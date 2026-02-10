Автомобильный портал Motorpage
10 фев 2026

Changan выводит на рынок России новый CS35 Max

Changan выводит на рынок России новый CS35 Max
Автор фото: фирма-производитель

Новинка займет место выше привычного CS35 Plus благодаря большим габаритам и богатому оснащению

Фактически CS35 Plus на родине продается как отдельная модель и известна там под названием Changan X5 Plus. Однако до российского рынка добралась не самая актуальная версия, а дорестайлинг 2024 модельного года.

Для России кроссовер заявлен с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. Точные характеристики двигателя для нашего рынка пока не раскрыты, однако в Китае аналогичный агрегат развивает 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента.

В список заявленных опций входят электропривод двери багажника, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех сидений, штатный видеорегистратор, цифровая приборная панель, объединенная с мультимедийным экраном, а также камеры кругового обзора с функцией прозрачного капота.
 

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan CS35 Max (2026)

Changan выводит на рынок России новый CS35 Max

10 февраля 2026
Changan Uni-S

На российском рынке появится полноприводный Changan Uni-S

29 декабря 2025
Changan CS55 Plus

Changan готовит обновленный Uni-S для России

25 ноября 2025

Changan представил гибридный CS55 Plus с запасом хода 1220 км

07 ноября 2025
Changan CS35 Max

Changan готовит к дебюту в России новый кроссовер CS35 Max

30 сентября 2025
Changan CS75 Plus (2024)

В Калининграде готовятся к расширению модельной линейки Changan

25 сентября 2025

 Новости Changan CS35 Plus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 3 6