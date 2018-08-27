"Тюнинг. Обзор за август 2018"

Fostla

BMW X6 M50d

Основной род деятельности компании Fostla из Ганновера – продажа цветных пленок для оклейки автомобилей. Впрочем, если покупатель пожелает, ему оклеят машину прямо в мастерских фирмы. Но в последнее время, чтобы привлечь к себе больше внимания, Fostla выступает и в роли настоящего тюнинг-ателье. Например, этот BMW X6 M50d, помимо пленки, получил доработанный силовой агрегат. Для этого фирма из Ганновера обратилась к другой тюнинговой компании – PP-Performance. Надо сказать, делает она это уже не в первый раз и вполне можно говорить о налаженном сотрудничестве.

Если в стандартном виде 3-литровый дизель с тройным турбонаддувом развивает 381 л.с. и 740 Нм, то после тюнинга от PP-Performance его мощность увеличивается до 443 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 845 Нм. К сожалению, ничего не сообщается о том, как достигнута эта прибавка, но, скорее всего, кроме новой программы управления, доработкам подверглась и выпускная система силового агрегата. Нет информации и о том, насколько улучшилась динамика кроссовера. Понятно только, что он стал разгоняться до «сотни» быстрее заводских 5,2 с.

Для улучшения управляемости были установлены укороченные пружины. Что касается внешности, то ее изменили с помощью зеркальной пленки, благодаря которой автомобиль стал казаться отлитым из жидкого металла. Все хромированные элементы кузова, наоборот, сделаны черными – для контраста с пленкой. Завершают комплекс внешних изменений огромные черные 22-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной и эмблемы на капоте и пятой двери от… тюнинг-ателье Hamann. По какой причине они здесь появились, информация отсутствует.

Fostla

Mercedes-AMG GT S

Следующий автомобиль, доработанный в ателье Fostla, тоже получил апгрейд силового агрегата. Речь идет о спорткаре Mercedes AMG GT S. Но на этот раз увеличением мощности дело не ограничилось, потому что спецы из Ганновера решили изменить внешность суперкара, а также улучшить его управляемость. А значит, пришлось привлечь к проекту еще парочку тюнинговых фирм.

Аэродинамический обвес, целиком выполненный уз углеволокна, предоставила фирма Luethen Motorsport. Он состоит из «губы» (сплиттера), устанавливаемой под передний бампер, накладок на пороги, агрессивного гоночного диффузора и мощного стационарного антикрыла. Специалисты Luethen Motorsport заявляют, что обвес реально создает прижимную силу на высоких скоростях. В свою очередь, мастера из Fostla оклеили кузов автомобиля контрастной серебристо-красной пленкой, а его крышу – черной. Колесные диски тоже черные, но пленка здесь ни при чем. Установлены колеса через проставки, чтобы быть заподлицо с кузовом.

Над двигателем, естественно, поработали представители PP-Performance. Их стараниями 4-литровая турбированная «восьмерка» прибавила в мощности с 510 до 613 л.с. Максимальный крутящий момент вырос с 650 до 768 Нм. Помимо увеличения отдачи силовой агрегат получил более агрессивный звук благодаря новой выхлопной системе. Для улучшения управляемости спорткар оснастили укороченными пружинами от компании KW. Словом, вот так, с миру по нитке, Fostla собрала полноценный тюнинговый экземпляр.

Edo Competition

Mercedes-AMG GT R

В немецком городке Ален находится головной офис фирмы Edo Competition, названной в честь основателя Эдо Карабеговича, являющегося известным в прошлом специалистом по подготовке Ferrari и Porsche для автогонок. Доработанные им машины не раз занимали в соревнованиях призовые места. Теперь же, будучи руководителем тюнинг-ателье, Карабегович занимается доводкой разных марок, хотя предпочтение отдает отечественной – немецкой продукции. Вот и этот Mercedes-AMG GT R получил весомую прибавку «лошадей» под капотом.

Его турбированная 4-литровая «восьмерка» в заводском виде развивает 585 л.с. и 700 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 3,6 с и максимальную скорость 318 км/ч. То есть автомобиль изначально очень быстр, но в Edo Competition решили, что этого мало, и добавили ему прыти. После всех доработок, включающих замену впускной и выпускной систем на более производительные, а также перепрограммирования «мозга», отдача выросла до 660 л.с. и 780 Нм. Ателье еще не успело провести замеры динамики разгона, зато сообщает о максимальной скорости не менее 340 км/ч.

Помимо двигателя доработке подверглась и подвеска суперкара, так как повышенная мощность предъявляет серьезные требования к устойчивости машины на дороге. С этой целью стандартные (и без того спортивные) пружины были отправлены на свалку, а их место заняли укороченные, благодаря которым передняя ось стала ближе к земле на 22 мм, а задняя – на 20 мм. Кроме повышения управляемости занижение улучшило внешний вид автомобиля, сделав его более приземистым и стремительным. Другие доработки дизайна отсутствуют, поскольку AMG GT R и так выглядит великолепно.

TopCar

BMW X6 М

Российская компания TopCar, чей головной офис расположен в Москве, была создана в 2004 году и за прошедшее время сумела завоевать популярность не только у себя на родине, но и во всем мире. Все потому, что ее продукция отличается интересным дизайном и выделяется высоким качеством благодаря сотрудничеству с именитыми мировыми компаниями. Так, выхлопные системы поставляет Akrapovich, тормоза – Brembo, а двигатели помогают дорабатывать немецкие ателье. В TopCar занимаются автомобилями престижных марок: BMW, Mercedes-Benz, Bentley, Porsche, Range Rover и некоторыми другими. Одна из последних разработок компании – BMW X6 М, получивший мощный аэродинамический обвес и «допинг» для силового агрегата.

Надо сказать, что в этот раз специалисты TopCar воспользовались аэродинамическим обвесом от немецкого ателье Lumma, хотя обычно разрабатывают собственный дизайн. Расширители колесных арок, новый передний бампер с забранными сеткой крупными воздухозаборниками и росчерками светодиодных ходовых огней, накладные пороги, козырек на двери багажника, бленда на заднем стекле, гоночный диффузор и оригинальная четверка выхлопных труб по центру нового заднего бампера значительно преобразили внешность кроссовера. Все навесные элементы выполнены из углепластика. Фиолетовый цвет, кстати, взяли из палитры Porsche.

Конечно, не обошлось без огромных 22-дюймовых колес с низкопрофильной резиной и укороченных пружин, уменьшивших дорожный просвет до мизерной величины и превративших кроссовер в легковой автомобиль: с таким клиренсом даже на грунтовку съезжать страшновато. Под капотом – доработанный 4,4-литровый турбированный V8, прибавивший в отдаче с 575 л.с. и 750 Нм до 750 л.с. и 980 Нм. Заявленная максимальная скорость – свыше 300 км/ч.