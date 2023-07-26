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Горячий ветер с Востока
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Чанган ЦС85

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Changan CS85 (2019) вид спередиChangan CS85 (2019) вид спередиChangan CS85 (2019) вид сбокуChangan CS85 (2019) вид сзадиChangan CS85 (2019) вид сзади
Changan CS85 (2019) передняя фара
Светодиодные фары Changan CS85 Coupe имеют очень сложную «архитектуру». Кажется, что внутри фары светится спираль
Changan CS85 (2019) дополнительные светодиодные элементы
В нижней части переднего бампера размещены дополнительные светодиодные элементы
Changan CS85 (2019) декоративные элементы
На передних крыльях модели — хромированные декоративные элементы
Changan CS85 (2019) боковое зеркало
Наружные зеркала — не очень большой площади. В нижних частях зеркальных элементов видны надписи арабской вязью
Changan CS85 (2019) боковое зеркало
В корпуса наружных зеркал встроены не только повторители сигналов поворота, но и камеры системы кругового обзора
Changan CS85 (2019) дизайн кузова
Фирменный дизайн кузова дополнен дефлекторами боковых окон, а также спойлером на капоте. Также на автомобиль установлена стальная защита моторного отсека
Changan CS85 (2019) дверная ручка
Кроссовер оснащён бесключевым доступом в салон. Для отпирания / запирания дверей требуется нажимать кнопки на дверных ручках
Changan CS85 (2019) молдинг
Двери украшены по низу молдингами из имитации карбоновой «плетёнки» с красной полосой
Changan CS85 (2019) колёсная арка
Колёсные арки окантованы пластиком. Колёса — 19 дюймовые, с шинами 225/55. Жёсткость шин такого типоразмера оптимальная
Changan CS85 (2019) задний фонарь
Задние фонари имеют отражатели со сложным рифлением. В тёмное время фонари смотрятся великолепно
Changan CS85 (2019) отделка салона
В отделке салона присутствует немало элементов красного цвета. Это должно подчёркивать спортивность характера кроссовера CS85 Coupe
Changan CS85 (2019) салон
Этот интерьер уже не ультра-современный. Однако он максимально функциональный, и к сборке ни малейших претензий нет
Changan CS85 (2019) руль
С левой спицы руля можно управлять круиз-контролем. Он здесь адаптивный, работает хорошо, но при опережении «медленного» автомобиля кроссовер слегка подтормаживает
Changan CS85 (2019) руль
С правой спицы можно управлять аудиосистемой, подключённым смартфоном и бортовым компьютером
Changan CS85 (2019) приборная панель
Цифровая имитация классических стрелочных приборов — по-моему, лучший из вариантов комбинации. Разрешение экрана высокое, «цифирь» совсем не мелкая
Changan CS85 (2019) приборная панель
В спортивном варианте на панели приборов господствует тахометр
Changan CS85 (2019) приборная панель
Этот вариант панели называется «Технологичный»
Changan CS85 (2019) приборная панель
В любом варианте комбинации приборов присутствует «страничка» борткомпьютера, на которой указано, каким был расход топлива в каждом из режимов движения
Changan CS85 (2019) приборная панель
После остановки двигателя на экране «приборки» появляется итоговая информация о поездке: средний расход топлива, время в пути, пройденный километраж
Changan CS85 (2019) приборная панель
Дизайн комбинации приборов и главного меню мультимедиасистемы выбирается здесь
Changan CS85 (2019) приборная панель
Это — вариант дизайна, который называется «Классика»
Changan CS85 (2019) приборная панель
Настраиваем системы безопасности, в данном случае — систему предупреждения столкновений. Русского языка в меню нет, однако всё более-менее понятно и на английском
Changan CS85 (2019) приборная панель
А вот при воспроизведении музыки с флэшки мультимедиа начинает распознавать русскоязычные названия
Changan CS85 (2019) приборная панель
Помимо музыкальных файлов, система способна воспроизводить записанные на флэшках фотографии и видеофрагменты
Changan CS85 (2019) приборная панель
Так выглядят картинки с камер системы кругового обзора. В данный момент используется режим 3D
Changan CS85 (2019) панель управления климатом
Панель управления климатической установкой полностью сенсорная. В яркий солнечный день символы видны не очень хорошо, но реакция на прикосновения мгновенная
Changan CS85 (2019) панель управления климатом
Климат-контроль на борту двухзонный. Водитель и передний пассажир могут устанавливать температуру, используя вот такие регуляторы
Changan CS85 (2019) 6АКПП
Джойстик трансмиссии не имеет фиксированных положений, кроме переключения в ручной режим. А этот режим на самом деле не так уж и нужен
Changan CS85 (2019) динамик
Динамики аудиосистемы украшены роскошными ажурными решётками. Звук отличный. Интересно, кто производитель динамиков?
Changan CS85 (2019) рычажок открывания горловины бензобака
У «Чангана», напичканного современной электроникой, лючок горловины топливного бака до сих пор открывается механическим рычажком
Changan CS85 (2019) передние кресла
Сиденья обиты экокожей брусничного цвета. Красивы и колер, и форма. Боковая поддержка ощущается неплохо
Changan CS85 (2019) передние кресла
Регулировки передних кресел электрические. У водительского сиденья есть настройка поясничного подпора, но даже максимально выдвинутый валик едва ощущается телом
Changan CS85 (2019) воздуховод для второго ряда
В заднем торце центрального бокса-подлокотника выполнены дефлекторы, а под откидной крышечкой находятся два гнезда USB
Changan CS85 (2019) задний диван
Ширина заднего дивана около 138 см. Расстояние для коленей при посадке «за мной» примерно 24 см
Changan CS85 (2019) задние подголовники
Потолок низковато нависает над подголовниками заднего дивана. Высота потолка над диваном по линии спинки 84 см. Кстати, части спинки регулируются по наклону,...
Changan CS85 (2019) задний диван
...а также складываются — и плотно фиксируются в сложенном состоянии. Фиксация при наклоне тоже надёжная
Changan CS85 (2019) багажное отделение
Багажник кросс-купе относительно небольшой, порядка 430 л
Changan CS85 (2019) запасное колесо
Запасное колесо — небольшая плоская запаска. Однако место здесь явно предполагает комплектацию автомобиля полноразмерным запасным колесом
Changan CS85 (2019) задняя подвеска
Задняя подвеска — независимая, пружинная. Привод — передний
Changan CS85 (2019) колесный диск
Концы рычагов упрятаны внутрь колёсных дисков
Changan CS85 (2019) топливный ба
Топливный бак пластиковый, стальной защиты снизу он не имеет
Changan CS85 (2019) глушитель
Наиболее низко под днищем расположен выпускной тракт, но не сама труба и глушители, а «колено» трубы вблизи рычагов задней подвески
Changan CS85 (2019) выхлопные трубы
Четыре выхлопные трубы и рельефный задний бампер с деталями, имитирующими карбоновую «плетёнку», эффектны — выделяют кроссовер в потоке
Changan CS85 (2019) капот
Капот автоматически поднимают два газовых упора
Changan CS85 (2019) моторный отсек
Весь моторный отсек закрыт пластиковыми панелями. Центральная панель снимается,...
Changan CS85 (2019) моторный отсек
...и под ней обнаруживается ещё одна шумоизоляционная панель. Она выполнена из пористого материала и также снимается,...
Changan CS85 (2019) моторный отсек
...а под ней располагается двухлитровый бензиновый турбомотор, который так радует водителя динамикой
Changan CS85 (2019) моторный отсек
Под отдельными крышками расположены заливная горловина расширительного бачка системы охлаждения...
Changan CS85 (2019) моторный отсек
...и «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи
Changan CS85 (2019) моторный отсек
Автомобиль оснащён электронной дроссельной заслонкой, без механического привода. То есть, управление «газом» происходит по проводам
Changan CS85 (2019) передний бампер
Колеи в засохшей глине на полевой дороге для кроссовера не помеха. Моторный отсек надёжно защищён стальным листом. Но на самом деле клиренс у модели невелик
Changan CS85 (2019) вид спередиChangan CS85 (2019) вид спереди

На самом деле, «ветер с востока» по-китайски «дунфэн» (Dongfeng). Но в данном случае купе-кроссовер трудно не назвать ветром. Причём, именно горячим – динамика у него просто-таки на зависть. К тому же прибыл автомобиль к нам действительно с Востока, только не Дальнего, а скорее Ближнего. На зеркальных элементах мы заметили надписи арабской вязью

Не исключено, что китайцы рассчитывали с этой моделью выйти на богатый ближневосточный рынок. Там любят азарт и скорость. Ну вот, Changan CS85 Coupe, весьма схожий габаритами и очертаниями с BMW X4, «начинили» отличным, горячим мотором о 220-ти с лишним «лошадках». И вполне «скорострельным» автоматом-«восьмёркой», не каким-нибудь «роботом» или тормозным вариатором. Жаль, что не «механикой». Думаю, сегодняшнее неприятие механических трансмиссий вызвано их возрастом, а не реальными и фатальными недостатками. Не случайно современные автоматы уже поголовно оснащены ручными режимами, ведь это же здорово помогает в сложных условиях движения. Ну и динамики при случае можно добавить, ограничив экономному автомату чересчур поспешные переключения «вверх».

Солидный внешне, компактный внутри

Спортивность CS85 Coupe подчёркивается не только формой кузова, сходной с баварской моделью. Кузов «китайца» оттенён многочисленными яркими акцентами, более чем уместными здесь. По низу дверей протянулись серебристо-красные молдинги. Задний бампер рельефный, с имитацией карбоновой «плетёнки». Пол ним – четыре выхлопных патрубка. Конечно, это всего лишь намёк на огромную пятилитровую «восьмёрку» под капотом, которой на самом деле нет. Вместо неё всего лишь двухлитровый турбо-«сок», если тут уместны слова «всего лишь». Два турбо-литра и 220 с лишком сил – это немало. Ну и широкий козырёк-антикрыло на пятой двери, правда, не такой эффектный, как у более современных моделей Uni-K и CS55 Plus. В сравнении с ними CS85 Coupe выглядит не модерновым уникумом, но в некотором роде нестареющей классикой. Такой же, какой за полтора десятилетия стали купеобразные кроссоверы BMW, некогда произведшие фурор, аналогичный взрыву бомбы.

Внутри CS85 Coupe тоже не выглядит «бомбическим». Хотя – смотрится спортивно, с этим не поспоришь. Не просто красный, а алый цвет сидений, по форме напоминающих гоночные «ковши». Такого же колера вставки на внутренних панелях дверей. И высоченный туннель между передними креслами, кстати, «одноэтажный», то есть, дополнительного объёма на уровне обуви передних седоков здесь нет. Может быть, это и хорошо: монолитная конструкция как бы намекает на дополнительную жёсткость кузова модели.

Интересно, что сзади на полу даже намёка на возвышение нет. Как у кузова рамной конструкции, которая здесь, конечно же, несущая. Но, раз уж мы переместились назад, нельзя не отметить как достоинство тот факт, что задний диван здесь жёсткий. Не в плане того, что у него плотная набивка. Просто части спинки не только складываются, но надёжно фиксируются в горизонтальном положении, а не просто укладываются на подушку. А ещё эти части спинки можно фиксировать под разными углами наклона. Именно фиксировать в выбранных положениях.

По внутренним габаритам китайский купе-кроссовер, в общем-то, среднего размерчика – на уровне седана С-класса. Ширина салона спереди – чуть больше 140 см, а сзади чуть меньше этой величины. Трое усядутся, но если в объёмной зимней одежде – то не без труда. Расстояние для коленей заднего седока при посадке «за мной» - около нижнего предела: 23 см (предел для меня – 19 см). Давит ли наклонный потолок на голову? Мне при росте 182 см – в общем-то, нет. Но расстояние от подушки до потолка по линии спинки всего 84 см, а это ниже нормы, которая составляет обычно около 90 см.

А как спереди? Можно ли даже не просто удобно, а надёжно устроиться за рулём, как это подобает в спортивных автомобилях? Можно, но поясничного подпора я бы добавил, у водительского сиденья он регулируется электроприводом, но даже максимально выдвинутый валик ощущается спиной едва-едва. По большому счёту, неудобства это не создаёт, однако для идеальной посадки я бы конструкцию данного механизма пересмотрел. У переднего пассажирского кресла настройки тоже электрические, но регулировки поясничного подпора нет.

Торпедо – не ультра-модерновое. Здесь всего два ЖК-дисплея, в то время как их число всё чаще доходит до трёх. И дисплеи не объединены в длиннющую супер-панель с невероятной диагональю – они «вписаны» каждый в своё место. Что не мешает им обладать высочайшим качеством изображения.

Всё уже включено

Меню мультимедиа чёткое, предельно понятное. Нет русского языка? Разберёмся и с английским. Странно, но при проигрывании музыки с флэшки русскоязычные названия треков воспроизводятся кириллицей.

В настройках автомобиля ничего не меняю – всё уже включено до меня, все доступные системы безопасности активированы. Системы подруливания в полосу здесь нет, но есть сигнал предупреждения о пересечении линии разметки при выключенном «поворотнике». На мой взгляд, излишняя вещь. Во-первых, водителю следует самому контролировать разметку и не отвлекаться от дороги. Во-вторых, сегодня уже довольно часто встречаются участки дорог, где линии, разделяющие встречные потоки, выполнены ребристыми и при наезде на них вызывают вибрацию и гул. А в-третьих, данная система на «Чангане» нередко распознаёт линии там, где их нет, а также чересчур рьяно следит за приближением к линиям и пищит предупреждающим сигналом. Это мешает слушать музыку, звук которой здесь великолепный. Однако на динамиках производитель не отмечен, и кто это на самом деле, в пресс-парке мне сказать не смогли.

Штатные колёса у Changan CS85 Coupe 19-дюймовые, с шинами размерности 225/55. Мне кажется, с шинами на этой модели китайцы «попали» идеально. Колёса не выглядят «велосипедными» из-за низкого профиля резины, но в то же время обеспечивают оптимальную жёсткость хода.

Единственное, что смущает в плане музыки – она не слишком громкая. Максимальной громкости, конечно, хватило бы, чтобы возмутить пассажиров, но не более того. Молодым и энергичным водителям наверняка захочется большего, но, к сожалению, это предел.

Зато атмосферная подсветка салона здесь действительно яркая, отчётливо видимая даже днём, но при этом не мешающая в темноте. Цвет можно настроить. Жена предпочла прохладные оттенки, потому что на улице жарко. А мне показались более соответствующими характеру купе-кроссовера тёплые цвета.

Домашняя страница мультимедиасистемы представлена в трёх вариантах, с теми же названиями, что и три варианта цифровой комбинации приборов. Однако дизайны можно комбинировать произвольно, сочетая, например, классический вид на одной панели со спортивным на другой.

Комбинация приборов поначалу предстала передо мной в виде варианта «Техно». На просторном тёмно-синем поле по центру бежит лента дороги с силуэтом автомобильчика, а над ним и по бокам разбросаны данные о скорости движения и оборотах двигателя. Знакомый «пейзаж», кажется, я впервые увидел такой на Kia. Вариант «Спорт» напомнил мне «Вольво» одного из предыдущих поколений: в центре композиции – большой красноватый круг тахометра с редкими рисками, внутри которого меняются цифры скорости. Выглядит спортивно, но всё равно как-то не так, как хотелось бы. Идеал же, на мой взгляд – классика: цифровое изображение стрелочных шкал спидометра и тахометра, напоминающих BMW. Спидометр, между прочим, размечен до 260 км/ч, такая вот смелая заявка.

Первый, «технологичый» вариант панели приборов привлекает тем, что на цифровой полосе движения можно видеть не только собственный автомобиль, но и тот, к которому приближаешься. Дистанция до него, правда, не индицируется, но приближение заметно, а если оно происходит слишком быстро, звучит сигнал. Также на «приборке», вне зависимости от дизайна, то и дело всплывает напоминание: следите за окружением, соблюдайте безопасную дистанцию, скорость выше 100 км/ч.

Ну и данные бортового компьютера приводятся постоянно. Причём, можно отдельно посмотреть, какой был расход топлива в каждом из четырёх режимов движения – экономичном, нормальном, спортивном или «снежном». Только странно, что, какой бы режим вы ни выбрали, цифра расхода, показываемая на «приборке» после остановки мотора, будет другой. К счастью – обычно меньшей.

Динамичный характер CS85 Coupe ощущается с первых же метров движения, однако в режиме ЕСО (который активируется автоматически после каждой остановки и пуска двигателя) мотору требуется какое-то время на «вдох», буквально доли секунды, после чего он «выдыхает» так, что на какой-либо другой модели этот режим сошёл бы за спортивный. В позициях Normal и Sport автомобиль ещё более дерзок. Ну, а «Снег», конечно, замедляет темп, но его ни в городе, ни на трассе и не используешь, тем более летом.

Замечаю, что совершенно не использую ручной режим. Может быть, он пригодится зимой или на сложной грязной дороге, но на асфальте кроссовер и сам очень правильно выбирает передач автоматически. Ради интереса перебрасываю селектор в положение «ручки» и убеждаюсь, что восьмая передача активирована не так уж часто, больше в ходу седьмая или шестая. Если же всё-таки опробовать «ручку», то можно убедиться, что не только четвёртая и пятая передача употребительны для разгона, но и шестая тоже, вполне. Седьмая уже, конечно, нет.

Заявленный в ТТХ средний расход топлива для этой модели чересчур оптимистичен: 7,9 л на сотню. Не исключаю, что такового можно достичь, но для этого придётся едва касаться педали «газа», что на данном кросс-купе просто нереально. Так что с трассы нетрудно привезти и 10-, и 11-литровый расход, какой бы режим движения вы ни выбрали. Кстати, автомобиль вроде как можно заправлять 92-м бензином, но во время теста использовался только 95-й.

Селектор в ручном режиме перемещается по классической прямой: вперёд-назад. Автомобиль на трассе тоже неплохо стоит на прямой, не подруливая автоматически, но и не требуя постоянно следить за разметкой. Асфальтовые колеи ему не по нраву, но к ним он гораздо более лоялен, чем коммерческий грузовичок от Sollers. А вот неровности асфальта и грунта купе-кроссовер проходит жёстко. Ну, не прямо так уж жёстко, но демонстрирует высокую плотность подвески. Но только в вертикальном направлении. В боковом – нет. Есть и крены, и покачивания. Интересно, что этот эффект без моей подсказки заметила и жена, заявившая, что тут и укачать может. Это, наверное, всё же преувеличение, но CS85 Coupe действительно демонстрирует две разные жёсткости. В плане подвески клона BMW из него не получилось.

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Это определяет и не самый высокий балл за управляемость. Пару-тройку раз за поездку порезче перестроиться в городе или покруче переложить руль в повороте – куда ни шло, но на извилистой горной дороге, уверен, быстро станет страшновато. Захочется, как минимум, понизить передачу. Возможно, положительную роль сыграл бы полный привод, но нам предлагают только передний, и, судя по конфигурации рычагов задней подвески, полному приводу в нынешней конструкции расположиться негде.

Скорость держим в уме

Но задняя подвеска независимая, это плюс. И рычаги сконфигурированы сложно, очевидно, что над ней поработали. Настроить подвеску сложнее, чем электронику, и, похоже, со вторым в «Чангане» справились лучше. Во время попытки добавить «газ» в повороте на песчаной дороге Esc «схватила» мгновенно и надёжно. Есть основания полагать, что она продемонстрирует это и зимой.

Так что основное удовольствие от «Чангана» CS85 Coupe – это быстрое движение по трассе. Я ошибся на полсекунды: предположил, что он разгоняется с места до сотни за семь секунд. Нет, чуть дольше – за 7,5 с. Но всё равно показатель впечатляющий. А максимальная скорость превышает 200 км/ч.

В общем-то, у нас негде продемонстрировать скорость, хотя бы близкую к такой максималке. Кругом же камеры и ограничения. Поэтому её просто надо постоянно держать в уме, ведь до запредельных скоростных значений (то есть, превышающих официальные лимиты) китайское кросс-купе разгоняется незаметно. Чуть зазевался – а на спидометре-то далеко за сотню. Правая нога на педали «газа» не спешит остановиться даже при достижении 160-170 км/ч, динамика и азарт сохраняются. Такое встречалось разве что на мощных премиальных моделях.

Отличная динамика обеспечивается при выборе любого режима движения, но я бы посоветовал для лучшего её ощущения переходить в «Спорт». Не потому, что это добавляет, а вернее, отнимает у времени разгона доли секунды, а потому что руль слегка напрягается. В режимах Normal и ECO он более «расслабленный». В рулевом механизме применён электроусилитель.

При этом и во время разгонов, и просто в процессе движения автомобиль не шумит. Я не смог отследить, на какой скорости шум ветра начинает активно проникать в салон. Шумоизоляция отличная. И не случайно: подкапотное пространство полностью «задрапировано» пластиком. Для доступа к отдельным агрегатам открываются специальные лючки. Один из них скрывает под собой двигатель, причём, под пластиковой крышкой на моторе установлена дополнительная плита из мягкого пористого материала. Примечательно, что, если верхняя пластиковая «обшивка» под капотом была до блеска чиста, под ней обнаружилось немало следов пыли и грязи. Откуда бы им взяться, ведь снизу моторный отсек имеет широкую стальную защиту? Трудно сказать. Наверное, эта защита предназначена прежде всего для предохранения агрегатов от ударов, а не от потоков грязной дождевой воды или талого снега.

Удаляться от проторенных дорог «Чангану» не следует. С одним только передним приводом в сложных условиях бездорожья он не «боец». Дорожный просвет в 185 мм тоже не гарантирует подвигов. Не знаю, что официально считается у него низшей точкой под днищем, возможно, это колено выпускного тракта. Но, как мне показалось,ещё ниже расположена защита подкапотного пространства, рулетка показала под ней едва-едва 170 мм. А вот основной глушитель расположен сравнительно высоко – под ним 25 см.

Пространство над глушителем, то есть, багажник купе-кроссовера, невелико для сравнительно массивного автомобиля. Он длиннее CS55 Plus аж на 20 см, а багажник имеет на полкуба меньший, всего 410 л. Правда, наверное, к этому объёму можно добавить несколько литров пространства под фальшполом, здесь расположена запаска-докатка, но место совершенно очевидно предназначено для полноразмерного колеса.

Итак, китайцы совершили очередную попытку представить околоспортивную модель. Что ж, с динамикой преуспели, но остальное недотянули. Подвеска полужёсткая, управляемость средняя. Вдобавок интересная модель получилась очень уж дорогой. Так что, похоже, большого спроса на неё не будет. Но, уверен, покупать её будут, как говорят, по любви. Потому что особый, задорный нрав у неё всё же есть. И компромиссная подвеска жёстче, чем у конкурентов. И детали имиджа подчёркивают характер.  

Changan CS85 Coupe предлагается в России в единственной — базовой – комплектации за 3,5 млн рублей. Двигатель – бензиновый с турбонаддувом, мощностью 224 л. с. Коробка передач – восьмидиапазонный автомат. Привод – только передний.  В Китае есть в продаже полуторалитровые машины мощностью около 180 л. с., имеющие в качестве коробки передач «робота». Привод у них тоже только передний.

      

Технические характеристики Changan CS85 Coupe

ГАБАРИТЫ, ММ

4720 х 1845 х 1665

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2705

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

185

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

410

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1730

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1988

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

224 / 5500

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

360 / 3500

ТИП ТРАНСМИССИИ

автоматическая, 6-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

7,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,9

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

58

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