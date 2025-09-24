Наслаждаться электромобилем можно, когда гарантирована его зарядка

Это был кроссовер Avatr 11 с батареей в 116 кВт/ч и поэтому очень приличным запасом хода. Но в этот раз тест motorpage.ru проходил исключительно по Подмосковью, где зарядных станций не просматривалось в радиусе 50 километров. К счастью, заботливые сотрудники пресс-парка Changan положили в багажник машины чехол со специальным кабелем, с одной стороны – разъем под зарядный порт в машине, с другой – вилка под обычную бытовую евророзетку, какие есть в любом доме или даче. Так что шансы остаться с пустой батареей были невелики.

Никакой ошибки, пресс-парк – Changan, а марка машины – Avatr. Потому что этот электромобильный бренд – совместная разработка Changan и телекоммуникационного гиганта Huawei, Avatr 11 – их первенец и почти новинка, представлен в Китае в 2023 году, с января нынешнего года продается в России.

Снаружи и внутри

Внешность этого спортивного SUV безошибочно говорит о его принадлежности к высшей автомобильной лиге, в ней есть индивидуальность и стиль. Аvatr 11 автомобиль вообще-то крупный, 4880 мм в длину, колесная база 2975 мм, но за счет пропорций выглядит стремительным и легким. Формально Avatr 11, несмотря на весь свой футуристический экстерьер, – обычный седан: четыре двери, крышка багажника поднимается без заднего стекла. Но вот выдвижной спойлер с электроприводом на корме словно говорит: нет, и не седан, и не обычный.

Подходишь к машине с ключом в кармане – из дверей выезжают выдвижные ручки. Начинаешь тянуть за ручку водительской двери – она (безрамочная, как и положено кросс-купе) сама распахивается навстречу: в двух верхних комплектациях машины двери с электроприводом и с доводчиками. Можно не бояться ударить дверью соседнюю машину на парковке – умный Avatr распознает помеху и остановит открывание. Закрывание – кнопкой, она есть на каждой двери изнутри, а еще дверь автоматически захлопывается, если нажать на педаль тормоза. Можно управлять дверями даже через центральный экран, но это уж совсем какой-то изыск. Впрочем, можно и по старинке, открывать и и закрывать вручную.

Интерьер Avatr 11 соответствует футуристическому экстерьеру: авангардная архитектура передней панели с тремя экранами: 10,25-дюймовая цифровая комбинация приборов, 15,6-дюймовый горизонтальный экран мультимедиа в центре и 10,25-дюймовый развлекательный дисплей напротив переднего пассажира. Отделка салона действительно роскошная – мягкая натуральная кожа белого цвета с темно-фиолетовыми вставками, все четыре кресла – тестовый автомобиль в топовом четырехместном исполнении – оборудован подогревами, вентиляцией и массажем. Передние кресла с выдвижными подставками для ног вообще откидываются в положение zero gravity, превращаясь в шезлонги. Кнопок нет, все регулировки на переднем ряду – через экран. Задние кресла, установленные в глубоких ложементах, разделены широкой консолью-подлокотником с панелью управления климатом, подогревами, массажем и двумя глубокими боксами. Наклон спинок регулируется во вполне убедительном диапазоне. Над головой – прозрачная крыша с автозатемнением. Стильно, дорого, роскошно. Подросток, откинувшись в кресле заднего ряда и включив массаж, попросил: «Можно я останусь здесь жить?»

Объем багажника машины – 394 литра, но поскольку наш Avatr 11 – электромобиль, подкапотное пространство не занято двигателем, там дополнительный багажный отсек объемом 95 литров.

Агрегаты и характеристики

В начальной комплектации Avatr 11 будет пятиместным и заднеприводным, с единственным 313-сильным электродвигателем – синхронным, с постоянным магнитом, – и с 90-киловаттной батареей, обеспечивающий запас хода в 575 км, 6,6 секунды занимает у такой машины разгон до 100 км/ч, а максимальная скорость – 200 км/ч. Средняя комплектация – тоже пятиместная, но уже полноприводная, здесь двигателей два, передние колеса вращает асинхронный электромотор переменного тока, общая мощность силовой установки – мощность 578 л.с., крутящий момент 650 Нм. Такой тандем разгоняет автомобиль снаряженной массой 2425 кг до тех же максимальных 200 км/ч, но на разгон до сотни уходит уже 4,5 секунды. И батарея здесь уже на 116 кВт/ч, так что запас хода полноприводного Avatr по паспорту – 625 километров. У топовой комплектации, как в тестовой машине, характеристики те же, что у средней, только мест в салоне не пять, а четыре. Подвеска полностью независимая, двухрычажная спереди, многорычажная сзади. Дорожный просвет спортивного кросс-купе – 160 мм.

В движении

Сидишь в кресле водителя вроде бы глубоко, по-спортивному, утонув в мягких высоких валиках, но что-то беспокоит. Сиденье регулируется в восьми положениях, поясничный подпор в четырех. Но то ли подушка расположена высоко даже если опустить ее в крайнее нижнее положение, то ли угол ее наклона подобрать нелегко – удобно усесться получается не сразу. И даже потом скорее привыкаешь и терпишь, чем расслабляешься.

Ощущения от вождения Avatr 11 коротко можно описать так: не едешь на машине, а летишь на самолете. А если подробнее – мало в каком автомобиле можно на привычной подмосковной дороге с поворотами и сложным рельефом, обнаружить, что вместо обычных 100 км/ч едешь на 180 км/ч, автомобиль прилипает к дороге. Правда, задние пассажиры жалуются, что их на такой скорости укачивает. Немудрено.

Есть четыре режима вождения, от экономичного до спортивного, но даже в экономичном на разгоне вас убедительно вжимает в сиденье, не говоря уж о «спорте». При этом характер разгона Avatr 11 не взрывной, а «электрический» – мощный, но плавный и мягкий. Два режима рекуперации – естественно, сразу включаешь самый жесткий, чтобы максимально продлить машине пробег, и когда на ходу отпускаешь педаль газа, заряд в батарею возвращается просто на глазах, на каждом затяжном спуске можно прибавить километра два пробега.

В машине тихо даже на запрещенных ПДД скоростях, звук электромотора на разгоне с трудом пробивается в салон. Подвеска мощная, но с короткими ходами, как и положено спортивному кросс-купе. При этом даже по бугристой грунтовке Avatr 11 едет вполне комфортно, а уж по асфальту – просто как по маслу, несмотря на низкопрофильные шины размерности 265/40 и диски R22. Чтобы осаживать со скорости под двести без малого трехтонный с максимальной нагрузкой автомобиль нужны мощнейшие тормоза – и они такие и есть, тормозные диски вентилируемые, с фиксированнным суппортом. Тормозам помогает режим рекуперации, но и без него их возможностей было бы достаточно.

Суммарное впечатление от машины: во-первых, запас мощности, который ощущается просто физически, из-за чего этот потенциал даже и не хочется реализовывать – едешь спокойно и наслаждаешься, понимая, на что способен автомобиль в любой момент. И во-вторых, Avatr ощущается как тяжелая, надежная, хорошо сделанная вещь.

Про электричество

В Avatr 11 даже перчаточный ящик открывается электроприводом, с центрального экрана. Потребителей энергии в машине много, поэтому для ее экономии у климатической установки есть режим Driver Only. Вдвое быстрее обычного уходит заряд в первые два-три километра после старта. Вообще Avatr 11 быстро приучает к экономии, в пробках, например, быстро начинаешь ехать «в одну педаль», газа, тормозя только двигателем. Хотя с 116-киловаттной батареей и объявленным запасом хода в 630 километров страх, что застрянешь посреди трассы, конечно, уменьшается. Реальный пробег на полной батарее конечно, зависит от стиля вождения, я, проехав 300 с небольшим километров, израсходовал 400 с небольшим «электрических» – это в августе, при плюс 20 с лишним градусов тепла.

Хорошо, когда в багажнике лежит портативная зарядка, которая подключается к любой розетке. Теоретически. На практике так: у меня в загородном доме уличной розетки нет, пришлось тянуть в дом удлинитель, по паспорту рассчитанный на 16-ампер. На центральном экране Avatr 11 перед началом зарядки можно выбрать силу зарядного тока, от 8 до 48 ампер, я выбрал 8, самый вроде бы безопасный вариант. Батареи была наполнена примерно на 70%, автомобиль показал мне, что до 100% он будет заряжаться примерно 19 часов, и это не беда, времени было сколько угодно. Но через несколько минут вилка удлинителя, вставленная в розетку внутри дома, начала плавиться. Пришлось зарядку остановить. Впрочем, владельцы электромобилей, живущие за городом, конечно, удлинителями не пользуются и устанавливают или уличные розетки на 16 ампер, или просто зарядные станции.

Кого автомобиль может заинтересовать

Из нынешних официально присутствующих в России электрических «китайцев», Avatr 11, пожалуй, один их самых интересных и убедительно премиальных. На трассе автомобиль прекрасен, но здесь у него остается естественное ограничение – пробег на одной зарядке, и даже реальных 600 с небольшим километров запаса хода Avatr 11 для долгих путешествий все-таки маловато. Так же, как и 160 мм дорожного просвета этого кросс-купе – для использования на проселке, несмотря на полный привод, а подвеска у него нерегулируемая, пружинная. В качестве семейного кроссовера Avatr 11 с его не слишком вместительным багажником тоже не всех устроит, во всяком случае, в дорогом четырехместном исполнении, как у тестовой машины. Разве что пятиместная версия? Она, к слову, на 300 тысяч рублей дешевле. Выходит, идеальный воображаемый владелец этой машины – тот, кто может установить персональную зарядную станцию своем загородном доме или оборудовать такой зарядкой персональное машино-место на подземном паркинге городского ЖК. И беспрепятственно наслаждаться всеми преимуществами Avatr 11 – тишиной и отсутствием вибраций при движении, по-настоящему спортивной динамикой и управляемостью, возможности роскошного салона. Ну и, конечно, расстаться с минимум 8 миллионами рублей – цены на четырехместный полноприводный Avatr 11 со 116-киловаттной батареей стартуют от 7,9 млн.

Кстати, скоро в Россию должен приехать Avatr 12, гибридный, более практичный, если это слово применимо к автомобилю премиальной марки. Когда это случится, мы расскажем и о нем.

Технические характеристики Avatr 11 ГАБАРИТЫ, ММ 4880x1970x1601 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2975 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2365 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Электрические, передний асинхронный переменного тока, задний синхронный с постоянным магнитом МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 578 МАКС. МОМЕНТ, НМ 650 ТИП БАТАРЕИ Литий-ионная ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, КВТ·Ч 116 ПРИВОД Полный ЗАПАС ХОДА ПРИ ПОЛНОМ ЗАРЯДЕ, КМ 625 РАСХОД ЭНЕРГИИ В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ, КВТ·Ч/100 КМ 18,35 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 4,5