Changan выводит на рынок России новый CS35 Max

Новинка займет место выше привычного CS35 Plus благодаря большим габаритам и богатому оснащению

Фактически CS35 Plus на родине продается как отдельная модель и известна там под названием Changan X5 Plus. Однако до российского рынка добралась не самая актуальная версия, а дорестайлинг 2024 модельного года.

Для России кроссовер заявлен с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. Точные характеристики двигателя для нашего рынка пока не раскрыты, однако в Китае аналогичный агрегат развивает 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента.

В список заявленных опций входят электропривод двери багажника, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех сидений, штатный видеорегистратор, цифровая приборная панель, объединенная с мультимедийным экраном, а также камеры кругового обзора с функцией прозрачного капота.

