Evolute показал i-Joy с новым дизайном

Российский бренд Evolute анонсировал выход обновленного электрического кроссовера i-Joy

Новинка создана на базе китайского Dongfeng Nammi 06 и, как следствие, получила другой дизайн, визуально напоминающий «Москвич 3е». Длина кузова – 4306 мм, а колесная база – 2715 мм. Внутри имеется обогрев лобового стекла, руля и сидений, беспроводная зарядка, контурная подсветка, водительское кресло с функцией вентиляции и 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Кроссовер получил электромотор мощностью 163 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до «сотни» – 8 с. Комплектуется модель аккумулятором емкостью 51,9 кВт*ч и запасом хода на 471 км (по циклу CLTC).