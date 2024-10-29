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29 окт 2024

В России сертифицировали электрический кроссовер Avatr 11

В России сертифицировали электрический кроссовер Avatr 11
Автор фото: фирма-производитель

В ближайшее время китайская марка Avatr (дочка Changan) начнет официальные продажи в России электрического кроссовера 11. Модель уже получила ОТТС

Известно, что Avatr 11 предложат российским покупателям в двух модификация. Первая - заднеприводная с одним электромотором мощностью 313 л.с. Вторая - полноприводная с двумя электродвигателями на 313 и 258 л.с. (суммарная мощность - 571 л.с.). Емкость аккумулятора также зависит от комплектации. Начальная батарея имеет емкость в 90,4 кВт*ч, а старшая - 116,8 кВт*ч. Максимальный запас хода находится в диапазоне от 575 до 625 км.

Точные габариты модели: 4880/1970/1601 мм., при колесной базе в 2975 мм. Заявленная снаряженная масса - 2500 кг. Комплектуется кроссовер колесными дисками на 21 или 22 дюйма. Салон имеет 4- или 5-местную компоновку сидений. На передней панели есть три отдельных экрана: “приборка” и два экрана мультимедийной системы. Оснащение также включает комплекс ассистентов вождения, различные электроприводы и доводчики дверей.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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