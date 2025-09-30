Avatr 12 выходит на российский рынок

Китайский бренд Avatr готовит для российского рынка флагманское пятидверное купе Avatr 12. Дебют намечен на следующий месяц

О ценах и оснащении для российского рынка пока информации нет. На родине модель оснащается электрической силовой установкой мощностью 313 л.с. и 578 л.с. Привод — задний и полный соответственно. Габариты автомобиля: 5020x1999x1460 мм, а колесная база — 3020 мм.

На данный момент модельный ряд Avatr в России состоит только из кроссовера 11. В целом у 12 и 11 дизайн выполнен в идентичной стилистике. Обе модели получили обтекаемый кузов, скрытые дверные ручки, крупный воздухозаборник на переднем бампере и узкую П-образную светодиодную оптику.