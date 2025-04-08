Avatr разрабатывает кроссовер и минивэн на новой платформе

Компания Avatr готовится к масштабному обновлению модельного ряда: начиная с 2026 года, бренд перейдет на новую модульную платформу SDA 2.0 разработки Changan

Первыми моделями на новой платформе станут флагманский кроссовер, известный под кодовым названием G618 и минивэн с индексом D706. Обе модели получат автопилот от Huawei, но вот информационно-развлекательная система будет собственной разработки. Другие детали пока не раскрываются. Дебют кроссовера намечен на июнь 2026 года.

Новая платформа позволит унифицировать комплектующие с двумя другими брендами по концерну Deepal и Qiyuan. Это снизит затраты на производство автомобилей, но пока не ясно, отразится ли это на их стоимости.