Среднеразмерный SUV от компании Dongfeng предлагает российским клиентам набор качеств, которые ценят в равной степени активные водители, туристы и отцы больших семейств

Новый 7-местный кроссовер из Поднебесной адресован большим семьям, которым нужен мультиинструмент на колесах. Чтобы расставить в вопросе о целевой аудитории все точки над i, на российском официальном сайте марки даже размещена иллюстрированная сценка: глава семейства мечтает о внедорожнике, его супруга – о минивэне, а детям нужен вместительный микроавтобус, чтобы, цитируем, «влезли ракетки и сетки для бадминтона, палатки, спальники, мячики и велик». И даже домашний питомец выражает заинтересованность – фото «крупногабаритного» бульдога снабжено надписью: «А меня возьмете?» С прицелом на таких клиентов – большие дружные семьи – и создавался DFM 580.

Азиатский воин

Этот SUV с первого взгляда производит впечатление крепко сбитого автомобиля. В том числе благодаря внушительному межосевому расстоянию: 2780 мм – это больше, чем у Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail, и чуть меньше, чем в Skoda Kodiaq, – «одноклассников», играющих в более высоком ценовом сегменте. «Фасад» «580»-го выглядит в меру агрессивно, борта украшают хромированные ручки, присутствует и внедорожный обвес, а в развитых колесных арках разместились 17-дюймовые колеса с достаточно высоким профилем. Интересно выглядят также светодиодные фонари и оптика с диодными ходовыми огнями. Фланги широкой пятой двери заходят на задние крылья, а в ее верхней кромке размещен спойлер с дополнительным стоп-сигналом – одно из слагаемых безопасности.

Салон подкупает лаконичностью и добротными материалами. Преимущественно жесткий пластик имеет приятную фактуру, точеный руль обшит кожей, а вставки в картах дверей – кожзаменителем. Аналоговая «приборка» снабжена информативными циферблатами и экраном борткомпьютера, куда дублируются данные спидометра. Центральный дисплей на 8 дюймов – это прежде всего рабочий инструмент водителя. Последнему точно понравятся внятная картинка с камеры заднего вида и навигация, софт которой закачивается через карту Micro SD. Есть даже такой приятный сюрприз, как штатный видео­регистратор, изображение с которого транслируется на центральный дисплей. Пассажиры же смогут просматривать здесь видео через слот USB на центральной консоли.

Но, пожалуй, главный козырь салона – семь посадочных мест, которые предлагаются на российском рынке для всех без исключения DFM 580. Сиденья обшиты экокожей с симпатичной прострочкой, имеют в меру мягкий наполнитель и достаточно развитый профиль. У водительского кресла широкий диапазон регулировок, в том числе и по высоте, руль настраивается по наклону, и потому удобно устроиться за баранкой проблем не составит. Дорога при этом хорошо просматривается, а правый локоть для пущего удобства можно водрузить на широкий бокс-подлокотник.

Второй ряд кресел просторен и, что не менее важно, обжит. В отличие от ряда конкурентов спинки сидений здесь регулируются по наклону, а перед коленями седоков организован блок управления двумя парами потолочных воздуховодов, распределяющих потоки на второй и третий ряды.

Чтобы пробраться на «галерку», нужно сложить спинку бокового среднего кресла, потянуть за шнур под его подушкой и подать конструкцию вперед. Проем в итоге получается широкий. В арьергарде, кстати, без проблем разместятся двое взрослых среднего роста.

Багажник при 7-местной компоновке – ра­зумный минимум: 375 л при измерении до потолочной панели. Однако сиденья двух задних рядов складываются в ровный пол, превращая отсек в настоящий трюм. Тут вам и возможность переночевать в пути, и погрузочная площадка на 2215 л. В полу организован вещевой бокс, а под ним закреплена полноразмерная запаска.

Вызов принят

Тот факт, что качество основных и региональных дорог в Поднебесной и России схожее, на руку нашим покупателям: DFM 580 чувствует себя в своей тарелке на скоростных шоссе, где он твердо держит курс благодаря собранному шасси, широкой колее и внушительной колесной базе. В то же время ходовая уверенно отфильтровывает изъяны асфальта и сглаживает ухабы грунтовок – чувствуется, что подвеска настраивалась с прицелом на комфорт. Крены в поворотах умеренны, а запаздывания на действия рулем минимальны. Вызов в виде бездорожья такая машина тоже примет. Дорожный просвет 200 мм, углы въезда и съезда 19,3 и 24,6° соответственно – слагаемые хорошей геометрической проходимости. Но полный привод здесь не предусмотрен, поэтому увлекаться штурмом офф-роуда не стоит.

Руль, снабженный электроусилителем, не слишком длинный (3 оборота от упора до упора), легкий и при этом вполне информативный. В связке поворотов не приходится нащупывать траекторию, а на скоростных прямиках – подруливать. Тормозная динамика с учетом снаряженной массы 1535 кг вполне убедительна в том числе за счет комплектации всех колес дисковыми механизмами.

Даже при желании не придерешься и к шумоизоляции. Ветер не «гуляет» в стойках и внешних зеркалах, рокот мотора ненавязчив даже при работе на высоких оборотах, на гул и вибрации трансмиссии нет и намека. Разве что шины Maxtrek Sierra S6, рассчитанные в равной степени на асфальт и грунтовки, шумноваты.

К слову, об агрегатных связках. Тестовый автомобиль скрывал под капотом 1,8-литровый бензиновый «атмосферник» SFG18 мощностью 132 л.с., ведущий родо­словную от двигателя Toyota 1ZZ, который разрабатывался для Toyota Corolla. Этот 16-клапанный мотор, снабженный распределенным многоточечным впрыском, привлекает высокой надежностью и отличной приемистостью. Есть, однако, одно но – для активного ускорения следует выбирать пониженные передачи. Двигатель обладает «верховым характером» и начинает показывать себя не раньше, чем стрелка тахометра доберется до отметки 2700 об/мин, а 5-ступенчатая «механика» с хорошей избирательностью имеет растянутые передачи с прицелом на экономию топлива. Добавлю, что допускается заправка 92-м бензином, а расход более чем умерен – добиться показателя 7 л/100 км при движении по трассе вполне реально.

Вместе с тем в России уже сертифицирована топовая модификация, где в пару турбированному 1,5-литровому мотору мощностью 146 л.с. отряжен бесступенчатый вариатор производства Punch Powerglide. Такие кроссоверы, отличающиеся также расширенным набором оборудования, должны появиться в 2020 году.

Пока же дилеры марки предлагают автомобили в комплектации Comfort. В оснащение здесь входят ABS, ESP, 17-дюймовые колеса на легкосплавных дисках, две фронтальные надувные подушки, четыре электростеклоподъемника, внешние зеркала с функцией электроскладывания и подогревом, камера заднего вида, задний парктроник, люк с электроприводом, система мониторинга давления в шинах, видеорегистратор, сенсорный дисплей на 8 дюймов, кондиционер, сиденья, обшитые экокожей, «акустика» с шестью динамиками и многое другое… Практически настоящий многофункциональный швейцарский нож, пригодный на все случаи жизни! И, разумеется, хороший выбор для больших семей. К тому же цена более чем конкурентоспособна – 1 190 000 рублей.

Технические характеристики DFM 580 1.8 MT5 Габариты, мм 4680х1845х1715 Колесная база, мм 2780 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 375–2215 Снаряженная масса, кг 1535 Диаметр разворота, м н/д Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1798 Макс. мощность, л.с./об/мин 132/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 176/3600–4400 Привод передний Трансмиссия 5-ступенчатая механическая Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с н/д Расход топлива (средний), л/100 км 8,7 Объем бака, л 58

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.