Флагманский кроссовер Seres Aito M9 получил 5-местную версию

Китайская марка Aito, официально представленная в России под материнским брендом Seres, выпустила 5-местную версию кроссовера M9

Ранее автомобиль был доступен только в 6-местной компоновке с двумя отдельными креслами на втором ряду и 2-местным диваном на третьем. У новой 5-местной версии сзади расположился диван, рассчитанный на троих человек. Помимо обогрева и вентиляции задние пассажиры получают функцию массажа и мягкую оттоманку под ноги. Разумеется, среднее место лишено этих комфортных опций. Отсутствие третьего ряда позволило увеличить объем багажника до 637 литров (размеры пространства: 1167 × 1237 мм). Примечательно, что теперь в багажнике можно разместить два небольших стула и столик, предназначенные исключительно для отдыха на природе, а не для перевозки дополнительных пассажиров. Альтернативно, вместо этих сидений, автомобиль можно оснастить дополнительными ящиками для хранения. Максимальный объем багажника со сложенным вторым рядом составляет 1105 литров.

Технические характеристики автомобиля остались без изменений. Как и прежде, M9 предлагается в виде гибрида или электрокара. В гибридной версии под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с., работающий в паре с двумя электромоторами на 224 и 272 л.с. Заявленный запас хода на электротяге — 175 км. У полностью электрического M9 — два электродвигателя на 218 и 313 л.с., а запас хода составляет 630 км.