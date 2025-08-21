Huawei Aito M8 стал самым безопасным автомобилем Китая

Полноразмерный кроссовер Aito M8 от Huawei и Seres занял первое место в китайском рейтинге безопасности C-NCAP. Автомобиль получил итоговую оценку в 93,7% и удостоился максимальной категории «пять звезд +», опередив Xiaomi SU7 (93,5%)

Тестирование проводилось Китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC). Для испытаний использовалась версия Aito M8 EREV с 6-местным салоном, батареей CATL емкостью 37 кВт*ч и лидаром на крыше. Машину закупили анонимно в обычном дилерском центре, что исключает возможность подготовки образца к тестам.

Автомобиль получил 96,34% в категории активной безопасности, которая включает проверку работы системы автоматического экстренного торможения (AEB) и эффективности фар. Также кроссовер получил 96,26% по защите пассажиров и 86,03% в защите пешеходов и велосипедистов.

В пятерку самых безопасных автомобилей также вошли Xiaomi SU7 (93,5%), Zeekr Mix (91,8%), Mazda EZ-6 (90,8%) и Li Auto L6 (90,5%).

