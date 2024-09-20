Автомобильный портал Motorpage
Воспитание элиты
Логотип Exeed

О Exeed LX

По-русски

эксиид ЭлИкс

Тест-драйвов
4 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Exeed LX (2024) вид сбоку
Exeed LX (2024) салон
На месте прежнего блока двухзонного «климата» прописалась ниша для смартфона
Exeed LX (2024) передние кресла
Управление трансмиссией осуществляется компактным тумблером на центральном тоннеле
Exeed LX (2024) креслаExeed LX (2024) вид сзади

Компактный кроссовер EXEED LX вернулся после обновления с пополненным премиальным боезапасом, которым поделились «старшие по званию»

«Младшие» кроссоверы респектабельных марок хочется описать пословицей «Мал, да удал». Такие SUV — как правило, самые доступные в линейке бренда, но даже о минимальных ограничениях в премиальных правах речи не идет. А поскольку эти машины еще и ориентированы на молодых и «гаджетозависимых» пользователей, прилагается дерзкий дизайн, ультрасовременная IT-начинка и драйверский накал. Герой нашего теста, рестайлинговый EXEED LX, — именно такой. Тот факт, что он обновился вслед за EXEED VX, RX и TXL, сулит покупателям очевидные выгоды. Ведь «старшие» SUV по-родственному отрядили «малышу» самые свежие ноу-хау, да и в стилевом плане учтены актуальные тренды.

Все по-взрослому

Дизайн дорестайлингового LX авторства Кевина Райса вышел «породистым» и ярким. Поиграв с пропорциями и придав машине благородный флер, британец грамотно дистанцировал «младшую» модель EXEED от соплатформенного, массового Сhery Tiggo 7 Pro. В рамках же фейслифтинга дизайнеры лишь расставили новые акценты. Безрамочная решетка радиатора, будто сплетенная из полимерных нитей, добавила LX изящества, а бамперы с развитыми аэродинамическими элементами и 19 дюймовые колесные диски с красными тормозными суппортами (принадлежность модели в топ-комплектации Premium) — агрессивности. А еще после рестайлинга кроссовер стал чуть короче. Из-за нового «оперения» его длина сократилась на 13 мм (до 4520 мм).

В салоне, взяв за основу интерьер RX и TXL, компоновщики перекроили в том же духе водительскую зону. Уже одна изогнутая цифровая консоль диагональю 24,6 дюйма перевела LX в ранг ультрамодных машин. Рулевое колесо от «старших» кроссоверов, как и прежде, настраивается в обеих плоскостях, обод эргономически выверен, а клавиши на спицах отныне — стиляги-обманки: выглядят как сенсорные, но по факту — аналоговые, со специальным двойным режимом нажатия для предотвращения случайных срабатываний.

Еще один новый нюанс — сочетание миниатюрного и массивного. Переключать передачи крошечным джойстиком трансмиссии, вопреки моим опасениям, оказалось удобно. Та же история — с укрупнившейся шайбой выбора режимов движения на центральном тоннеле. Кстати, предустановок выделено шесть — «Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь» и «4х4» (для полноприводного исполнения). Центральный подлокотник — тоже крупный и очень глубокий. Иными словами, кроссоверу добавили одновременно утонченности и основательности.

Не обошлось, правда, без мелких эргономических просчетов. Например, кнопку «аварийки» приходится отыскивать на задворках центрального тоннеля, а новый блок клавиш управления «климатом» бликует на солнце. А вот к качеству отделочных материалов придраться очень сложно. Скажем, в мягкий пластик здесь окутаны карты всех дверей, а переднюю панель украшают небанальные текстильные вставки. Разве что обилие рояльного лака в оформлении водительской зоны — неоднозначное решение. Такой материал работает на статусность, но собирает отпечатки пальцев.

Новые передние кресла с интегрированными подголовниками установлены по умолчанию высоковато, зато балуют хорошей боковой поддержкой, множеством электрорегулировок, а также функциями подогрева и вентиляции. Сиденье водителя имеет к тому же память настроек и регулировку поясничного упора.

У пассажиров «галерки», в свою очередь, имеется запас пространства перед коленями и над головой, они могут отрегулировать потоки воздуха отдельными дефлекторами, запитать от USB-слотов современного формата смартфоны и пристроить напитки в откидном подлокотнике.

Да и в целом внимание к мелочам в обновленном LX — высокое. К примеру, продвинутый двухзонный «климат» имеет функцию ионизации воздуха. Объемное звучание топовой аудиосистемы c 9 динамиками порадует меломанов, а беспроводное подключение смартфона через Apple CarPlay или Android Auto — гаджетоманов. Начинающие же водители точно поставят лайки информативной системе кругового обзора 540° с новой функцией «прозрачное шасси», позволяющей выводить на экран пространство под передними колесами.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Brilliance V5
(универсал 5-дв.)

Brilliance V5 (универсал 5-дв.)
Поколение
I рестайлинг
Тест-драйвов
1

Hyundai Creta
(универсал 5-дв.)

Hyundai Creta (универсал 5-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
12

Luxgen U6 Turbo
(универсал 5-дв.)

Luxgen U6 Turbo (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

И уже в «базе» предлагаются такие функции, как беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, сервопривод багажника и многое другое. На объем последнего, кстати, рестайлинг предсказуемо не повлиял — в пятиместной конфигурации имеем все те же достойные 412 л, а при сложенных сиденьях второго ряда — все 1113 л. Под фальшполом, помимо «докатки», имеется вместительный второй ярус.

Выбора меньше, задора — больше

После рестайлинга не нужно ломать голову, какой двигатель и коробку передач выбрать. Как для моно-, так и для полноприводных машин теперь предлагается безальтернативный 1,6 литровый бензиновый турбомотор на 150 л.с. в сочетании с 7 ступенчатым преселективным роботом. Эта связка делает особенно динамичной переднеприводный LX, ускоряющийся до сотни за 10,3 с, причем по ощущениям машина разгоняется даже быстрее. Дело в приличной тяге 275 Нм, которую мотор выдает на широкой полке 2000–3800 об/мин. LX с приводом на обе оси в этой дисциплине примерно на 1 с медленнее. Зато у «полноприводника» на 6 л вместительнее бензобак (57 л). Клиренс же — 169 мм, на 6 мм меньше, чем у версии 4х2, хотя, казалось бы, должно быть наоборот.

Впрочем, геометрическая проходимость LX позволяет без проблем съезжать с асфальта, а пробраться на загородный пикник по раскисшим грунтовкам помогут заточенные на оффроуд режимы «Снег», «Грязь» и «4х4». Электромагнитная муфта срабатывает на замыкание во всех случаях оперативно, позволяя преодолевать сложные участки.

Поколдовали инженеры и над настройками подвески, добавив «бэби-SUV» уже фамильной для всех EXEED плавности хода. Ходовая умело отфильтровывает мелкие и средние неровности, заставляя притормаживать лишь перед «лежачими полицейскими» и выбоинами формата XL. Боковые крены при этом невелики, а острый руль настроен так, что водитель неизменно чувствует связь с машиной.

Довершают картину вышколенные электронные ассистенты — такие, как система мониторинга слепых зон, система удержания в полосе и адаптивный «круиз» с функцией помощи в пробках. Без нареканий работают также адаптивная светодиодная оптика, своевременно меняющая дальний свет фар на ближний, системы предупреждения при открывании дверей и предотвращения столкновения при выезде задним ходом, страхующие от неприятностей, если водитель зазевается.

ЧТО ПОЧЕМ?
Цены — под стать премиальному статусу. Базовая версия EXEED LX Premium с передним приводом оценена в 3?570?000 рублей, которые превратятся в 3?170?000 рублей, если брать машину по схеме трейд-ин+кредит. Полноприводный вариант обойдется как минимум в 3?770?000 рублей также с возможностью сбить прайс на 400?000 рублей за счет спецпрограмм. В любом случае LX остается самым доступным в линейке EXEED, и этот входной билет стал после рестайлинга еще более желанным

       

Технические характеристики EXEED LX

Габариты

4520х1848х1685 мм

Колесная база

2650 мм

Дорожный просвет

169 мм

Объем багажника

412–1113  л

Снаряженная масса

1658 кг

Двигатель

бензин. L4 с турбонаддув., 1598 см3

Мощность

150 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

275 Нм при 2000–3800 об/мин

Трансмиссия

роботизир. 7?ступ.

Привод

полный

Макс. скорость

205 км/ч

Время разгона

11,2 с до 100 км/ч

Средний расход топлива

7,7 л/100 км

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Exeed LX:

Exeed LX - exeed lx (2021) скопируйте, если сможете
Тест драйв
05 февраля 2023

Exeed LX
"Скопируйте, если сможете"
Exeed LX - exeed lx (2021) «без скидок на мелочи»
Тест драйв
07 августа 2022

Exeed LX
"«Без скидок на мелочи»"
Все тест-драйвы Exeed LX

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Exeed LX:

Brilliance V5
(универсал 5-дв.)

Brilliance V5 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
1
Комлектаций
2
Поколение
I рестайлинг
Цены
от 1 049 000
до 1 099 000

Hyundai Creta
(универсал 5-дв.)

Hyundai Creta (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
12
Двигателей
6
Комлектаций
6
Поколение
II

Luxgen U6 Turbo
(универсал 5-дв.)

Luxgen U6 Turbo (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
2
Комлектаций
2
Поколение
I

Haval H3
(универсал 5-дв.)

Haval H3 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

3 0 6 3