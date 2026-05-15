Evolute обновил электрический кроссовер i-Sky

Российский бренд Evolute представил обновленную версию электрического кроссовера i-Sky. Модель стала крупнее, получила новый дизайн и более мощную силовую установку

Если первая генерация российского Evolute i-Sky была создана на базе китайского кроссовера Forthing Thunder от концерна Dongfeng, то для новинки решили позаимствовать все от модели Dongfeng Aeolus L7. Со сменой донора пришли и заметные изменения во внешности. Длина кроссовера увеличилась с 4565 до 4685 мм, а колесная база – с 2715 до 2775 мм. Кроме этого модель получила иную светодиодную оптику, растянутую по всей ширине кузова, скрытые дверные ручки, широкий воздухозаборник и пластиковые накладки по всему периметру кузова. Внутри установлен тачскрин мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма и цифровая приборная панель на 10,25 дюймов. Кроме этого здесь имеется панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона и бесключевой доступ.

Приводится в движение новый Evolute i-Sky электромотором мощностью 218 л.с. Комплектуется кроссовер батареей емкостью 62 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 424 км. Заявленный разгон до «сотни» – 8 с.