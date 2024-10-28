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28 окт 2024

Появились патентные изображения нового Aito M8

Появились патентные изображения нового Aito M8
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Aito, которая у нас представлена под материнским брендом Seres, зарегестрировала патенты на внешний облик нового кроссовера M8

Судя по фотографиям, дизайн передней части автомобиля полностью оригинальный и не похож на другие кроссоверы компании. Здесь имеется ярко выраженная прямоугольная рамка, визуально напоминающая обрамление решетки радиатора (которой естественно там нет). При этом, есть дизайн такой рамки без нижней части. Можно предположить, что туда интегрирована передняя оптика. В остальном форма кузова соответствует старшей модели M9. Ожидается, что кроссовер будет комплектоваться 21-дюймовыми колесными дисками.

Габариты пока неизвестны, но вероятно, длина кроссовера будет находиться в промежутке от 5000 до 5200 мм, чтобы вписаться в иерархию между M7 и M9. О силовой установке также говорить пока рано. Но можно предположить, что M8 получит как гибридную версию с 1,5-литровым турбомотором, так и полностью электрическую с одними или двумя электродвигателями в зависимости от комплектации.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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