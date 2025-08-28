Сможет ли шикарный и высокотехнологичный кроссовер EXEED EXLANTIX ET выбиться в лидеры стремительно растущего сегмента гибридных премиальных SUV? Это пытаются выяснить эксперты журнала «Автопанорама», которые проводят Ресурсный тест примечательной новинки

Наша первая встреча с EXEED EXLANTIX ET состоялась еще в начале лета в подмосковном яхт-клубе Skyriver. Беглое знакомство с машиной и общение с руководителями бренда в уютной и в то же время роскошной атмосфере расставило первые акценты. И уже тогда не осталось сомнений, что на российский рынок выходит незаурядный автомобиль высокого класса, способный потеснить таких успешных игроков, как, например, LiXiang L7 или Voyah Free. Но любопытство после короткого знакомства лишь разыгралось, и вот наконец EXLANTIX ET прибыл на затяжной редакционный Ресурсный тест.

Элитарный кроссовер для России

В Поднебесной наш испытуемый представлен как EXEED Sterra ET, но для экспорта была создана отдельная линейка EXLANTIX, позиционирующаяся в России выше EXEED. Название линейки, кстати, является производным от английских слов Explore, Excellence («исследовать», «превосходство»), а также соотносится с легендой об Атлантах, которые в древних представлениях держали небо и символизируют надежность.

EXLANTIX сосредоточен на создании шикарных электромобилей и подключаемых гибридов, а в качестве основы используется модульная платформа E0X. Эта передовая архитектура предполагает пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами, высокопроизводительную силовую установку, а также двухрычажную спереди с гидравлическими сайлентблоками и многорычажную конструкцию подвески — сзади.

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»:

Футуризм за рулем

«Футуристический привет из будущего — такое ощущение испытываешь за рулем EXLANTIX ET. Закостенелым традиционалистам здесь будет нелегко — «физических» кнопок в машине почти нет, даже бардачок открывается через меню в центральном экране. Но, один раз проделав такую операцию, быстро привыкаешь. И особенно впечатляет динамика автомобиля: как у большинства электрокаров разгон у EXLANTIX ровный и стремительный, быстро оставляющий за «кормой» других участников дорожного движения. При этом подвеска отрабатывает дорожную поверхность очень мягко, так что автомобиль не вызовет нареканий по комфорту даже у требовательных пассажиров».

В нашей стране продажи начинаются с машин, в основе которых лежит технология последовательного гибрида (REEV). Это означает, что ДВС функционирует исключительно как генератор энергии для тяговой батареи. А именно: агрегатная связка сочетает в себе 1,5 литровый турбо­двигатель, тяговую батарею на 40 кВт⋅ч и два электромотора совокупной пиковой отдачей 469 л.с. и 634 Нм. На выходе имеем разгон до сотни всего за 4,8 с, полноприводный потенциал, а также возможность подзаряжать батарею от сети и эксплуатировать кроссовер в том числе и в чисто электрическом режиме. «Зеленый» запас хода ET составляет убедительные 200 км, а общий (при полном топливном баке и заряде батареи) — завидные 1180 км.

В тормозной системе ET применены высокоэффективные шестипоршневые механизмы, при этом в процессе замедления участвует еще и система рекуперации, а также функция brake-by-wire («тормоза по проводам»).

А еще высокотехнологичная «тележка» предопределила самые высокие стандарты активной и пассивной безопасности. Кузов ET на 88% состоит из алюминиевого сплава. Батарея защищена сверхпрочным корпусом из горячекатаной стали, а электронная составляющая включает более 30 «умных» ассистентов ADAS. Эти решения обеспечили ET высшие пять звезд в C-NCAP, китайском рейтинге безопасности автомобилей.

Салон ET оформлен и оснащен по люксовым канонам. В отделке используются только премиальные материалы (мягкий пластик, Alcantara, кожа Nappa) и экологически чистые (композитный лен, органический силикон, бионейлон). Сиденья, оснащенные подогревом, вентиляцей и массажем, обладают обширным функцио­налом трансформации. Например, переднее пассажирское кресло можно касанием одной кнопки или голосовой командой наклонить на 120° и занять практически лежачее положение, задние сиденья оснащены электроприводом. Как и передние, они складываются в ровную поверхность и имеют возможность регулировки продольной и по наклону. Присутствует также двухуровневая система очистки воздуха с фильтрацией PM0.31 и системой ионизации, а большинство функций бортовой электроники активируются через 15,6 дюймовый мультимедийный экран или голосового помощника. Данные компактной приборки дублируются проектором данных на лобовое стекло. Селектор же переключения направления движения спрятался за правой спицей руля авангардной D-образной формы.

Василий Сергеев, автомобильный журналист

Природная сила

«Во внешности EXLANTIX ET спереди основной «Во внешности EXLANTIX ET спереди основной акцент сделан на интегрированную в бампер радиаторную решетку с вертикальными прорезями. Из-за этого нововведения большой SUV напоминает кита — мощный образ, отсылающий к природной силе. Существенно и то, что контрастные пластиковые накладки в нижней части бортов отсутствуют — выглядит лаконичнее и презентабельнее. В тренде и скрытые дверные ручки, способные проломить при выдвижении любую наледь, поскольку выдают усилие до 10 кг».

Его рисовал Феррари

Над внешностью кроссовера поработал Пьер Луиджи Феррари, прежде трудившийся в дизайн-бюро Pininfarina. И мы здесь вполне солидарны с заявлениями представителей EXLANTIX — гуру со знаменитой фамилией удалось вдохнуть в ET итальянскую страсть. Обтекаемые формы кузова ET, с одной стороны, отсылают к легендарным итальянским суперкарам, а с другой — они предопределили низкий коэффициент аэродинамического сопротивления.

Принципиально и то, что для нашей страны ET не просто перерисовали, а, по сути, создали его локальную разновидность. Достаточно поставить китайского и российского «братьев» рядом — и станет очевидной разница в маркетинговом подходе. Скажем, в Китае у EXEED Sterra ET с габаритами 4955х1975х1698 мм и колесной базой 3000 мм «фасад» выполнен глухим. Из-за этого светодиодная «монобровь» под кромкой капота становится едва ли не главным стилевым мотивом.

Еще один знаковый нюанс — внедрение интеллектуальной пневматической подвески IAS с адаптивными амортизаторами и возможностью варьирования клиренса. Диапазон регулировки «пневмы», кстати, внушительный — от 147 до 240 мм, что позволяет ездить не только по дорогам, но и по направлениям. Или же, наоборот, можно уменьшить клиренс на трассе для экономии топлива. И это не говоря о внешнем эффекте от работы «самоходной» подвески.

То же самое можно сказать о форм-факторе и функционале дверей. Все боковые створки оснащены электроприводом с доводчиками. Достаточно слегка потянуть дверь на себя — и механизм завершит процесс автоматически. Закрыть же дверь можно как традиционным способом, так и нажав на кнопку на дверной карте, на педаль тормоза или голосовой командой. При этом двери выполнены безрамочными. Соответственно, солнцезащитных шторок нет, но должный уровень приватности реализован — ведь задние боковые стекла здесь электрохромные, меняющие прозрачность в зависимости от внешнего освещения. Большинство конкурентов такими решениями похвастаться не могут.

Александр Зотиков, автомобильный эксперт:

Оригинальный подход

«Что и говорить, ET — автомобиль оригинальный. Я долго искал, где у него снаружи находится кнопка открывания багажника, пока не выяснил, что для открытия пятой двери нужно нажать литеру I в надписи EXLANTIX. С первого раза разобраться сложно, зато потом это воспринимается как необычная «фишка». Отметим также, что электропривод багажника работает деликатно и имеет функцию защиты от защемления. Багажный отсек — вместительный, на 546 л, и увеличивается аж до 1835 л, если сложить диван в ровный пол. В багажнике есть крючки и петли для фиксации грузов, розетка на 12 В, яркий плафон подсветки и кнопки управления электроприводом задних кресел. Еще в подполье предусмотрен компактный органайзер с инструментами и ремонтным набором, однако ни запаски, ни «докатки» нет, и это нужно учитывать при планировании дальних поездок».

Нюансы адаптации

Ну и, само собой, адаптация кроссовера к нашим условиям эксплуатации получилась масштабной. Модель приобрела полный набор «зимних» опций в виде подогрева всех сидений, рулевого колеса, внешних зеркал, лобового стекла. Автономная система терморегулирования батарей включает насосы, усиливающие обогрев зимой, в результате батареи выдерживают даже экстремально низкие температуры.

Радует и то, что антикоррозионная обработка всего кузова, шасси и подвески для нашего рынка усилена. Покрытие, как обещает автопроизводитель, обеспечивает стойкость к воздействию соляного тумана, в 10 раз превышающую отраслевые нормы. Упомянем и просто-таки огромный объем бачка омывателя стекол — 7,5 л!

Мультимедийная система EXLANTIX ET полностью русифицирована и поддерживает обновления «по воздуху» (OTA), а это значит автоматическое добавление новых функций. Более того, медиацентр интегрирован с российскими картографическими сервисами, поддерживает голосовые команды на русском языке, а пункты меню переведены грамотно в отличие от многих конкурентов. Можно рассчитывать и на передовую телематику. С помощью фирменного приложения легко не только управлять функциями машины, но также связываться с сервисом.

В то же время некоторые электронные решения, актуальные для китайского рынка, по ряду причин в российских EXLANTIX ET реализованы не будут. Речь прежде всего о такой фирменной «фишке», имеющейся в топовой версии соплатформенного EXLANTIX ES, как светодиодные табло в бампере, способные демонстрировать различные изображения. Вместо этих вау-эффектов установлены куда более полезные светодиодные блоки, и мы такую рокировку только приветствуем. Пересмотрен также адаптивный интеллектуальный круиз-контроль. Продолжение Ресурсного теста EXLANTIX ET читайте в дальнейших номерах журнала «Автопанорама».

Технические характеристики Exeed EXLANTIX ET Габариты 4980х1975х1698 мм Колесная база 3000 мм Дорожный просвет до 240 мм Объем багажника 546/1835 л Снаряженная масса 2354 кг Тип ДВС-генератора бензиновый Объем 1498 см3 Макс. мощность ДВС-генератора 142,4 л.с. Тип переднего электромотора синхронный, переменного тока Макс. мощность э/силовой установки 469 л.с. Макс. момент э/силовой установки 634 Нм Емкость тяговой батареи 40 кВт‚ч Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Время разгона до 100 км/ч 4,8 с Запас хода 1180 км Средний расход топлива 6,4 л/100 км Объем бака 67 л