После злых новогодних морозов и снегопадов в Москве потеплело, засверкало солнце. Вскоре в салоне нового китайского седана BAIC U5 Plus мне становится откровенно жарко. Оттого ли, что весна стала ближе? Оказалось — нет. Просто климат-контроль установлен аж на +32 градуса! Впервые вижу такой показатель, обычно он не выше +28

Конечно, эти цифры относительны. Но в целом на них можно ориентироваться. +24 в BAIC и +24 в моей «Ладе» примерно одинаковы по комфорту в среднеморозные зимние дни. Разница в том, что салон «китайца» в разы просторнее, чем у Xray. BAIC неплохо готов к русской зиме? Скорее да, чем нет. Только подогрев сидений здесь отсутствует — как передних, так и задних.

Но, честно признаюсь, таких роскошных сидений мне не встречалось давно. Во многих современных автомобилях, в том числе, китайских передние кресла имеют выверенные конструкции и очертания. Но в BAIC`е они на голову выше. Если не на голову, то на плечи точно. Верхняя часть тела плотно «вписывается» между валиками спинки, а затылок ощущает близость интегрированного подголовника. По этому показателю седан впереди многих соперников.

Признаки роскоши и «бюджета»

А таковых у него не так уж и много. На перенасыщенный кроссоверами российский авторынок только-только начинают выкатываться седаны, увы, практически такие же дорогие. Ну, разве что чуть-чуть дешевле. Вот, тот же BAIC U5 Plus с «механикой» оценивается в 2,1 млн рублей, а модификации с вариатором — в 2,2 и 2,3 млн. А между прочим, по оснащению это практически бюджетная модель.

Судите сами. Подогрева сидений здесь нет. Спинка заднего дивана складывается только целиком, в то время как разрезать её на две равные (а чаще более удобные неравные) части автостроители научились ещё в 90-х годах прошлого века. Складывать даже цельную спинку неудобно: для разблокировки двух фиксаторов требуется нажать сразу две кнопки, то есть, задействовать обе руки, а для этого — залезть на задний диван до его середины. Или нажать одну кнопку со стороны одной двери, а потом обойти машину и нажать вторую.

Для пассажиров второго ряда U5 Plus не предлагает ни воздуховодов системы вентиляции/отопления, ни зарядных гнёзд USB, ни 12-вольтовой розетки. Хорошо лишь, что места для ног здесь не так уж мало: 26 см при посадке «за мной». Да и в ширину салон как спереди, так и сзади практически соответствует такой знакомой нам модели, как Kia Optima. Только багажник, пожалуй, поменьше: 430 л. А под фальшполом багажника — докатка. Хотя места с лихвой хватит и на полноразмерное запасное колесо. Интересно, что у не маленького по габаритам автомобиля — в длину он более 4,6 м — относительно небольшие колёса. «Резина» здесь 205/55R16, такая, как у Lada Xray, а также у популярного в России в прошлом «Форда Фокус».

В остальном автомобиль оснащён неплохо. У него цифровая панель приборов и объединённый с ней экран мультимедиа. Меню системы небогатое, зато и осваивается просто. Так, при нажатии любой «физической» кнопки управления климат-контролем на экране возникает соответствующая картинка: направление потоков воздуха, температура, скорость вентилятора. Интересно, что здесь можно выбрать «профиль» климата: рассчитанный на взрослых пассажиров и на детей.

Радио настраивается легко. Музыка с флэшки — тоже. Звук громкий, но средний по качеству, среди предустановок эквалайзера собираюсь выбрать, естественно, «Рок», а он уже кем-то выбран. Остальные настройки совсем уж «плоские». Но для дальней дороги этого хватит, тем более, что мелодии воспроизводятся без сбоев. Очень полезна кнопка включения аудиосистемы на руле. В очередной раз на BAIC`е убеждаюсь, что китайцы очень любят музыку. Здесь она автоматически включается, стоит только отпереть машину, и, независимо от времени суток и окружающей тишины, композиция врубается на всю ту мощность, на которой был заглушен мотор в предыдущий раз. В моём случае это была весьма шумная рок-композиция, в общем, хорошо, что есть кнопка выключения, а то перед соседями ранним утром неловко.

Среди предметов роскоши в салоне U5 есть люк в крыше. Среди признаков «бюджета» — исключительно механические регулировки передних сидений (водительского тоже) и регулировка рулевого колеса только по высоте. Также считаю минусом то, что крышка багажника отпирается только либо кнопкой на торпедо слева от рулевого колеса, либо с брелока, на самой крышке кнопки отпирания нет, не ищите. На автомобиле присутствует система бесключевого доступа, однако она, как выяснилось, иногда капризничает, особенно в мороз. При использовании брелока срабатывает, а при нажатии кнопки на водительской двери то открывается/закрывается, то нет. Но это бывает редко.

Привыкаем к вариатору

Двигатель стартует холодным утром со странным дизельным звуком. С чего бы? На самом деле, это бензиновый «атмосферник» мощностью 105 л. с. Слабоват для большого седана? Нет — но и не избыточен тоже. Выбора режимов работы здесь нет, вернее, есть только Sport. Он реализован по-фольксвагеновски: переводим селектор трансмиссии к себе — и на «приборке» высвечивается литера S. А из этого положения можно выбирать передачи вручную.

Режим ЕСО? А зачем он нужен? Режим D вполне ему соответствует. Начнёте разгоняться и соревноваться в светофорных гонках — сразу почувствуете, что соперники-одноклассники резвее. Либо их владельцы умеют подчинять себе трансмиссию, в большинстве случаев настроенную на экономию и экологию, сверхзадача которой — побыстрее переключиться «вверх», в то время как по ситуации надо бы «вниз». Так вот, на BAIC`е есть внятный ручной режим, и это большой плюс седана.

Заявленный средний расход топлива у BAIC U5 Plus с вариатором составляет 6,2 л, с «механикой» — на поллитра меньше. В реальности автомобиль, оснащённый вариатором, «ест» немного больше, в среднем 6,6 — 6,7 л на сотню. Немного, хотя чуть больше, чем ближайшие соперники. Дрпускается заправлять модель 92-м бензином, однако известны случаи, когда при использовании этого топлива автомобиль «ругался», высвечивая символ неисправности двигателя. И это при наличии под капотом атмосферного мотора.

Вообще, в первые же часы/километры теста я активировал спортивный режим и с удовольствием его использовал. Если вы категорический нелюбитель ручного выбора передач, то попробуйте на U5 использовать спортивную настройку, ручаюсь, она вам понравится. Наверное, потому что она больше соответствует массе автомобиля, даже пустого, а если усадите в него трёх-четырёх пассажиров, да ещё наполните поклажей багажник. Правда, в сети тут же появится очередной недовольный отзыв, вот, дескать, в стандартном режиме «китаец» не тянет…

Да тянет он. Нормально тянет, для русской зимы, то есть, скользких дорог 105 сил — за глаза. Нет, конечно, могу подтвердить, что со спортивной моделью в гололёд и на раскатанном снегу справиться проще, чем с «гражданской» (проверено на 380-сильном седане). Но если вы не прирождённый гонщик, а просто водитель, желающий добраться из А в Б не быстрее всех, а максимально спокойно и безопасно, то ста пяти сил вам должно хватить.

Вариатор — тоже признак «бюджета», это недорогая конструкция, но она успешно играет роль автомата, а потому пользуется спросом. Конечно, её критикуют за «вой» и за «тормоз» при разгоне. Ну, скажем так, раздражающего воя я не услышал. Возмоэжно, потому что у BAIC`а шумноватый салон. А не слишком активный разгон можно списать и на двигатель. Добавим только, что вариатор как раз не любит активных разгонов. Как мы знаем, по ресурсу он проигрывает автомату, «роботу» и даже «механике», так вот, резкие наборы скорости сокращают срок его службы. Но известно, что его можно продлить, регулярно, то есть, раз в 60 тысяч километров пробега, меняя масло.

Я вижу вариатор постоянно — он установлен на моём мотобуксировщике. Конечно, от автомобильного он отличается: конструкция открытая и «сухая», вместо пластинчатой цепи применён зубчатый резиновый армированный ремень. Честно говоря, глядя на это устройство, сомневаешься в том, что оно способно работать вообще, то есть, передавать хоть какой-то момент, однако — передаёт. Причём, в случае с «мотособакой» — в трудных условиях. Снег сюда не попадает, но нагрузка — ого-го. Тем не менее, «варик» работает, а от автомобильного невыгодно отличается трудностью дозировки момента. Не сразу приучаешься так управлять «газом», чтобы агрегат не срывался с места, как угорелый, а трогался плавно. На автомобилях с вариатором такого нет и в помине. Даже куда менее чувствительная нога способна взаимодействовать с педалью «газа» так, чтобы машина никуда не прыгала. Ну и смена виртуальных передач почти не заметна.

А мне нравится, когда она заметна. Люблю передавать на колёса ту тягу, которая кажется более подходящей в данных условиях, чем считает вариатор. Поэтому на первых километрах теста наряду со спортивным режимом использую ручной. Попутно отмечаю: переключения происходят не мгновенно, вроде уже качнул селектор, а тяга меняется спустя доли секунды, и ещё позже снижается или повышается номер передачи на панели приборов. Не очень-то спортивно, но, повторюсь, во-первых, вариатор — конструкция не для спорта, а во-вторых, и я ни разу не гонщик, мне интересно не секунды разгона минимизировать, а просто нравится управлять тягой.

В данном случае мне это удобнее, потому что дороги после сильных снегопадов вычищены не идеально, и местами на них полно каши. Пробивать её легче «вручную»на более низких передачах и более высоких оборотах. 3000 об/мин — вот это оптимум. Хотя 105-сильный атмосферник на U5 Plus считается высокооборотным.

До более высоких значений добираюсь не в городе, а на конкретно заснеженном сельском шоссе. По российской традиции, оно зимой становится куда более гладким, чем летом, асфальт здесь местами разбит сильно и очень сильно, но выбоины «закатаны» снегом и льдом, так что трясёт автомобиль, седоков и поклажу меньше. Вот тут с удовольствием «зажигаю» на третьей, а иногда и на второй передаче, доводя обороты мотора до 4000 и даже 4500. Правда, агрегат начинает уже слегка реветь, ну и пусть. В конце концов, не так долго и часто приходится ему работать в таком режиме. Подавляющее большинство владельцев, уверен, удовольствуется автоматикой, которая быстренько выберет шестую, высшую передачу и поддержит на ней 2500-2800 об/мин.

С места до сотни китайский седан со 105-сильным мотором и вариатором ускоряется за 12,6 с. Не лучший показатель, но, как говорится, на уровне рынка для своего класса. No turbo – no party, так иногда пишут на своих машинах завзятые гонщики, но в отношении «китайцев» это не так уж и справедливо: «поднебесные» турбо-модели демонстрируют примерно такой же темп разгона, что и атмосферный седан BAIC.

Но понижение передач и повышение оборотов двигателя нужно совершенно не для наслаждения спортивным звучанием. При переднем приводе это позволяет повысить курсовую устойчивость автомобиля. На зимнем асфальте она у BAIC`а не идеальная, по этому показателю автомобиль средний. Тем более, что системы подруливания в полосу здесь нет, есть только контроль соблюдения рядности. Но это в автоматическом режиме. А в ручном даже на заснеженной и обледенелой дороге вы этой самой устойчивости можете позавидовать. Так что суммарный балл в этой дисциплине у «китайца» — добротная четвёрка. Хороший средний уровень.

Зимой не согреет, но снег преодолеет

Если судить по подвеске, то U5 Plus мягковат, настроен на комфорт. Раскачки на пологих «волнах» не наблюдается, но если порезче вильнуть из ряда в ряд, можно ощутить крен. Сборка салона соответствует по качеству уровню седана: внешне все детали подогнаны друг к другу, но на неровных дорогах просыпаются «сверчки» и «барабашки» (в моём случае звуки от груза в салоне можно было исключить). Не скажу, что это так уж сильно досаждает, но не отметить факт нельзя. И неизвестно, как поведёт себя отделка интерьера в будущем. Не придётся ли через пару лет эксплуатации проводить дополнительную шумо- и виброизоляцию?

А даже если и придётся — лично мне автомобиль понравился. И понравился бы больше, если бы стоил хотя бы на полмиллиона рублей подешевле. И ещё больше — если бы был универсалом, а то большим хэтч- или лифтбеком, с той же базой и габаритной длиной. Такой российский дачный вариант. Набор оборудования у него оптимальный, без излишков (ну, если не считать люка в крыше, без которого при наличии кондиционера вполне можно прожэить). Также и конструкция относительно проста: стандартные решения в подвеске (спереди стойки МакФерсон, сзади полунезависимая торсионная балка), атмосферный бензиновый двигатель. Объёмный салон, обширный багажник. Правда, в последнем под фальшполом таится лишь докатка, а пространство для вещей уменьшают сильно выступающие петли. С загрузкой объёмных предметов, например, крупных чемоданов или коробок могут возникнуть проблемы.

Вообще споры и толки о вместимости багажника, так или иначе, бесплодны. Известно, что у одноклассников BAIC`а «трюмы» чуть большего объёма: у кого-то 450 л, у кого-то даже 480 л — против 430-ти. Но не стоит переживать по этому поводу. Во-первых, оцените, а так ли уж нужны вам «лишние» 20-30 л, если подавляющую часть времени багажник у вас пуст? Во-вторых, дополнительные литры могут быть реализованы так, что их фактически-то и не используешь. В-третьих, если уж говорить о недостатке U5 Plus, то стоит вспомнить неудобно складываемую неразрезную спинку заднего дивана и довольно узкий проём в салон.

И, наконец, для человека, который по жизни вынужден или любит что-то возить, багажник седана так или иначе плох. В этом плане всех «китайцев» кладёт на лопатки наша «Веста», предлагающая универсал не только с приличным багажником, но и с завидным, фактически кроссоверным дорожным просветом. У BAIC`а этот показатель — 160 мм, прямо скажем, негусто. Но за время теста я ни разу не ощутил недостатка миллиметров под днищем. С дорог, правда, не съезжал, а грунтовки попались чищеные.

Только раз снизу раздался шум снега — когда я выехал на сильно заснеженную площадку, «распаханную» колёсами большегрузов. Но и там удалось не только проехать туда, куда было нужно, но и без труда развернуться. Нельзя не отметить, что в этой ситуации положительную роль сыграли хорошие зимние шины, «зубастые» и «шипастые». Кстати — китайского производства.

Есть сведения, что в Поднебесной намерены дооснастить BAIC U5 Plus дополнительными опциями, в частности, подогревами — сидений, руля, ветрового стекла, форсунок омывателя. Разумеется, чем больше «фишек», тем автомобиль будет дороже, и это сыграет отрицательную роль в плане продаж. Да, подогрев кожаных сидений (а других у модели ни в одной комплектации нет) совсем даже не помешает в холодную погоду — но ведь его можно заменить пушистой овечьей шкурой, накидкой из искусственного меха, а то и подключаемым к прикуривателю чехлом с греющими нитями, и это будет значительно дешевле, чем фирменное заводское оснащение. Так что, возможно, стоит обратить внимание на эту модель сейчас — пока она не стала лучше и одновременно дороже.

Технические характеристики BAIC U5 Plus ГАБАРИТЫ, ММ 4660 х 1820 х 1480 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 430 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1240 ТИП ДВС R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1499 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 105 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 134 / 4800 ТРАНСМИССИЯ вариатор, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 12,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 5,9 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 48