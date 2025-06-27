В Завидово прошел тест-драйв нового последовательного гибрида Exlantix ET. Чем примечателен этот автомобиль?

Exlantix ET с колесной базой три метра неплохо обеспечивает и простор в салоне, и вместительный багажник. Новинка представляет собой гибрид с бензиновым двигателем, работающим исключительно как генератор для подзарядки батареи, от которой питаются два электромотора на осях. Ни тебе коробки, ни сцепления — ломаться почти нечему. Комбинированный запас хода, обещанный производителем, — 1180 км. Достаточно для поездки из Москвы хоть в Санкт-Петербург, хоть в Казань, хоть в Ростов-на-Дону без дозаправки. С нулевым выхлопом пробег достигает 200 км, что идеально подходит для поездок по городу. Если вы редко выезжаете за его пределы, то можете вообще забыть о бензоколонках — только зарядка от сети. Если есть в доступе. Но мы в России, и это накладывает свой отпечаток: в приложении написано, что свободна, а она не работает. Коллеги как-то хотели сэкономить и на гибриде пытались подзарядиться на крупной сетевой бензоколонке в пути (как раз, как в песне «из Пи-и-и­тера до Москвы»). Так вот, в приложении электрозаправка была обозначена как работающая и свободная, но на самом деле не функционировала.

Под капотом Exlantix ET — турбомотор-генератор рабочим объемом 1,5 л и мощностью 142,4 л.с. (да, именно с нее высчитываются налоги) для зарядки 40 киловаттной тяговой батареей. Обеспечивающие полный привод электромоторы выдают на пару 469 л.с. и 634 Нм. Результат? Разгон с места до 100 км/ч за 4,8 с. Заявленные характеристики впечатляют, и тест-драйв подтвердил их на практике.

Комфортабельный салон

Материалы отделки — алькантара и натуральная кожа, создающие оптимистичную атмосферу. Пневмоподвеска с регулируемыми клиренсом и жесткостью обеспечивает достаточный комфорт на любой дороге.

Экстерьер — это футуристичные формы и четкие линии. Узкие фары, неожиданная решетка радиатора и выдвижные дверные ручки дополняют умиротворяющее впечатление. Внутренние фишки — электропривод и доводчики дверей, открывание/закрывание по голосовой команде и автоматическое закрывание после посадки водителя. Запуска двигателя нет. Лишняя процедура — просто садись и начинай движение.

В салоне — руль в стиле штурвала космолета и огромный центральный дисплей. Для тех, кто предпочитает классику, доступна панель с «физическими» кнопками. Все системы русифицированы, интегрированы «Яндекс.Карты», а также CarPlay и Android Auto.

Комфорт обеспечен для всех: электрорегулируемые сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем. Переднее пассажирское кресло трансформируется в удобное спальное место. Оттоманка для самых требовательных. Регулируемые спинки и подушки заднего дивана, а также отдельный пульт управления «климатом» для пассажиров — все для максимального удовольствия.

Технологичность

Кроссовер оснащен продвинутыми системами помощи водителю. Стереокамеры распознают не только автомобили, людей, велосипедистов, но даже строительные конусы. Бесшовная парковка — с помощью стереокамер. Во время презентации в Завидово автомобиль парковался с оклеенными непрозрачной пленкой окнами!

Романтично-прозрачный потолок добавляет шарма и желания созерцать вечное, а «загадочная» кнопка багажника — возможность пошутить над коллегами (роль кнопки багажника выполняет одна из букв названия бренда). Цена новинки заявлена в 6,6–7 млн рублей.

Плавно и точно

Впечатления от тест-драйва: автомобиль управляется достаточно плавно и точно, разгон динамичный, а режим «одной педали» — просто находка. Пользовательский опыт от эксплуатации «чистого» электромобиля в течение 5 лет (а я только в этом режиме и водил) был очень кстати, разобрался мгновенно. Тем более что рекуперация эффективно пополняет заряд батареи. Особенно порадовал интеллектуальный круиз-контроль, который весьма полезен в пробках и на трассе — сам держит дистанцию до впередиидущего транспортного средства. И хоть это сейчас уже достаточно обычная опция для премиум-класса, все равно радуюсь ей, как ребенок.

Полагаю, что Exlantix ET — автомобиль, который точно понравится любителям современных технологий и комфорта. Плюс важное преимущество — система поддержки и сервис у авторизованных дилеров EXEED, коих уже немало по стране. «Включение линейки Exlantix в бренд EXEED позволило нам стать первым в России премиальным брендом с полным спектром силовых установок, — говорит Андрей Чернышков, директор EXEED в России. — Мы предлагаем высокотехнологичные автомобили, которые отвечают самым строгим стандартам качества и безопасности, а также официальное сервисное обслуживание и гарантию 8 лет или 200?000 км пробега на все основные узлы и агрегаты автомобиля. На тяговый электродвигатель и высоковольтную аккумуляторную батарею ограничение по пробегу составляет 160 000 км. Мы ставим перед собой довольно амбициозные планы и уверены, что добьемся поставленных целей».

Технические характеристики Exlantix ET Габариты 4980х1975х1698 мм Колесная база 3000 мм Дорожный просвет до 227 мм Объем багажника 546/1835 л Снаряженная масса 2467 кг Тип ДВС-генератора бензиновый L4, турбо Объем 1498 см3 Мощность 142,4 л.с. Тип заднего электромотора асинхронный, переменного тока, 197 л.с. Тип заднего электромотора синхронный с постоянными магнитами, 264 л.с. Макс. мощность э/силовой установки 469 л.с. Макс. момент э/силовой установки 634 Нм Емкость тяговой батареи 40 кВт‚ч Макс. скорость 195 км/ч Время разгона 4,8 с до 100 км/ч Средний расход топлива 6,5 л/100 км Запас хода 1180 км