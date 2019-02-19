"Тюнинг. Обзор за февраль 2019"

Wheelsandmore

Ferrari 812 Superfast

Ателье Wheelsandmore из немецкого города Бесвайлер занимается производством аэродинамических обвесов для автомобилей с 1999 года. Из его цехов периодически выезжают преображенные Audi, Aston Martin, Alfa Romeo, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, Maserati, McLaren, Range Rover и многие другие. Впрочем, иногда фирма из Бесвайлера предлагает и технические изменения. Например, у этого Ferrari 812 Superfast специалисты ателье увеличили мощность и доработали подвеску.

Трудно представить владельца Ferrari, не­удовлетворенного своим автомобилем, но, если таковые найдутся, для них Wheelsandmore предлагает два варианта вы­хлопной системы на выбор: из нержавеющей стали или из хромо-никелевого сплава. В обоих случаях прибавка для 6,5-литрового 12-цилиндрового мотора составит 20 л.с. и 15 Нм. Это значит, что мощность двигателя возрастает с 800 до 820 л.с., а крутящий момент увеличивается с 718 до 733 Нм. Прибавка не слишком большая — даже динамические характеристики не изменились. Так, после апгрейда суперкар по-прежнему разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает максимальную скорость 340 км/ч. Зато звучать автомобиль стал совсем по-другому — гораздо злее и громче.

Доработка подвески заключается в установке более жестких и коротких пружин, уменьшивших дорожный просвет на 30 мм. Кроме того, ателье заявляет, что готово объединить эти пружины с опционной системой увеличения клиренса передней оси, благодаря которой автомобиль сможет заезжать на бордюры. Изменением внешности в этот раз заниматься не стали, если не считать пары вариантов новых колесных дисков — литых или кованых в зависимости от пожеланий и кошелька владельца.

Novitec

Lamborghini Huracan Performante

Пожалуй, компания Novitec является наи­более титулованным «доводчиком» итальянских суперкаров Ferrari, Lamborghini и Maserati. И это несмотря на то, что базируется она не в Италии, а в Германии, в городе Штеттен, к тому же ее основатель Вольфганг Хагедорн — стопроцентный немец. Просто он любит итальянские суперкары и тратит все силы на их совершенствование. Вот и сейчас, стоило появиться на свет самой спортивной версии Lamborghini Huracan с приставкой Performante в названии, как в Novitec поспешили представить комплекс преобразований для этого рекордного автомобиля.

Новый боди-кит полностью выполнен из углеволокна, имитирующего темный мрамор. Причем все компоненты обвеса были оптимизированы в аэродинамической трубе, чтобы гарантировать эффективное распределение воздушных потоков. Так, новый передний спойлер, заходящий на боковые воздухозаборники бампера, значительно уменьшает подъемную силу на высоких скоростях, а увеличенные боковые отверстия на порогах улучшают охлаждение задних тормозных механизмов. Диффузор в заднем бампере получил дополнительные компоненты для отвода воздуха из-под днища, а огромных размеров антикрыло призвано сильнее загрузить заднюю ось.

Разумеется, машина теперь имеет новые колеса – размерностью 20 дюймов спереди и 21 – сзади. В подвеске пружины заменили на укороченные, благодаря чему и без того мизерный дорожный просвет уменьшился еще на 35 мм. Теперь «лежачих полицейских» надо проезжать только наискосок — чтобы не сесть на «брюхо». А вот с 10-цилиндровым атмосферным 630-сильным V10 ничего делать не стали, если не считать вы­хлопной системы из нержавейки с более агрессивным звучанием. Это потому, что в ателье очень спешили и доработать силовой агрегат просто не успели. Так что через какое-то время ждем и более мощного двигателя.

Brabus

Mercedes-AMG G 63 new

Фирма Brabus, название которой создано из первых частей фамилий отцов-основателей Клауса Бракмана и Бодо Бушмана, является самой известной тюнинговой компанией в мире. Популярность она завоевала благодаря сверхмощным моделям, построенным на базе Mercedes-Benz, поставившим в свое время немало рекордов скорости и попавших в Книгу рекордов Гиннесса. Вследствие всемирной известности и огромного опыта Brabus напрямую сотрудничает с «трехлучевым» брендом и, как правило, первым представляет апгрейд для моделей, едва вставших на конвейер. Так произошло и с новейшим Mercedes-Benz G-Class, причем доработке подверглась самая мощная модификация AMG G 63.

Разумеется, сначала мастера из Боттропа взялись за двигатель. Их стараниями 4-литровая турбированная «восьмерка» прибавила в мощности с 585 до 700 л.с., а крутящий момент подрос с 850 до 950 Нм. В итоге тяжелый рамный внедорожник научился разгоняться до «сотни» за 4,3 с, что на 0,2 с меньше, чем у заводского варианта. При этом ограничитель скорости, срабатывающий на 240 км/ч, демонтировать не стали, так как подвеску не дорабатывали. Управляемость должна улучшиться за счет огромных 23-дюймовых кованых колес Platinum Edition с низкопрофильной резиной. Должна добавить эмоций и оригинальная выхлопная система, имеющая несколько режимов настройки из салона – от тихой до очень громкой.

Помимо более мощного двигателя Brabus 700 Widestar (такое название получил автомобиль) обзавелся «широкофюзеляжным» обвесом, из-за новых крыльев увеличившим ширину внедорожника на 10 см, передним бампером с крупными воздухозаборниками, а также накладкой на капот с отверстиями для охлаждения силового агрегата. Пороги щеголяют светодиодной подсветкой в виде логотипа ателье, а на «корме» красуется трехсоставной спойлер.

Brabus

Smart ForTwo Cabrio

По большому счету называть Brabus тюнинговым ателье нельзя. Поскольку фирма официально значится автопроизводителем, присваивая доработанным моделям собственный VIN-код. И как уважающий себя производитель Brabus предоставляет гарантию на свою продукцию. Этот же smart ForTwo в модификации Cabriolet имеет не «брабусовскую» гарантию, а оригинальную «смартовскую» и продается дилерами smart.

Такой чести автомобильчик удостоился потому, что, несмотря на переделки, он полностью соответствует стандартам качества бренда smart. В компании из Боттропа заявляют, что ресурс доработанного ими силового агрегата ничуть не уменьшился. А ведь маленький 3-цилиндровый 0,9-литровый турбомотор довольно серьезно форсирован, причем уже во второй раз. Если раньше его мощность в версии Brabus составляла 109 л.с., что и так заметно больше заводских 90 л.с., то теперь отдачу довели до 125 «лошадок». В результате кабриолетик разгоняется до 100 км/ч за 9,2 с против 9,5 с ранее (сравнивать с заводскими 11,7 с и вовсе некорректно). Максимальная скорость при этом выросла на 10 км/ч, достигнув 175 км/ч, притом что в стоке smart не может разогнаться выше 155 км/ч.

В отличие от «простого», 109-сильного, Brabus новую модификацию выпустят всего в 125 экземплярах, которые будут предлагаться в сером матовом или черном цветах, разбавленных контрастными черными (с серым) или красными (с черным) элементами. Кроме того, новинка отличается более жесткой спортивной подвеской, заниженной на 30 мм, а также новыми колесами диаметром 16 дюймов спереди и 17 – сзади. На «корме» выделяется псевдогоночный диффузор с «трехствольным» выхлопом.

ABT Sportsline

Audi A8

Компания ABT Sportsline занялась доработкой автомобилей в далеком 1960 году. Но если проследить историю семейства Абт, то выяснится, что еще в 1896-м Иоганн Абт открыл в немецком городе Кемптен кузницу, где делал подковы для лошадей. То есть, по сути, тоже занимался тюнингом. На данный же момент АВТ является одним из самых титулованных доводчиков концерна Volkswagen и, как правило, первым среди тюнинговых ателье демонстрирует доработки новинок различных брендов, принадлежащих «хозяину» из Вольфсбурга. Вот и недавно фирма показала комплекс доработок для представительского седана Audi A8 новейшего поколения.

Тонкими штрихами дизайнеры из Кемптена облагородили внешность автомобиля, сделав ее немного агрессивнее, чем у заводского варианта. Так, передний бампер получил аккуратный сплиттер, а на заднем бампере красуется диффузор. Есть небольшой спойлер на крышке багажника, хотя, если не приглядываться, его можно и не заметить (впрочем, как и сплиттер с диффузором). Словом, изменения настолько незначительны, что с первого взгляда кажется, будто в машине ничего не изменилось. Зато по колесам сразу видно, что автомобиль побывал в ателье АВТ, дизайн фирменных дисков узнаваем, а их размер варьируется от 20 до 22 дюймов.

Подвергся доработкам и силовой агрегат. Речь о 3-литровом турбодизеле, в базовом варианте развивающем 286 л.с. и 600 Нм. Для него ателье предлагает блок ABT Engine Control, с помощью которого мощность увеличивается до 330 л.с., а максимальный крутящий момент возрастает до 650 Нм. Этот блок работает с оригинальным модулем управления двигателем, поэтому, по заверению представителей фирмы, надежность не страдает. Через некоторое время обещают появление комплектов повышения мощности и для других силовых агрегатов.

Fostla

Mercedes-AMG GT R

Фирма Fostla из Ганновера сделала себе имя на продаже цветных пленок для оклейки автомобилей. Но в последнее время ее специалисты все чаще представляют проекты по полноценному тюнингу, причем на каком-то конкретном бренде не специализируются, занимаясь доработками машин самых разных марок. Правда, за неимением собственных мощностей за помощью приходится обращаться к другим тюнинг-ателье. Именно так доработали этот Mercedes-AMG GT R.

За «широкофюзеляжный» аэродинамический обвес отвечала известная компания Prior Design. Она предоставила расширители колесных арок, агрессивный передний бампер с огромными воздухозаборниками и сплиттером, задний бампер с гоночным диффузором и стационарное антикрыло с изменяемым углом атаки. Решетку радиатора тоже заменили. А вот 20-дюймовыми коваными колесными дисками поделился крупный специалист на этом поприще – фирма ADV.1. Подвеска получила новые пружины KW и проставки под колеса H&R.

Силовой агрегат также подвергся апгрейду, только Fostla в этот раз не сообщила, кто над ним работал. Впрочем, раньше постоянным партнером по увеличению мощности являлось ателье PP-Performance, и вполне возможно, что и сейчас оно приложило руку к двигателю. Как бы то ни было, отдача 4-литрового турбомотора увеличилась с 585 до 659 л.с., а максимальный крутящий момент вырос с 700 до 800 Нм. Более того, заявлено, что таким образом может быть доработана любая модификация AMG GT, включая начальную 476-сильную, ведь мотор у нее, по сути, такой же. Осталось выяснить, что в автомобиль привнесла сама Fostla кроме того, что собрала вместе производителей тюнинговых компонентов. Конечно же, это пленка, которой обклеен автомобиль.

AC Schnitzer

BMW X2

В немецком городе Ахен расположилась фирма AC Schnitzer – одна из старейших среди тюнинг-ателье. Еще в 1964 году Йозеф Шнитцер подготовил BMW 1800ti для участия в автогонках. Собственно, доводкой баварских автомобилей спецы из Ахена занимаются до сих пор, любимой марки практически не изменяя. Вот и на этот раз они показали комплекс доработок для купеобразного кроссовера BMW X2.

Это один из тех автомобилей, которые уже в стандартном виде выглядят отлично. А значит, вносить изменения во внешность – только портить. Но Schnitzer подошла к делу серьезно, и ее дизайнерам как минимум удалось не навредить. Так, новая «губа» под передним бампером не только встала как родная, но и увеличивает прижимную силу, поскольку прорабатывалась в аэродинамической трубе. Той же цели служит и стильный спойлер, установленный на пятой двери. А вот тре­угольные вставки в уголках боковых воздухозаборников переднего бампера, на которых красуется логотип ателье, к аэродинамике никакого отношения не имеют, зато выглядят очень стильно.

Отлично смотрятся и фирменные колес­ные диски, которые предлагаются в разнообразных вариантах дизайна размерностью 19 или 20 дюймов. Для подвески предусмотрено несколько видов пружин, занижающих кузов на 20–35 мм в зависимости от пожеланий владельца. И, наконец, силовой агрегат: доработке подвергли 2-литровый турбодизель, мощность которого увеличили со 190 до 222 л.с. (примечательно, что ателье предлагает 5-летнюю гарантию на двигатель). Желающим облагородить интерьер Schnitzer рекомендует установить новые педали и подрулевые переключатели коробки передач, выполненные из алюминия, а также оригинальный контроллер интерфейса iDrive.

G-Power

Mercedes-Benz E 63 S AMG

Фирма G-Power из Франкфурта получила известность как «доводчик» автомобилей марки BMW. Ее основатель Йохан Громмиш начал тюнинговать «баварцев» еще в 1971-м и с тех пор добился серьезных успехов. Однако в последнее время мастера ателье все чаще изменяют любимому бренду с самым заклятым его конкурентом – Mercedes-Benz. Вот и сейчас они поработали над автомобилем с трехлучевой звездой на эмблеме.

Интересно, что для тюнинга была выбрана модель, уже снятая с производства. Речь об универсале Mercedes-Benz E 63 S AMG предыдущего поколения. В G-Power считают потенциал его 5,5-литровой турбированной «восьмерки» далеко не исчерпанным и показывают, что можно с ней сделать. Так, стараниями мотористов из Франкфурта двигатель получил новые турбины, выхлопную систему из нержавеющей стали и, конечно, новую программу управления. В итоге мощность силового агрегата выросла с 585 до 800 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился с 800 до 1000 Нм.

Благодаря этому разгон до 100 км/ч улучшился на 0,6 с, и теперь он составляет всего 3,1 с против 3,7 у заводского экземпляра. А максимальная скорость после удаления электронного ограничителя, срабатывавшего на 250 км/ч, по заверению представителей G-Power, достигла 340 км/ч. С внешностью этого «волка в овечьей шкуре» делать практически ничего не стали – чтобы оставить в тайне его истинные способности. Внимательный взгляд заметит только новые 20-дюймовые «катки» с низкопрофильной резиной размерностью 245/30 спереди и 285/25 сзади. За все про все ателье просит чуть более 23 тыс. долларов США.

Carlex Design

Mercedes-Benz X-Class

Главный офис компании Carlex Design находится в Польше, при этом у фирмы есть представительства в Чехии, Германии и Англии. Основным родом ее деятельности является перепланировка интерьеров автомобилей вплоть до самых необычных пожеланий клиентов. Для этого Carlex Design даже имеет собственную ювелирную мастерскую. Однако последнее время специалисты ателье начали заниматься и внешним дизайном, о чем свидетельствует Mercedes-Benz X-Class, получивший новое имя Exy Monster X Concept.

Слово Concept говорит о том, что это экспериментальная разработка. Видимо, потому, что никому из владельцев модели не могло прийти в голову мысли о столь радикальных переделках. Более того, данный экземпляр пока существует лишь на компьютере, но Carlex Design обещает, что при наличии хотя бы одного заказа он воплотится в металле. А если точнее, то в металле и карбоне, так как все панели кузова будут выполнены из углеволокна.

Интересно, что к переработке дизайна этого премиального пикапа компания обращается уже не первый раз. Но если раньше дело ограничивалось навесными элементами на кузов, то теперь польские мастера добрались до шасси и добавили машине третью ось. Помимо этого, пикап получил огромные расширители колесных арок и множество других кузовных элементов, превращающих его в средство передвижения по другим планетам из фантастических фильмов. Словом, лучше посмотреть на фото, чем перечислять все особенности дизайна этого эпатажного автомобиля. Из технической начинки пока сообщается лишь о перенастроенной подвеске и карбоно-керамических тормозах. О силовом агрегате ничего не известно.

Manhart

BMW M850i

Фирма Manhart из германского городка Вупперталь уже более 25 лет занимается тюнингом автомобилей BMW. Причем ее специалисты предпочитают не обычные модели, а самые спортивные – М-серии. Одна проблема: новейшее купе 8-й серии пока не имеет такой версии, разве только М-пакет. Впрочем, мастерам ателье этого оказалось достаточно, чтобы построить конкурента будущей «эмке».

В общем, если кому-то трудно дождаться заводской модели М8, он может купить модификацию M850i и отдать в ателье Manhart, которое поработает над ее 4,4-литровой турбированной «восьмеркой». После замены программы управления и установки новой выхлопной системы мощность силового агрегата увеличится с 530 до 621 л.с., крутящий момент возрастет с 750 до 870 Нм, а название автомобиля сменится на МН600. Как это часто бывает, ателье не сообщило о том, насколько улучшилась динамика доработанного экземпляра, но то, что она превзойдет заводские 3,7 с до «сотни», а максимальная скорость после удаления электронного ограничителя, срабатывающего на 250 км/ч, с легкостью превысит отметку «300», сомнений не вызывает.

Поработали мастера Manhart и над управляемостью купе, понизив его центр тяжести с помощью укороченных пружин от фирмы H&R. Также способствуют быстрому прохождению поворотов огромные 21-дюймовые колесные диски со сверхнизкопрофильной резиной. Помимо новых колес, внешний вид автомобиля отличается от «донора» сплиттером переднего бампера, козырьком на крышке багажника, а также четырьмя выхлопными патрубками большого диаметра. Специфическая черно-желтая окраска прилагается.

Vilner

BMW M3

Молодая болгарская фирма Vilner из Софии постепенно приобретает все большую известность. Все потому, что ее мастера фактически строят новые автомобили на базе различных «доноров», и зачастую в единственном экземпляре. Надо ли говорить, что они выполняют практически любые фантазии заказчиков. Причем год выпуска автомобиля значения не имеет. Так, одной из последних работ фирмы стал BMW M3, выпущенный еще в 1990 году.

Внешность автомобиля на этот раз была выбрана почти стандартная – правда, не от базовой М3, а от ее очень редкой модификации Evolution II, известной более агрессивным аэродинамическим «оперением». От заводской «классики» ее отличают только тонированные фары, другие задние фонари, а также крупные для этой модели 18-дюймовые колесные диски BBS с выделенной красным цветом эмблемой – в тон фирменному цвету кузова Imola Red II.

Но самое интересное находится внутри седана. Так, для отделки элементов салона выбрано интересное ретро-сочетание клетчатой ткани тартан и кожи. В клетку отделаны дверные панели, гоночные «ковши» Sparco, обшивка рычага переключения передач, потолок, солнцезащитные козырьки, перчаточный ящик и задняя полка. На полу красуются металлические коврики с надписью «только для гоночной обуви». Рулевое колесо от известной «рулевой» фирмы Momo отделано кожей. Задние сиденья выкинули за ненадобностью и установили каркас безопасности.

А напоследок из-под капота удалили 2,3-литровую «четверку» отдачей 200 л.с. и 240 Нм, а на ее место водрузили 3,2-литровую рядную «шестерку» от М3 следующего поколения, развивающую 321 л.с. и 350 Нм. В сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и всего 1200 кг снаряженной массы этот маленький заднеприводный автомобиль обещает стать настоящим сорвиголовой.

Arden

Jaguar F-Type SVR

Немецкая компания Arden, основанная в 1972 году инженером Йохеном Арденом, занимается доработками английских автомобилей. Из ворот ателье выезжают Jaguar, Bentley, MINI и Land Rover – с обновленной внешностью и измененной технической начинкой. Именно таким образом было переделано и спортивное купе Jaguar F Type SVR, превратившееся в настоящего дорожного монстра.

Впрочем, и в заводском виде этот автомобиль впечатляет техническими и динамическими характеристиками. Его 5-литровый компрессорный V8 развивает 575 л.с. и 700 Нм. Благодаря такой отдаче двигатель разгоняет спорткар до 100 км/ч за 3,7 с и позволяет развить максимальную скорость 322 км/ч. Но после того, как мотор побывал в руках мотористов Arden, его мощность выросла до 711 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился до 873 Нм. В результате купе, переименованное в AJ 23 SVR, первую «сотню» набирает ровно за 3 с. Жаль, что ничего не говорится о том, какой величины достигла максимальная скорость, а она, несомненно, увеличилась значительно.

Понятно, что такая динамика требует более радикальных настроек подвески, и над ней мастера Arden тоже поработали, сменив заводские пружины на укороченные, благодаря чему и без того мизерный дорожный просвет сократился на 30 мм. Что же касается дизайна, то автомобиль получил новый передний бампер с огромными воздухозаборниками, накладки на задний бампер в виде отверстий для отвода воздуха от тормозов, переработанный диффузор и, конечно, новые колеса – кованые 21-дюймовые с низкопрофильной резиной. Все новые аэродинамические элементы выполнены из углеволокна.