днищем Seres M7 тяговая батарея производства китайской компании CATL имеет емкость 40 кВт·ч и обещает пробег в 200 км на чистом электричестве по китайскому циклу CLTC. Под капотом Seres M7 – бензиновый четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 1499 см³ производства Dongfeng, заводской индекс SFG15T. Этот мотор, который не связан с колесами и работает как генератор, выдает 116 л.с. мощности при 5400 об/мин и 190 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока, в приводе ГРМ цепь, примерный ресурс – 300 тыс км. В качестве генератора SFG15T устанавливается также на младший кроссовер Seres M5 и на SUV другой китайской марки, Voyah Free. А как обычный ДВС – например, в кроссовер Dongfeng 580.

Гибридная силовая установка Seres M7 разгоняет автомобиль снаряженной массой 2535 кг до 100 км/ч за 4,8 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч. При полностью заправленном 60-литровом баке обещанный производителем суммарный пробег на бензине и электричестве – 1300 км. Расход бензина, опять же, паспортный – 1,09 литра на 100 км.

Привод у Seres M7, как у же было сказано, полный, подвеска полностью независимая пружинная.

В движении

Сначала идем в центральный экран, настраиваем режимы движения, эксплуатации, вождения. Ну, допустим, пусть будет экономичный. Хотя можно включить и гоночный – и сразу же зарычал ДВС, причем на высоких оборотах: в гоночном режиме электромоторы выдают максимум крутящего момента и мощности, поэтому бензиновый двигатель работает по умолчанию. В электрическом режиме эксплуатации двигатель стихает, автомобиль бесшумно едет, расходуя только заряд батареи. Режим «приоритет топлива» – движение с преимущественно включенным ДВС, на бензине. В гибридном режиме автомобиль будет сам решать, когда подключать ДВС. Отдельная вкладка – режимы движения: стандартный, интеллектуальный, скользкая дорога. Пользуясь подсказками приборной панели, можно понять, что «интеллектуальный» – для движения по заснеженной дороге, а «скользкая дорога» – это грязь.

Поехали? При начале движения Seres M7 начинает играть однообразная музычка – для безопасности пешеходов: старт-то бесшумный. У Seres M7 она, в отличие от других китайских электромобилей, правильная: слышна снаружи и не слышна внутри, так что не выводит из себя водителя. 4,8 секунды до сотни? По ощущениям – возможно, хотя, Seres M7 в любом из режимов – не спорткар, а просто быстрый семейный кроссовер. Прелесть этой машины не в спортивной динамике как таковой, а в умении при этом поддерживать комфорт в салоне: бесшумное, мягкое начало движения на электромоторе, незаметное подключение ДВС при необходимости. В городе управлять Seres M7 – одно удовольствие. В пробках на активном круиз-контроле машина сама тормозит до полной остановки и сама трогается после того как передний автомобиль поехал. Ну а на трассе – с этим легким, веселым, бесшумным разгоном, конечно, ничто не сравнится. К «электрическому» характеру разгона и торможения очень быстро привыкаешь, они начинают нравиться. Хотя ехать «в одну педаль», как на чистом электрокаре, в Seres M7 все-таки не получится, полноценных настроек режима рекуперации, чтобы всю кинетическую энергию автомобиля при торможении возвращать в виде электрической в батарею, здесь нет.

Батарея в полу, низкий центр масс – автомобиль «прилипает» к асфальту, демонстрируя полное отсутствие кренов в поворотах даже на высокой скорости. При съезде на грунтовку, конечно, надо помнить про клиренс в 150 мм, да и подвеска, хоть и очень комфортная, стуком на ухабах напоминает, что она все-таки больше асфальтовая, так что проходить неровности ходом не стоит, лучше притормозить.

Что с экономичностью? Конечно, обещанный паспортом один литр бензина на сотню километров пробега – это фантастика. В буквальном смысле слова: в ходе теста Seres M7 показал расход в смешанном режиме чуть меньше 11 л на 100 км. Ну а как насчет «электромобиля, который не нужно заряжать»? Тут все хорошо, при движении по трассе примерно на 130 км/ч мощности ДВС хватает не только на то, чтобы снабжать энергией электромоторы, не расходуя заряд батареи, но и на то, чтобы пополнять его, возвращая к стопроцентному.

Кому может быть интересен автомобиль

Очень комфортный, технологичный, оснащенный под завязку ассистентами водителя и системами безопасности полноприводный семейный кроссовер. Универсальный – и для города, и для путешествий. Позволяющий при необходимости проехать по скользкому проселку. Гибридная схема, к сожалению, не позволит сэкономить на топливе по сравнению с обычной машиной с ДВС, но получить удовольствие от вождения Seres M7 с его электрическим характером почти гарантировано: быстрый, мягкий, бесшумный автомобиль. В этой же категории сегодня на рынке есть еще, например, Lixiang L7 и Voyah Free. За Seres M7 в комплектации Flagship просят 7,599 млн. рублей.

Технические характеристики Aito Seres M7 ГАБАРИТЫ, ММ 5020/1945/1760 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2820 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2535 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Гибридный: бензиновый, рядный, L4 турбированный + два электромотора РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1499 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 439 ТИП БАТАРЕИ Литий-ионная ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, КВТ/Ч 40.0 МАКС. МОМЕНТ, НМ 654 ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ Автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 4,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 1,09