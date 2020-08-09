"Тюнинг. Обзор за август 2020"

В германском городке Бесвайлер располагается головной офис ателье Wheelsandmore, известного установкой аэродинамических обвесов для моделей самых разных марок, среди которых – Audi, Aston Martin, Alfa Romeo, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, Maserati, McLaren, Range Rover. Иногда, правда, помимо обновленной внешности, тюнинговые экземпляры получают и технические изменения. А еще изредка мастера ателье выполняют тюнинг вовсе без аэродинамического обвеса, как, например, произошло с этим Audi RS 6.
Надо сказать, что уже в стоке данный автомобиль является одним из самых быстрых универсалов на планете. Его 4-литровый V8 с турбонаддувом развивает 600 л.с. и 800 Нм, что, в свою очередь, обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,6 с и максимальную скорость 305 км/ч. В версии от Wheelsandmore двигатель получил более производительные турбокомпрессоры, новый комплект воздушных фильтров и при этом избавился от каталитических нейтрализаторов и задних глушителей.
Результатом проведенных доработок стала отдача… 1010 л.с. и 1250 Нм. Вот только динамические характеристики не сообщаются, потому что, по словам представителей ателье, машине предстоит длительное тестирование на гоночных трассах. К тому же пока неясно, будет ли этому универсалу позволено выезжать на дороги общего пользования, ведь после удаления катализаторов явно появятся проблемы с экологией.
Фирма Novitec базируется в Германии, в городке Штеттен. Ее основатель Вольфганг Хагедорн является немецким подданным, но дорабатывать предпочитает итальянские и английские суперкары. Как-то Ferrari даже подавала на него в суд за нерегламентированные переделки своих автомобилей. Сейчас, правда, итальянцы успокоились и уже никаких претензий не предъявляют. Тем более что продукт от Novitec, как правило, получается очень стильным. Вот и от этого Lamborghini Huracan Evo глаз не оторвать!
Дизайн суперкара дорабатывался по принципу «не навредить». К примеру, его передний бампер вроде бы совсем не изменился, однако вся его «начинка» совершенно новая и имеет более сложные формы. То же самое можно сказать о порогах с интегрированными воздухозаборниками, которые теперь выделяются чуть сильнее заводских. И бампер, и пороги выполнены из углепластика.
Заднюю часть машины венчает довольно скромное антикрыло – естественно, карбоновое. Декоративную крышку, закрывающую моторный отсек суперкара, в Novitec тоже решили заменить на более эффектную, но опять-таки не сильно отличающуюся от стокового варианта. Из какого материала ее сделали, думаем, рассказывать не нужно, ведь даже выхлопные патрубки получили углепластиковую окантовку. А вот с двигателем, как ни странно, ничего не делали, решив, что стандартных 630 л.с. вполне достаточно.
Российская фирма TopCar, головной офис которой находится в Москве, ведет свою родословную с 2004 года и за это время успела завоевать популярность во всем мире. Ее продукция отличается смелым и интересным дизайном, а также высоким качеством. Компания сотрудничает с такими известными производителями, как Akrapovich (выхлопные системы) и Brembo (тормоза). Двигатели же помогают дорабатывать ведущие немецкие тюнинг-ателье. Вот и этот McLaren 720S Spyder достоин самого пристального внимания.
Суперкар, получивший «кличку» Fury («Фурия»), обзавелся впечатляющим аэродинамическим обвесом, целиком изготовленным из углеволокна. Пакет включает в себя новую агрессивную «губу» с боковыми «крылышками», окантовки фар, вставки капота и накладные пороги, переходящие в «жабры» на дверях. В задней части красуются – мощный спойлер и довольно крупное антикрыло с двумя «плавниками», которые, по словам создателей, являются ссылкой на логотип ателье, изображающий акулу.
У демонстрационного экземпляра обвес неокрашенный, покрытый прозрачным лаком. В общей сложности он состоит из 50 элементов. Дополняют внешний вид колеса собственной разработки TopCar диаметром 20 дюймов спереди и 21– сзади. С силовым агрегатом ничего не делали, но по желанию клиента его мощность обещают увеличить с 720 до 800 или даже до 900 л.с.
Фирма Alpina, базирующаяся в немецком городе Бухлоэ, является главным доводчиком автомобилей BMW. Ее авторитет настолько высок, что продукцию Alpina производят прямо на конвейере баварского автозавода, причем с полным сохранением заводской гарантии. Собственно, таких привилегий больше нет ни у одного тюнинг-ателье. В Бухлоэ машины приезжают уже потом – для установки аэродинамических обвесов и перешива салонов. Таким образом был доработан и этот представительский кроссовер BMW X7.
В связи с тем, что баварская компания решила не делать спортивную модификацию Х7 М, версия от Alpina вполне может ее заменить. Основой для доработки стал автомобиль c 8-цилиндровым турбомотором, развивающим довольно внушительные 530 л.с. и 750 Нм. Этот силовой агрегат позволяет огромному и тяжелому кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с и достигать ограниченной электроникой максимальной скорости 250 км/ч.
После апгрейда двигатель значительно прибавил в мощности – до 620 л.с. Максимальный крутящий момент вырос до 800 Нм. Как результат, первую «сотню» машина набирает теперь всего за 4 с, а ее максимальную скорость решили ограничить электроникой на отметке 290 км/ч из за повышенной нагрузки на шины, размер которых может достигать 285/35 ZR23 спереди и 325/30 ZR23 – сзади.
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