На рынок России врывается обновленный компактный внедорожник EXEED LX 1.6 AWD в расширенной комплектации Premium Plus. Эту модификацию, оснащаемую турбированным 1,6 литровым мотором, комплектуют интеллектуальным полным приводом

Начнем, естественно, с дизайна. Изменений немного, но они заметны. В обновленном EXEED LX 1.6 AWD устанавливают увеличенные и весьма эффектные 19 дюймовые диски с красными тормозными суппортами. Из приятных мелочей отметим затемненные стекла второго ряда. В остальном – малозначительные штрихи, хотя особой коррекции экстерьера на данном этапе и не требуется. Внешний вид кроссовера подав­ляющее большинство экспертов, и я в их числе, признают органичным и современным. Прошли времена, когда китайские модели напоминали сразу несколько других автомобилей из разных уголков света. Теперь лучшие образцы, к которым, конечно же, относится EXEED, имеют свой яркий образ. Недолго осталось ждать момента, когда копия LX появится в исполнении какого-нибудь европейского производителя. Вот увидите.

Проверка московскими пробками

Тест-драйв EXEED LX, стартовавший почти в центре Москвы, заставил участников как следует потолкаться в любимых столичных пробках. Несмотря на желание побыстрее вырваться на просторы подмосковных дорог, заторы позволили оценить кроссовер в самой органичной для него среде. Давайте признаемся друг другу, что большинство владельцев полноприводных машин никогда не выезжают на настоящее бездорожье. Полный привод необходим во время снегопадов или ледяных дождей, но, чтобы прямо в лес по целине… Главное, что следует отметить, это плавность хода. В EXEED будто плывешь в потоке. Все плавно и размеренно без всяких неожиданностей. За рулем чувствуешь себя уверенно и спокойно.

Стоит отметить, что интерьер EXEED LX представляет собой своеобразную зону комфорта, из которой в промозглую московскую зиму даже не хочется выходить. Анатомические передние кресла оснащены сервоприводами и обладают функцией памяти на нескольких человек. К примеру, запрограммировали вы удобное положение на кнопке номер «2», а потом за рулем посидели ваши дети, теща и любимая жена. После них ничего перестраивать не надо. Просто нажимаете двойку и ждете, когда сиденье примет привычное для вас положение.

Руль, конечно же, регулируется и по высоте, и по вылету. А еще в салоне EXEED LX очень тихо. В этом заслуга усиленной шумоизоляции моторного отсека. Тишине внутри способствует и акустическое лобовое стекло. А еще деталь, свидетельствующая о премиальности кроссовера. Специальные стекла передних дверей поглощают 99 % не очень полезных ультрафиолетовых лучей.

Сосновый лес – не помеха

Забегая вперед, скажу, что на второй день тест-драйва несколько километров маршрута мы проехали по настоящему сосновому лесу. Разумеется, дорогу предварительно расчистили. Однако накануне вечером случился снегопад. Не без труда, но EXEED LX выбрался из чащи без посторонней помощи. Несколько раз моя коллега по испытаниям из журнала Discovery даже повизгивала, видимо, представляя, как мы будем совместными усилиями откапывать обнаглевший кроссовер. Но этого, к счастью, не понадобилось. Полноприводный EXEED справился. Хорошо, что я заранее перевел трансмиссию в режим 4×4. А вообще, здесь шесть режимов настройки силового агрегата: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грунт» и 4 × 4.

Для любителей технических деталей сообщаем, что EXEED LX AWD использует современную систему Torque on Demande 4WD. Она управляется электромагнитной многодисковой муфтой, имеющей высокую скорость отклика – 0,07 с. При переключении в режим полного привода.

Интеллектуальная система управления автоматически переключает 2WD/4WD в режиме реального времени в соответствии с дорожными условиями и намерениями водителя, а также регулирует распределение крутящего момента на передней и задней осях.

ПОЛОСА РАЗГОНА

Двигатель мощностью 150 л.с. позволяет набрать первую сотню за 10,2 с. При этом «максималка» составляет 205 км/ч. Этого более чем достаточно для городской эксплуатации. Тем не менее мы рекомендуем производителю задуматься о более мощной, спортивной версии. Она точно будет пользоваться спросом в России.

Двигатель

Что касается 1,6 литрового TGDI, который устанавливают на полноприводную версию EXEED LX, то это та же «турбочетверка», что и у более крупного EXEED TLX, но дефорсированная по налоговым соображениям до 150 л.с. По заявлению технических специалистов китайской компании, ДВС прошел длительные испытания при высоких нагрузках, эквивалентных двум миллионам километров пробега. В двигателе, работающем в тандеме с 7 ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями, применяются передовые технологии, включая, например, iHEC (система технологических решений, направленных на высокоэффективное сгорание топлива).

До 100 км/ч EXEED LX уверенно разгоняется за 10,2 с. «Максималка» составляет 205 км/ч. Честно признаюсь, это проверить не удалось из-за вечерних пробок. Что ж, хороший повод еще раз испытать полноприводный LX на наших дорогах. Зато досконально проверили расход бензина в режиме «тырк-пырк». По паспорту в смешанном цикле кроссовер расходует не более 8,1 л на сотню. Похоже, правда.

Приятные и важные мелочи

Как я уже неоднократно упоминал, ключевое слово для EXEED LX – это «комфорт». А чем он определяется? На мой взгляд, набором второстепенных функций, которые в сумме дают то самое, очень важное для водителя и пассажиров ощущение комфорта.

Например, я имею в виду довольно вместительный багажный отсек, который ко всему прочему оснащен бесключевым и бесконтактным доступом. Кроме того, ваш смартфон молниеносно подключится к мультимедийной системе благодаря Apple CarPlay и Android Auto. К несомненному плюсу следует отнести и штатный встроенный видеорегистратор, камера которого встроена в верхнюю часть лобового стекла.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Комфорт – это главное слово, которым можно охарактеризовать EXEED LX. Сложенные воедино удобные кресла, усиленная шумоизоляция, защита от ультрафиолета, качественный звук музыкального центра даруют водителю и пассажирам ощущение удобства, спокойствия, уверенности. Добавим сюда плавность хода и получим почти идеальный автомобиль для мегаполиса.

Цена, вердикт и хотелки

Стоимость EXEED LX AWD сос­тавляет 3 750 000 рублей. За эти деньги покупатель получит 1,6 лит­ровый двигатель, развивающий 150 л.с., интеллектуальный полный привод, роботизированную КП, систему «Старт-стоп», 19 дюймовые диски, улучшенный «зимний» пакет и вентиляцию сидений, а также тонированные стекла второго ряда, помощники ADAS (адаптивный круиз-контроль, предуп­реждение о покидании полосы, система предотвращения столкновений).

EXEED LX AWD – красивый и очень комфортабельный автомобиль. К тому же, несмотря на городской характер, кроссовер не спасует перед снегом и грязью. Другими словами, справится с проблемой, если таковая возникнет.

Несомненной похвалы заслуживает улучшенный «зимний» пакет. EXEED LX 1.6 AWD Premium оснащен дополнительным обогревом спинок передних сидений. На создание комфортного климата в салоне существенно влияют отдельные дефлекторы для задних пассажиров. Такое решение позволяет поддерживать идеальный температурный режим.

Не хочется давать советы, но под капот кроссовера напрашивается двигатель помощнее, скажем, «лошадок» в 200–220. Создается ощущение, что динамика у такого автомобиля должна быть пободрее. Может, нам удалось предугадать следующую, самую престижную версию EXEED? Подождем. По крайней мере, Геннадий Баранов, директор бренда EXEED, обещал сюрпризы.

Технические характеристики EXEED LX 1.6 AWD Габариты, мм 4533×1848×1690 Колесная база, мм 2650 Дорожный просвет, мм 185 Объем багажника, л 412–1113 Снаряженная масса, кг 1658 Тип двигателя бензиновый турбо L4 Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 275/2000–4000 Привод полный Трансмиссия роботизированная Макс. скорость, км/ч 205 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,2 Расход топлива (средний), л/100 км 8,1 Объем бака, л 57