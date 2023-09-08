В России официально возобновили продажи Dongfeng 580

Кроссовер Dongfeng 580 официально представлен на российском рынке с 2019 года, но в связи с изменившемся дистрибьютером китайской марки, продажи автомобиля решили запустить заново

В России официально будет представлена версия Dongfeng 580 2018 модельного года в топовой комплектации с 7-местным салоном. Также оснащение включает: передний и задний парктроники, камеры кругового обзора, систему бесключевого доступа, датчик давления в шинах, климат-контроль, а также круиз-контроль. Габариты автомобиля составляют: 4680/1845/1715 мм., а колесная база - 2780 мм. Объем багажного отделения - 375 л., а со сложенным задним рядом его можно увеличить до 2215 л. Пока информации о стоимости автомобиля нет. Напомним, что данная модель в 2021 году оценивалась в 1 899 000 рублей.

Dongfeng 580 оснащается бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л. Мощность - 145 л.с. Крутящий момент - 220 Нм. Мотор работает в связке с «автоматом». Привод - передний.