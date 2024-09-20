Компактный кроссовер EXEED LX вернулся после обновления с пополненным премиальным боезапасом, которым поделились «старшие по званию»

«Младшие» кроссоверы респектабельных марок хочется описать пословицей «Мал, да удал». Такие SUV — как правило, самые доступные в линейке бренда, но даже о минимальных ограничениях в премиальных правах речи не идет. А поскольку эти машины еще и ориентированы на молодых и «гаджетозависимых» пользователей, прилагается дерзкий дизайн, ультрасовременная IT-начинка и драйверский накал. Герой нашего теста, рестайлинговый EXEED LX, — именно такой. Тот факт, что он обновился вслед за EXEED VX, RX и TXL, сулит покупателям очевидные выгоды. Ведь «старшие» SUV по-родственному отрядили «малышу» самые свежие ноу-хау, да и в стилевом плане учтены актуальные тренды.

Все по-взрослому

Дизайн дорестайлингового LX авторства Кевина Райса вышел «породистым» и ярким. Поиграв с пропорциями и придав машине благородный флер, британец грамотно дистанцировал «младшую» модель EXEED от соплатформенного, массового Сhery Tiggo 7 Pro. В рамках же фейслифтинга дизайнеры лишь расставили новые акценты. Безрамочная решетка радиатора, будто сплетенная из полимерных нитей, добавила LX изящества, а бамперы с развитыми аэродинамическими элементами и 19 дюймовые колесные диски с красными тормозными суппортами (принадлежность модели в топ-комплектации Premium) — агрессивности. А еще после рестайлинга кроссовер стал чуть короче. Из-за нового «оперения» его длина сократилась на 13 мм (до 4520 мм).

В салоне, взяв за основу интерьер RX и TXL, компоновщики перекроили в том же духе водительскую зону. Уже одна изогнутая цифровая консоль диагональю 24,6 дюйма перевела LX в ранг ультрамодных машин. Рулевое колесо от «старших» кроссоверов, как и прежде, настраивается в обеих плоскостях, обод эргономически выверен, а клавиши на спицах отныне — стиляги-обманки: выглядят как сенсорные, но по факту — аналоговые, со специальным двойным режимом нажатия для предотвращения случайных срабатываний.

Еще один новый нюанс — сочетание миниатюрного и массивного. Переключать передачи крошечным джойстиком трансмиссии, вопреки моим опасениям, оказалось удобно. Та же история — с укрупнившейся шайбой выбора режимов движения на центральном тоннеле. Кстати, предустановок выделено шесть — «Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь» и «4х4» (для полноприводного исполнения). Центральный подлокотник — тоже крупный и очень глубокий. Иными словами, кроссоверу добавили одновременно утонченности и основательности.

Не обошлось, правда, без мелких эргономических просчетов. Например, кнопку «аварийки» приходится отыскивать на задворках центрального тоннеля, а новый блок клавиш управления «климатом» бликует на солнце. А вот к качеству отделочных материалов придраться очень сложно. Скажем, в мягкий пластик здесь окутаны карты всех дверей, а переднюю панель украшают небанальные текстильные вставки. Разве что обилие рояльного лака в оформлении водительской зоны — неоднозначное решение. Такой материал работает на статусность, но собирает отпечатки пальцев.

Новые передние кресла с интегрированными подголовниками установлены по умолчанию высоковато, зато балуют хорошей боковой поддержкой, множеством электрорегулировок, а также функциями подогрева и вентиляции. Сиденье водителя имеет к тому же память настроек и регулировку поясничного упора.

У пассажиров «галерки», в свою очередь, имеется запас пространства перед коленями и над головой, они могут отрегулировать потоки воздуха отдельными дефлекторами, запитать от USB-слотов современного формата смартфоны и пристроить напитки в откидном подлокотнике.

Да и в целом внимание к мелочам в обновленном LX — высокое. К примеру, продвинутый двухзонный «климат» имеет функцию ионизации воздуха. Объемное звучание топовой аудиосистемы c 9 динамиками порадует меломанов, а беспроводное подключение смартфона через Apple CarPlay или Android Auto — гаджетоманов. Начинающие же водители точно поставят лайки информативной системе кругового обзора 540° с новой функцией «прозрачное шасси», позволяющей выводить на экран пространство под передними колесами.

И уже в «базе» предлагаются такие функции, как беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, сервопривод багажника и многое другое. На объем последнего, кстати, рестайлинг предсказуемо не повлиял — в пятиместной конфигурации имеем все те же достойные 412 л, а при сложенных сиденьях второго ряда — все 1113 л. Под фальшполом, помимо «докатки», имеется вместительный второй ярус.

Выбора меньше, задора — больше

После рестайлинга не нужно ломать голову, какой двигатель и коробку передач выбрать. Как для моно-, так и для полноприводных машин теперь предлагается безальтернативный 1,6 литровый бензиновый турбомотор на 150 л.с. в сочетании с 7 ступенчатым преселективным роботом. Эта связка делает особенно динамичной переднеприводный LX, ускоряющийся до сотни за 10,3 с, причем по ощущениям машина разгоняется даже быстрее. Дело в приличной тяге 275 Нм, которую мотор выдает на широкой полке 2000–3800 об/мин. LX с приводом на обе оси в этой дисциплине примерно на 1 с медленнее. Зато у «полноприводника» на 6 л вместительнее бензобак (57 л). Клиренс же — 169 мм, на 6 мм меньше, чем у версии 4х2, хотя, казалось бы, должно быть наоборот.

Впрочем, геометрическая проходимость LX позволяет без проблем съезжать с асфальта, а пробраться на загородный пикник по раскисшим грунтовкам помогут заточенные на оффроуд режимы «Снег», «Грязь» и «4х4». Электромагнитная муфта срабатывает на замыкание во всех случаях оперативно, позволяя преодолевать сложные участки.

Поколдовали инженеры и над настройками подвески, добавив «бэби-SUV» уже фамильной для всех EXEED плавности хода. Ходовая умело отфильтровывает мелкие и средние неровности, заставляя притормаживать лишь перед «лежачими полицейскими» и выбоинами формата XL. Боковые крены при этом невелики, а острый руль настроен так, что водитель неизменно чувствует связь с машиной.

Довершают картину вышколенные электронные ассистенты — такие, как система мониторинга слепых зон, система удержания в полосе и адаптивный «круиз» с функцией помощи в пробках. Без нареканий работают также адаптивная светодиодная оптика, своевременно меняющая дальний свет фар на ближний, системы предупреждения при открывании дверей и предотвращения столкновения при выезде задним ходом, страхующие от неприятностей, если водитель зазевается.

ЧТО ПОЧЕМ?

Цены — под стать премиальному статусу. Базовая версия EXEED LX Premium с передним приводом оценена в 3?570?000 рублей, которые превратятся в 3?170?000 рублей, если брать машину по схеме трейд-ин+кредит. Полноприводный вариант обойдется как минимум в 3?770?000 рублей также с возможностью сбить прайс на 400?000 рублей за счет спецпрограмм. В любом случае LX остается самым доступным в линейке EXEED, и этот входной билет стал после рестайлинга еще более желанным

Технические характеристики EXEED LX Габариты 4520х1848х1685 мм Колесная база 2650 мм Дорожный просвет 169 мм Объем багажника 412–1113 л Снаряженная масса 1658 кг Двигатель бензин. L4 с турбонаддув., 1598 см3 Мощность 150 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 275 Нм при 2000–3800 об/мин Трансмиссия роботизир. 7?ступ. Привод полный Макс. скорость 205 км/ч Время разгона 11,2 с до 100 км/ч Средний расход топлива 7,7 л/100 км