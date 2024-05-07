Автомобильный портал Motorpage
7 май 2024

Владимир Путин приехал на инаугурацию в обновленном Aurus Senat

Владимир Путин приехал на инаугурацию в обновленном Aurus Senat

Сегодня в полдень состоялась церемония инаугурации Президента РФ, на которую Владимир Путин приехал в обновленном лимузине Aurus Senat

Пока новинкой можно полюбоваться только снаружи, но и этого достаточно, чтобы отметить, какая работа была проделана над дизайном автомобиля. Во-первых, заметно преобразилась передняя часть: изменилась светодиодная оптика, решетка радиатора, бампер и пластика капота. Во-вторых, дизайнеры переделали хромированные детали, что придало автомобилю больше элегантности. Также изменились колесные диски и задняя часть кузова благодаря новым светодиодным фарам.

Технические характеристики рестайлинговой версии не раскрываются. Актуальная модель комплектуется гибридной силовой установкой, в составе которой 4,4-литровый двигатель V8, 63-сильный электромотор и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальная мощность - 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Владимир Путин приехал на инаугурацию в обновленном Aurus Senat

07 мая 2024
Aurus Senat

Новый Aurus Senat покажут на инаугурации Путина

08 апреля 2024
Aurus

Новые санкции снова коснулись российского автопрома

26 февраля 2024

Aurus расширяет производство

16 февраля 2024
Aurus Senat

На клиентских Aurus Senat обнаружились серьезные дефекты

07 февраля 2022
Aurus Senat

Aurus Senat не продается!

25 августа 2021

 Новости Aurus Senat

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Okavango - geely okavango (2024) река с двойным дном Тест драйв
02 мая 2024

Geely Okavango
"Река с двойным дном"
Changan Lamore - changan lamore (2023) мастерство упаковки
Тест драйв
28 апреля 2024

Changan Lamore
"Мастерство упаковки"
Haval Jolion - haval jolion (2024) тульское мастерство
Тест драйв
25 апреля 2024

Haval Jolion
"Тульское мастерство"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 4 5