Автомобильный портал Motorpage
21 авг 2025

Huawei Aito M8 стал самым безопасным автомобилем Китая

Huawei Aito M8 стал самым безопасным автомобилем Китая
Автор фото: фирма-производитель

Полноразмерный кроссовер Aito M8 от Huawei и Seres занял первое место в китайском рейтинге безопасности C-NCAP. Автомобиль получил итоговую оценку в 93,7% и удостоился максимальной категории «пять звезд +», опередив Xiaomi SU7 (93,5%)

Тестирование проводилось Китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC). Для испытаний использовалась версия Aito M8 EREV с 6-местным салоном, батареей CATL емкостью 37 кВт*ч и лидаром на крыше. Машину закупили анонимно в обычном дилерском центре, что исключает возможность подготовки образца к тестам.

Автомобиль получил 96,34% в категории активной безопасности, которая включает проверку работы системы автоматического экстренного торможения (AEB) и эффективности фар. Также кроссовер получил 96,26% по защите пассажиров и 86,03% в защите пешеходов и велосипедистов.

В пятерку самых безопасных автомобилей также вошли Xiaomi SU7 (93,5%), Zeekr Mix (91,8%), Mazda EZ-6 (90,8%) и Li Auto L6 (90,5%).
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aito M8

Появились патентные изображения нового Aito M8

28 октября 2024
Aito M9

Флагманский кроссовер Seres Aito M9 получил 5-местную версию

11 сентября 2024

Aito M7 получил “ультра” обновление

03 июня 2024
Aito M9

В Китае стартовали продажи Aito M9 от Huawei

27 декабря 2023
AITO M9

Опубликованы изображения интерьера AITO M9

14 декабря 2023
Aito M9 SUV

В Китае прошла презентация кроссовера от Huawei

21 ноября 2023

 Новости AITO

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HQ9 - hongqi hq9 (2025) бизнес-шаттл с премиальным акцентом Тест драйв
15 августа 2025

Hongqi HQ9
"Бизнес-шаттл с премиальным акцентом"
GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид
Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения
Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 5 8