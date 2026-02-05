Лимузин Aurus Senat стал тяжелее и длиннее

Часть характеристик рестайлинговой версии стала известна благодаря данным, опубликованным в базе Росстандарта

Обновленный Aurus Senat получил иные бампера, благодаря чему длина кузова увеличилась до 6653 мм. Колесная база осталась прежней – 4300 мм. Также известно, что снаряженная масса увеличилась до 6625 кг (+285 кг). Рестайлинг затронул не только лимузин, но и все семейство Senat. Обычный седан стал длиннее на 21 мм, сохранив прежнюю снаряженную массу. Бронированная версия, напротив, прибавила около 200 кг.

Силовая установка осталась без радикальных перемен. Aurus Senat по-прежнему оснащается гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового V8 НАМИ мощностью 598 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой КАТЕ.