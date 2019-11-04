Среднеразмерный SUV от компании Dongfeng предлагает российским клиентам набор качеств, которые ценят в равной степени активные водители, туристы и отцы больших семейств
Новый 7-местный кроссовер из Поднебесной адресован большим семьям, которым нужен мультиинструмент на колесах. Чтобы расставить в вопросе о целевой аудитории все точки над i, на российском официальном сайте марки даже размещена иллюстрированная сценка: глава семейства мечтает о внедорожнике, его супруга – о минивэне, а детям нужен вместительный микроавтобус, чтобы, цитируем, «влезли ракетки и сетки для бадминтона, палатки, спальники, мячики и велик». И даже домашний питомец выражает заинтересованность – фото «крупногабаритного» бульдога снабжено надписью: «А меня возьмете?» С прицелом на таких клиентов – большие дружные семьи – и создавался DFM 580.
Этот SUV с первого взгляда производит впечатление крепко сбитого автомобиля. В том числе благодаря внушительному межосевому расстоянию: 2780 мм – это больше, чем у Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail, и чуть меньше, чем в Skoda Kodiaq, – «одноклассников», играющих в более высоком ценовом сегменте. «Фасад» «580»-го выглядит в меру агрессивно, борта украшают хромированные ручки, присутствует и внедорожный обвес, а в развитых колесных арках разместились 17-дюймовые колеса с достаточно высоким профилем. Интересно выглядят также светодиодные фонари и оптика с диодными ходовыми огнями. Фланги широкой пятой двери заходят на задние крылья, а в ее верхней кромке размещен спойлер с дополнительным стоп-сигналом – одно из слагаемых безопасности.
Салон подкупает лаконичностью и добротными материалами. Преимущественно жесткий пластик имеет приятную фактуру, точеный руль обшит кожей, а вставки в картах дверей – кожзаменителем. Аналоговая «приборка» снабжена информативными циферблатами и экраном борткомпьютера, куда дублируются данные спидометра. Центральный дисплей на 8 дюймов – это прежде всего рабочий инструмент водителя. Последнему точно понравятся внятная картинка с камеры заднего вида и навигация, софт которой закачивается через карту Micro SD. Есть даже такой приятный сюрприз, как штатный видеорегистратор, изображение с которого транслируется на центральный дисплей. Пассажиры же смогут просматривать здесь видео через слот USB на центральной консоли.
Но, пожалуй, главный козырь салона – семь посадочных мест, которые предлагаются на российском рынке для всех без исключения DFM 580. Сиденья обшиты экокожей с симпатичной прострочкой, имеют в меру мягкий наполнитель и достаточно развитый профиль. У водительского кресла широкий диапазон регулировок, в том числе и по высоте, руль настраивается по наклону, и потому удобно устроиться за баранкой проблем не составит. Дорога при этом хорошо просматривается, а правый локоть для пущего удобства можно водрузить на широкий бокс-подлокотник.
Второй ряд кресел просторен и, что не менее важно, обжит. В отличие от ряда конкурентов спинки сидений здесь регулируются по наклону, а перед коленями седоков организован блок управления двумя парами потолочных воздуховодов, распределяющих потоки на второй и третий ряды.
Чтобы пробраться на «галерку», нужно сложить спинку бокового среднего кресла, потянуть за шнур под его подушкой и подать конструкцию вперед. Проем в итоге получается широкий. В арьергарде, кстати, без проблем разместятся двое взрослых среднего роста.
Багажник при 7-местной компоновке – разумный минимум: 375 л при измерении до потолочной панели. Однако сиденья двух задних рядов складываются в ровный пол, превращая отсек в настоящий трюм. Тут вам и возможность переночевать в пути, и погрузочная площадка на 2215 л. В полу организован вещевой бокс, а под ним закреплена полноразмерная запаска.
Тот факт, что качество основных и региональных дорог в Поднебесной и России схожее, на руку нашим покупателям: DFM 580 чувствует себя в своей тарелке на скоростных шоссе, где он твердо держит курс благодаря собранному шасси, широкой колее и внушительной колесной базе. В то же время ходовая уверенно отфильтровывает изъяны асфальта и сглаживает ухабы грунтовок – чувствуется, что подвеска настраивалась с прицелом на комфорт. Крены в поворотах умеренны, а запаздывания на действия рулем минимальны. Вызов в виде бездорожья такая машина тоже примет. Дорожный просвет 200 мм, углы въезда и съезда 19,3 и 24,6° соответственно – слагаемые хорошей геометрической проходимости. Но полный привод здесь не предусмотрен, поэтому увлекаться штурмом офф-роуда не стоит.
Руль, снабженный электроусилителем, не слишком длинный (3 оборота от упора до упора), легкий и при этом вполне информативный. В связке поворотов не приходится нащупывать траекторию, а на скоростных прямиках – подруливать. Тормозная динамика с учетом снаряженной массы 1535 кг вполне убедительна в том числе за счет комплектации всех колес дисковыми механизмами.
Даже при желании не придерешься и к шумоизоляции. Ветер не «гуляет» в стойках и внешних зеркалах, рокот мотора ненавязчив даже при работе на высоких оборотах, на гул и вибрации трансмиссии нет и намека. Разве что шины Maxtrek Sierra S6, рассчитанные в равной степени на асфальт и грунтовки, шумноваты.
К слову, об агрегатных связках. Тестовый автомобиль скрывал под капотом 1,8-литровый бензиновый «атмосферник» SFG18 мощностью 132 л.с., ведущий родословную от двигателя Toyota 1ZZ, который разрабатывался для Toyota Corolla. Этот 16-клапанный мотор, снабженный распределенным многоточечным впрыском, привлекает высокой надежностью и отличной приемистостью. Есть, однако, одно но – для активного ускорения следует выбирать пониженные передачи. Двигатель обладает «верховым характером» и начинает показывать себя не раньше, чем стрелка тахометра доберется до отметки 2700 об/мин, а 5-ступенчатая «механика» с хорошей избирательностью имеет растянутые передачи с прицелом на экономию топлива. Добавлю, что допускается заправка 92-м бензином, а расход более чем умерен – добиться показателя 7 л/100 км при движении по трассе вполне реально.
Вместе с тем в России уже сертифицирована топовая модификация, где в пару турбированному 1,5-литровому мотору мощностью 146 л.с. отряжен бесступенчатый вариатор производства Punch Powerglide. Такие кроссоверы, отличающиеся также расширенным набором оборудования, должны появиться в 2020 году.
Пока же дилеры марки предлагают автомобили в комплектации Comfort. В оснащение здесь входят ABS, ESP, 17-дюймовые колеса на легкосплавных дисках, две фронтальные надувные подушки, четыре электростеклоподъемника, внешние зеркала с функцией электроскладывания и подогревом, камера заднего вида, задний парктроник, люк с электроприводом, система мониторинга давления в шинах, видеорегистратор, сенсорный дисплей на 8 дюймов, кондиционер, сиденья, обшитые экокожей, «акустика» с шестью динамиками и многое другое… Практически настоящий многофункциональный швейцарский нож, пригодный на все случаи жизни! И, разумеется, хороший выбор для больших семей. К тому же цена более чем конкурентоспособна – 1 190 000 рублей.
|
Технические характеристики DFM 580 1.8 MT5
|
Габариты, мм
|
4680х1845х1715
|
Колесная база, мм
|
2780
|
Дорожный просвет, мм
|
200
|
Объем багажника, л
|
375–2215
|
Снаряженная масса, кг
|
1535
|
Диаметр разворота, м
|
н/д
|
Тип двигателя
|
бензиновый L4
|
Рабочий объем, см³
|
1798
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
132/6000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
176/3600–4400
|
Привод
|
передний
|
Трансмиссия
|
5-ступенчатая механическая
|
Макс. скорость, км/ч
|
180
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
н/д
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
8,7
|
Объем бака, л
|
58
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Dongfeng начал выпускать электропикапы
В линейке китайской марки Dongfeng появилось два электрических пикапа. Старшая модель построена на базе Ruijing 6, легальной «копии» Nissan Navara. Для младшей за основу взяли модель Rich прошлого поколения. Илон Маск, слышишь, поторопись! Пока, ты только готовишься представить свой пикап, китайцы уже начинают штамповать их тысячами.