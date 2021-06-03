Dongfeng возвращается в Россию

С начала 2021 года данный китайский концерн не продал ни одного автомобиля в нашей стране. Однако, теперь все изменилось – партии новых автомобилей уже «потекли» на наш рынок

А о каких автомобилях идет речь? АX7? Нет, его жизненный цикл закончился. На его место приехал обновленный кроссовер с индексом 580. Что в нем изменилось? Да хотя бы та же самая внешность – оптика, решетка радиатора, новые бампера – все это значительно меняет облик кроссовера.

Кроме того, машина приедет к нам и с новым двигателем – полуторалитровым турбированным мотором на 145 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется вариатор, а полного привода у вас не будет ни за какие деньги.