Многие решения, реализованные в EXEED EXLANTIX ET, не выставлены напоказ, однако именно они дают этой высокотехнологичной новинке серьезные преимущества перед «одноклассниками» по премиальному сегменту. В третьей, заключительной части нашего Ресурсного теста пойдет речь именно о таких важных нюансах

Чего у EXEED EXLANTIX ET не отнять, так это технологической изощренности. Дизайнерские находки типа «китового уса» радиаторной решетки, безрамочных дверей и обтекаемых форм кузова с минимумом выступающих деталей создают сильный образ. В этом новинка EXEED явно даст фору таким примелькавшимся соперникам, как, к примеру, кроссоверы LiXiang. Дизайн ЕТ при этом максимально функционален. Скажем, низкий аэродинамический коэффициент (сх — 0,26) помогает в экономии топлива и энергии. И, кстати, к моменту отправки номера с этой статьей в печать ET успел попасть в Книгу рекордов России по преодолению наибольшего расстояния на гибридном автомобиле без подзарядки и дозаправки. Пройденные по факту 1361,6 км оказались даже на 181 км больше, чем обещает паспортный запас хода.

Хасан Ганиев, главный редактор автомобильной газеты «Клаксон»

«EXEED EXLANTIX ET выделяется хорошей шумоизоляцией. Это сразу понимаешь, просто взглянув на толстенные боковые стекла в безрамочных дверях. Часть паразитных звуков гасит пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, часть — многослойная структура изолирующих матов, часть — трехслойные уплотнители дверей. Зеркала же и кузовные стойки имеют особую геометрию для минимизации аэродинамических шумов. Как следствие, при скорости 60 км/ч уровень шума в салоне не превышает 44 дБ, при 80 км/ч — 52 дБ, а при 120 км/ч — 66 дБ. Меломанам сам бог велел использовать салон как концертный зал, благо аудиосистема с сабвуфером и 23 динамиками (в том числе в передних подголовниках) обеспечивает объемный и сочный звук даже при высокой громкости».

Парад механизмов

Такой эффективности ET способствуют не сразу и не всем очевидные нюансы. Взять хотя бы дверные ручки, снижающие сопротивление воздуха. Они выдают при разблокировке усилие до 10 кг, читай — справятся даже с сильной наледью. Причем в рамках тестов они прошли 100 тыс. срабатываний на открытие, то есть механизм при всей авангардности — надежнейший. На аэродинамику работают также безрамочные двери, которые в движении прячутся в кузовных панелях.

Еще одно ключевое преимущество — пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, большим диапазоном изменения клиренса, а также с двухконтурным влагоотделителем/осушителем в конструкции блока клапанов и компрессора, чтобы противостоять скоплению влаги. Мы протестировали автомобиль в самых разных дорожных ситуациях и, честно говоря, избаловались. Кому не понравится, что автомобиль услужливо и мягко опускает кузов на 3 см (до 147 мм) при посадке пассажиров и в то же время эффектно поднимает его (до 227 мм), когда нужно съехать на проселок?! Система CDC при этом регулирует жесткость амортизаторов, обеспечивая комфортную поездку даже в условиях плохих дорог.

Столь же пристальное внимание к деталям проявляется и в настройках бортовой электроники. Первым делом, конечно, привыкаешь, что необязательно дергать за дверную ручку, чтобы открыть или захлопнуть дверь, за вас это сделают сервопривод и доводчики. Потом открываешь новые и новые высокотехнологичные решения. Например, в дождливую или морозную погоду подогрев внешних зеркал и лобового стекла включается автоматически именно тогда, когда это нужно, не приходится лишний раз утруждаться включением подогрева.

Игорь Сирин, автомобильный журналист

«Что и говорить, последовательный гибрид — разум­ный компромисс для тех, кто хочет ездить на электрокаре и при этом не беспокоится о наличии зарядной инфраструктуры, которой у нас в стране, увы, все еще не хватает. Вот и EXEED EXLANTIX ET от одной заправки способен проехать более 1100 км, и это обычно разумный максимум для поездки за рулем в течение суток. Получается, что ET хорошо подходит не только для повседневных поездок, скажем, на работу, домой и обратно, но и для дальних автомобильных путешествий, причем всей семьей».

Лицом к России

Что еще хорошо для наших условий помимо меняющегося дорожного просвета? Хотя на момент теста за бортом был устойчивый плюс, мы основательно проверили работу «теплых опций». Система HVAC (Heating, Ventilation, & Air Conditioning) здесь обстоятельно адаптирована к российским климатическим условиям. Все кресла становятся теплыми практически моментально. Та же история — с прогревом салона. Чтобы как можно скорее стало тепло, задействуются электрические подогреватели — ТЭНы, плюс к тому система обогрева использует побочное тепло от тяговой батареи. Согласно мануалу, при -30 °C салон прогревается до +15 °C всего за пять минут, до +25°C — за десять минут. Обязательно проверим эти цифры, когда наступят морозы, но уже сейчас понятно — ET быстр на разогрев. На страже обзора стоит также фирменная система обогрева и устранения запотевания лобового стекла.

Не менее приятно, что управлять всеми этими «СПА-процессами» через систему трехзонного «климата» с недавнего времени можно дистанционно — через фирменное приложение смартфона. В дороге же необязательно лезть в меню медиацентра, чтобы наладить комфортную температуру. Достаточно произнести команду «мне слишком холодно» — и ассистент сделает теплее воздух на 4 градуса. Причем при выключенном режиме синхронизации температура будет настраиваться индивидуально по команде любого из пассажиров.

Ну и, конечно, отрадно, что медиацентр ET русифицировали тотально и грамотно. Система на основе быстрого процессора Qualcomm Snapdragon 8155 снабжена голосовым помощником, который точно распознает русскую речь, интерфейс и пункты меню переведены корректно, без свойственной многим конкурентам корявости. Медиацентр также интегрирован с российскими картографическими сервисами (которые к тому же, помимо приборной панели, выводятся на проекционный дисплей) и поддерживает обновления «по воздуху» (OTA), а это означает автоматическое добавление новых функций.

Михаил Козлов, автожурналист

«EXEED EXLANTIX ET впечатляет прежде всего динамикой разгона на скоростных трассах. Суммарная мощность в «EXEED EXLANTIX ET впечатляет прежде всего динамикой разгона на скоростных трассах. Суммарная мощность в 469 л.с. позволяет «выстреливать» этой машине до сотни за впечатляющие спорткаровские 4,8 с. А обуздать всю эту динамику помогают 6 поршневые вентилируемые алюминиевые тормозные суппорты. Одновременно наш Ресурсный тест показал, что кроссовер не спасует и на внедорожных участках. Проехать по изрядно разбитой грунтовой дороге нам помогло то, что у ЕТ есть блокировки межколесных дифференциалов, а пневмоподвеска позволяет увеличить дорожный просвет до внушительных 227 мм».

Все в порядке и в вопросе стойкости к коррозии кузова, который полностью оцинкован, за исключением крыши, представляющей собой, по сути, одно большое закаленное стекло в несколько слоев. Усиленная антикоррозионная обработка предполагает покрытие технологических полостей, колесных арок и днища специальными средствами на основе каучука. Батарея здесь сертифицирована по стандарту IP68, что гарантирует ее водонепроницаемость даже при длительном погружении в ледяную воду. При этом она защищена от коррозии, вызываемой солевым и термическим воздействием.

Меню комфортных решений

Мы уже рассказывали об умении ET ехать одновременно быстро, азартно и комфортно. Помимо «умной» подвески этому способствует столь же интеллектуальный привод на основе двух электромоторов с пиковой отдачей 469 л.с. Совместно они обеспечивают и полноприводный потенциал (электроника динамически перераспределяет тягу между осями в диапазоне 0–100 %), и мощный разгон, причем даже когда запас заряда тяговой батареи на 40 кВт·ч уже поиссяк. За восполнение запасов энергии отвечает 143 сильный турбированный бензиновый генератор, но можно и подключить кроссовер к розетке через наиболее распространенный в России разъем стандарта CCS 2 Combo.

Впрочем, наслаждение доставляет не только разгон на уровне спорткаров и неизменно высокая плавность хода. Нам чрезвычайно понравилась система многоточечного массажа, которой оснащены четыре кресла.

Андрей Ладыгин, обозреватель MotorPage.ru

«Понравилось, что EXEED EXLANTIX ET предоставляет обширные возможности мониторинга и удаленного управления автомобилем. Например, можно заблокировать и разблокировать двери, настроить климатическую систему, запустить дистанционную диагностику и получить детальную информацию о техническом состоянии кроссовера (уровень заряда тяговой батареи, состояние аккумулятора на 12V и давление в шинах), отследить местонахождение автомобиля в реальном времени и получить уведомление от охранной системы, что тоже повышает градус спокойствия и удобства владения этой высокотехнологичной машиной».

Нельзя не заметить и то, что в салоне ET легко дышится даже в городских заторах. Оно и понятно — здесь реализована запатентованная двухслойная система очистки воздуха с фильтрацией PM0.31, датчиком качества воздуха (AQS) и системой ионизации на основе трех приятных ароматов — «Лучшие годы», «Черный кофе» и «Горный чай».

Вишенка на торте — чрезвычайно щедрое предложение марки по гарантии. Это базовые 8 лет или 200?000 км пробега и 8 лет или 160?000 км для электродвигателей и высоковольтной аккумуляторной батареи. Обслуживание осуществляется через обширную официальную дилерскую сеть по премиальным канонам, которые поддерживает в нашей стране и во всем мире бренд EXEED. Остается добавить, что за этот премиальный автомобиль в России просят от 6 600 000 рублей (но есть и дисконты, связанные с трейд-ин и другими маркетинговыми акциями). С учетом всех описанных нами преимуществ испытуемый демонстрирует, на наш взгляд, оптимальное соотношение цены и качества, особенно учитывая продолжительность гарантии и уровень оснащения.

Тенические характеристики EXEED EXLANTIX ET Габариты 4980х1975х1698 мм Колесная база 3000 мм Дорожный просвет до 240 мм Объем багажника 546/1835 л Снаряженная масса 2354 кг Тип ДВС-генератора бензиновый, 1498 см3 Макс. мощность ДВС-генератора 142,4 л.с. Тип переднего электромотора синхронный переменного тока Макс. мощность э/силовой установки 469 л.с. Макс. момент э/силовой установки 634 Нм Емкость тяговой батареи 40 кВт‚ч Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Время разгона 4,8 с до 100 км/ч Запас хода 1180 км Средний расход топлива 6,4 л/100 км Объем бака 67 л