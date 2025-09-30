Эксперты журнала «Автопанорама» продолжают знакомство с незаурядным кроссовером EXEED EXLANTIX ET. Основное внимание во второй части редакционного Ресурсного теста традиционно уделено технической части и ездовым впечатлениям

Гибридный кроссовер EXEED EXLANTIX ET начинен не только ярким стилем, но и технологической провокационностью. Многие функциональные и компоновочные решения здесь могут показаться ретроградам даже несколько неуместными, но последние здесь — явно не ядро целевой аудитории. Любители премиальной неги точно не останутся разочарованными. Как и любители активного времяпрепровождения и быстрой езды. Мы полностью убедились в этом, когда приступили к основной части нашего редакционного Ресурсного теста — проверке удобства эксплуатации и ходовых качеств.

Релаксация или провокация?

Замки разблокируются автоматически, когда подходишь к машине с чип-ключом, этим сегодня мало кого удивишь. Но в ET двойное нажатие на кнопку открытия на смарт-ключе позволяет открыть водительскую дверь автоматически, без использования мускульной силы. А двойное нажатие на кнопку закрытия закроет все четыре двери или же водительскую, если открыта только она. Вау-эффект и изящный восточный церемониал — налицо! Еще закрыть створку водительской двери можно нажатием на тормоз, и это очень удобно, особенно когда торопишься.

Волна эпатажа не спешит схлынуть, когда ты наконец усаживаешься в шикарное водительское кресло, оснащенное, как и все остальные сиденья, подогревом, вентиляцией и массажем. При этом работает система комфортного доступа для водителя, когда отъезжают руль и сиденье, чтобы сесть удобно. Пневмоподвеска при этом может максимально опустить автомобиль для комфортной посадки. Целый комплекс решений для открытия и посадки!

Оказавшись за рулем ЕТ первый раз, по привычке начинаешь искать кнопку запуска двигателя, не находишь ее — и теряешься. А пусковой кнопки-то и нет! Причем не только ее, клавиш и тумблеров на передней панели нет вовсе. То, что можно принять за кругляшки кнопок под тачскрином, на самом деле — картриджи ароматизатора с вариантами «Лучшие годы», «Черный кофе» и «Горный чай». Впрочем, производитель обещает, что скоро будет доступен блок «физических» кнопок контроля климатической системы, аудиосистемы и подогрева с вентиляцией — в качестве оригинального аксессуара для желающих.

Григорий Погосян, автожурналист

«Впечатления от тест-драйва EXEED EXLANTIX ET остаются яркие: автомобиль управляется достаточно плавно и точно, разгон динамичный, а режим «одной педали» эффективно дополнительно пополняет заряд батареи. Особенно порадовал интеллектуальный круиз-контроль, который весьма полезен — он сам хорошо держит дистанцию до впередиидущих машин, адекватно реагирует на «подрезающие» авто и к тому же позволяет без участия водителя «толкаться» в пробках. Вообще, электромобили не зря все больше проникают в нашу жизнь, тут нет ни коробки, ни сцепления, ломаться практически нечему. Запуска двигателя нет, это уже лишняя процедура — просто садись и начинай движение. Можно утверждать, что EXEED EXLANTIX ET — автомобиль, который точно понравится любителям современных технологий и комфорта».

Дальше — больше. Практически все бортовые функции, включая настройку внешних зеркал, руля, режимов движения и даже открывания перчаточного ящика, вызываются либо через меню, либо барабанчиками и тачпадами на спицах руля. Однако многими функциями, в том числе перчаточным ящиком, можно управлять голосом.

Рулевое колесо в автомобиле имеет провокационно «неправильную» форму. Сверху это полуовал, снизу — D-образный скос. «Бывалые» сетуют в сети, что крутить такой руль в связке поворотов неудобно и даже опасно, мол, не понимаешь, где «ноль» и сколько сделал оборотов. Не соглашусь — орудовать компактным рулем сподручно, как и в случае с авангардными «штурвалами» легковушек Peugeot или Tesla.

А вот и еще одна эргономическая провокация — вместо традиционного выступа центральной консоли зияющая пустота, а напольный тоннель выполнен двухъярусным и парящим. Так что при желании легко перебраться с левого кресла на правое прямо из салона, и эта опция на самом деле не лишняя — поможет, если машину «прижали» на парковке с одного из бортов.

Пересаживаюсь на второй ряд и, помимо царского простора, обнаруживаю удобнейший диван, который раскладывается в полулежачее положение (в 39°) клавишами электропривода, есть и продольная электрорегулировка задних сидений. Радует и отдельная зона «климата» с изящ­ным тачскрином управления, и уже упомянутая массажная система — настоящий уголок VIP-релаксации. И, кстати, диван складывается в идеально ровный пол как из салона, так и клавишами на стенке багажника внушительного объема (546–1835 л). В подполье скрывается инструмент, домкрат, компрессор и… ремкомплект. Иными словами, ни запаски, ни «докатки» нет — впрочем, так обстоят дела у абсолютного большинства гибридов и электромобилей. Пятую же дверь можно открыть тремя способами — через тачскрин, кнопкой с брелока и спрятанной в надписи EXLANTIX на «корме» кнопкой-литерой I. Квест продолжается.

Поехали, а точнее, полетели!

За ускорение ET отвечают два электромотора с пиковой мощностью 469 л.с. Благодаря им большой кроссовер начинает впечатляюще мощное ускорение в совершеннейшей тишине, и уже это интригует. В теории ездить на работу в таком (только на электротяге) режиме можно хоть каждый день, если от дома до офиса километров 15–20. Паспортный запас «зеленого» хода в тепличных условиях — 200 км. По факту будет поменьше, но ненамного. Так что, если регулярно подключаться к розетке где-нибудь на загородной даче или в гараже офиса, такой вариант подойдет. Для зарядки предусмотрен разъем европейского стандарта CCS 2 Combo, но можно и не заряжать автомобиль вовсе, если пользоваться гибридным режимом.

Александр Андреев, ведущий эфира радио «Вести FM»

«К электромобилям и гибридам в России все еще настороженное отношение. Но те, кто садится за руль таких машин, часто позже становятся поклонниками такого вида личного транспорта. Вот и EXEED EXLANTIX ET впечатляет высокой динамикой разгона, которая недостижима для большинства моделей с традиционными двигателями. Эквивалент мощности в почти 500 л.с. и 634 Нм с первой доли секунды касания педали акселератора позволяет перемещаться, например, по трассе с ускорением, достойным уровня спорткаров. При этом можно забыть про рев мотора и клубы вредных выхлопов. Ну а пневматическая адаптивная подвеска способна обеспечить, с одной стороны, комфорт, с другой — точность управления. А если впереди участок без асфальта, то дорожный просвет нажатием кнопки на экране при необходимости плавно увеличивается, и тогда машине не страшна даже глубокая колея».

В любом случае, если не стесняться с нажатиями на газ, батарея на 40 кВт·ч будет быстро терять заряд, поэтому в большинстве жизненных сценариев пользователи выбирают предустановки «Приоритет ДВС» или «Гибрид». В первом случае 143 сильный бензиновый генератор будет работать «не покладая поршней», восполняя запас батареи, а та — активно делиться энергией. В режиме же «Гибрид» бензиновый двигатель включается время от времени, поддерживая заданный уровень заряда. Фактический расход даже в городе при этом редко превышает 6 л/100 км в смешанном цикле — отличный показатель.

Еще одна фантастическая «фишка» ET — его пневматическая подвеска (двухконтурная, закрытого типа, с осушителем) с адаптивными амортизаторами. Можно даже не выбирать самый расслабляющий режим демпфирования «Комфорт». Шасси мастерски сгладит неровности разного калибра и при «спортивных» предустановках. Дорожные стыки, люки, выбоины, «лежачие полицейские» — все эти препятствия кроссовер преодолевает без навязчивой тряски, тычков и тем более грохота. Возникает редкое ощущение, что машина левитирует, как в каком-нибудь космическом блокбастере. Еще удивительнее, что при такой всеядности подвеска упорно противостоит кренам и любого рода раскачке. Разве что при нажатии педали газа «в пол» ET лихо приподнимает носовую часть подобно катеру и мощно и плавно курсирует вперед, при этом в авто даже есть система антиклевок (реализованная благодаря технологии brake by wire).

Отлично настроено рулевое управление — тут есть и острота, и внятная обратная связь. Та же история с тормозами — чуткие, цепкие, усилие чрезвычайно легко дозировать (за это, в частности, отвечают передовые алюминиевые вентилируемые 6 поршневые суппорты спереди). А еще, если выбрать соответствующие настройки в меню, можно ехать «в одну педаль», когда водитель использует только акселератор, а торможение реализуется благодаря системе рекуперации.

Решили съехать с асфальта? Нет проблем. Делаете верхний свайп по экрану, выбираете режим максимального клиренса и зачарованно (по крайней мере на первых порах) наблюдаете, добраться по «пересеченке» до загородной дачи или выехать из заваленного снегом двора с таким арсеналом — пара пустяков. Ведь синхронные электроагрегаты на 204 и 265 л.с. здесь разнесены по осям, так что на выходе имеем электронный (проще говоря, бескарданный) полный привод, плюс к тому — «умнейшую» электронику, скрупулезно дозирующую распределение момента на каждое их колес.

Михаил Зиничев, главный редактор MotorPage.ru

«Последовательный гибрид — разумный компромисс для тех, кто готов осваивать новейшие технологии электрической мобильности, но не хочет страдать от нехватки зарядной инфраструктуры у нас в стране. Запас хода на электротяге в EXEED EXLANTIX ET составляет 200 км, этого вполне достаточно, чтобы совершать рутинные поездки одного дня из дома на работу. А ночью, если у вас под рукой зарядка, можно пополнять батарею, не тратясь на бензин. Но для совершения дальних поездок 1,5 литровый турбодвигатель будет исправно заряжать батарею (3,7 кВт на 1 л топлива), при этом автомобиль останется на электрическом приводе с характерной для него высокой динамикой. Словом, EXEED EXLANTIX ET — модель для тех, кто хочет не только сохранить окружающую среду, но и сэкономить на бензине, не потеряв в динамике и вместительности».

Отдушина для консерваторов

Как же быть консерваторам, ретроградам и рабам привычек, все-таки смотрящим в сторону ET из-за его престижности? Для них компания предусмотрела отдушину в виде, к примеру, накладной панели с функциональными кнопками, которую можно подключить к нижней части экрана. В основном такая «ретро-нашлепка» отвечает за климатические функции: от смены направления воздушных потоков до обогрева лобового стекла. Двери можно открывать и закрывать традиционно, правда, прилагая при этом больше усилий — элементы привода оказывают некоторое сопротивление. Или, скажем, данные о скоростном режиме тоже выводятся вполне традиционно — через компактную цифровую приборку и многозадачный проекционный дисплей (выдается и информация о дорожных знаках и разметке).

Связка адаптивного круиз-контроля и системы удержания в полосе также работает без какой-либо авангардности. Более того, автопилот даже несколько перестраховывается, срабатывая с запасом, в расчете в том числе и на не самых опытных водителей. Вишенка на торте — высокая курсовая устойчивость, причем как на скоростной прямой, так и в поворотах, — спасибо низкому центру масс за счет расположения тяговой батареи, занижению подвески (на скорости и в режиме «Спорт» клиренс — 147 мм) и уже упомянутой грамотной настройки шасси. Получается, классика и авангард в ET грамотно дозированы.

Технические характеристики EXEED EXLANTIX ET Габариты 4980х1975х1698 мм Колесная база 3000 мм Дорожный просвет до 240 мм Объем багажника 546/1835 л Снаряженная масса 2354 кг Тип ДВС-генератора бензиновый, 1498 см3 Макс. мощность ДВС-генератора 142,4 л.с. Тип переднего электромотора синхронный переменного тока Макс. мощность э/силовой установки 469 л.с. Макс. момент э/силовой установки 634 Нм Емкость тяговой батареи 40 кВт‚ч Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Время разгона до 100 км/ч 4,8 с Запас хода 1180 км Средний расход топлива 6,4 л/100 км Объем бака 67 л