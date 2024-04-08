Новый Aurus Senat покажут на инаугурации Путина

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал презентацию рестайлингового седана Aurus Senat, которая состоится 7 мая на инаугурации президента Российской Федерации

Пока информации о новинке мало. Можно предположить, что изменения будут точечные и не затронут дизайн автомобиля в целом. Также ждем ряд улучшений в оснащении и, возможно, в силовой установке. Напомним, что актуальный Aurus Senat предложен в виде “мягкого” гибрида с 4,4-литровым двигателем V8 (НАМИ-4123), 63-сильным электромотором и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Судя по ранним сообщениям Дениса Мантурова, производство рестайлинговой модели на заводе “Аурус” в Елабуге должно начаться в мае 2024 года. Маловероятно, что сотрудничество с неизвестным на данный момент китайским партнером коснулось разработки нового Senat, оно будет сосредоточено на выпуске новых моделей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.