Логотип Exeed

О Exeed Exlantix ET

По-русски

эксиид Экслантикс ЕТ

Exlantix ET (2025) вид сбоку
Пневматическая подвеска умело сглаживает неровности, выбоины и неровности кроссовер преодолевает без тряски
Exlantix ET (2025) салон
Exlantix ET (2025) динамик
Динамик спереди оформлен подсветкой
Exlantix ET (2025) передние кресла
Exlantix ET (2025) задний диван
На втором ряду сиденья откидываются в полулежачее состояние, тут есть продольная электрорегулировка, а также массаж
Exlantix ET (2025) бензобак
Exlantix ET (2025) разъем CCS 2 Combo
Для зарядки от сети предусмотрен разъем европейского стандарта CCS 2 Combo
Exlantix ET (2025) вид сзади

Эксперты журнала «Автопанорама» продолжают знакомство с незаурядным кроссовером EXEED EXLANTIX ET. Основное внимание во второй части редакционного Ресурсного теста традиционно уделено технической части и ездовым впечатлениям

Гибридный кроссовер EXEED EXLANTIX ET начинен не только ярким стилем, но и технологической провокационностью. Многие функциональные и компоновочные решения здесь могут показаться ретроградам даже несколько неуместными, но последние здесь — явно не ядро целевой аудитории. Любители премиальной неги точно не останутся разочарованными. Как и любители активного времяпрепровождения и быстрой езды. Мы полностью убедились в этом, когда приступили к основной части нашего редакционного Ресурсного теста — проверке удобства эксплуатации и ходовых качеств.

Релаксация или провокация?

Замки разблокируются автоматически, когда подходишь к машине с чип-ключом, этим сегодня мало кого удивишь. Но в ET двойное нажатие на кнопку открытия на смарт-ключе позволяет открыть водительскую дверь автоматически, без использования мускульной силы. А двойное нажатие на кнопку закрытия закроет все четыре двери или же водительскую, если открыта только она. Вау-эффект и изящный восточный церемониал — налицо! Еще закрыть створку водительской двери можно нажатием на тормоз, и это очень удобно, особенно когда торопишься.

Волна эпатажа не спешит схлынуть, когда ты наконец усаживаешься в шикарное водительское кресло, оснащенное, как и все остальные сиденья, подогревом, вентиляцией и массажем. При этом работает система комфортного доступа для водителя, когда отъезжают руль и сиденье, чтобы сесть удобно. Пневмоподвеска при этом может максимально опустить автомобиль для комфортной посадки. Целый комплекс решений для открытия и посадки!

Оказавшись за рулем ЕТ первый раз, по привычке начинаешь искать кнопку запуска двигателя, не находишь ее — и теряешься. А пусковой кнопки-то и нет! Причем не только ее, клавиш и тумблеров на передней панели нет вовсе. То, что можно принять за кругляшки кнопок под тачскрином, на самом деле — картриджи ароматизатора с вариантами «Лучшие годы», «Черный кофе» и «Горный чай». Впрочем, производитель обещает, что скоро будет доступен блок «физических» кнопок контроля климатической системы, аудиосистемы и подогрева с вентиляцией — в качестве оригинального аксессуара для желающих.

Григорий Погосян, автожурналист
«Впечатления от тест-драйва EXEED EXLANTIX ET остаются яркие: автомобиль управляется достаточно плавно и точно, разгон динамичный, а режим «одной педали» эффективно дополнительно пополняет заряд батареи. Особенно порадовал интеллектуальный круиз-контроль, который весьма полезен — он сам хорошо держит дистанцию до впередиидущих машин, адекватно реагирует на «подрезающие» авто и к тому же позволяет без участия водителя «толкаться» в пробках. Вообще, электромобили не зря все больше проникают в нашу жизнь, тут нет ни коробки, ни сцепления, ломаться практически нечему. Запуска двигателя нет, это уже лишняя процедура — просто садись и начинай движение. Можно утверждать, что EXEED EXLANTIX ET — автомобиль, который точно понравится любителям современных технологий и комфорта».

Дальше — больше. Практически все бортовые функции, включая настройку внешних зеркал, руля, режимов движения и даже открывания перчаточного ящика, вызываются либо через меню, либо барабанчиками и тачпадами на спицах руля. Однако многими функциями, в том числе перчаточным ящиком, можно управлять голосом.

Рулевое колесо в автомобиле имеет провокационно «неправильную» форму. Сверху это полуовал, снизу — D-образный скос. «Бывалые» сетуют в сети, что крутить такой руль в связке поворотов неудобно и даже опасно, мол, не понимаешь, где «ноль» и сколько сделал оборотов. Не соглашусь — орудовать компактным рулем сподручно, как и в случае с авангардными «штурвалами» легковушек Peugeot или Tesla.

А вот и еще одна эргономическая провокация — вместо традиционного выступа центральной консоли зияющая пустота, а напольный тоннель выполнен двухъярусным и парящим. Так что при желании легко перебраться с левого кресла на правое прямо из салона, и эта опция на самом деле не лишняя — поможет, если машину «прижали» на парковке с одного из бортов.

Пересаживаюсь на второй ряд и, помимо царского простора, обнаруживаю удобнейший диван, который раскладывается в полулежачее положение (в 39°) клавишами электропривода, есть и продольная электрорегулировка задних сидений. Радует и отдельная зона «климата» с изящ­ным тачскрином управления, и уже упомянутая массажная система — настоящий уголок VIP-релаксации. И, кстати, диван складывается в идеально ровный пол как из салона, так и клавишами на стенке багажника внушительного объема (546–1835 л). В подполье скрывается инструмент, домкрат, компрессор и… ремкомплект. Иными словами, ни запаски, ни «докатки» нет — впрочем, так обстоят дела у абсолютного большинства гибридов и электромобилей. Пятую же дверь можно открыть тремя способами — через тачскрин, кнопкой с брелока и спрятанной в надписи EXLANTIX на «корме» кнопкой-литерой I. Квест продолжается.

Поехали, а точнее, полетели!

За ускорение ET отвечают два электромотора с пиковой мощностью 469 л.с. Благодаря им большой кроссовер начинает впечатляюще мощное ускорение в совершеннейшей тишине, и уже это интригует. В теории ездить на работу в таком (только на электротяге) режиме можно хоть каждый день, если от дома до офиса километров 15–20. Паспортный запас «зеленого» хода в тепличных условиях — 200 км. По факту будет поменьше, но ненамного. Так что, если регулярно подключаться к розетке где-нибудь на загородной даче или в гараже офиса, такой вариант подойдет. Для зарядки предусмотрен разъем европейского стандарта CCS 2 Combo, но можно и не заряжать автомобиль вовсе, если пользоваться гибридным режимом.

Александр Андреев, ведущий эфира радио «Вести FM»
«К электромобилям и гибридам в России все еще настороженное отношение. Но те, кто садится за руль таких машин, часто позже становятся поклонниками такого вида личного транспорта. Вот и EXEED EXLANTIX ET впечатляет высокой динамикой разгона, которая недостижима для большинства моделей с традиционными двигателями. Эквивалент мощности в почти 500 л.с. и 634 Нм с первой доли секунды касания педали акселератора позволяет перемещаться, например, по трассе с ускорением, достойным уровня спорткаров. При этом можно забыть про рев мотора и клубы вредных выхлопов. Ну а пневматическая адаптивная подвеска способна обеспечить, с одной стороны, комфорт, с другой — точность управления. А если впереди участок без асфальта, то дорожный просвет нажатием кнопки на экране при необходимости плавно увеличивается, и тогда машине не страшна даже глубокая колея».

В любом случае, если не стесняться с нажатиями на газ, батарея на 40 кВт·ч будет быстро терять заряд, поэтому в большинстве жизненных сценариев пользователи выбирают предустановки «Приоритет ДВС» или «Гибрид». В первом случае 143 сильный бензиновый генератор будет работать «не покладая поршней», восполняя запас батареи, а та — активно делиться энергией. В режиме же «Гибрид» бензиновый двигатель включается время от времени, поддерживая заданный уровень заряда. Фактический расход даже в городе при этом редко превышает 6 л/100 км в смешанном цикле — отличный показатель.

Еще одна фантастическая «фишка» ET — его пневматическая подвеска (двухконтурная, закрытого типа, с осушителем) с адаптивными амортизаторами. Можно даже не выбирать самый расслабляющий режим демпфирования «Комфорт». Шасси мастерски сгладит неровности разного калибра и при «спортивных» предустановках. Дорожные стыки, люки, выбоины, «лежачие полицейские» — все эти препятствия кроссовер преодолевает без навязчивой тряски, тычков и тем более грохота. Возникает редкое ощущение, что машина левитирует, как в каком-нибудь космическом блокбастере. Еще удивительнее, что при такой всеядности подвеска упорно противостоит кренам и любого рода раскачке. Разве что при нажатии педали газа «в пол» ET лихо приподнимает носовую часть подобно катеру и мощно и плавно курсирует вперед, при этом в авто даже есть система антиклевок (реализованная благодаря технологии brake by wire).

Отлично настроено рулевое управление — тут есть и острота, и внятная обратная связь. Та же история с тормозами — чуткие, цепкие, усилие чрезвычайно легко дозировать (за это, в частности, отвечают передовые алюминиевые вентилируемые 6 поршневые суппорты спереди). А еще, если выбрать соответствующие настройки в меню, можно ехать «в одну педаль», когда водитель использует только акселератор, а торможение реализуется благодаря системе рекуперации.

Решили съехать с асфальта? Нет проблем. Делаете верхний свайп по экрану, выбираете режим максимального клиренса и зачарованно (по крайней мере на первых порах) наблюдаете, добраться по «пересеченке» до загородной дачи или выехать из заваленного снегом двора с таким арсеналом — пара пустяков. Ведь синхронные электроагрегаты на 204 и 265 л.с. здесь разнесены по осям, так что на выходе имеем электронный (проще говоря, бескарданный) полный привод, плюс к тому — «умнейшую» электронику, скрупулезно дозирующую распределение момента на каждое их колес.  

Михаил Зиничев, главный редактор MotorPage.ru
«Последовательный гибрид — разумный компромисс для тех, кто готов осваивать новейшие технологии электрической мобильности, но не хочет страдать от нехватки зарядной инфраструктуры у нас в стране. Запас хода на электротяге в EXEED EXLANTIX ET составляет 200 км, этого вполне достаточно, чтобы совершать рутинные поездки одного дня из дома на работу. А ночью, если у вас под рукой зарядка, можно пополнять батарею, не тратясь на бензин. Но для совершения дальних поездок 1,5 литровый турбодвигатель будет исправно заряжать батарею (3,7 кВт на 1 л топлива), при этом автомобиль останется на электрическом приводе с характерной для него высокой динамикой. Словом, EXEED EXLANTIX ET — модель для тех, кто хочет не только сохранить окружающую среду, но и сэкономить на бензине, не потеряв в динамике и вместительности».

Отдушина для консерваторов

Как же быть консерваторам, ретроградам и рабам привычек, все-таки смотрящим в сторону ET из-за его престижности? Для них компания предусмотрела отдушину в виде, к примеру, накладной панели с функциональными кнопками, которую можно подключить к нижней части экрана. В основном такая «ретро-нашлепка» отвечает за климатические функции: от смены направления воздушных потоков до обогрева лобового стекла. Двери можно открывать и закрывать традиционно, правда, прилагая при этом больше усилий — элементы привода оказывают некоторое сопротивление. Или, скажем, данные о скоростном режиме тоже выводятся вполне традиционно — через компактную цифровую приборку и многозадачный проекционный дисплей (выдается и информация о дорожных знаках и разметке).

Связка адаптивного круиз-контроля и системы удержания в полосе также работает без какой-либо авангардности. Более того, автопилот даже несколько перестраховывается, срабатывая с запасом, в расчете в том числе и на не самых опытных водителей. Вишенка на торте — высокая курсовая устойчивость, причем как на скоростной прямой, так и в поворотах, — спасибо низкому центру масс за счет расположения тяговой батареи, занижению подвески (на скорости и в режиме «Спорт» клиренс — 147 мм) и уже упомянутой грамотной настройки шасси. Получается, классика и авангард в ET грамотно дозированы.

     

Технические характеристики EXEED EXLANTIX ET

Габариты

4980х1975х1698 мм

Колесная база

3000 мм

Дорожный просвет

до 240 мм

Объем багажника

546/1835  л

Снаряженная масса

2354 кг

Тип ДВС-генератора

бензиновый, 1498 см3

Макс. мощность ДВС-генератора

142,4 л.с.

Тип переднего электромотора

синхронный переменного тока

Макс. мощность э/силовой установки

469 л.с.

Макс. момент э/силовой установки

634 Нм

Емкость тяговой батареи

40 кВт‚ч

Привод 

полный

Макс. скорость

200 км/ч

Время разгона до 100 км/ч

4,8 с

Запас хода

1180 км

Средний расход топлива

6,4 л/100 км

Объем бака

67 л

