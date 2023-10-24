Интересный факт: китайский седан марки DongFeng – что в переводе значит «восточный ветер» - получил вполне западное имя греческого бога ветров Эола. Действительно ли данный автомобиль быстрее ветра?

Уточним, что у китайцев восточный ветер считается мягким и ласковым. Наверное, потому что дует с моря, навевая мысли о пляжах, курортах, приятном отдыхе. Так вот, бизнес-седан Aeolus Shine Max – модель тоже прежде всего про комфорт и уют. Спортивный заряд она также имеет, однако реализует не в полной мере.

«А на море белый песок…»

Почти 4,8-метровый «дредноут» с колёсной базой, превышающей 2,7 м, не выглядит громоздким и при движении не вызывает опасений за габариты. Во внешней отделке много интересных элементов, включая крупное название на крышке багажника. Стремительность кузова, имеющего поистине уникальный коэффициент сопротивления воздуха 0,27, подчёркивают хромированные изгибы на задних стойках. По передку проложена полупрозрачная полоса, с первого взгляда кажется, что в темноте она должна светиться, однако не делает этого. Наружные ручки утоплены в стреловидные выемки в дверях. В целом, автомобилю есть, чем привлечь внимание публики.

Особенно интересен один из цветов кузова. В гамме колеров немного, всего-то пять, но один из них точно стоит трёх. Представьте: автомобиль издали выглядит практически чёрным, но, подойдя к нему ближе, вы убеждаетесь, что на деле он тёмно-синий, а при определённом освещении приобретает зеленоватый оттенок, что-то вроде очень глубокой морской волны. Ветер с моря?

На групповой тест было представлено пять машин, и все имели светлый салон. Светлый – это значит, серый в сочетании со светло-кремовым, то есть, таким же цветом, какой имеет песок на наиболее престижных пляжах. Мягкие пластики? Берите выше: тут повсюду вставки под кожу, да ещё с «подкладками». Мягче некуда.

Сиденья, особенно передние, больше впечатляют колерами обивки, нежели формой. Сегодня часто встречаются кресла ну очень заковыристых очертаний. Здесь на первый взгляд всё традиционно, но при этом посадка оптимальная. Вернее, её легко настроить. В этом плане меня несколько удивили претензии коллег-журналистов, мол, за рулём неудобно. Позволю себе с ними не согласиться.

Вот в отношении заднего дивана – да, претензии предъявить можно. Спинка слишком покатая, а установить её более вертикально нельзя: головы седоков упрутся в потолок. Это заметили несколько человек моего роста – около 180 см. Наверное, по причине такой эргономики дивана путешествовать на нём удобнее вдвоём, слегка наклонившись друг к другу и вальяжно опершись локтями на откидной подлокотник. Так можно ещё и видеть, что происходит на дороге перед ветровым стеклом.

От бизнес-стандартов в этой модели китайцы немного отступили в сторону экономии. Сзади здесь всего одно зарядное гнездо USB. Спинка заднего дивана складывается только целиком, как на старых «Жигулях» и «Москвичах». А климат-контроль однозонный. Но, однако, эффективность его не признать невозможно. Если задать функцию «Дуть на человека» - да, перевод некоторых опций с китайского на русский в этой модели своеобразен, - то можно легко простудиться. Российский представитель DongFeng, липецкий «Моторинвест», предлагающий в нашей стране также электрические бренды Voyah и Evolute, обещает изменить прошивку, чтобы сделать перевод менее комичным. А мне кажется, что данная особенность нисколько не портит модель. Напротив, вызывая улыбки, улучшает настроение седоков.

Электронная панель приборов имеет два дизайна, оба близки к традиционному, стрелочному. Настройка вида производится через меню мультимедиа, так вот, один из журналистов ухитрился найти аж пять вариантов «приборки». Не могу этого подтвердить, сам видел только два. Информативность обоих достаточная, любые данные ищутся и находятся легко. Нетрудно ориентироваться и в меню центрального дисплея. При желании с его помощью можно вызвать к жизни не только подогрев, но и вентиляцию передних кресел, а также массаж для водителя. Отдельно отмечу также качественное звучание бортовой аудиосистемы Jamo, а также наличие Интернет-радио, которое в один из тестовых дней сопровождало нас несколько часов подряд и без помех, несмотря на преодоление сотни километров с лишним.

Полуторалитровый бензиновый двигатель седана, выдающий 190 сил мощности и 320 Нм крутящего момента, носит гордую приставку Mach, намекающую на возможность достижения автомобилем звукового барьера. Смелая заявка. Впрочем, в динамике «Эолусу» не откажешь, самый сильный ветер он обгонит точно: максимальная скорость у него превышает 200 км/ч. При интенсивном разгоне автоматическое переключение передач происходит на верхней границе «полки» крутящего момента – около 4100-42000 об/мин.

Если вы с коллегами не придёте к консенсусу в отношении прослушиваемой музыки, то в «Эолусе» вполне можно провести время и в тишине. Салон отлично шумоизолирован, и немалую роль в этом, думаю, играют и сверхнизкий Cx, и те самые вставки под кожу с «подкладками». Мотор хорошо прослушивается только при очень интенсивном наборе скорости, в среднем же темпе движения передние седоки могут коммуницировать с задними, не повышая голосов.

Имеющий значительные габариты седан предлагает просторный, «воздушный» салон с дополнительным ощущением объёма, которое дарит панорамная крыша с большим сдвижным люком. Места на заднем диване хоть отбавляй, и в длину, и в ширину. Однако простор для пассажиров достигнут за счёт объёма багажника, в котором всего-то около 430 литров. Прямо скажу, неожиданно. Сложив спинку заднего сиденья, можно увеличить этот показатель вдвое, однако, как мы помним, спинка здесь цельная, для седоков места не останется. Запасное колесо представлено докаткой.

В лучших западных традициях

Aeolus Shine Max представлен в России с единственным вариантом двигателя и трансмиссии: полуторалитровым 190-сильным туробагрегатом в сочетании с семиступенчатым «роботом» Getrag. Приятно, что коробка демонстрирует водителю, какую из передач она выбрала для движения. Однако ручного выбора «робот» не предоставляет. Ни в каком виде. Полагайтесь на автоматику.

Справедливости ради замечу, что автоматика грамотна и «скорострельна». Это по ощущениям, а не по «визуалу», потому что на извилистых приморских шоссе Краснодарского края на приборы смотреть особо некогда. Так вот, ни задержек с переключением, ни провалов при разгоне здесь нет, ну или практически нет. И всё же в связках виражей непроизвольно ищешь рукой если не рычаг, так селектор коробки, чтобы так привычно сброситься до третьей, а то и до второй ступени. Даже когда не сам сидишь за рулём. Коллеги согласны: в целом, «ручки» немного не хватает, только кому она сегодня нужна? Бизнес-стандарты предполагают всё меньшее участие водителя в управлении автомобилем, до полного автопилота осталось всего ничего – согласовать правовые аспекты. Техника и электроника готовы.

А всё-таки жаль… Жаль, что из автомобиля постепенно «выветривается» самая главная его функция. Кстати, в этой поездке мне представилась возможность увидеть, как способен ехать самостоятельно совершенно «ручной» автомобиль – пикап DongFeng DF-6. Да-да, он сам держал «газ» и крутил руль, а пассажиры только цокали языками и спешили заснять невероятное видео на мобильные устройства. Но про эту модель мы обязательно расскажем отдельно.

Что касается «Эолуса», то не только «отзывчивый» турбомотор с крутящим моментом в 320 Нм, реализуемым в диапазоне 2000-4000 об/мин, вполне стоил бы применения «ручки», но и неплохо настроенное шасси. Этот седан очевидно жёстче, чем конкурент в лице Chery Arrizo 8. Можно сказать даже, что на участках плохого асфальта комфорт в «Дунфэне» ощутимо снижается. Но хороших дорог на просторах нашей страны становится всё больше, и в ходе нынешней поездки они явно преобладали над плохими. А на гладком асфальте «восточно-западный ветер» демонстрировал и отличную курсовую устойчивость, и приятную плавность хода.

В пользу грамотно настроенных подвесок говорит и тот факт, что даже на самых извилистых дорогах морского побережья седоки на заднем диване «Эолуса» не жаловались на укачивание и поперечные ускорения. Если углубиться в технику, то можно привести такой факт. Китайская модель имеет в своей основе платформу CMP, на которой в своё время строились французские модели Peugeot и Citroen, а также ставший франко-немецким Opel. Только китайцы немного удлинили «тележку», модульность конструкции это позволяет. Что ж, образец был выбран похвальный: модели Opel во время теста очень понравились мне на трассе. Правда, за её пределами, да ещё зимой они откровенно пасовали. Думаю, спасует и «Эолус» - особенно при дорожном просвете всего в 150 мм и отсутствии ручного переключения передач. На скользких дорогах этот режим способен существенно повысить уверенность и безопасность.

За контроль периметра на «Эолусе» отвечают пять камер, выкладывающих на экран картинки высокого разрешения, пять радарных датчиков миллиметрового диапазона и 12 датчиков парковки. Отслеживание нежелательных объектов происходит в радиусе 200 м.

Из систем активной безопасности в «Эолусе» есть и контроль полосы движения, и оповещение об опасности столкновения, и помощник при выезде с парковки задним ходом, и отслеживание объектов в «слепых» зонах наружных зеркал, и адаптивный круиз-контроль. В целом, нареканий к их работе не возникло, если не считать одного момента, когда все пассажиры нашего автомобиля разом вздрогнули. Дело в том, что китайский седан начал чересчур быстро приближаться к автомобилям впереди, не пытаясь замедлиться. А это просто наш водитель решил проверить, как срабатывает адаптивный «круиз» при необходимости замедления. Ну так вот, автомобиль замедлился – но как бы не очень активно, успев слегка сыграть на наших нервах. Обычно-то «китайцы» в подобных ситуациях перестраховываются и начинают замедляться гораздо раньше необходимого, причём, независимо от заданной водителем дистанции. Что ж, к нестандартной настройке «круиза» в «Дунфэне» владельцам придётся привыкать.

Расход топлива порадовал: практически после любого этапа теста «Эолус» укладывался в десяток литров на 100 километров. Следует учесть, что нам не выпадало стоять в городских пробках, но на трассах все водители «топили», что называется, от души. При более «гражданской» эксплуатации автомобиль будет однозначно экономичнее.

Откровенно говоря, из последних автомобильных новостей меня больше порадовало появление на российском рынке китайских моделей ценой по миллиону рублей с небольшим, то есть, недорогих, бюджетных. Приезд в нашу страну бизнес-седана DongFeng Aeolus Shine Max – событие рядовое и ожидаемое, такие модели всегда были у нас в большом почёте и количестве. Вспомним Toyota Camry, Kia Optima и K5, Mazda6, Volkswagen Passat. Уверен, что не ошибусь, если предположу, что на наш рынок выкатится ещё далеко не один китайский седан данного размерного класса и статуса. А может, и не только китайский.

В любом случае на богатом российском приморском юге такие модели найдут спрос и уважение. На здешних дорогах уже мелькает немало престижных и дорогих «китайцев», правда, по большей части кроссоверов – Geely Monjaro, Changan Uni-K. Встречаются и внедорожники, представляющие отряд «Танков». Седан Aeolus вполне достоин места рядом с ними на парковках многозвёздочных отелей, торговых и увеселительных заведений, а также у частных вилл. Конечно, темпераментные южные водители в большинстве своём любят модели погорячее, с ураганной динамикой – мягкий морской бриз тоже нравится многим. Пусть не с Запада, привыкнем и к восточному.

В России DongFeng Aeolus Shine Max предлагается пока в единственной комплектации Luxury по цене 2 990 000 рублей.

Технические характеристики DongFeng Aeolus Shine Max ГАБАРИТЫ, ММ 4797 х 1870 х 1475 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2770 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 428 / 839 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1486 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1476 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 190 / 5200 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 320 / 2000 — 4000 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 6,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 52