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Evolute I-Sky (2023) вид спереди
Уже по радиаторной решетке понятно, что это электромобиль
Evolute I-Sky (2023) вид сбоку
Большая часть колесной базы приходится на салон
Evolute I-Sky (2023) вид сзади
Спойлер, короткая приподнятая корма – характер не спортивный, но энергичный
Evolute I-Sky (2023) вид сзади
И выхлопных труб электромобилю не положено
Evolute I-Sky (2023) передняя дверь
Дверной порог прикрыт от дорожной грязи
Evolute I-Sky (2023) передние кресла
Сиденья спортивного типа, с интегрированными подголовниками
Evolute I-Sky (2023) передние кресла
Есть регулировка поясничного подпора и массаж
Evolute I-Sky (2023) очешник
Есть очешник, что сегодня в автомобилях бывает не так уж часто
Evolute I-Sky (2023) панорамная крыша
Панорамная крыша при запирании машины автоматически закрывается
Evolute I-Sky (2023) салон
Не самые дорогие, но и не самые дешевые материалы отделки салона
Evolute I-Sky (2023) руль
Руль подогревается
Evolute I-Sky (2023) приборная панель
Запас хода, получается, даже больше паспортных 511 км
Evolute I-Sky (2023) кнопка "старт-стоп"
Электромотор заводить не нужно, но кнопку запуска все-таки нажать нужно
Evolute I-Sky (2023) бокс
На передней панели под откидной крышечкой есть крошечный бокс непонятного назначения
Evolute I-Sky (2023) управление климатом
Панель управления климатом объединена с центральным тоннелем накладкой под карбон
Evolute I-Sky (2023) USB-разъем
USB-разъем на переднем ряду – единственный
Evolute I-Sky (2023) бокс
Бокс внутри подлокотника охлаждаемый
Evolute I-Sky (2023) монитор
Мультимедийная система Apple CarPlay и Android Auto не поддерживает
Evolute I-Sky (2023) монитор
Камера заднего вида имеет динамическую разметку
Evolute I-Sky (2023) монитор
Массаж можно включить и кнопкой на сиденье, и на центральном экране
Evolute I-Sky (2023) монитор
Если в мороз включить предварительный прогрев батареи, автомобиль зарядится быстрее
Evolute I-Sky (2023) мобильное приложение
Мобильное приложение показывает и состояние, и местоположение автомобиля
Evolute I-Sky (2023) второй ряд
Посадка немного затруднена тем, что дверные проемы внизу довольно узкие
Evolute I-Sky (2023) задний диван
Почти плоский диван, почти плоский пол – сидеть втроем будет удобнее
Evolute I-Sky (2023) второй ряд
Посадка «сам за собой»
Evolute I-Sky (2023) USB-разъем
На заднем ряду USB-разъем тоже единственный
Evolute I-Sky (2023) багажное отделение
Заявленный объем багажника – 480 л. Есть штатная шторка
Evolute I-Sky (2023) багажное отделение
В органайзере под полом уложены зарядные кабели, запасного колеса нет
Evolute I-Sky (2023) багажное отделение
Сложить спинку заднего дивана «в пол» не получится
Evolute I-Sky (2023) зарядный порт
Зарядный порт рассчитан и на быструю, и на медленную зарядку
Evolute I-Sky (2023) колесо
«Аэродинамический» дизайн дисков сопротивление качению, увеличивая пробег на одной зарядке. Шины Pirelli, размер 235/155 R19
Evolute I-Sky (2023) моторный отсек
Все компоненты электропривода как на ладони
Evolute I-Sky (2023) дорожный просвет
По паспорту дорожный просвет – 175 мм
Evolute I-Sky (2023) задняя подвеска
Независимая задняя подвеска
Evolute I-Sky (2023) шильдик

Кому интересен электрический SUV российской марки с китайскими корнями

В марте 2023 года в Китае вышел кроссовер С-класса Forthing Thunder – электрическая версия бензинового Forthing T5 Evo. Forthing – один из суббрендов автопроизводителя Dongfeng. А уже в июле того же 2023- го в России начал продаваться выпускаемый в Липецке на заводе ООО «Моторинвест» близнец Forthing Thunder, – отечественный Evolute I-Sky. И сегодня он на тесте в motorpage.ru.

Снаружи и внутри

Внешность у Evolute I-Sky футуристическая, но не вычурная. Длина – 4565 мм, ширина 1860 мм, высота 1680 мм. Колёсная база 2715 мм, клиренс 175 мм. Кросс-купейного типа кузов, огромные светодиодные полумесяцы передней светотехники, массивная горизонтальная «штанга» задней, во всю ширину кузова. Изящная волна выштамповки по всей боковине кузова от носа до кормы, с повышением в конце. Оранжевые молдинги каймой идут по пластиковому обвесу кузова. Вид спереди – на любителя, сзади – твёрдая четверка, профиль навевает воспоминания, например, об Audi Q5, в общем, за экстерьер – четвёрка с плюсом как минимум.

Доступ в машину бесключевой, как и запуск двигателя – да-да, хоть Evolute I-Sky и электрокар, но кнопка «старт/стоп» на передней панели есть, сев в автомобиль, надо его включить, прежде чем поехать, не как в некоторых китайских «электричках», которые готовы к работе сразу после отпирания – сел на место водителя и сразу можешь включать передачу и нажимать педаль газа. Водительское кресло Evolute I-Sky с интегрированным в него подголовником, несмотря на вроде бы плоскую подушку и спинку, удобно, у спинки выраженные валики боковой поддержки, регулировок хватает, включая поясничный подпор и регулировку руля не только по наклону, но и по вылету. У Evolute I-Sky есть полный зимний пакет, подогрев всех сидений, вентиляция передних, а у водительского кресла – еще и пятирежимный массаж. Приятно, что климатическая установка настраивается не через экран, а двумя поворотными «шайбами». Еще у Evolute I-Sky есть автономный отопитель салона, так что проблема недостатка тепла, которое в машине с ДВС обеспечивает двигатель, а в электромобиле – нет, решена.

В салоне тестовой машины – сочетание кожзама абрикосового цвета и темного пластика с вставками под алюминий. Материалы недорогие, но благодаря грамотному цветовому сочетанию выглядят дорого. Два одинаковых по размеру экрана, 10,25-дюймовых – приборная панель и экран мультимедиа в центре передней панели. Есть Bluetooth, нет CarPlay и Android Auto, но можно «зеркалить» экран смартфона через приложение Carbitlink. Немного странно смотрится панорамная крыша c эффектом «звездное небо» – днем, когда солнцезащитная шторка открыта. Кажется, к стеклу крыши снаружи прилипло что-то, вроде звездочек от детской хлопушки.

Агрегаты и подвеска

Под капотом Evolute I-Sky – синхронныи? электродвигатель с постоянными магнитами, пиковой мощности 150 кВт, что в переводе на лошадиные силы дает 204, максимальныи? крутящии? момент – 340 Нм. Под полом машины располагается жидкостная литий-никель-марганец-кобальт-оксидная батарея емкостью 85,9 кВт/ч. Тандем электромотора и батареи обещают максимальную скорость в 180 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч ха 8,6 секунды и пробег на полной зарядке в 511 км. Привод у Evolute I-Sky – на передние колеса, подвеска полностью независимая, передняя – типа Макферсон задняя – многорычажная.

В движении

У Evolute i-Sky, как и у всякого электромобиля, два очевидных плюса. Первый – низкий центр масс из-за тяжелой батареи в нижней части кузова. Поэтому даже с моноприводом у него всегда надёжный контакт колёс с дорог, минимум кренов и хорошая управляемость. Подвеска машины проявляет себя достойно на всех видах городских неровностей. Второй плюс – электромотор. 204 л.с мощности и 340 Нм крутящего момента для современного ДВС – вполне обычное дело. Но электромобиль, любой, включая Evolute I-Sky, с таким потенциалом превращается, по крайней мере, на городских скоростях, в достойного соперника бензиновых автомобилей более мощных. В паспортные 8,6 секунды до сотни Evolute I-Sky, по ощущениям, укладывается точно, цифра вроде невыдающаяся, но тут важно, что он выигрывает спурт на первых десятках метров: крутящий момент электромотор при старте с места выдаёт весь сразу. Поэтому, если это кому-то интересно, на не самом именитом вроде бы автомобиле можно состязаться в светофорных гонках с дорогими и скоростными машинами престижных марок.

Но это, скорее, из области курьезов, а вот третий плюс Evolute I-Sky  – посерьёзнее: тишина и отсутствие вибраций. Хотя, конечно, тишина не абсолютная, тихий голос электромотора слышен. Но все равно, после целого дня за рулем этого электромобиля усталость чувствуется куда меньше обычного. Впрочем, может быть, еще и потому что за рулем Evolute I-Sky начинаешь ехать спокойно и плавно. Манера езды меняется, потому что начинает определяться желанием сэкономить. А желание это возникает не на пустом месте: реальный запас хода совершенно не соответствует цифре на приборной панели, о чем чуть ниже. Особенно это заметно при включении режима «спорт». А его хочется включать, потому что в нем машина преображается, выстреливает с места, реакция на педаль газа становится мгновенной и линейной: нажал и мгновенно полетел.

Запас хода

Всего у Evolute I-Sky три режима движения, кроме «спорта» есть еще «эко» и «нормальный». И быстро приучаешься большую часть времени ездить в «эко», Потому что оптимистические 560 с лишним запаса хода при на 98% заряженной батарее – такие данные высвечивались на приборной панели выданного мне в пресс-парке Evolute I-Sky – в реальности быстро уполовинились. Замеры данных и последующий подсчёт показали: при пробеге машины по городу в 64 км заряд батареи уменьшился с 98% до 73. А обещанный запас хода опустился с 561 км до 321 км, то есть 240 виртуальных километров убыло на панели приборов, при 64 реальных. Это в городе, при околонулевой температуре и режиме рекуперации, настроенном на максимум. Правда, стоит учесть и использование кнопки «приготовить автомобиль к поездке» на экране смартфона. Да-да, мобильное приложение Evolute не только дистанционно мониторит состояние и местонахождение автомобиля на карте, но и позволяет заранее включить перед поездкой подогрев батареи и салона. Впервые возможность запустить двигатель и прогреть машину на расстоянии перед поездкой я попробовал в 2018 году на Volvo XC60. Сегодня такая возможность есть Evolute – и спасибо ему за это.

Кому интересен автомобиль

Для начала быстрый ответ – тому, кто не хочет оплачивать парковку в Москве. Пока такая льгота для автомобиля сохраняется, это серьёзное  конкурентное преимущество Evolute I-Sky. Другое – цена этого электромобиля. Но с ней не всё понятно.Цена, указанная на официальном сайте Evolute, с учетом господдержки и спецпредложения, – от 2,25 млн. При этом новых автомобилей в наличии сайт не показывает, а Evolute I-Sky с пробегом, по данным популярного агрегатора объявлений о продаже, в Москве всего два. И даже за тот, что дешевле, 2024 года, с пробегом 4641 км, просят 3,950 млн. рублей. Парадокс.  

Ну и остается непреходящая проблема: зарядки. Карта зарядных станций в приложении Evolute показала, что ближайшая подходящая мне зарядка находится в пяти с небольшим километрах, в ТЦ на Трубной на минус втором этаже. Въезд платный, 500 рублей в час. Отпадает. Есть зарядка поближе, около двух километров, в районе метро «Семеновская», но судя по той же карте, находится во дворе многоквартирного жилого дома… за шлагбаумом.

Что в сухом остатке? Для города Evolute I-Sky – один из лучших вариантов переднеприводного кроссовера: комфортный, динамичный, управляемый, технологичный. Но гарантированно заряжать его в городе непросто. Другое дело – ближний пригород, частный дом, где владелец Evolute I-Sky может оборудовать персональную зарядную станцию. Тогда проблема зарядки снимается. Но в таком загородном варианте эксплуатации машина уже не выглядит так привлекательно, как в городе. Во-первых, клиренс 170 мм и отсутствие полного привода – а если неожиданный снежный занос? Во-вторых, ежедневный пробег до города и обратно, если регулярно ездить на работу, грозит при активной езде истощением батареи к вечеру по возвращении домой. И тогда любая внеплановая поездка по какому-то экстренному случаю станет невозможна: автомобиль ведь нужно сначала зарядить. Получается, при загородной жизни Evolute I-Sky допустим – но только как второй автомобиль в семье. А первой должна быть машина с ДВС.

     

Технические характеристики Evolute I-Sky

ГАБАРИТЫ, ММ

4565×1860×1680

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2715

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

175

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

480

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2025

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Электродвигатель

БАТАРЕЯ, ТИП И ЕМКОСТЬ, кВт⋅ч

Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC), 85,9 

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

204

МАКС. МОМЕНТ, НМ

340

ТРАНСМИССИЯ

Автоматическая

ПРИВОД

Передний

ПОДВЕСКА

Полностью независимая, пружинная

МАКСИМАЛЬНАЯ CКОРОСТЬ, КМ/Ч

180

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,6

ЗАПАС ХОДА, КМ

511

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