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Логотип Exeed

Exeed LX (2021) вид спередиExeed LX (2021) вид спередиExeed LX (2021) вид спередиExeed LX (2021) вид сбокуExeed LX (2021) вид сзади
Exeed LX (2021) вид спереди
«Глухая» панель на передней части напоминает дизайн европейской модели OPEL Crossland X,...
Exeed LX (2021) вид спереди
...а в этих «рёбрах» есть что-то от Porsche
Exeed LX (2021) передняя фара
Узкие фары — естественно, светодиодные. Как и указатели поворотов
Exeed LX (2021) боковое зеркало
В корпуса наружных зеркал встроены повторители сигналов поворота, а также камеры системы кругового обзора
Exeed LX (2021) боковое зеркало
Сами зеркала немаленького размера, это удобно
Exeed LX (2021) спойлер-антикрыло
Крыша кузова завершается большим спойлером-антикрылом
Exeed LX (2021) задний бампер
В оформлении задней части модели также присутствуют элементы дизайна кроссоверов Porsche
Exeed LX (2021) задний фонарь
В задних фонарях применены светодиоды
Exeed LX (2021) выхлопная труба
Вот так красиво окантованы «окна» для выхлопных труб в заднем бампере
Exeed LX (2021) дверь
Сборка — аккуратная, качественная, дизайн внутренних панелей дверей — без излишеств
Exeed LX (2021) дверь
Органы управления электрозеркалами слегка утоплены, это позволяет избегать случайных нажатий
Exeed LX (2021) кнопки
Так выглядит часть торпедо слева от рулевого колеса. Как видим, функциональных кнопок или клавиш здесь немного
Exeed LX (2021) салон
Общее оформление салона я бы охарактеризовал словами «деликатная роскошь»
Exeed LX (2021) руль
На левой спице руля — органы управления круиз-контролем и ограничителем скорости
Exeed LX (2021) руль
С правой спицы руля управляем бортовым компьютером, аудиосистемой и подключённым смартфоном
Exeed LX (2021) приборная панель
Дизайн цифровой панели приборов чем-то напоминает красивые очки. Золотистые элементы прослеживаются и здесь, и на торпедо — и не выглядят чужеродными
Exeed LX (2021) приборная панель
Выводимой на «приборку» информации вполне достаточно водителю
Exeed LX (2021) приборная панель
После окончания поездки можно проанализировать её итоги
Exeed LX (2021) приборная панель
По идее, этот экран должен быть «посвящён» работе системы контроля полосы, однако данной системы в автомобиле не обнаружилось
Exeed LX (2021) приборная панель
Из двух доступных режимов движения я предпочёл «Спорт», потому что при его выборе менее заметны самопроизвольные переключения трансмиссии
Exeed LX (2021) руль
Рулевое колесо — с удобным «срезом» в нижней части. Справа от него видна кнопка пуска/остановки двигателя
Exeed LX (2021) передняя панель
Электронная комбинация приборов и экран мультимедиасистемы объединены вот в такую огромную единую панель
Exeed LX (2021) передняя панель
Это — вариант меню мультимедиасистемы
Exeed LX (2021) передняя панель
Настраиваем Chery Exeed LX «под себя». На это может уйти время, так как пунктов настройки много
Exeed LX (2021) передняя панель
Отдельно настраиваются системы помощи водителю. Однако устройства контроля полосы движения мне здесь найти не удалось
Exeed LX (2021) передняя панель
Благодаря чёткой картинке с камер можно объехать пса, который улёгся на травке и не желает уступить автомобилю дорогу
Exeed LX (2021) передняя панель
Подгоняю кроссовер к месту мойки, не рискуя задеть бак с водой
Exeed LX (2021) торпедо
Красота — по-другому не скажешь. Теперь странно даже думать о том, что «китайцы» были когда-то аляповатыми в плане дизайна, использовали ужасный пластик и дурно пахли
Exeed LX (2021) дверь
Золотистые полосы присутствуют и на внутренних панелях дверей. А ещё салон оснащён «атмосферной» подсветкой
Exeed LX (2021) управление климатом
Панель управления двухзонным климат-контролем — сенсорная. Для изменения направления потока воздуха следует прикасаться к изображениям потоков,...
Exeed LX (2021) управление климатом
...а для изменения температуры — прикасаться к сенсорным панелям внутри круглых регуляторов
Exeed LX (2021) селектор трансмиссии
Селектор трансмиссии — не самое, на мой взгляд, удобное устройство. Однако к его работе нареканий не возникло
Exeed LX (2021) селектор трансмиссии
Нажатием на селектор переводим трансмиссию в ручной режим...
Exeed LX (2021) подрулевой лепесток
...и меняем передачи при помощи подрулевых лепестков. Кстати, всего передач — на минуточку — девять
Exeed LX (2021) центральный тоннель
На туннеле пола есть углубление, которое маловато для современного смартфона. Для чего же оно предназначено? Может быть, для фирменного брелока?
Exeed LX (2021) центральный тоннель
Облицовка туннеля пола по китайской традиции «двухэтажная». Или всё же эта традиция начата автомобилями Volvo с их «парящими» панелями?
Exeed LX (2021) передние кресла
Передние сиденья и выглядят удобными, и таковы на самом деле. Недостатков посадки не замечено
Exeed LX (2021) передние кресла
И водитель, и передний пассажир располагают электрическими настройками кресел, но у водительского есть ещё и регулировка поясничного подпора
Exeed LX (2021) климат для второго ряда
Для задних пассажиров отдельной настройки «климата» не предусмотрено, есть лишь зарядные гнёзда USB
Exeed LX (2021) задний диван
Задний диван удобен и для трёх пассажиров, потому что туннель на полу в ногах среднего седока невелик
Exeed LX (2021) задний диван
Спинка заднего дивана складывается по частям. Регулировки частей спинки по углу наклона здесь нет
Exeed LX (2021) багажное отделение
Багажник в номинале насчитывает около 400 л полезного объёма. В данном случае в него уложен раскладной шезлонг
Exeed LX (2021) багажное отделение
Под панелью фальшпола разместился пенопластовый органайзер, подходящий, правда, для погрузки исключительно мелочей
Exeed LX (2021) багажное отделение
Под органайзером — тонюсенькая докатка. А ведь здесь могло бы разместиться и полноразмерное запасное колесо
Exeed LX (2021) багажное отделение
Электрические разъёмы рядом с запаской закреплены на держателях, они не «люфтят», однако всё равно выглядят как-то неряшливо
Exeed LX (2021) дверь багажника
Дверь багажника оснащена электроприводом
Exeed LX (2021) задняя подвеска
Задняя подвеска переднеприводного кроссовера — независимая, на поперечных рычагах…
Exeed LX (2021) задняя подвеска
...с алюминиевыми элементами. Интересно, конструкторы не боятся появления здесь очагов электрохимической коррозии?
Exeed LX (2021) рычаги
Рычаги — с возможностью регулировки углов установки задних колёс. Обратим внимание: при сборке узел проходит, как минимум, двойной контроль
Exeed LX (2021) моторный отсек
Моторный отсек полностью укрыт пластиковыми панелями. Не могу сказать, плюс это или минус
Exeed LX (2021) моторный отсек
Заливные горловины бачков системы охлаждения и омывателя хорошо видны, а уровень жидкости в расширительном бачке можно контролировать через прорези
Exeed LX (2021) моторный отсек
Под съёмной крышкой справа по ходу автомобиля обнаруживаем двигатель. Но, сняв эту крышку, нам удастся только залить в него масло, и больше ничего
Exeed LX (2021) моторный отсек
Ещё пара крышек расположена слева. Под одной видны аккумулятор и бачок тормозной жидкости. Под другой я не обнаружил ничего примечательного
Exeed LX (2021) моторный отсек
Аккумуляторная батарея очень компактная и «насчитывает» всего 60 Ампер-часов
Exeed LX (2021) передний свес
На перегибе местности автомобиль и не думает касаться грунта передним бампером,…
Exeed LX (2021) монитор
...однако парктроник при этом пищит оглушительно и обозначает опасные точки красными квадратами
Exeed LX (2021) монитор
Обычно на «мультиках», показываемых камерами, автомобиль белый, но по этим картинкам мы можем определить его настоящий цвет

С одной стороны, а вернее, со многих сторон китайский кроссовер Chery Exeed LX похож на некоторые известные европейские модели премиум-сегмента. С другой — он всё же выглядит самобытно и тем самым отстаивает своё право на существование и принадлежность к данному сегменту. Заслуживает ли он этого?

Согласно преданию, бренд Pepsi пытался получить эксклюзивные права на синий цвет. Как говорится, наглость пределов не знает. К счастью, этого не произошло, и Chery Exeed LX, попавший на тест Motorpage, окрашен в роскошный синий колер, так сказать, беспошлинно. Цветом он также напоминает премиальную модель — кроссовер Jaguar. С ним ассоциируются и логотипы Exeed на кузове «китайца». А вот «глухая» панель передка в том месте, где обычно располагается решётка радиатора, придаёт модели сходство с франко-немецким «Опелем» Grandland X.

Приятная наружность

Даже в полумраке подземного паркинга модель поистине сияет. Предмет роскоши! Только немного волнуюсь, открывая водительскую дверь, а не будет ли внутри столь характерного для «поднебесных» моделей «фенольного» запаха? И не слишком ли по-восточному кичливым окажется оформление интерьера?

Нет и нет. Никакого неприятного запаха, от слова абсолютно. Этот «аромат» Китая, столь знакомый мне по тестам их моделей уже полтора десятка лет, давно сдал позиции, но «отголосками» проявлялся, например, после стоянки автомобиля на жаре. В нынешнем тесте кроссоверу Exeed LX жара досталась по полной программе — и запах не появился. Ни от пластика деталей салона, ни от обивки дверных панелей и пассажирских мест.

Нет и кичливости. Я даже не назову так золотистый молдинг, опоясывающий салон — по торпедо, по внутренним панелям дверей. Даже этот цвет смотрится здесь органично. Представим его замену, предположим, на обычный хром. Получится неинтересно. Хорошо, пусть будет матовый алюминий. Тогда выйдет излишне спортивно, и потребуется подогнать под этот стиль остальные элементы. Что ещё возможно — молдинг цвета модного рояльного лака? Выйдет слишком бюджетно. Остаётся вариант с полосами в цвет кузова. Вот это привлекло бы внимание, хотя тоже выглядело бы «дешевле» золотистых элементов. Так что налицо точное попадание в стиль.

Тем более, что не эти элементы придают салону роскошь, а совсем другое. Это — конечно же, гигантский экран, вытянутый вдоль торпедо и объединяющий цифровую приборную панель с диагональю 12,3 дюйма и дисплей мультимедиасистемы того же размера. Вот это действительно броская деталь салона! Напоминает Мercedes E-класса. Качеством изображений — тоже.

Шкалы панели приборов окантованы золотистыми полукружьями,. чем-то похожими на женские тёмные очки типа «летучая мышь», Дизайн «приборки» небогат, но в целом она информативна. А многочисленные предупреждения, которые то и дело выскакивают на экран, написаны доходчивым русским языком, перевод с китайского не «хромает», во всяком случае, я этого не заметил.

Что же это за предупреждения? Ну, начнём с прогрева двигателя. Если вы не сорвётесь с места сразу после пуска мотора, а постоите некоторое время и подождёте, то спустя три-четыре минуты панель приборов вам сообщит, что двигатель прогрет. Ещё? Пожалуйста. При остатке бензина в баке на 100 км пробега автомобиль требовательно заявит, что топливо на исходе и надо немедленно заправиться.

Неожиданностью стало предупреждение об отказе подушки безопасности водителя. Автомобиль призвал обратиться к дилеру. Однако это предупреждение вскоре пропало с экрана, потом появилось опять, потом снова пропало, и так несколько раз за тест. Думаю, это всё же был какой-то «глюк» электроники.

Также несколько странным выглядело предложение в ближайшее время пройти очередное ТО. Пробег в начале теста составлял девять с небольшим тысяч километров, значит, срок обслуживания автомобиля — 10 000 км. Прикидываю километраж запланированного на время теста маршрута — похоже, не уложусь в этот предел, перепробег составит километров 150, а может, даже 200. И что же? В конце теста оказывается, что я уложился-таки в 10 000 км, причём, примерно с 30-километровым запасом, хотя маршрут не менял, проехал ровно столько, сколько собирался.

И всё же, считаю, что информационно-развлекательная электроника китайского кроссовера отработала на пятёрку. Если хотите — премиально. А вот управляющая «составляющая» вела себя иначе. Так, автомобиль охотно отпирал замки дверей при моём появлении поблизости с брелоком в кармане. Более того, стоило открыть водительскую дверь, как раздавалась приветственная мелодия, а вслед за ней включалось радио, либо музыка с моего носителя. Приятно, однако! Только вот запереть автомобиль касанием выемки на ручке водительской двери (как это принято на моделях с бесключевым доступом) мне не удалось ни разу. Приходилось всё время искать в кармане брелок. И вот ещё совсем не премиальный элемент: лючок топливного бака отпирается здесь по старинке, рычажком на полу около водительского сиденья. Это минус. Такое можно простить утилитарному пикапу, но не шикарному кроссоверу.

Не нашлось в этой модели и памяти настроек сиденья водителя. При этом есть такая опция, как «самоотъезд» кресла назад для удобства посадки и высадки.

Задний диван неподвижен. Нет возможности ни сдвинуть его части вперёд или назад, а также наклонить спинки. Багажник не поражает размерами, а его «недра» — продуманностью. Под фальшполом обнаруживается органайзер, выполненный из такого толстого пенопласта, что этот элемент вполовину снижает потенциальный объём для поклажи. Запаска-докатка очень тоненькая (а могла бы, вытеснив органайзер, оказаться полноразмерным колесом). Дверь багажника — с электроприводом.

Роскошный и ещё роскошнее

Chery Exeed LX предлагается в России всего в двух комплектациях, одна богаче другой:  Luxury за 3,0 млн рублей и Prestige за 3,3 млн. Различия вариантов — только в оснащении, агрегатная база у них одинакова: полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с., вариатор о девяти (!!) виртуальных «ступенях» и передний привод.

Всего 147 сил, скажете вы? Какой же это премиум? Не спешите иронизировать, в том числе, и насчёт 10,5-секундного разгона с места до сотни. Автомобиль гораздо живее, чем можно подумать. Сказывается и относительно небольшая масса кроссовера, и «полка» максимального момента, простирающаяся от 1750 до 4000 об/мин.

Селектор трансмиссии здесь — малюсенький рычажок, больше похожий на выключатель какого-то бытового прибора. Выглядит забавно, экономит место в салоне, однако, на мой вкус, нивелирует наслаждение от управления. Не держась правой рукой за массивный рычаг, не чувствуешь автомобиль по-настоящему. Даже если устраивает динамика, даже если к работе «выключателя» претензий нет, всё равно это не то. В общем, я за рычаги, желательно с фиксируемыми положениями. Нефиксируемые джойстики тоже не приветствую.

Exeed LX оснащён опцией выбора режима движения. Выбор, надо сказать, небогат: либо экономично-экологичный режим, либо спортивный. Никакого среднего я, как ни старался, не нашёл. Может быть, он и есть, но в таком случае закопан где-то очень глубоко.

Различаются ли режимы? О, да! Спортивный — разумеется, более «зажигательный». И на трассе я отдавал предпочтение ему, и в городе. Вот сводные данные об ускорениях с 80 до 120 км/ч на трассе: режим ЕСО — 9 с, режим «Спорт» — 7 с. Выбранная вручную пятая передача — больше 10 с, не вариант. Четвёртая — 7 секунд с небольшим «довеском», третья — немногим меньше 7 с. Причём, при разгоне и на четвёртой, и на третьей передаче обороты мотора не достигают красной зоны (краснота её на «приборке» видна слабовато), и коробка не переключается сама ни вверх, ни вниз.

Активируется ручной режим нажатием на рычажок-«выключатель». Менять передачи можно как этим самым рычажком, толкая его вперёд или назад, либо подрулевыми «лепестками, они здесь тоже есть. Девять виртуальных передач — привет премиальным «Ленд Роверам». Так вот, при движении в автоматическом режиме мне кажется, что автомобиль как бы постоянно ищет, пробует выбрать наиболее подходящую для каждого момента времени передачу. Этот поиск не сопровождается толчками, рывками или другими неприятными явлениями, он просто чувствуется. В режиме ЕСО — больше, в режиме «Спорт» — меньше. Честно говоря, именно за это режим «Спорт» мне понравился больше, чем ЕСО, поэтому я чаще использовал его во время теста — и а городских условиях, и на трассе.

Странный, такой как бы подспудный поиск передачи присутствует и в ручном режиме, когда та или иная передача уже «жёстко» выбрана водителем. Что-то не зависящее от него в коробке передач происходит, даже если сам не переключаешься ни вверх, ни вниз.

И это не единственное «своеволие» автомобиля. Во время остановки при включённом двигателе и в режиме D я практически постоянно слышал писк «расслабляющихся» тормозных колодок. Да и не только в этой ситуации. Похожий писк часто звучал и при медленном движении в пробках. Не могу назвать это неисправностью или неприятностью, но звук есть. Наверное, к нему нужно просто привыкнуть и больше его не замечать.

Данные технической характеристики в целом подтверждаются практикой. Действительно, бензиновый турбо-мотор готов тянуть в очень широком диапазоне оборотов, в том числе, с самых «низов». Соответствует действительности и расход топлива. В среднем, он на самом деле составляет около 8 л на сотню. В ходе теста я пробовал заправлять автомобиль и 92-м, и 95-м бензином, причём, так, чтобы они смешивались минимально, то есть, заливал очередную порцию топлива в бак при практически полной выработке предыдущего запаса. Что получилось? В плане динамики мне чуть больше понравился 95-й бензин, однако это может быть и сугубо субъективным ощущением. Для точности измерений нужны специальные приборы и условия, а также помощники. В одиночку такое исследование не проведёшь.

В плане расхода топлива между двумя «бензинами» также наблюдался паритет. При использовании 92-го «аппетит» автомобиля был чуть выше (8,6 л на сотню) из-за более длительного движения с высокими скоростями. Когда я замерял обгонную динамику (ускорение в промежутке от 80 до 120 км/ч), а баке был 95-й, но ускорения были кратковременными, средняя же скорость была относительно невысока, и результат оказался закономерно ниже — 8 л на 100 км.

Можно сказать — да, китайский мотор не предел технического совершенства. Ни в плане динамики, ни в аспекте экономичности. Но давайте сравним: семисекундное ускорение в интервале 80 — 120 км/ч это же лишь чуть-чуть медленнее, чем демонстрировал Haval F7x со 190-сильным мотором. К тому же конкурент и демонстрации эти проводил, так сказать, по желанию: то охотно разгонялся, то неожиданно «бастовал». То ли это была какая-то неисправность, то ли так было задумано производителем, чтобы «безбашенные» водители не «рвали» коробку, реализуя на дороге свои амбиции. Chery Exeed отработал эту часть испытаний честно, не заставив задумываться о каких-либо проблемах.

Вариатор Chery Exeed также отработал хорошо. К тому же я не назвал бы данную трансмиссию чересчур шумной (в плане акустики салон кроссовера вообще великолепен). Кроме того, не могу утверждать, что в недрах вариатора «вязнут» лошадки двигателя. Истинные «драйверы» предпочитают «роботы» или «механику», на худой конец, классический автомат. Но вариатор вариатору рознь, и китайцам из Chery удалось сделать его оперативным и «отзывчивым» (наверняка не без сотрудничества с зарубежными компаниями). Другой положительный пример — бесступенчатая трансмиссия Toyota Camry. А вот «субаровский» Lineartronic на обновлённой модели Outback, наоборот, показался «тормозным», и мне гораздо чаще хотелось использовать его ручной режим, чем на «Тойоте» или Chery.

То ли ещё будет...

В недалёком будущем россиянам обещают поставки Exeed LX с другим «вооружением». Во-первых, с более мощным мотором — 1,6 л, 186 л. с. Это тот же двигатель, который устанавливается на Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro. А в качестве трансмиссии его будет сопровождать «рбот» о семи ступенях.

«Тигго-восьмёрку», надо сказать, за динамику не хвалят. Тут, правда, есть подозрение, что многие владельцы не так уж умело пользуются имеющимися «лошадками». Так, при обсуждениях китайских моделей в Интернете некоторые хозяева Chery на полном серьёзе задаются вопросом: а зачем автоматическим трансмиссиям нужен ручной режим? Какой в нём смысл, если основная миссия автоматов любого сорта как раз и состоит в том, чтобы избавить людей от ручного выбора передач?

Есть трезвые голоса, которые внятно разъясняют, для чего всё-таки нужно подобие «ручки». Те, кто много ездит, в особенности круглый год, подтверждают: именно зимой, на скользких и заснеженных дорогах проявляются преимущества ручного режима. Сбросил три-четыре передачи — и курсовая устойчивость улучшается в разы, подкрепляемая также активизирующейся системой стабилизации (на слабых «газах» и тем более при замедлениях и торможениях она не работает вообще).

Господа, ну так используйте псевдо-«ручку» и для улучшения динамики на асфальте. Сколько бы ни было реальных, либо виртуальных передач в коробке, автомобиль луче разгоняется не на высшей — седьмой, восьмой или девятой, — а на прямой или чуть пониженной — четвёртой или третьей. Не доверяете кик-дауну, сомневаетесь в его оперативности — ну так вот вам и момент для использования «ручки». Правда, к Chery в плане кик-даунов, как показали наши тесты, претензий не возникает, в отличие от моделей Haval. Но у вторых как раз «роботы», и не повторит ли аналогичная трансмиссия Chery судьбу коробок конкурентов, не получит ли те же ошибки (или настройки), провоцирующие неожиданные и совершенно не уместные провалы при резком разгоне?

При одном лишь переднем приводе спрос с Chery Exeed LX вне дорог, конечно, не велик. Однако полностью запрещать ему съезд с асфальта не резон. Это — кроссовер, автомобиль с повышенным дорожным просветом (185 мм). К тому же он предлагает владельцу систему камер кругового обзора, которые совместно с парктрониками спереди и сзади дают невероятно чёткие картинки местности, с наложенными на них обозначениями препятствий. Похожие картинки встречались мне на моделях Range Rover, в том числе, Evoque.

Мне представляется, что с более мощным мотором Chery Exeed LX будет лучше. Не только в плане разгона. Сейчас эта модель заслуживает лучшей динамики, иначе говоря, её шасси стоит большего количества «лошадок» — порядка как раз 180-ти, но, наверное, не больше. Плотная подвеска, кстати, независимая сзади, всё же не спортивная, не настроенная на настоящий драйв. Настраиваемый рулевой механизм предлагает два лишь слегка различимых режима. Цепкие тормоза и оперативно срабатывающие ABS и ESC (проверено на песчаной дороге) — да, плюсы, но как раз модели спортивного толка отличаются большей свободой водителя относительно электроники. Кстати говоря, вместе с более мощным мотором и «роботом» на Chery Exeed LX к нам приедет и полный привод. И вот тогда… Тогда за эту модель действительно можно будет порадоваться и, что называется, проголосовать рублём. Только при том дополнительном услови, что цена её не окажется заоблачной, точнее, поднебесной.

Сейчас стоимость модели мне представляется завышенной. Да, автомобиль изо всех сил старается выглядеть представителем премиальной когорты, но пока всё же к ней не принадлежит. Размер имеет значение? В классе «премиум» — нет. Вспомним другие марки, выпускающие модели разных размерных классов. Даже «малыши» у них тоже вполне премиальны.

Новые агрегаты? И они ещё не пропуск в более высокий класс. Премиальность — это, что называется, высший пилотаж во всём, по всем статьям, пунктам и подпунктам. И в наборе оборудования, и в том, как оно работает. Дело в том, что оно просто не может, не имеет права не работать безукоризненно, по крайней мере, в пределах гарантийного срока.

Вы скажете, что есть приоритеты первой и, скажем так, не первой очереди. Что хорошо настроенная «ходовка» есть более очевидный признак премиума, чем, скажем, иногда капризничающие сенсорные замки дверей. Пусть так, но на премиальных моделях я с неработающими замками не встречался ни разу. Кроме того, во время теста Audi A3 мне очень понравилась такая мелочь, как… домкрат. Зимней ночью на трассе он позволил мне быстро, без проблем и трудозатрат установить запаску вместо пробитого колеса. И вот это тоже было характерным и совершенно очевидным признаком премиум-класса: в нём продумано ВСЁ. Без скидок на мелочи.

В России предлагаются две версии Chery Exeed LX: Luxury за 3,0 млн рублей и Prestige за 3,3 млн. Агрегаты у них одинаковы: 1,5-литровый 147-сильный бензиновый турбомотор и вариатор, предлагающий аж 9 виртуальных передач. Привод — только передний, при этом задняя подвеска независимая. Автомобили оснащаются электроусилителем рулевого управления и электроприводом стояночного тормоза.

          

Технические характеристики Chery Exeed LX 1.5Т CVT

ГАБАРИТЫ, ММ

4533 х 1848 х 1690

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2650

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

185

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

412 / 1113

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1536

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1498

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

147 / 5500

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

210 / 1750 – 4000

ТИП ТРАНСМИССИИ

вариатор, 9-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

185

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

10,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,0

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

51

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