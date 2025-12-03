Автомобильный портал Motorpage
Гибридная роскошь
Логотип AITO

Aito Seres M7 (2023) вид спереди
Передняя светотехника – диодные фары Smart Matrix
Aito Seres M7 (2023) вид сбоку
Бамперы и колесные арки окрашены в цвет кузова и покрыты лаком, некрашеного пластика нет
Aito Seres M7 (2023) вид сзади
У кузова с гладкими поверхностями хорошая аэродинамика, которую улучшают выдвижные ручки
Aito Seres M7 (2023) вид сзади
Задняя светотехника также светодиодная, единый световой блок во всю ширину кузова
Aito Seres M7 (2023) дверь
У выдвижной подножки три режима: авто, всегда убрана, всегда выдвинута
Aito Seres M7 (2023) дверь
В двери 2 динамика, а всего их в салоне 19
Aito Seres M7 (2023) передние кресла
В отделке салона использованы дорогой пластик, натуральная кожа и качественная имитация древесного шпона
Aito Seres M7 (2023) передние кресла
У кресел очень удачная мягкая набивка
Aito Seres M7 (2023) передние кресла
У водительского кресла есть регулировка поясничной поддержки
Aito Seres M7 (2023) панорамная крыша
В передней части панорамной крыши – люк с регулировкой в двух плоскостях
Aito Seres M7 (2023) салон
Дизайн минималистический: чистые поверхности, плавные линии, спокойные цвета
Aito Seres M7 (2023) руль
Руль очень удобный, с приливами в местах хвата
Aito Seres M7 (2023) приборная панель
Панель приборов лаконичная, но шрифт хочется покрупнее
Aito Seres M7 (2023) камера на стойке
Камера на стойке умеет распознавать лицо водителя
Aito Seres M7 (2023) проекционный дисплей
Есть проекционный дисплей
Aito Seres M7 (2023) зеркало
Зеркало в солнцезащитном козырьке подсвечено с двух сторон
Aito Seres M7 (2023) монитор
Очень красивые «обои» меняются пролистыванием экрана
Aito Seres M7 (2023) монитор
«Гоночный» режим на короткое время включает максимальную отдачу силовой установки
Aito Seres M7 (2023) монитор
Настройки климата – тоже только через экран
Aito Seres M7 (2023) монитор
Apple CarPlay позволяет вывести на экран карту навигации со смартфона
Aito Seres M7 (2023) монитор
У камер с круговым обзором есть режим «прозрачного кузова»
Aito Seres M7 (2023) монитор
Функция записи аварийных ситуаций автоматически записывает видео и сохраняет его в папке
Aito Seres M7 (2023) монитор
Вентиляция сидений («в режиме проветривания»), как и обогрев, и массаж, есть и на переднем, и на заднем ряду. Здесь же включается обогрев руля
Aito Seres M7 (2023) монитор
Режим «Отдых» переводит кресло в почти лежачее положение, приглушает свет и включает пение птиц
Aito Seres M7 (2023) монитор
В режиме кемпинга батарея автомобиля может служить источником электроэнергии для внешних потребителей
Aito Seres M7 (2023) монитор
Детальный отчет о состоянии автомобиля находится тоже на центральном экране
Aito Seres M7 (2023) монитор
Можно выбрать один из ароматов и его интенсивность
Aito Seres M7 (2023) ниша
Под центральной консолью – большая ниша и два разъема Type-C
Aito Seres M7 (2023) центральная консоль
Сама центральная консоль оформлена лаконично
Aito Seres M7 (2023) крышка подлокотника
Крышка подлокотника раскрывается по-«мерседесовски», на две стороны
Aito Seres M7 (2023) бокс в подлокотнике
Внутри бокса в подлокотнике съемный коврик, как и в дверных карманах, чистить удобно
Aito Seres M7 (2023) задний ряд
Выдвижная подножка помогает при посадке и на задний ряд
Aito Seres M7 (2023) задний ряд
На недостаток пространства для ног пожаловаться трудно
Aito Seres M7 (2023) задний ряд
У пассажиров заднего ряда есть собственная панель управления климатом и два разъема Type-C
Aito Seres M7 (2023) задний ряд
В откидном подлокотнике – подстаканники и отсек под откидной крышкой
Aito Seres M7 (2023) багажник
Объем багажника – 686 литров
Aito Seres M7 (2023) багажник
Пространство под фальшполом делится на два отсека, в первом – инструменты и ремкомплект колеса
Aito Seres M7 (2023) багажник
В дальнем отсеке – зарядный кабель и набор автомобилиста. Обе части фальшпола в открытом положении фиксируются
Aito Seres M7 (2023) багажник
С обеих сторон есть лампы подсветки, справа складной пластиковый крючок
Aito Seres M7 (2023) багажник
А слева розетка 12V
Aito Seres M7 (2023) багажник
При сложенной спинке заднего дивана объем багажника увеличивается до 1619 литров
Aito Seres M7 (2023) задняя подвеска
Задняя подвеска независимая
Aito Seres M7 (2023) колесо
Диски с десятью сдвоенными спицами, шины Pirelli размерности 265/45 R21
Aito Seres M7 (2023) клиренс
Дорожный просвет составляет 150 мм
Aito Seres M7 (2023) моторный отсек
Поперечно расположенный двигатель, как и весь моторный отсек, скрыт под пластиковым кожухом
Aito Seres M7 (2023) шильдик

В чем преимущество большого полноприводного SUV с электромоторами

«Электромобиль, который не нужно заряжать», под таким слоганом на российский рынок в прошлом году вышел Seres M5 – компактный кроссовер, использующий схему последовательного гибрида. Сегодня на тесте в motorpage.ru его старший брат, среднеразмерный M7.

Строго говоря, полное название марки звучит как Aito Seres. Aito расшифровывается как Adding Intellegence To Auto, в буквальном переводе – «добавление интеллекта в автомобиль»: бренд родился в 2021 году как совместный проект китайского автопроизводителя Seres, входящего в Dongfeng Sokon Automobile, и техногиганта Huawei. Seres в этом союзе отвечает за производство, Huawei – за электронику, операционную систему и автопилот. С 2023 года машины, идущие на экспорт, в том числе, поставляемые в Россию, носят имя Seres. Среднеразмерный  SUV Seres M7 выпускается с 2022 года – в пятиместном варианте с двумя рядами сидений или в шестиместном, с тремя, в этом случае кресла второго ряда раздельные. У нас на тесте пятиместный автомобиль.

Экстерьер и интерьер

Заменой покинувшему российский рынок Mercedes-Benz называют не одну китайскую марку, и Seres в их числе. Если флагманский Seres M9, вышедший в прошлом году и ставший у себя на родине бестселлером, по размерам соответствует Mercedes-Benz GLS, то Seres M7 – чуть поменьше GLS и чуть побольше GLE. Но вообще-то и внешностью, и размерами Seres M7 больше похож на другую «семерку» – популярный сегодня в России кроссовер марки Lixiang L7.

Экстерьер у Seres M7 скорее спокойный, чем выразительный: округлый гладкий кузов с выдвижными ручками и выдвижными подножками, крупный воздухозаборник в переднем бампере, светодиодная «монобровь» над узкой решеткой радиатора, соединяющая передние фары, и такая же световая горизонтальная «штанга» между задними фонарями. Длина автомобиля 5020 мм, ширина 1945 мм, высота 1760 мм. Колесная база 2820 мм. Заявлен дорожный просвет в 190 мм, который при загрузке машины уменьшается до 150 мм.

Дверь при открывании тяжелая, кстати, все они у M7 снабжены доводчиками, признак премиальности. Интерьер машины тоже выглядит дорого: отличного качества экокожа наппа, искусственная замша, мягкий пластик, имитация дерева с открытыми порами. Панорамная крыша со сдвижной передней секцией и солнцезащитной шторкой, которой, к слову, у некоторых дорогих «китайцев» нет. Удобные сиденья с подогревами, вентиляцией и массажем. Есть даже режим сна: экраны гаснут, динамики в подголовниках начинают синтезировать «белый шум», можно включить таймер будильника и вздремнуть в разложенном кресле.

Очень приятный наощупь толстый обод руля, хорошо ложащийся в руки, левый подрулевой рычаг управляет светом, правый – дворниками. Слева внизу под рулем – отдельный рычаг настройки круиз-контроля, вполне по-мерседесовски. Два раздельных экрана, 10,25-дюймовая приборная панель и в центре – 15,6-дюймовый экран медиасистемы, который заведует всеми настройками автомобиля, от климата до режимов движения и управления ассистентами. Единственная кнопка, которая есть на центральной консоли, – кнопка «аварийки». Ну еще КПП переводится в «паркинг» кнопкой, а остальные режимы коробки включаются коротким селектором-джойстиком.

Медиасистема воспроизводит со смартфона музыку, но не видео, в России эта функция программно ограничена в целях безопасности. Смартфон подключается по Bluetooth и через CarPlay, точнее, Speedplay – так называется здешнее приложение. У климатической установки есть фильтр частиц PM 2.5 и функция ароматизации салона с тремя ароматами на выбор – «янтарь», «лес», «спокойный вечер». Припоминаю, так же было и в тестовом GLS. На заднем ряду – тоже подогревы, вентиляция и массаж, а для управления климатом у задних пассажиров есть своя панель в обращенном к ним торце центральной консоли. Специальными кнопками можно уронить вперед спинку кресла переднего пассажира и сдвинуть вперед подушку, но это, скорее, для версии с раздельными креслами второго ряда, которые можно превратить в полноценный шезлонг, а у нас пятиместный Seres M7 со сплошным диваном на заднем ряду. Места здесь много, даже для троих – средняя часть дивана плоская. Но наклон спинки дивана не регулируется.

Объем багажника в стандартном положении – 686 литров, при сложенной спинке второго ряда сидений – 1619 литров. Для фиксации груза есть откидные пластиковые крючки и металлические петли.

Агрегаты

«Электромобиль, который не надо заряжать», помним, да? Хотя в кузове Seres M7 все-таки два лючка, что отражает гибридную сущность машины. Крышка бензобака – на левом заднем крыле, не слишком удобно отпирается через центральный экран. Зарядный порт с разъемом CCS2 Combo 2 – на правом. Гибридная силовая установка Seres M7 состоит из двух синхронных электромоторов Huawei DriveOne и бензинового двигателя. Электродвигатель, передающий крутящий момент на передние колеса, выдает 130 кВт, это 177 л.с. Второй, вращающий задние колеса, развивает 193 кВт – это 262 л.с. Совокупная мощность электромоторов – 439 л.с., суммарный крутящий момент – 654 Нм. Максимальная 30-минутная мощность, выдаваемая силовой установкой, составляет 188 л.с., – именно столько указывается в регистрационных документах Seres M7.

Установленная под днищем Seres M7 тяговая батарея производства китайской компании CATL имеет емкость 40 кВт·ч и обещает пробег в 200 км на чистом электричестве по китайскому циклу CLTC. Под капотом Seres M7 – бензиновый четырехцилиндровый турбированный двигатель объемом 1499 см³ производства Dongfeng, заводской индекс SFG15T. Этот мотор, который не связан с колесами и работает как генератор, выдает 116 л.с. мощности при 5400 об/мин и 190 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока, в приводе ГРМ цепь, примерный ресурс – 300 тыс км. В качестве генератора SFG15T устанавливается также на младший кроссовер Seres M5 и на SUV другой китайской марки, Voyah Free. А как обычный ДВС – например, в кроссовер Dongfeng 580.

Гибридная силовая установка Seres M7 разгоняет автомобиль снаряженной массой 2535 кг до 100 км/ч за 4,8 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч. При полностью заправленном 60-литровом баке обещанный производителем суммарный пробег на бензине и электричестве – 1300 км. Расход бензина, опять же, паспортный – 1,09 литра на 100 км.

Привод у Seres M7, как у же было сказано, полный, подвеска полностью независимая пружинная.

В движении

Сначала идем в центральный экран, настраиваем режимы движения, эксплуатации, вождения. Ну, допустим, пусть будет экономичный. Хотя можно включить и гоночный – и сразу же зарычал ДВС, причем на высоких оборотах: в гоночном режиме электромоторы выдают максимум крутящего момента и мощности, поэтому бензиновый двигатель работает по умолчанию. В электрическом режиме эксплуатации двигатель стихает, автомобиль бесшумно едет, расходуя только заряд батареи. Режим «приоритет топлива» – движение с преимущественно включенным ДВС, на бензине. В гибридном режиме автомобиль будет сам решать, когда подключать ДВС. Отдельная вкладка – режимы движения: стандартный, интеллектуальный, скользкая дорога. Пользуясь подсказками приборной панели, можно понять, что «интеллектуальный» – для движения по заснеженной дороге, а «скользкая дорога» – это грязь.

Поехали? При начале движения Seres M7 начинает играть однообразная музычка – для безопасности пешеходов: старт-то бесшумный. У Seres M7 она, в отличие от других китайских электромобилей, правильная: слышна снаружи и не слышна внутри, так что не выводит из себя водителя. 4,8 секунды до сотни? По ощущениям – возможно, хотя, Seres M7 в любом из режимов – не спорткар, а просто быстрый семейный кроссовер. Прелесть этой машины не в спортивной динамике как таковой, а в умении при этом поддерживать комфорт в салоне: бесшумное, мягкое начало движения на электромоторе, незаметное подключение ДВС при необходимости. В городе управлять Seres M7 – одно удовольствие. В пробках на активном круиз-контроле машина сама тормозит до полной остановки и сама трогается после того как передний автомобиль поехал. Ну а на трассе – с этим легким, веселым, бесшумным разгоном, конечно, ничто не сравнится. К «электрическому» характеру разгона и торможения очень быстро привыкаешь, они начинают нравиться. Хотя ехать «в одну педаль», как на чистом электрокаре, в Seres M7 все-таки не получится, полноценных настроек режима рекуперации, чтобы всю кинетическую энергию автомобиля при торможении возвращать в виде электрической в батарею, здесь нет.

Батарея в полу, низкий центр масс – автомобиль «прилипает» к асфальту, демонстрируя полное отсутствие кренов в поворотах даже на высокой скорости. При съезде на грунтовку, конечно, надо помнить про клиренс в 150 мм, да и подвеска, хоть и очень комфортная, стуком на ухабах напоминает, что она все-таки больше асфальтовая, так что проходить неровности ходом не стоит, лучше притормозить.

Что с экономичностью? Конечно, обещанный паспортом один литр бензина на сотню километров пробега – это фантастика. В буквальном смысле слова: в ходе теста Seres M7 показал расход в смешанном режиме чуть меньше 11 л на 100 км. Ну а как насчет «электромобиля, который не нужно заряжать»? Тут все хорошо, при движении по трассе примерно на 130 км/ч мощности ДВС хватает не только на то, чтобы снабжать энергией электромоторы, не расходуя заряд батареи, но и на то, чтобы пополнять его, возвращая к стопроцентному.

Кому может быть интересен автомобиль

Очень комфортный, технологичный, оснащенный под завязку ассистентами водителя и системами безопасности полноприводный семейный кроссовер. Универсальный – и для города, и для путешествий. Позволяющий при необходимости проехать по скользкому проселку. Гибридная схема, к сожалению, не позволит сэкономить на топливе по сравнению с обычной машиной с ДВС, но получить удовольствие от вождения Seres M7 с его электрическим характером почти гарантировано: быстрый, мягкий, бесшумный автомобиль. В этой же категории сегодня на рынке есть еще, например, Lixiang L7 и Voyah Free. За Seres M7 в комплектации Flagship просят 7,599 млн. рублей.

   

Технические характеристики Aito Seres M7

ГАБАРИТЫ, ММ

5020/1945/1760

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2820

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

150

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2535

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Гибридный:  бензиновый, рядный, L4 турбированный + два электромотора

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1499

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

439

ТИП БАТАРЕИ

Литий-ионная

ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, КВТ/Ч

40.0

МАКС. МОМЕНТ, НМ

654

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

Автоматическая

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

190

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

4,8

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

1,09

