Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода
Логотип Avatr

О Avatr 11

По-русски

Аватр 11

Тест-драйвов
0 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Avatr 11 (2024) вид спереди
Решетка радиатора электромобилю не положена
Avatr 11 (2024) вид сбоку
Длинный капот, большая колёсная база
Avatr 11 (2024) вид сзади
Аэродинамику гладкого кузова улучшают выдвижные ручки дверей
Avatr 11 (2024) вид сзади
Во всю ширину кузова – LED-полоса задней светотехники
Avatr 11 (2024) дверь
Безрамочные двери – признак спорткаров и премиальных автомобилей
Avatr 11 (2024) дверь
В топовой версии все двери – с электроприводом, кнопка его управления – верхняя
Avatr 11 (2024) передние кресла
У сидений первого ряда есть регулируемые электроприводом полочки для ног
Avatr 11 (2024) передние кресла
Для отдыха есть режим «невесомости»
Avatr 11 (2024) салон
На переднем ряду три экрана, один – перед сиденьем пассажира
Avatr 11 (2024) руль
Руль, как и весь салон, обшит белой и фиолетовой кожей
Avatr 11 (2024) передняя панель
Передняя панель выполнена очень необычно
Avatr 11 (2024) зеркало заднего вида
В зеркале заднего вида – потоковое видео с задней камеры
Avatr 11 (2024) солнцезащитный козырек
Необычно раскладывается и солнцезащитный козырек
Avatr 11 (2024) приборная панель
Днем панель приборов может читаться не слишком хорошо
Avatr 11 (2024) салон
Ночной вид гораздо убедительнее
Avatr 11 (2024) панорамная крыша
Панорамная крыша при ярком солнце затеняется автоматически
Avatr 11 (2024) монитор
При зарядке можно выбрать силу тока в диапазоне от 8 до 48 ампер
Avatr 11 (2024) монитор
Все настройки климата – через экран
Avatr 11 (2024) монитор
Специальный режим EcoPlus отключает многие функции, удлиняя пробег
Avatr 11 (2024) монитор
Есть штатный бортовой навигатор
Avatr 11 (2024) монитор
Выбор одного из четырех режимов движения – тоже на экране
Avatr 11 (2024) монитор
Автомобиль оснащён пятью HD-камерами, угол обзора – 360°
Avatr 11 (2024) монитор
Есть поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto
Avatr 11 (2024) площадки индукционной зарядки
На переднем ряду есть две площадки индукционной зарядки смартфонов
Avatr 11 (2024) бокс
В боксе центрального подлокотника прячутся розетка 12V и два USB-порта
Avatr 11 (2024) второй ряд
В топовой комплектации задние стекла имеют заводскую тонировку
Avatr 11 (2024) второй ряд
Кресла заднего ряда разделены широкой консолью с двумя вместительными боксами
Avatr 11 (2024) второй ряд
Пространство для ног на заднем ряду неожиданно скромное
Avatr 11 (2024) второй ряд
У каждого пассажира свой комплект кнопок: обогрев, вентиляция, массаж
Avatr 11 (2024) второй ряд
Заднему пассажиру можно создать максимум комфорта за счет переднего
Avatr 11 (2024) багажное отделение
Объем багажника составляет 394 литра
Avatr 11 (2024) багажное отделение
Под фальшполом – небольшой органайзер
Avatr 11 (2024) багажное отделение
Такое устройство позволяет заряжать автомобиль от бытовой розетки
Avatr 11 (2024) разъем для зарядки
Тип зарядного разъема – CCS Combo 2
Avatr 11 (2024) колесо
Автомобиль укомплектован шинами Continental PremiumContact 6 265/40 R22
Avatr 11 (2024) под капотом
Под капотом – еще 95 литров багажного объема
Avatr 11 (2024) антикрыло

Наслаждаться электромобилем можно, когда гарантирована его зарядка

Это был кроссовер Avatr 11 с батареей в 116 кВт/ч и поэтому очень приличным запасом хода. Но в этот раз тест motorpage.ru проходил исключительно по Подмосковью, где зарядных станций не просматривалось в радиусе 50 километров. К счастью, заботливые сотрудники пресс-парка Changan положили в багажник машины чехол со специальным кабелем, с одной стороны – разъем под зарядный порт в машине, с другой – вилка под обычную бытовую евророзетку, какие есть в любом доме или даче. Так что шансы остаться с пустой батареей были невелики.

Никакой ошибки, пресс-парк – Changan, а марка машины – Avatr. Потому что этот электромобильный бренд – совместная разработка Changan и телекоммуникационного гиганта Huawei, Avatr 11 – их первенец и почти новинка, представлен в Китае в 2023 году, с января нынешнего года продается в России.

Снаружи и внутри

Внешность этого спортивного SUV безошибочно говорит о его принадлежности к высшей автомобильной лиге, в ней есть индивидуальность и стиль. Аvatr 11 автомобиль вообще-то крупный, 4880 мм в длину, колесная база 2975 мм, но за счет пропорций выглядит стремительным и легким. Формально Avatr 11, несмотря на весь свой футуристический экстерьер, – обычный седан: четыре двери, крышка багажника поднимается без заднего стекла. Но вот выдвижной спойлер с электроприводом на корме словно говорит: нет, и не седан, и не обычный.

Подходишь к машине с ключом в кармане – из дверей выезжают выдвижные ручки. Начинаешь тянуть за ручку водительской двери – она (безрамочная, как и положено кросс-купе) сама распахивается навстречу: в двух верхних комплектациях машины двери с электроприводом и с доводчиками. Можно не бояться ударить дверью соседнюю машину на парковке – умный Avatr распознает помеху и остановит открывание. Закрывание – кнопкой, она есть на каждой двери изнутри, а еще дверь автоматически захлопывается, если нажать на педаль тормоза. Можно управлять дверями даже через центральный экран, но это уж совсем какой-то изыск. Впрочем, можно и по старинке, открывать и и закрывать вручную.

Интерьер Avatr 11 соответствует футуристическому экстерьеру: авангардная архитектура передней панели с тремя экранами: 10,25-дюймовая цифровая комбинация приборов, 15,6-дюймовый горизонтальный экран мультимедиа в центре и 10,25-дюймовый развлекательный дисплей напротив переднего пассажира. Отделка салона действительно роскошная – мягкая натуральная кожа белого цвета с темно-фиолетовыми вставками, все четыре кресла – тестовый автомобиль в топовом четырехместном исполнении – оборудован подогревами, вентиляцией и массажем. Передние кресла с выдвижными подставками для ног вообще откидываются в положение zero gravity, превращаясь в шезлонги. Кнопок нет, все регулировки на переднем ряду – через экран. Задние кресла, установленные в глубоких ложементах, разделены широкой консолью-подлокотником с панелью управления климатом, подогревами, массажем и двумя глубокими боксами. Наклон спинок регулируется во вполне убедительном диапазоне. Над головой – прозрачная крыша с автозатемнением. Стильно, дорого, роскошно. Подросток, откинувшись в кресле заднего ряда и включив массаж, попросил: «Можно я останусь здесь жить?»

Объем багажника машины – 394 литра, но поскольку наш Avatr 11 – электромобиль, подкапотное пространство не занято двигателем, там дополнительный багажный отсек объемом 95 литров.

Агрегаты и характеристики

В начальной комплектации Avatr 11 будет пятиместным и заднеприводным, с единственным 313-сильным электродвигателем – синхронным, с постоянным магнитом, – и с 90-киловаттной батареей, обеспечивающий запас хода в 575 км, 6,6 секунды занимает у такой машины разгон до 100 км/ч, а максимальная скорость – 200 км/ч. Средняя комплектация – тоже пятиместная, но уже полноприводная, здесь двигателей два, передние колеса вращает асинхронный электромотор переменного тока, общая мощность силовой установки – мощность 578 л.с., крутящий момент 650 Нм. Такой тандем разгоняет автомобиль снаряженной массой 2425 кг до тех же максимальных 200 км/ч, но на разгон до сотни уходит уже 4,5 секунды. И батарея здесь уже на 116 кВт/ч, так что запас хода полноприводного Avatr по паспорту – 625 километров. У топовой комплектации, как в тестовой машине, характеристики те же, что у средней, только мест в салоне не пять, а четыре. Подвеска полностью независимая, двухрычажная спереди, многорычажная сзади. Дорожный просвет спортивного кросс-купе – 160 мм.

В движении

Сидишь в кресле водителя вроде бы глубоко, по-спортивному, утонув в мягких высоких валиках, но что-то беспокоит. Сиденье регулируется в восьми положениях, поясничный подпор в четырех. Но то ли подушка расположена высоко даже если опустить ее в крайнее нижнее положение, то ли угол ее наклона подобрать нелегко – удобно усесться получается не сразу. И даже потом скорее привыкаешь и терпишь, чем расслабляешься.

Ощущения от вождения Avatr 11 коротко можно описать так: не едешь на машине, а летишь на самолете. А если подробнее – мало в каком автомобиле можно на привычной подмосковной дороге с поворотами и сложным рельефом, обнаружить, что вместо обычных 100 км/ч едешь на 180 км/ч, автомобиль прилипает к дороге. Правда, задние пассажиры жалуются, что их на такой скорости укачивает. Немудрено.

Есть четыре режима вождения, от экономичного до спортивного, но даже в экономичном на разгоне вас убедительно вжимает в сиденье, не говоря уж о «спорте». При этом характер разгона Avatr 11 не взрывной, а «электрический» – мощный, но плавный и мягкий. Два режима рекуперации – естественно, сразу включаешь самый жесткий, чтобы максимально продлить машине пробег, и когда на ходу отпускаешь педаль газа, заряд в батарею возвращается просто на глазах, на каждом затяжном спуске можно прибавить километра два пробега.

В машине тихо даже на запрещенных ПДД скоростях, звук электромотора на разгоне с трудом пробивается в салон. Подвеска мощная, но с короткими ходами, как и положено спортивному кросс-купе. При этом даже по бугристой грунтовке Avatr 11 едет вполне комфортно, а уж по асфальту – просто как по маслу, несмотря на низкопрофильные шины размерности 265/40 и диски R22. Чтобы осаживать со скорости под двести без малого трехтонный с максимальной нагрузкой автомобиль нужны мощнейшие тормоза – и они такие и есть, тормозные диски вентилируемые, с фиксированнным суппортом. Тормозам помогает режим рекуперации, но и без него их возможностей было бы достаточно.

Суммарное впечатление от машины: во-первых, запас мощности, который ощущается просто физически, из-за чего этот потенциал даже и не хочется реализовывать – едешь спокойно и наслаждаешься, понимая, на что способен автомобиль в любой момент. И во-вторых, Avatr ощущается как тяжелая, надежная, хорошо сделанная вещь.

Про электричество

В Avatr 11 даже перчаточный ящик открывается электроприводом, с центрального экрана. Потребителей энергии в машине много, поэтому для ее экономии у климатической установки есть режим Driver Only. Вдвое быстрее обычного уходит заряд в первые два-три километра после старта. Вообще Avatr 11 быстро приучает к экономии, в пробках, например, быстро начинаешь ехать «в одну педаль», газа, тормозя только двигателем. Хотя с 116-киловаттной батареей и объявленным запасом хода в 630 километров страх, что застрянешь посреди трассы, конечно, уменьшается. Реальный пробег на полной батарее конечно, зависит от стиля вождения, я, проехав 300 с небольшим километров, израсходовал 400 с небольшим «электрических» – это в августе, при плюс 20 с лишним градусов тепла.

Хорошо, когда в багажнике лежит портативная зарядка, которая подключается к любой розетке. Теоретически. На практике так: у меня в загородном доме уличной розетки нет, пришлось тянуть в дом удлинитель, по паспорту рассчитанный на 16-ампер. На центральном экране Avatr 11 перед началом зарядки можно выбрать силу зарядного тока, от 8 до 48 ампер, я выбрал 8, самый вроде бы безопасный вариант. Батареи была наполнена примерно на 70%, автомобиль показал мне, что до 100% он будет заряжаться примерно 19 часов, и это не беда, времени было сколько угодно. Но через несколько минут вилка удлинителя, вставленная в розетку внутри дома, начала плавиться. Пришлось зарядку остановить. Впрочем, владельцы электромобилей, живущие за городом, конечно, удлинителями не пользуются и устанавливают или уличные розетки на 16 ампер, или просто зарядные станции.

Кого автомобиль может заинтересовать

Из нынешних официально присутствующих в России электрических «китайцев», Avatr 11, пожалуй, один их самых интересных и убедительно премиальных. На трассе автомобиль прекрасен, но здесь у него остается естественное ограничение – пробег на одной зарядке, и даже реальных 600 с небольшим километров запаса хода Avatr 11 для долгих путешествий все-таки маловато. Так же, как и 160 мм дорожного просвета этого кросс-купе – для использования на проселке, несмотря на полный привод, а подвеска у него нерегулируемая, пружинная. В качестве семейного кроссовера Avatr 11 с его не слишком вместительным багажником тоже не всех устроит, во всяком случае, в дорогом четырехместном исполнении, как у тестовой машины. Разве что пятиместная версия? Она, к слову, на 300 тысяч рублей дешевле. Выходит, идеальный воображаемый владелец этой машины – тот, кто может установить персональную зарядную станцию своем загородном доме или оборудовать такой зарядкой персональное машино-место на подземном паркинге городского ЖК. И беспрепятственно наслаждаться всеми преимуществами Avatr 11 – тишиной и отсутствием вибраций при движении, по-настоящему спортивной динамикой и управляемостью, возможности роскошного салона. Ну и, конечно, расстаться с минимум 8 миллионами рублей – цены на четырехместный полноприводный Avatr 11 со 116-киловаттной батареей стартуют от 7,9 млн.

Кстати, скоро в Россию должен приехать Avatr 12, гибридный, более практичный, если это слово применимо к автомобилю премиальной марки. Когда это случится, мы расскажем и о нем.

     

Технические характеристики Avatr 11

ГАБАРИТЫ, ММ

4880x1970x1601

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2975

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

160

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2365

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Электрические, передний асинхронный переменного тока, задний синхронный с постоянным магнитом

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

578

МАКС. МОМЕНТ, НМ

650

ТИП БАТАРЕИ

Литий-ионная

ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, КВТ·Ч

116

ПРИВОД

Полный

ЗАПАС ХОДА ПРИ ПОЛНОМ ЗАРЯДЕ, КМ

625

РАСХОД ЭНЕРГИИ В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ, КВТ·Ч/100 КМ

18,35

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

4,5

Вам понравился этот тест-драйв?

