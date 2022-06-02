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Чьи места займет Exeed LX на рынке
Логотип Exeed

Exeed LX (2021) вид спереди
Exeed LX (2021) вид сбоку
Exeed LX построен на модульной платформе T1X и имеет переднюю подвеску McPherson и заднюю «многорычажку»
Exeed LX (2021) вид сзади
Exeed LX (2021) салон
Атмосфера цифрового кокпита дополнена материалами отделки премиального уровня
Exeed LX (2021) блок с плафонами освещения
Клавиши управления люком объединены в блок с плафонами освещения
Exeed LX (2021) монитор
Ракурсы системы кругового обзора в 3D-режиме можно прокручивать пальцами
Exeed LX (2021) управление климатомExeed LX (2021) АКППExeed LX (2021) салон
Exeed LX (2021) подогрев и USB-слоты для второго ряда
На задний ряд выведены дефлектор вентиляции, клавиши подогрева и USB-слоты
Exeed LX (2021) задний диван
Откидной подлокотник дивана отформован под два подстаканника
Exeed LX (2021) багажное отделение
Багажное отделение объемом 412 л до шторки имеет вместительное подполье
Exeed LX (2021) задняя дверь
Заднюю дверь можно закрыть кнопкой на ее внутренней кромке
Exeed LX (2021) задний фонарь
Фонари соединены горизонтальной световой планкой

«Младший» кроссовер марки, набирающей популярность в нашей стране, доказал, что в сегменте компактных SUV свято место пусто не бывает

Сотрудник пресс парка демонстрирует умения новобранца линейки Exeed, и я вижу, что он испытывает неподдельную гордость за продукт. Вот он вещает, точно иллюзионист: «Привет, Exeed! Открой люк!», и кроссовер послушно смещает секцию панорамной крыши. Потом просит поднять температуру в салоне, и цифра 19 на дисплеях поворотных регуляторов меняется на 22. Теперь уже я дежурно здороваюсь с «китайцем», распоряжаюсь поменять цвета атмосферной подсветки – и синяя подводка панелей становится зеленой. Наблюдать за такими трюками в исполнении «младшей» модели китайской марки, не скрою, приятно. Особенно в условиях притормаживания бизнеса со стороны западных брендов. Что ж, если LX – это ближайшее будущее российского рынка, то оно далеко не худшее.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Уже в «базе» для Exeed LX предлагаются такие функции, как беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, два 12,3-дюймовых дисплея, передние кресла с электроприводом, круиз-конт­роль, камера заднего вида, бесключевые доступ в салон и запуск двигателя, сервопривод багажника, светодиод­ные фары и акустика Arkamys.

Азия-Европа

Дизайн от Кевина Райса, теперь уже бывшего шеф-стилиста материнской компании Chery, явно удался. Усилия­ми гуру, за плечами которого проекты BMW 4 Series и Mazda MX 5, премиальный «беби-SUV» смотрится ярко и дорого, даром что технически повторяет массовый Сhery Tiggo 7. Важно и то, что англичанин не переборщил с украшательствами: Exeed LX выглядит интеллигентно, притом что броских решений вроде имитации патрубков выхлопа, LCD полосок, соединяющих модули светодиодной оптики, и динамических поворотников хватает.

Тщательно продуманы и утилитарные вопросы. К примеру, двери с двойными уплотнителями мало того что захлопываются с породис­тым звуком, так еще и полностью прикрывают пороги, для осени-зимы-весны в России – самое то. Датчики бесключевого доступа в ручках передних дверей позволяют открывать и закрывать машину, не доставая ключ из кармана, а боковины и нижняя часть бамперов защищены пластиковыми накладками.

Хотя и без эргономических шероховатостей не обошлось. Когда закидываю в багажник на 412 л сумки с вещами для дачи, понимаю, что погрузочная высота великовата, а проем узковат. Зато пятая дверь управляется электроприводом, разрезной диван складывается в почти идеально ровную поверхность, а под фальшполом, помимо «докатки», имеется вместительный второй ярус, который, кстати, можно сделать еще больше, убрав заводскую пенопластовую проставку. Впрочем, с этим надо экспериментировать аккуратнее – как бы не ухудшить акустический комфорт.

Оценивая отделку салона, надо отдать должное разработчикам: она если не шикарна, то очень и очень презентабельна. Следов «экономии на спичках» практически не наблюдается. Разве что дисплею сенсорного блока климат-контроля не помешало бы дополнительное антибликовое покрытие. Шикарный же кластер 12,3-дюймовых приборки и центрального тачскрина не только не бликует, но и убеждает высоким разрешением и сочной картинкой. Но главный, на мой взгляд, элект­ронный хит LX – это визуализация системы кругового обзора. Достаточно включить поворотник, и на экране появится детализированное изображение пространства с соот­ветствующего борта – весомый вклад в копилку безопасности.

Мягкий пластик, приятные на ощупь декоративные вставки и качественная экокожа кресел одновременно симпатичны и статусны. Хотя эталонной эргономику все же не назову. Подушки сидений коротковаты, а руль для оптимального обзора цифровой приборки приходится устанавливать выше, чем я привык. Благо баранка настраивается в двух плоскостях на большом плече.

Важно и то, что на обоих рядах LX не тесно. Более того, сзади с комфортом размещаются даже высокие мужчины – места перед коленями и над головой у них с запасом. И это при том, что колесная база составляет 2650 мм – вовсе не рекорд в сегменте. У конкурента в лице Volkswagen Tiguan межосевое расстояние достигает 2679 мм, а у Hyundai Tucson и вовсе 2755 мм. Ну и кому не понравится, что сиденья обоих рядов, равно как руль, лобовое и задние стекла, внешние зеркала и форсунки омывателя, подогреваются! Что ни говори, об адаптации к российским реалиям китайцы позаботились.

ПОЛОСА РАЗГОНА
Паспортное время разгона до 100 км/ч составляет 10,5 с, что соответствует реальным ощущениям от ускорения. Набор скорости становится более дискретным и эмоциональным, если понизить виртуальные передачи вариатора подрулевыми «лепестками» или активировать «спортивный» режим клавишей на центральной консоли.

Драйверский заряд

Как и Chery Tiggo 7, новый Exeed LX базируется на платформе T1X, которая разрабатывалась в сотрудничестве с инженерами Jaguar Land Rover, а шасси со стойками McPherson спереди и «многорычажкой» сзади доведено до ума спецами австрийской компании Benteler. Неудивительно, что этот SUV достаточно азартно рулится. Крены в быст­рых виражах не назовешь чрезмерными, а руль, хоть и пустоват в «нуле», делает автомобиль отзывчивым и предсказуемым при активном маневрировании.

На разбитой дороге шасси немного недостает плавности хода. Однако даже крупные неровнос­ти подвеска усердно отфильтровывает. А вот перед «лежачими полицейскими» лучше сбросить скорость до минимальной, иначе препятствие отработается звучно и тряско. Пожалуй, баланс в настройках ходовой смещен в сторону спортивности без ущерба комфорту. При этом допускаю, что на базовых 18-дюймовых колесах испытуемый сглаживал бы неровности еще успешнее. Тес­товая же машина была оснащена 19-дюймовой резиной.

Что касается связки 1,5-литрового 147-сильного бензинового мотора, бесступенчатого вариатора и переднего привода, то она отлично показала себя и в столичных пробках, и на загородной трассе. Даже в режиме Eco кроссовер не мешкая реагирует на газ и не имеет сложностей с быстрыми обгонами. В то же время ускорение получается линейным, и пассажиры довольны не меньше, чем водитель, поскольку не испытывают перегрузок. Под стать разгонной динамике тормоза с дисковыми механизмами – замедление получается мощным и предсказуемым.

Набор электронных ассистентов для премиум-модели в LX лишь разум­но достаточен. В частности, в отличие от некоторых конкурентов здесь недоступна связка адаптивного «круиза» и системы активного конт­роля рядности. Впрочем, базовый набор «телохранителей» делает свое дело. Трудно переоценить, к примеру, работу системы контроля слепых зон, которая сигнализирует о притаившемся у борта соседе по потоку, и функционал предотвращения столкновений при движении задним ходом. Обе технологии уверенно страхуют от неприятностей при движении в плотном трафике и на тесной парковке.

Легкому же бездорожью наш герой готов противопоставить преж­де всего хорошую геометрическую проходимость – дорожный просвет составляет 185 мм, угол въезда – 18,8°, съезда – 21,6°. Но, хотя здесь не имеется не только полного привода, но и предустановок для движения по рыхлым и скользким поверхностям, в большинстве ситуаций преодолеть заснеженный или грязевой участок проселка помогает банальное отключение системы стабилизации через меню борткомпьютера. Я лично убедился, что снятие такого «ошейника» превосходно работает – электроника перестает душить двигатель, и Exeed LX успешно выбирается из грязевой ловушки.

Иными словами, наш покупатель получил стильный, бодрый и продвинутый по электронике городской кроссовер, который обойдется дешевле корейских, японских и немецких «одноклассников» массового сегмента, записанных в ключевые конкуренты. Помимо упомянутых Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson речь идет о Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Kia Sportage, а также о «соотечественниках» – Haval F7 и Geely Atlas Pro. Более того, маркетологи Exeed не исключают, что на покупку LX могут нацелиться потенциальные клиен­ты премиальных Lexus NX, Infiniti QX50 и BMW X1.

     

Технические характеристики Exeed LX

Габариты, мм

4533×1848×1690

Колесная база, мм

2650

Дорожный просвет, мм

185

Объем багажника, л

412–1113

Снаряженная масса, кг

1536

Диаметр разворота, м

н/д

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1498

Макс. мощность, л.с./об/мин

147/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

210/1750–4000

Привод

передний

Трансмиссия

вариаторная

Макс. скорость, км/ч

185

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,5

Расход топлива (средний), л/100 км

8,0

Объем бака, л

51

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