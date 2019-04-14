Автосалон в Женеве 2019 Переформатирование

Женевский автосалон продемонстрировал: привычный, казавшийся единственно возможным и незыблемым формат мотор-шоу дал трещину, в которую тут же устремились всяческие самокаты, скутеры, велосипеды, беспилотники, трициклы. Еще чуть-чуть, и это мероприятие мы станем называть выставкой всеобщей мобильности, что, впрочем, соответствует веяниям моды. Тем интереснее было посмотреть на машины, еще сохраняющие классическую компоновку – четыре колеса, руль, двигатель под капотом…

Нынешний автосалон в Женеве прошел в 89-й раз. Понятно, что через год организаторы отметят 90-й случай проведения международной выставки автомобилей в Швейцарии, но состоится ли сотый, юбилейный смотр именно легковых транспортных средств, к чему мы все привыкли за десятилетия, сегодня сказать с определенностью никто не может. Ведь после многих лет затишья, когда автоиндустрия вроде бы развивалась не спеша – без прорывных идей и технологий, инновации просто бьют ключом. Выяснилось, что где-то глубоко в недрах исследовательских центров тысячи голов корпели над всевозможными компонентами автономного вождения, над новыми типами приводов, аккумуляторами, способными сохранять большой запас энергии, системами взаимодействия машин между собой и с инфраструктурой «умных» городов.

И вот теперь все это хлынуло в уже практически серийные продукты. Да с такой скоростью, что за новациями не поспевают ни законодатели, призванные корректировать правила дорожного движения, ни потребители, коим придется жить в условиях новой реальности. Но, чтобы к ней все же подготовиться, надо уже сейчас понять, каким станет транспорт через два-три года, через пять лет, в более отдаленной перспективе. И с этой точки зрения Женевский салон 2019 года получился достаточно информативным.

Одним из главных вопросов, связанных с будущим мирового автопрома, остается воп­рос о типах привода. На первый взгляд тут все понятно: дизельных агрегатов, которые прежде доминировали на всех европейских мотор-шоу, теперь днем с огнем было не сыскать, в то время как чуть ли не на каждом стенде красовались полностью электрические или как минимум гиб­ридные модели. Вместе с тем никто из наших собеседников (а мы встречались со многими топ-менеджерами разных брендов) не взял на себя смелость полностью похоронить двигатели внутреннего сгорания. Более того, право на жизнь пока сохраняют даже дизелям, хотя и с оговоркой: они останутся лишь на коммерческом транспорте, осуществляющем перевозки грузов и людей на большие расстояния, а также на других коммерческих моделях – пикапах, самосвалах, вездеходах. Что же касается электрокаров и гибридных версий, то прогнозируется, что через пять лет доля таких машин на рынках Западной Европы и Китая будет составлять не менее 15%, а может, даже треть.

Впрочем, судя по всему, в рядах автопроизводителей все еще нет единства в том, что электричество как наиболее перспективный вид «топлива» победило полностью и бесповоротно. В частности, отнюдь не сданы в архив наработки в области водородных технологий. Именно их многие считают более честными в том смысле, что электроэнергия безвредна для природы только в конечном виде – в качестве движителя транспортного средства, в то время как выработка этой энергии подчас сопряжена чуть ли не с экологическими катастрофами, когда речь идет о ТЭЦ, работающих на угле и мазуте, или об авариях на атомных электростанциях, которым мы не раз были свидетелями. В той или иной мере продолжаются исследования и по другим типам привода.

Другой значимый тренд – дальнейшая трансформация автомобильных классов и сегментов. На это влияет целый ряд факторов: меняющиеся запросы потребителей, новые технологии и материалы, давшие небывалую свободу дизайнерам и компоновщикам, маркетинговые изыски корпораций, желающих создать что-нибудь необычное, оригинальное. Тут можно вспомнить и так называемые четырехдверные купе, противоречащие всем канонам отрасли, и бурное развитие всевозможных SUV, которые сначала сильно потеснили обычные универсалы, а начав предлагать семиместные салоны, еще и «поколотили» минивэны.

Свой вклад в эти новации вносят и две ключевые тенденции – все та же электрификация и беспилотные системы. Вместе они дают возможность кардинально изменять как внешний вид транспортных средств, так и их внутреннее наполнение. Поскольку электромоторы ставят непосредственно на оси (а то и прямо в колеса), пространство под капотом и в салоне высвобождается – двигатели внутреннего сгорания и трансмиссии исчезают, и можно отдать больше пространства под багаж или пассажирам. Либо изготовить бескапотный кузов, который куда проще парковать.

В свою очередь, благодаря системам автономного вождения машинам будущего станет безразлично, в какую сторону ехать (деление на передок и «корму» окажется условным). А там, где нет ни руля, ни «приборки», уже все равно, как расположены места для седоков, – ставь хоть кушетки вместо кресел и вешай 40-дюймовые телевизоры на окна. Кстати, на женевской выставке подобных экспонатов было несколько, причем не все из них представляли традиционные автопроизводители – свои конструкции продемонстрировали даже компании, выпускающие всевозможные автокомпоненты.

Наконец, внедрение автопилотов стимулирует развитие систем коммуникации на самых разных уровнях – машин между собой (когда они будут предупреждать друг друга о маневрах, торможении или наборе скорости), машин с объектами городской среды (со светофорами, парковочными терминалами, заправочными станциями, шлагбаумами во дворах) и машин с людьми (как через собственные мультимедиа, так и посредством телефонов, ноутбуков и других гаджетов).

Скажете, все это где-то за горами? Не думаем, многие инновации могут быть внедрены в практику хоть завтра, а некоторые и вовсе уже «на ходу». Подробнее об этом, как и о значимых для нашей страны новинках, мы рассказываем на следующих страницах.

Сюрпризы инноваций

Женевское мотор-шоу показало, что стратегические направления глобальной автоиндустрии – гибридизация и электрификация транспортных средств, а также системы автопилотирования – стали развиваться не совсем так, как это планировалось ранее

Если «отмотать пленку» на несколько лет назад, то можно вспомнить, что и гибридные технологии, и собственно электрокары поначалу проек­тировались под давлением «зеленых». С подачи блюстителей экологии был принят закон, требующий, чтобы в каждом модельном ряду бренда средний уровень вредных выбросов не превышал определенного, довольно низкого значения. Поэтому производителям пришлось «уравновешивать» особо токсичные модели гибридными. Причем гибридная модификация позволяла представить потребителю еще и мощный вариант модели, оставаясь в рамках требуемого уровня.

Сегодня у всех крупнейших игроков отрасли в каждой модельной линейке имеются гибридные модификации. А некоторые вслед за Tesla (в частности, Audi и Mercedes-Benz) продемонстрировали полностью электрические версии. Скоро на те же «рельсы» встанет и Porsche. Казалось бы, в этом плане все устаканилось и дальше пойдет по проторенной дорожке. Ан нет! Вдруг выяснилось, что гиб­ридные и полностью электрические силовые установки оказались эффективны не только для борьбы с углекислым газом. Еще больший эффект эти технологии обеспечивают при выпуске… спортивных автомобилей и суперкаров.

Да-да, связка двигателя V8 с электромотором позволяет развить гораздо большую мощность, чем легендарный мотор V12! Так, Mercedes-Benz в скором времени обещает запустить в серию гибрид мощностью cвыше 800 (!) л.с. Выходит, нужда в 12-цилиндровых двигателях практически отпала. И точно, тот же Mercedes-Benz, а вместе с ним и Audi с BMW оповестили, что дни V12 сочтены и новые поколения представительских седанов иметь их не будут. Оставят этот мотор только для Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. В доказательство чему на стенде производителя с трехлучевой звездой на эмблеме красовался представитель прощальной серии Mercedes-AMG S 65 с 12-цилиндровым агрегатом.

Вернувшись в 2005 год, можно вспомнить, как все были потрясены гиперкаром Bugatti Veyron, мощность которого составляла 1001 л.с., а максимальная скорость превышала 400 км/ч. Премьера этого автомобиля откладывалась несколько раз из-за сложности работ, а идейному вдохновителю проекта, бывшему главе концерна Volkswagen Фердинанду Пиеху даже пришлось сменить команду инженеров, так как первая группа не справилась, заявив, что выполнить такое невозможно. Ныне, 2019-м, в Женеве было представлено с десяток суперкаров (в основном гибридных) мощностью хорошо за 1000 «лошадей», причем от небольших фирм, названия которых еще пару-тройку лет назад вообще никому ни о чем не говорили. И эти машины в самом деле ездят, а некоторые даже грозят преодолеть планку 483 км/ч (300 миль в час)!

Более того, полностью электрический гиперкар Pininfarina Battista, подозрительно напоминающий линиями кузова Ferrari 488 GTB, и вовсе шокировал мощностью 1900 л.с., а также разгоном до «сотни» менее чем за 2 с! Притом что Фердинанду Пиеху пришлось довольствоваться «всего лишь» 1500-сильным Bugatti La Voiture Noire, построенным (по слухам) специально для него в единственном экземпляре, стоящим 11 млн евро и, кстати, ни разу не гибридным. Самым крупным и тяжелым гибридом среди легковых автомобилей на выставке оказался отечественный Aurus, который с момента прошлогоднего показа в «Крокус Экспо» прибавил в качестве: если раньше кнопочки в салоне люфтили и западали, то теперь… только люфтят.

Что же касается систем автономного вождения, то мы наблюдаем некоторое затишье. Видимо, потому, что, с одной стороны, законодательство большинства стран запрещает пользование автопилотом, а с другой – многочисленные аварии моделей Tesla, которые позволяют не держать руль, вызывали подозрения в эффективности современной электроники. Так что прорывов в области автопилотов на швейцарской выставке не случилось.

Дизайнерский эпатаж

Нынешний автосалон в Женеве запомнится не только инженерными прорывами, но и дизайнерскими находками, обусловленными развитием технологий и высокой конкуренцией в массовом и премиальном сегментах

По традиции на швейцарском смотре бал правили серийные и концептуальные суперкары, большие седаны, кроссоверы и остро востребованные в Старом Свете субкомпакты. Но также запомнились грандиозные стартапы ныне самостоятельного бренда Automobili Pininfarina (электрический суперкар Pininfarina Battista) и компании Piech Automotive Антона Пиеха, правнука Фердинанда Порше (электрокупе Piech Mark Zero). Еще одним шоу-стоппером стал умопомрачительно быстрый, яркий и неприлично дорогой гиперкар Bugatti La Voiture Noire. Все эти модели объединяют четко проявившиеся в Женеве стилевые тренды.

С точки зрения компоновочных решений и дизайна тон на выставке задавали футуристические электрокары, причем речь прежде всего о моделях, сделанных с нуля, а не на основе уже существующих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Такие машины, как правило, имеют очень просторный салон – следствие того, что силовая установка компактна, а батарейный блок размещен в подполье. Типичный пример – шикарный электрический концепт Lagonda All-Terrain с очертаниями океанской яхты и поднимающейся секцией крыши. В огромном салоне обнаруживаем характерный для такого рода автомобилей минимализм, передние же сиденья можно повернуть назад, что обусловлено еще одним инженерным трендом – курсом на внедрение систем автопилотирования.

Следующий электрический прототип – Imagine by KIA – отличают не только внушительные внутренние габариты и отсутствие центральной кузовной стойки, но и использование диодного света как элемента дизайна (световая окантовка «фасада» и боковин). По словам шеф-дизайнера Lada Стива Маттина, с которым мы столкнулись как раз у корейского концепта, такое «световое шоу» становится одной из заметных стилистических тенденций. «Корейцы явно пытаются найти новую идентичность, предлагают свежий стилистический подход», – считает британский дизайнер.

Еще одно наше наблюдение состоит в том, что кроме диодного света дизайнеры стремятся привлечь внимание клиентов, укрупняя отдельные элементы экстерьера и интерьера. Раздувшиеся до гротескных размеров «ноздри» радиаторной решетки рестайлингового BMW 7 Series и серьезно увеличенный диаметр трехлучевой звезды прототипа Mercedes-Benz EQV (прообраз электрического V-Class) говорят сами за себя. Причем в обоих случаях за провокационным дизайном стоит практическая функция (гигантские «ноздри» баварской «семерки» оптимизируют охлаждение более производительных моторов, а под эмблемой LCV Mercedes-Benz скрыто радарное оборудование). В этом смысле интересен и полный иронии демарш дизайнеров KIA. На передней панели уже упомянутого концепта Imagine by KIA, подобно фишкам домино, разместилась батарея из 21 дисплея. Главный «интерьерщик» KIA Motors Europe Ральф Клюге по поводу такого столпотворения заметил: «Эти два с лишним десятка мониторов являются нашим юмористическим откликом на продолжающееся соревнование по величине и количеству экранов».

Иными словами, дизайнерский эпатаж сейчас остро востребован. Так, новый Mitsubishi ASX бравирует развитой «боксерской челюстью» бампера и диодными «пушками» ходовых огней, в салоне KIA e-Soul динамическая подсветка синхронизирована с ритмом музыки, а кузов концептуального Nissan IMQ будто свернут из листов железа в технике оригами. Причем последнее не просто дизайнерский экзерсис. Как намекнули представители компании, на выставке был показан прообраз Qashqai третьего поколения, который обещают вывести на рынок в 2020 году.

Еще одним трендом, проявившимся в Женеве, стал рост рядов стильных купеобразных кроссоверов. Типичный пример – Mazda с ее харизматичным CX-30, навеянным искусством японской каллиграфии, а также концепт Subaru Viziv Adrenaline с обвесом, заходящим на крылья, и крышей c X-образной подштамповкой – решениями по меркам Subaru неожиданными и провокационными.

Ближе к розетке

Кроссовер Audi Q4 e-tron, представленный в Женеве в качестве концепта, начнет сходить с конвейера всего через полтора года, в конце 2020-го, и станет уже пятым серийным электрокаром бренда

В новинке ингольштадтской марки все подчинено задаче экономии электроэнергии – и чрезвычайно низкий коэффициент лобового сопротивления (всего 0,28), и сложная система терморегулирования привода и высоковольтного аккумулятора, и даже специально разработанная краска, эффективно отражающая солнечные лучи, тем самым в жару снижающая энергопотребление системы кондиционирования. Цель – обес­печить этому автомобилю максимальный запас хода, заявленный на уровне 450 км. Причем на зарядку батареи до показателя 80% от номинальной мощности производитель обещает всего полчаса.

Но Audi Q4 e-tron способен пленить покупателя и многими другими характеристиками. Так, имея 4590 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1610 мм в высоту, этот электрокар предлагает неожиданно просторный и комфортабельный салон, сопоставимый с внутренним пространством моделей более солидных габаритов. Секрет прежде всего в отсутствии трансмиссионного тоннеля, которого в электромобиле нет по умолчанию. Кроме того, кроссовер впечатляет суммарной мощностью двух электромоторов (306 л.с.), установленных на каждой из осей (204 л.с. сзади и 102 л.с. спереди), потенциалом фирменного полного привода quattro, отличной развесовкой по осям (в пропорции 50:50), высокой маневренностью и динамикой – разгон до «сотни» составляет 6,3 с. В основе этого автомобиля лежит модульная платформа MEB, созданная немецкими инженерами специально для моделей на электроприводе.

Любомир Найман, глава марки Audi в России Наши автомобили выбирают преимущественно люди интеллигентные, прогрессивные, хорошо разбирающиеся не только в технологиях, но и в других аспектах современной жизни. Соответственно, они ценят наш бренд, наши инновации, ценят стремление компании к развитию, желание всегда демонстрировать что-то новое. И вполне логично, что Audi уверенно идет к полной электрификации своих продуктов, что вновь было подтверждено в Женеве, где мы представили сразу несколько моделей типа e-tron. Впрочем, в этом направлении движется и вся Европа, да и весь мир. А значит, рано или поздно такой тип привода станет востребованным и среди россиян. Тут важно понимать, что электромобили доставляют совершенно иной уровень удовольствия от вождения, нежели машины с двигателями внутреннего сгорания. Все, кому довелось поездить на электрокарах, просто в восторге от тишины в салоне, от потрясающей динамики, комфорта, тем более что все это еще и безвредно для природы.

Вместе с тем мы четко понимаем, что каждый рынок развивается по-своему, и Audi всегда учитывает специфику той или иной страны, конкретные запросы клиентуры. Например, в России в классе больших внедорожников очень популярны дизели, поэтому мы продолжаем предлагать высокоэффективные моторы на тяжелом топливе – вот и в начале марта наши дилеры начали принимать заказы на дизельные версии Audi Q8. Говоря же о других новинках 2019 года, могу сообщить, что мы выведем на российский рынок следующее поколение компактного кроссовера Q3, а затем и чрезвычайно инновационный e-tron.

Свободу эмоциям!

Электрический кроссовер KIA e-Soul впечатлил дизайном, внушительным запасом хода и самым технологичным салоном за всю историю модели

По словам вице-президента KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийома, e-Soul демонстрирует весьма эмоциональный подход к созданию электромобилей. Зауженная фронтальная оптика и серповидные фонари действительно добавили имиджевому «корейцу» интриги. По порту подзарядки над радиаторной решеткой и отсутствию патрубков выхлопа новинка сразу опознается как электрокар. Кроссовер стал при этом на 56 мм длиннее, колесная база увеличилась на 30 мм, дверные проемы расширились, вырос объем багажника.

Интересное новшество в салоне – система динамической подсветки Sound Mood Lighting (свет синхронизирован с ритмом музыки). Также впервые для этой модели предлагается беспроводная зарядка, центральный дисплей с диагональю 10,25 дюйма, проекционный экран и премиальная аудиосистема Harman Kardon. Электрическая установка представлена в двух вариантах мощности и емкости батарей (136 л.с., 39,2 кВт-ч, и 204 л.с., 64 кВт-ч).

Запас хода составляет соответственно 277 и 452 км. Кстати, в Европе Soul отныне будет представлен только как электрокар. В России же модель предложат с бензиновой линейкой двигателей. Это «атмосферники» (1,6 л, 120 л.с. и 2,0 л, 147 л.с.), а также 1,6-литровый 200-сильный турбомотор. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый преселективный «робот». Новинка выйдет на российский рынок уже летом.

Александр Мигаль, управляющий директор KIA Motor Rus Тот факт, что KIA Ceed завоевал третье место в европейском конкурсе Car of the Year, причем уступив победителю всего три балла, является для нашего бренда большим успехом. На таком требовательном рынке, как Европа, этот автомобиль на равных конкурировал с действительно сильными представителями автоиндустрии Старого Света и многих из них опередил. Это говорит о том, что корейская марка сделала огромный шаг вперед с точки зрения технологий, качества, дизайна, систем безопасности, комфорта. Мы снова доказали, что концепция, согласно которой KIA развивается, правильная: мы делаем доступными для очень широкого круга потребителей передовые технологии, и эта стратегия находит у клиентов и экспертов позитивный отклик.

Вместе с тем компания строго придерживается собственной стратегии и на российском рынке. Она базируется в том числе на сохранении широкой модельной линейки. Если в целом предложение в последние годы сильно сократилось, то мы даем возможность людям выбрать именно тот продукт, который они хотят получить, продукт, который им на самом деле нужен. И одновременно доказываем, что KIA – по-настоящему международный бренд, ни в чем не уступающий крупнейшим игрокам на мировом рынке.

Поэтому и в 2019 году компания продолжит выводить новинки. Так, мы уже начали продавать Rio с увеличенным клиренсом, представили универсал Ceed SW и запускаем модификацию ProCeed – третий вариант кузова модели. Кроме того, с марта мы предлагаем новый флагманский седан K900, а ближе к лету привезем третье поколение модели Soul.

Секретность по-японски

Удивлять так удивлять – решили в Хиросиме и представили на выставке автомобиль, о создании которого никто даже не подозревал, им стал компакт-кроссовер Mazda CX-30

Мало того что новинка около двух лет разрабатывалась в условиях полной секретности, так она еще и поломала существующую у японской марки нумерацию – ноль в индексе модели компания использует впервые. Впрочем, объяснение достаточно простое: на китайском рынке уже продается Mazda CX-4, но по целому ряду причин она не тянет на продукт глобальный, предназначенный для самых разных стран. Прежде всего речь идет о довольно крупных габаритах и платформе предыдущей генерации, в то время как CX-30 создан на архитектуре совершенно новой Mazda 3, давшей отсчет следующему поколению продуктов бренда.

Получив в длину 4395 мм, в ширину 1795 мм и колесную базу 2655 мм, новая модель заняла нишу как раз между двумя уже имеющимися популярными кроссоверами – CX-3 и CX-5, тем самым вклиниваясь в весьма востребованный среди потребителей размерный сегмент. Покупателям предложат дизельные и бензиновые двигатели, включая инновационный SkyActiv-X, причем все бензиновые агрегаты будут включены в гамму «мягких» гибридов M-Hybrid с 24-вольтовой литий-ионной батареей и электромотором. Конечно же, предусмотрен выбор из трансмиссий – 6-скоростной «механики» и «автомата». Привод может быть как полным (фирменный i-Activ AWD), так и передним.

Выпускать Mazda CX-30 будут в Японии. Первыми – уже летом 2019-го – этот автомобиль смогут приобрести жители Европы. Есть надежда, что позднее он появится и на российском рынке.

Наохито Сага, руководитель проекта Mazda CX-30 Около двух лет назад мы получили заявку маркетологов: создать кроссовер для Европы, который встал бы между моделями Mazda CX-3 и CX-5. Первый из них ориентирован на молодых людей, еще не имеющих детей, или, наоборот, на пожилые пары; второй – на семьи с уже подросшими детьми. Но в нашей гамме не было модели для тех, кто женился относительно недавно и уже завел ребенка. Причем покупатели, на которых мы нацелились, рассматривают автомобили в стилистике кроссовера. Поэтому и был создан CX-30.

В работе над ним мы стремились реализовать несколько задач. Первая – обеспечить оптимальное сочетание маневренности и функциональности, чтобы в мегаполисе было легко лавировать в потоке и находить место для парковки, а за городом иметь практичный SUV. Длина большинства 5-местных хэтчбеков этого сегмента варьируется в пределах 4500–4600 мм, и потому мы сделали автомобиль чуть-чуть короче, тем самым обеспечив достаточное внутреннее пространство и компактные габариты. Вторая цель – гарантировать комфорт как для передних, так и для задних пассажиров. Новый кроссовер меньше, чем CX -5, но расстояние для ног седоков на втором ряду в нем практически такое же, что дает ощущение простора. Это относится и к высоте – люди ростом до 183 см чувствуют себя на задних сиденьях комфортно. Третья важная составляющая – дизайн. Мы знаем, что покупатели уделяют этому фактору большое внимание, им важно, чтобы автомобиль был еще и красивым. Мы посмотрели, что наиболее удачно в тех же CX-3 и CX-5, и взяли это из обоих, конечно, добавив и некоторые оригинальные черты.

Здоровая агрессия

Кроссовер Mitsubishi ASX в Женеве было не узнать: японский кроссовер изменился настолько, что его чаще принимали за модель новой генерации

Автомобиль прошел процедуру масштабного рестайлинга, в ходе которого его передняя часть обрела совершенно новые крылья, капот, бампер и решетку радиатора. Фары и «противотуманки» тоже сильно изменились, к тому же теперь их оснастили светодиодами. Благодаря хорошо спланированной и грамотно осуществленной «пластической операции» передняя часть кроссовера получилась угловатой и агрессивной, в стиле последних моделей бренда. При этом на «корме» теперь тоже новый бампер и фонари, которые также щеголяют светодиодной начинкой.

В салоне изменений меньше. Так, на передней панели появился новый экран мультимедийной системы, диагональ которого увеличилась с 7 до 8 дюймов. Из-за этого центральные дефлекторы климатической системы сузились и слегка сдвинулись наверх. Автомобиль может быть оборудован навигацией TomTom, умеет выдавать данные о пробках из Интернета и лучше, чем раньше, «сотрудничает» со смартфонами: новое приложение позволяет владельцу удаленно получать информацию об уровне топлива, заправочных станциях, рекомендациях по техобслуживанию и многом другом.

Новинка обязательно появится в России – скорее всего, ближе к осени 2019 года. Помимо обновленного ASX на стенде Mitsubishi красовался брутальный пикап L200, а также концепт Engelberg Tourer, демонстрирующий новые веяния дизайна японского бренда.

Винсан Коби, вице-президент Mitsubishi Motors Corporation по развитию продукта Благодаря вхождению компании Mitsubishi Motors в глобальный Альянс, ранее образованный брендами Renault и Nissan, у каждого из этих трех автопроизводителей появились новые, еще более широкие возможности. В частности, Mitsubishi предложила партнерам доступ к своим технологиям полного привода, к гибридным технологиям, а также к новым азиатским рынкам и пикапам, поскольку наши пикапы признаны одними из лучших в мире. В свою очередь, мы теперь можем использовать целый ряд новых силовых агрегатов, продвинутые технологии автономного вождения и другие перспективные разработки.

Все это существенно расширяет географию присутствия бренда. Ведь в разных странах потребности клиентов отличаются, а вариативность технологий дает возможность максимально адаптировать продукты для того или иного рынка. С одной стороны, у нас многое можно объединить в рамках Альянса – закупки запчастей, производственные мощности, складские помещения, логистику; с другой – есть три совершенно разных бренда, и очень важно их дифференцировать – так, чтобы каждый оставался самостоятельным и самодостаточным и при этом отличался от остальных.

К примеру, сейчас темп Mitsubishi – представлять по одной новой серийной модели ежегодно. В 2018-м таковым стал совершенно новый с точки зрения дизайна пикап L200, а сейчас в Женеве представлен кроссовер ASX, который серьезно модернизирован. И эту динамику мы непременно сохраним – каждый год наши клиенты будут получать либо совершенно новую, либо радикально обновленную модель.

Город ждет!

На своем стенде Skoda уже по традиции продемонстрировала концепт-кар, а также ряд серийных новинок, среди которых россиян больше всего должен заинтересовать компакт кроссовер Kamiq

В самой Skoda этот автомобиль позиционируют в качестве городского представителя бренда в сегменте SUV: новинка имеет небольшие размеры и оснащается передним приводом. Название кроссовер получил из языка инуитов, проживающих на севере Канады и в Гренландии. Означает оно: «Нечто, обладающее собственным характером и идеально подходящее в любой ситуации». По характеру Kamiq, правда, должен быть схож с хэтчбеком Scala, с которым он делит платформу. При этом SUV на 121 мм короче и на 60 мм выше «родственника», но на 2 мм превосходит его по колесной базе и равен с ним по ширине, а его дорожный просвет на 37 мм больше.

Двигатели также унифицированы с соплатформенником. Это бензиновые агрегаты мощностью 95 и 150 л.с., 115-сильный турбодизель, а также 90-сильный агрегат, работающий на метане. Коробки передач механические и роботизированные. Роботизированные, конечно же, оснащаются двумя сцеплениями. Что касается российских перспектив, то представители компании считают, что появление этого «чеха» в нашей стране вполне возможно, однако сначала под Калугой должен стартовать выпуск более крупного кроссовера Karoq.

А вот соплатформенный хэтчбек Scala в Россию поставлять не планируется, поскольку у нас в этом классе есть седан Rapid. Но стало известно, что Rapid следующего поколения многое возьмет у Scala – в частности, в схожей стилистике будет решен интерьер машины.

Ян Прохазка, глава «Skoda Auto Россия» Концепт Vision iV, который наша компания представила в Женеве, бесспорно, красив, но главное – это наш первый полностью электрический автомобиль, построенный на своей собственной платформе. Причем серийную модель на его базе мы начнем выпускать уже в 2020 году. Понятно, что в первую очередь она будет предложена в Европе, ведь условия для развития рынка электрокаров пока создают не столько потребители, сколько законодатели, и именно в европейских странах из-за очень строгих ограничений по выхлопу такие транспортные средства сейчас востребованы более всего.

Что же касается новинок для России, то на 2019 год у марки Skoda достаточно большие планы. Прежде всего, во втором полугодии начнем ввозить в Россию обновленные Superb, а чуть позже и продавать юбилейную версию Octavia Anniversary 60 – она посвящена 60-летию модели, которую по праву называют сердцем нашего бренда. Кроме того, сейчас идет подготовка к выпуску в Калуге компактного кроссовера Karoq, старт его производства намечен на конец нынешнего года. Он меньше, чем модель Kodiaq, очень хорошо принятая на российском рынке, и мы полагаем, что и новый SUV окажется чрезвычайно популярным, все предпосылки к этому у автомобиля есть.

Большой потенциал всех новинок Skoda подтверждают и наши дилеры, работающие непосредственно с клиентами. Кстати, в 2020 году мы планируем расширить свою дилерскую сеть, причем новые центры появятся в тех городах, где они уже существуют. Дело в том, что на данный момент я даже не знаю города в России, где бы мы хотели быть, а нас нет.