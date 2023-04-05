Когда команда Motorpage готовила тест-драйв флагмана российского автопрома, в воздухе витало определенное волнение. Во-первых, достать автомобиль было сложно, а во-вторых, слишком много разных мнений мы прочитали в интернете, которые сводились к одному – весь проект Aurus является громадной потемкинской деревней, проще говоря, профанацией. Между тем, у нас на тесте был абсолютно серийный образец – посмотрим, что он из себя представляет.

Дизайн и исторический след

«На пристани стоял ослепительной красоты флагман. Сияя своим блестящим черным бортом, он словно звал тебя взойти на борт, отдать швартовы и отправиться покорять просторы морей…». Лирично правда? И пускай реальность была не такой литературной и с машиной мы встретились на обычной парковке дилерского центра, но от избитого сравнения с кораблями здесь все равно не уйти. В конце концов, не называть же почти шестиметровый седан кирпичом? Да и стиль у машины такой, что на изящную яхту он не тянет, но на какой-нибудь боевой фрегат весьма и весьма. Действительно, автомобиль получился очень величественным – даже на фото можно увидеть, как такой крупный человек вроде меня, буквально теряется на его фоне. Монументальность здесь исходит от всего – большие габариты, гигантская решетка радиатора (кто сейчас пошутил про BMW? Aurus сделал это еще до того, как это стало мейнстримом!) громадные и тяжелые двери, которые закрываются с величественным глухим хлопком… Эх, опять потянуло на лирику, а все потому, что вышеперечисленные черты не создают диссонанса, и машина смотрится довольно гармонично. Кстати, на мой взгляд сходства с «Роллс-Ройсом» или «Бэнтли», о котором любят говорить «интернетные диванные эксперты», здесь нет. Зато легко считывается факт того, что команда дизайнеров и конструкторов вдохновлялась старыми советскими «членовозами», вроде ЗИС-110. Лично мне кажется, что Aurus Senat, в плане дизайна, вообще является реинкарнацией ГАЗ-14 - пропорции, обводы кузова и т.д. – схожесть определенно есть. Кстати, все эти сравнения с машинами ГАЗ неслучайны – пусть Senat рисовали художники из НАМИ, но главным конструктором проекта является Вадим Переверзев, в резюме которого есть интересная строчка -должность главного конструктора проекта ГАЗ-3103/3104, проще говоря новой «Волги», которая, к сожалению так и не увидела свет, хотя опытные образцы, все же, были построены. Так что корни вдохновения растут именно отсюда. К слову, опыт работы у Переверзева большой – он успел поработать конструктором и в европейских компаниях, в частности, Fiat и Alfa Romeo. Он же поучаствовал в создании кроссовера Jeep Renegade.

Королевская ложа оперного театра

Открывая тяжелую дверь, ловишь себя на мысли, что в машину ты не садишься, а заходишь – в этом плане Senat близок к каким-нибудь кроссоверам. У водителя даже есть специальная ручка на стойке – для удобства. Внутри же ощущается дороговизна, кажется, что в машину установили все опции, которые только возможны – массажи на всех креслах, включая водительское; регулировок столько, что если какой-то человек скажет вам, мол он не смог подобрать удобную посадку, то смело посмейтесь ему в лицо… Заниматься перечислением всех элементов роскоши здесь можно до бесконечности, но выделю, пожалуй, несколько важных деталей. Первая – создатели Aurus работают над локализацией автомобиля и импортозамещением. Даже у предсерийных машин процент локализации составляет 50 процентов, что, на мой взгляд, для машины такого уровня неплохо. Я неслучайно вспомнил об этом именно в момент оценивания интерьера, так как кожу и замшу, например, производит в Рязани, стекла – в Нижнем Новгороде, шумоизоляционные маты -в Иваново. Мультимедийная система – тоже отечественной разработки, как и звуковые компоненты. Даже изящные часы на приборной панели и те произведены в России. Главное, что все это (повторюсь, наше) создает ощущение качества – каждую деталь хочется потрогать и полюбоваться. Приятное ощущение. Разумеется, присутствует и ощущение уюта, например, когда я сел на задний ряд возникли мысли о театре – этому поспособствовали шторки на окнах, хотя какие это «шторки» - полноценный занавес из тяжелой ткани, плотный и умеющий создавать абсолютный блэкаут. Кстати, все машины, фактически, собираются вручную, даже сварка происходит с участием человека, который управляет специальным инструментом. Любопытно, но сборочная команда невелика – около 60 человек и солидную ее часть составляют представительницы прекрасного пола. Представители Aurus в свое время заявляли, что дамы более педантичны, что ж придраться к качеству сборки и отделки у меня не получилось- факт. Кстати, что касается затрат по времени, то одну машину собирают за два рабочих (сейчас площадка в «Алабуге» работает в одну смену) дня

Еще один важный момент, проектируя интерьер, создатели думали и об удобстве пользования – кнопки крупные и обладают хорошей графикой, в контроллеры встроены удобные дисплеи, да и сами регуляторы как-то интуитивно попадают в руку. Взять то же управление мультимедийной системой на заднем ряду – его не стали делать в центральном боксе-– все выполнено на кнопках, которые установили на дверных подлокотниках снизу от стеклоподъемников. Те же розетки на 220 вольт (их здесь две) изящно спрятали в специальном выдвижном ящичке…

Когда русская идея и талант соединяются вместе

Помните, как в начале мы упомянули про комментаторский хейт и потемкинские деревни – в основном они касались именно технической составляющей Aurus Senat. Из всего потока дурных мыслей можно вывести главную – «мы сами ничего не можем производить – закупаем узлы у немецких компаний и выдаем за собственные творения». На самом деле эти слова звучат абсурдно, впрочем обо всем по порядку.

Начнем с двигателя. Итак, под капотом здесь установлен турбированный 4.4 литровый 600-сильный мотор V8 (в паре с небольшим электрическим двигателем, который выступает в роли помощника – к примеру, трогается машина именно на электрическом ходу). Да, в его разработке принимала участие компания Porsche, за одним маленьким нюансом – техническое задание было полностью составлено специалистами НАМИ. То есть именно российские спецы задавали все параметры мотора, исходя из потребностей проекта. Это касается и тягово-динамических показателей, и габаритных, чтобы он идеально вписывался в компоновку автомобиля. Да и в целом «ауросовский» двигатель не имеет ничего общего с моторами Porsche. Вот вам немного цифр - диаметр цилиндра 88 миллиметров, а рабочий объем — 547,4 см³. У немецкого концерна просто нет мотора с такими характеристиками (во всяком случае серийного). Между тем российский двигатель получился довольно современным, к примеру, на цилиндр здесь приходится по четыре клапана, а степень сжатия 9.5:1.

С коробкой передач история еще интереснее – это еще одна разработка, принадлежащая фирме КАТЕ. Здесь тоже, в свое время, было вброшено много острот, причем некоторые говорили, что и фирмы то такой нет, а все механизмы будут закуплены у ZF или Aisin. Что ж, проведем Ликбез. Фирма КАТЕ существует и опыт в производстве трансмиссий у нее большой, причем компания является сторонницей технических ноу-хау, но об этом чуть попозже. Основали фирму в 2004 году, причем ее разработки должны были быть поставлены не куда-нибудь, а на сам АвтоВАЗ, более того в 2006 году уже было представлен прототип АКПП – для переднеприводных машин и поперечным расположением двигателя. Вдобавок ко всему коробка отличалась скромными габаритами, так как при ее создании инженеры отказались от гидротрансформатора в пользу многодискового сцепления. Опуская все подробности скажу, что именно ее планировалось устанавливать на Lada Kalina, но этого не случилось. Наиболее вероятная причина заключается в том, что в 2008 году АвтоВАЗ вступил в альянс с Renault-Nissan, где зарубежные партнеры стали рекомендовать к использованию уже свои агрегаты. С тех самых пор страницы истории KATE покрыты туманом. Что касается Аурусов, то впервые о них, еще в рамках проекта «Кортеж», заговорили в 2012 году, но есть ощущение, что на уровне кулуарных обсуждений это происходило еще раньше, то есть в 2009-2010, скорее всего КАТЕ решили привлечь к разработке уже тогда, чтобы российскую продукцию не убирать в стол, так как «технологический суверенитет» проекта является едва ли не одним из основных столпов. Такая вот большая игра… В любом случае, на нашем Aurus Senat установлена именно коробка КАТЕ – 9-ступенчатая. Причем гидротрансформатора здесь нет - применено многодисковое сцепление. Интересный факт – коробка рассчитана на работу с самыми мощными двигателями в рамках проекта Единой модульной платформы (ЕМП), то есть с агрегатами, которые будут развивать более 800 лошадиных сил – такие машины в семействе Aurus тоже будут.

Хочется ли возвращаться за руль снова?

Исторический анализ, конечно же, хорошо, но гораздо важнее понять, а как машина ведет себя на дороге? Давайте посмотрим. Взять, хотя бы, динамику – 600-сильная силовая установка позволяет разогнать трехтонный седан до 200 километров в час и выше (проверено лично), а первую сотню автомобиль разменивает за пять секунд. Расход топлива, а стоит ли говорить о нем, когда машина стоит под 40 миллионов рублей, ведь покупатель явно не будет «заморачиваться» на этот счет. Впрочем, для дотошных у меня есть и такие данные – в городе машина расходует порядка 30 литров, на трассе – в районе 22, соответственно, смешанный – 25. Считаю, что для такой машины – это адекватно.

Что касается слаженности мотора и КПП, то здесь тоже полный порядок – коробка резво сбрасывает передачу вниз, когда хочешь ускориться, а при спокойной езде не раздражает излишними переключениями. Вообще за рулем возникло ложное ощущение, будто ты едешь в замедленном режиме – будто машина не сама передвигается, а ее катает по дороге, как игрушку, замечтавшийся великан. Объясняется это, во-первых, большими габаритами и отличной шумоизоляцией, во-вторых, плавной педалью акселератора и «сочным» сопротивлением усилителя руля. При этом управляется Senat ни разу не вальяжно, в резкие виражи он входит с легонькой ленцой, словно спрашивая, «ты точно хочешь?», а потом демонстрирует отличную курсовую устойчивость и минимальное количество кренов – настройки независимой пневматической подвески и системы стабилизации просто великолепные. Я даже позволил себе слегка поиграться в шашечки на высокой скорости, но и в этих условиях машина послушно следовала за рулем, хотя «хасанить» из стороны в сторону на лимузине, это моветон. Поймал себя на мысли, что было бы интересно прокатиться на «Сенате», скажем, из правительственного гаража, и узнать – отличаются ли его повадки, все же сценарий использования ведомственных машин предполагает агрессивную езду с большим числом маневром (пусть и в экстренных случаях». Вернемся к нашей машине и поговорим о тормозах. Честно говоря, они вызывали у меня опасения - все же машина большая, и… в целом они работают нормально, но, все-таки, хотелось, чтобы они были более цепкими, иногда в голове проскальзывала мысль – «чуть-чуть не хватает…» В любом случае, гражданский Aurus меня приятно удивил, его действительно приятно водить.

Реальность жестока?

Может быть, тест получился несколько хвалебным, но серийный Aurus Senat действительно смог развеять все сомнения на свой счет. Уже сейчас мы имеем достойный продукт, который можно поставить в один ряд с моделями зарубежных концернов. Самое главное – разработка наша. Приятно, что создатели постоянно улучшают машину и работают над повышением степени локализации – уже в 2021 году КАМАЗ (технологический партнер) стал заниматься сложными отливками деталей моторов – выпуском блоков цилиндров, головок и опорных плит. Это, на самом деле, очень важно – если импортозамещение налажено в люксовом сегменте, значит его организуют и в массовом, то есть на машинах для нас с вами… . Пожалуй, лучше всего про Aurus Senat высказались мои коллеги, воспользуюсь их репликой. Данная машина является прямым доказательством того, что, когда поставлена ясная задача с четким контролем ее исполнения, в России могут создать практически все что угодно.

*За предоставленный автомобиль выражаем благодарность дилерскому центру «Автодом Пулково», официальному дилеру Aurus в Санкт-Петербурге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Aurus Senat ГАБАРИТЫ, ММ 5630 х 2020 х 1685 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 3300 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2815 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Гибрид на основе V8 (с турбонаддувом) РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 4400 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 598 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 880 / 4750 ТИП ТРАНСМИССИИ автомат, 9-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 250 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 21