В Завидово прошел тест-драйв нового последовательного гибрида Exlantix ET. Чем примечателен этот автомобиль?
Exlantix ET с колесной базой три метра неплохо обеспечивает и простор в салоне, и вместительный багажник. Новинка представляет собой гибрид с бензиновым двигателем, работающим исключительно как генератор для подзарядки батареи, от которой питаются два электромотора на осях. Ни тебе коробки, ни сцепления — ломаться почти нечему. Комбинированный запас хода, обещанный производителем, — 1180 км. Достаточно для поездки из Москвы хоть в Санкт-Петербург, хоть в Казань, хоть в Ростов-на-Дону без дозаправки. С нулевым выхлопом пробег достигает 200 км, что идеально подходит для поездок по городу. Если вы редко выезжаете за его пределы, то можете вообще забыть о бензоколонках — только зарядка от сети. Если есть в доступе. Но мы в России, и это накладывает свой отпечаток: в приложении написано, что свободна, а она не работает. Коллеги как-то хотели сэкономить и на гибриде пытались подзарядиться на крупной сетевой бензоколонке в пути (как раз, как в песне «из Пи-и-итера до Москвы»). Так вот, в приложении электрозаправка была обозначена как работающая и свободная, но на самом деле не функционировала.
Под капотом Exlantix ET — турбомотор-генератор рабочим объемом 1,5 л и мощностью 142,4 л.с. (да, именно с нее высчитываются налоги) для зарядки 40 киловаттной тяговой батареей. Обеспечивающие полный привод электромоторы выдают на пару 469 л.с. и 634 Нм. Результат? Разгон с места до 100 км/ч за 4,8 с. Заявленные характеристики впечатляют, и тест-драйв подтвердил их на практике.
Материалы отделки — алькантара и натуральная кожа, создающие оптимистичную атмосферу. Пневмоподвеска с регулируемыми клиренсом и жесткостью обеспечивает достаточный комфорт на любой дороге.
Экстерьер — это футуристичные формы и четкие линии. Узкие фары, неожиданная решетка радиатора и выдвижные дверные ручки дополняют умиротворяющее впечатление. Внутренние фишки — электропривод и доводчики дверей, открывание/закрывание по голосовой команде и автоматическое закрывание после посадки водителя. Запуска двигателя нет. Лишняя процедура — просто садись и начинай движение.
В салоне — руль в стиле штурвала космолета и огромный центральный дисплей. Для тех, кто предпочитает классику, доступна панель с «физическими» кнопками. Все системы русифицированы, интегрированы «Яндекс.Карты», а также CarPlay и Android Auto.
Комфорт обеспечен для всех: электрорегулируемые сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем. Переднее пассажирское кресло трансформируется в удобное спальное место. Оттоманка для самых требовательных. Регулируемые спинки и подушки заднего дивана, а также отдельный пульт управления «климатом» для пассажиров — все для максимального удовольствия.
Кроссовер оснащен продвинутыми системами помощи водителю. Стереокамеры распознают не только автомобили, людей, велосипедистов, но даже строительные конусы. Бесшовная парковка — с помощью стереокамер. Во время презентации в Завидово автомобиль парковался с оклеенными непрозрачной пленкой окнами!
Романтично-прозрачный потолок добавляет шарма и желания созерцать вечное, а «загадочная» кнопка багажника — возможность пошутить над коллегами (роль кнопки багажника выполняет одна из букв названия бренда). Цена новинки заявлена в 6,6–7 млн рублей.
Впечатления от тест-драйва: автомобиль управляется достаточно плавно и точно, разгон динамичный, а режим «одной педали» — просто находка. Пользовательский опыт от эксплуатации «чистого» электромобиля в течение 5 лет (а я только в этом режиме и водил) был очень кстати, разобрался мгновенно. Тем более что рекуперация эффективно пополняет заряд батареи. Особенно порадовал интеллектуальный круиз-контроль, который весьма полезен в пробках и на трассе — сам держит дистанцию до впередиидущего транспортного средства. И хоть это сейчас уже достаточно обычная опция для премиум-класса, все равно радуюсь ей, как ребенок.
Полагаю, что Exlantix ET — автомобиль, который точно понравится любителям современных технологий и комфорта. Плюс важное преимущество — система поддержки и сервис у авторизованных дилеров EXEED, коих уже немало по стране. «Включение линейки Exlantix в бренд EXEED позволило нам стать первым в России премиальным брендом с полным спектром силовых установок, — говорит Андрей Чернышков, директор EXEED в России. — Мы предлагаем высокотехнологичные автомобили, которые отвечают самым строгим стандартам качества и безопасности, а также официальное сервисное обслуживание и гарантию 8 лет или 200?000 км пробега на все основные узлы и агрегаты автомобиля. На тяговый электродвигатель и высоковольтную аккумуляторную батарею ограничение по пробегу составляет 160 000 км. Мы ставим перед собой довольно амбициозные планы и уверены, что добьемся поставленных целей».
|
Технические характеристики Exlantix ET
|
Габариты
|
4980х1975х1698 мм
|
Колесная база
|
3000 мм
|
Дорожный просвет
|
до 227 мм
|
Объем багажника
|
546/1835 л
|
Снаряженная масса
|
2467 кг
|
Тип ДВС-генератора
|
бензиновый L4, турбо
|
Объем
|
1498 см3
|
Мощность
|
142,4 л.с.
|
Тип заднего электромотора
|
асинхронный, переменного тока, 197 л.с.
|
Тип заднего электромотора
|
синхронный с постоянными магнитами, 264 л.с.
|
Макс. мощность э/силовой установки
|
469 л.с.
|
Макс. момент э/силовой установки
|
634 Нм
|
Емкость тяговой батареи
|
40 кВт‚ч
|
Макс. скорость
|
195 км/ч
|
Время разгона
|
4,8 с до 100 км/ч
|
Средний расход топлива
|
6,5 л/100 км
|
Запас хода
|
1180 км
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