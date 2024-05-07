Владимир Путин приехал на инаугурацию в обновленном Aurus Senat

Сегодня в полдень состоялась церемония инаугурации Президента РФ, на которую Владимир Путин приехал в обновленном лимузине Aurus Senat

Пока новинкой можно полюбоваться только снаружи, но и этого достаточно, чтобы отметить, какая работа была проделана над дизайном автомобиля. Во-первых, заметно преобразилась передняя часть: изменилась светодиодная оптика, решетка радиатора, бампер и пластика капота. Во-вторых, дизайнеры переделали хромированные детали, что придало автомобилю больше элегантности. Также изменились колесные диски и задняя часть кузова благодаря новым светодиодным фарам.

Технические характеристики рестайлинговой версии не раскрываются. Актуальная модель комплектуется гибридной силовой установкой, в составе которой 4,4-литровый двигатель V8, 63-сильный электромотор и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальная мощность - 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Привод - полный.