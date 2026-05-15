Автомобильный портал Motorpage
15 май 2026

Evolute обновил электрический кроссовер i-Sky

Evolute обновил электрический кроссовер i-Sky
Автор фото: фирма-производитель

Российский бренд Evolute представил обновленную версию электрического кроссовера i-Sky. Модель стала крупнее, получила новый дизайн и более мощную силовую установку

Если первая генерация российского Evolute i-Sky была создана на базе китайского кроссовера Forthing Thunder от концерна Dongfeng, то для новинки решили позаимствовать все от модели Dongfeng Aeolus L7. Со сменой донора пришли и заметные изменения во внешности. Длина кроссовера увеличилась с 4565 до 4685 мм, а колесная база – с 2715 до 2775 мм. Кроме этого модель получила иную светодиодную оптику, растянутую по всей ширине кузова, скрытые дверные ручки, широкий воздухозаборник и пластиковые накладки по всему периметру кузова. Внутри установлен тачскрин мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма и цифровая приборная панель на 10,25 дюймов. Кроме этого здесь имеется панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона и бесключевой доступ.

Приводится в движение новый Evolute i-Sky электромотором мощностью 218 л.с. Комплектуется кроссовер батареей емкостью 62 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 424 км. Заявленный разгон до «сотни» – 8 с.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...
Evolute i-Sky

Evolute обновил электрический кроссовер i-Sky

15 мая 2026
Evolute i-Joy (2026)

Evolute показал i-Joy с новым дизайном

10 октября 2025
Evolute i-Jet

В России стартовало производство Evolute i-Jet

29 декабря 2023

Российский Evolute готовит пополнение модельного ряда

08 декабря 2023
Evolute i-Sky

Стартовало производство отечественного электрокроссовера Evolute i-Sky

17 ноября 2023
Evolute i-Jet

Открыт прием заказов на Evolute i-Jet

16 октября 2023

 Новости Evolute I-Sky

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS4 - gac gs4 (2025) теперь и с полным приводом Тест драйв
15 мая 2026

GAC GS4
"Теперь и с полным приводом"
Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша
Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 4 8