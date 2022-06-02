«Младший» кроссовер марки, набирающей популярность в нашей стране, доказал, что в сегменте компактных SUV свято место пусто не бывает

Сотрудник пресс парка демонстрирует умения новобранца линейки Exeed, и я вижу, что он испытывает неподдельную гордость за продукт. Вот он вещает, точно иллюзионист: «Привет, Exeed! Открой люк!», и кроссовер послушно смещает секцию панорамной крыши. Потом просит поднять температуру в салоне, и цифра 19 на дисплеях поворотных регуляторов меняется на 22. Теперь уже я дежурно здороваюсь с «китайцем», распоряжаюсь поменять цвета атмосферной подсветки – и синяя подводка панелей становится зеленой. Наблюдать за такими трюками в исполнении «младшей» модели китайской марки, не скрою, приятно. Особенно в условиях притормаживания бизнеса со стороны западных брендов. Что ж, если LX – это ближайшее будущее российского рынка, то оно далеко не худшее.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Уже в «базе» для Exeed LX предлагаются такие функции, как беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, два 12,3-дюймовых дисплея, передние кресла с электроприводом, круиз-конт­роль, камера заднего вида, бесключевые доступ в салон и запуск двигателя, сервопривод багажника, светодиод­ные фары и акустика Arkamys.

Азия-Европа

Дизайн от Кевина Райса, теперь уже бывшего шеф-стилиста материнской компании Chery, явно удался. Усилия­ми гуру, за плечами которого проекты BMW 4 Series и Mazda MX 5, премиальный «беби-SUV» смотрится ярко и дорого, даром что технически повторяет массовый Сhery Tiggo 7. Важно и то, что англичанин не переборщил с украшательствами: Exeed LX выглядит интеллигентно, притом что броских решений вроде имитации патрубков выхлопа, LCD полосок, соединяющих модули светодиодной оптики, и динамических поворотников хватает.

Тщательно продуманы и утилитарные вопросы. К примеру, двери с двойными уплотнителями мало того что захлопываются с породис­тым звуком, так еще и полностью прикрывают пороги, для осени-зимы-весны в России – самое то. Датчики бесключевого доступа в ручках передних дверей позволяют открывать и закрывать машину, не доставая ключ из кармана, а боковины и нижняя часть бамперов защищены пластиковыми накладками.

Хотя и без эргономических шероховатостей не обошлось. Когда закидываю в багажник на 412 л сумки с вещами для дачи, понимаю, что погрузочная высота великовата, а проем узковат. Зато пятая дверь управляется электроприводом, разрезной диван складывается в почти идеально ровную поверхность, а под фальшполом, помимо «докатки», имеется вместительный второй ярус, который, кстати, можно сделать еще больше, убрав заводскую пенопластовую проставку. Впрочем, с этим надо экспериментировать аккуратнее – как бы не ухудшить акустический комфорт.

Оценивая отделку салона, надо отдать должное разработчикам: она если не шикарна, то очень и очень презентабельна. Следов «экономии на спичках» практически не наблюдается. Разве что дисплею сенсорного блока климат-контроля не помешало бы дополнительное антибликовое покрытие. Шикарный же кластер 12,3-дюймовых приборки и центрального тачскрина не только не бликует, но и убеждает высоким разрешением и сочной картинкой. Но главный, на мой взгляд, элект­ронный хит LX – это визуализация системы кругового обзора. Достаточно включить поворотник, и на экране появится детализированное изображение пространства с соот­ветствующего борта – весомый вклад в копилку безопасности.

Мягкий пластик, приятные на ощупь декоративные вставки и качественная экокожа кресел одновременно симпатичны и статусны. Хотя эталонной эргономику все же не назову. Подушки сидений коротковаты, а руль для оптимального обзора цифровой приборки приходится устанавливать выше, чем я привык. Благо баранка настраивается в двух плоскостях на большом плече.

Важно и то, что на обоих рядах LX не тесно. Более того, сзади с комфортом размещаются даже высокие мужчины – места перед коленями и над головой у них с запасом. И это при том, что колесная база составляет 2650 мм – вовсе не рекорд в сегменте. У конкурента в лице Volkswagen Tiguan межосевое расстояние достигает 2679 мм, а у Hyundai Tucson и вовсе 2755 мм. Ну и кому не понравится, что сиденья обоих рядов, равно как руль, лобовое и задние стекла, внешние зеркала и форсунки омывателя, подогреваются! Что ни говори, об адаптации к российским реалиям китайцы позаботились.

ПОЛОСА РАЗГОНА

Паспортное время разгона до 100 км/ч составляет 10,5 с, что соответствует реальным ощущениям от ускорения. Набор скорости становится более дискретным и эмоциональным, если понизить виртуальные передачи вариатора подрулевыми «лепестками» или активировать «спортивный» режим клавишей на центральной консоли.

Драйверский заряд

Как и Chery Tiggo 7, новый Exeed LX базируется на платформе T1X, которая разрабатывалась в сотрудничестве с инженерами Jaguar Land Rover, а шасси со стойками McPherson спереди и «многорычажкой» сзади доведено до ума спецами австрийской компании Benteler. Неудивительно, что этот SUV достаточно азартно рулится. Крены в быст­рых виражах не назовешь чрезмерными, а руль, хоть и пустоват в «нуле», делает автомобиль отзывчивым и предсказуемым при активном маневрировании.

На разбитой дороге шасси немного недостает плавности хода. Однако даже крупные неровнос­ти подвеска усердно отфильтровывает. А вот перед «лежачими полицейскими» лучше сбросить скорость до минимальной, иначе препятствие отработается звучно и тряско. Пожалуй, баланс в настройках ходовой смещен в сторону спортивности без ущерба комфорту. При этом допускаю, что на базовых 18-дюймовых колесах испытуемый сглаживал бы неровности еще успешнее. Тес­товая же машина была оснащена 19-дюймовой резиной.

Что касается связки 1,5-литрового 147-сильного бензинового мотора, бесступенчатого вариатора и переднего привода, то она отлично показала себя и в столичных пробках, и на загородной трассе. Даже в режиме Eco кроссовер не мешкая реагирует на газ и не имеет сложностей с быстрыми обгонами. В то же время ускорение получается линейным, и пассажиры довольны не меньше, чем водитель, поскольку не испытывают перегрузок. Под стать разгонной динамике тормоза с дисковыми механизмами – замедление получается мощным и предсказуемым.

Набор электронных ассистентов для премиум-модели в LX лишь разум­но достаточен. В частности, в отличие от некоторых конкурентов здесь недоступна связка адаптивного «круиза» и системы активного конт­роля рядности. Впрочем, базовый набор «телохранителей» делает свое дело. Трудно переоценить, к примеру, работу системы контроля слепых зон, которая сигнализирует о притаившемся у борта соседе по потоку, и функционал предотвращения столкновений при движении задним ходом. Обе технологии уверенно страхуют от неприятностей при движении в плотном трафике и на тесной парковке.

Легкому же бездорожью наш герой готов противопоставить преж­де всего хорошую геометрическую проходимость – дорожный просвет составляет 185 мм, угол въезда – 18,8°, съезда – 21,6°. Но, хотя здесь не имеется не только полного привода, но и предустановок для движения по рыхлым и скользким поверхностям, в большинстве ситуаций преодолеть заснеженный или грязевой участок проселка помогает банальное отключение системы стабилизации через меню борткомпьютера. Я лично убедился, что снятие такого «ошейника» превосходно работает – электроника перестает душить двигатель, и Exeed LX успешно выбирается из грязевой ловушки.

Иными словами, наш покупатель получил стильный, бодрый и продвинутый по электронике городской кроссовер, который обойдется дешевле корейских, японских и немецких «одноклассников» массового сегмента, записанных в ключевые конкуренты. Помимо упомянутых Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson речь идет о Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Kia Sportage, а также о «соотечественниках» – Haval F7 и Geely Atlas Pro. Более того, маркетологи Exeed не исключают, что на покупку LX могут нацелиться потенциальные клиен­ты премиальных Lexus NX, Infiniti QX50 и BMW X1.

Технические характеристики Exeed LX Габариты, мм 4533×1848×1690 Колесная база, мм 2650 Дорожный просвет, мм 185 Объем багажника, л 412–1113 Снаряженная масса, кг 1536 Диаметр разворота, м н/д Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1498 Макс. мощность, л.с./об/мин 147/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 210/1750–4000 Привод передний Трансмиссия вариаторная Макс. скорость, км/ч 185 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,5 Расход топлива (средний), л/100 км 8,0 Объем бака, л 51