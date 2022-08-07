С одной стороны, а вернее, со многих сторон китайский кроссовер Chery Exeed LX похож на некоторые известные европейские модели премиум-сегмента. С другой — он всё же выглядит самобытно и тем самым отстаивает своё право на существование и принадлежность к данному сегменту. Заслуживает ли он этого?

Согласно преданию, бренд Pepsi пытался получить эксклюзивные права на синий цвет. Как говорится, наглость пределов не знает. К счастью, этого не произошло, и Chery Exeed LX, попавший на тест Motorpage, окрашен в роскошный синий колер, так сказать, беспошлинно. Цветом он также напоминает премиальную модель — кроссовер Jaguar. С ним ассоциируются и логотипы Exeed на кузове «китайца». А вот «глухая» панель передка в том месте, где обычно располагается решётка радиатора, придаёт модели сходство с франко-немецким «Опелем» Grandland X.

Приятная наружность

Даже в полумраке подземного паркинга модель поистине сияет. Предмет роскоши! Только немного волнуюсь, открывая водительскую дверь, а не будет ли внутри столь характерного для «поднебесных» моделей «фенольного» запаха? И не слишком ли по-восточному кичливым окажется оформление интерьера?

Нет и нет. Никакого неприятного запаха, от слова абсолютно. Этот «аромат» Китая, столь знакомый мне по тестам их моделей уже полтора десятка лет, давно сдал позиции, но «отголосками» проявлялся, например, после стоянки автомобиля на жаре. В нынешнем тесте кроссоверу Exeed LX жара досталась по полной программе — и запах не появился. Ни от пластика деталей салона, ни от обивки дверных панелей и пассажирских мест.

Нет и кичливости. Я даже не назову так золотистый молдинг, опоясывающий салон — по торпедо, по внутренним панелям дверей. Даже этот цвет смотрится здесь органично. Представим его замену, предположим, на обычный хром. Получится неинтересно. Хорошо, пусть будет матовый алюминий. Тогда выйдет излишне спортивно, и потребуется подогнать под этот стиль остальные элементы. Что ещё возможно — молдинг цвета модного рояльного лака? Выйдет слишком бюджетно. Остаётся вариант с полосами в цвет кузова. Вот это привлекло бы внимание, хотя тоже выглядело бы «дешевле» золотистых элементов. Так что налицо точное попадание в стиль.

Тем более, что не эти элементы придают салону роскошь, а совсем другое. Это — конечно же, гигантский экран, вытянутый вдоль торпедо и объединяющий цифровую приборную панель с диагональю 12,3 дюйма и дисплей мультимедиасистемы того же размера. Вот это действительно броская деталь салона! Напоминает Мercedes E-класса. Качеством изображений — тоже.

Шкалы панели приборов окантованы золотистыми полукружьями,. чем-то похожими на женские тёмные очки типа «летучая мышь», Дизайн «приборки» небогат, но в целом она информативна. А многочисленные предупреждения, которые то и дело выскакивают на экран, написаны доходчивым русским языком, перевод с китайского не «хромает», во всяком случае, я этого не заметил.

Что же это за предупреждения? Ну, начнём с прогрева двигателя. Если вы не сорвётесь с места сразу после пуска мотора, а постоите некоторое время и подождёте, то спустя три-четыре минуты панель приборов вам сообщит, что двигатель прогрет. Ещё? Пожалуйста. При остатке бензина в баке на 100 км пробега автомобиль требовательно заявит, что топливо на исходе и надо немедленно заправиться.

Неожиданностью стало предупреждение об отказе подушки безопасности водителя. Автомобиль призвал обратиться к дилеру. Однако это предупреждение вскоре пропало с экрана, потом появилось опять, потом снова пропало, и так несколько раз за тест. Думаю, это всё же был какой-то «глюк» электроники.

Также несколько странным выглядело предложение в ближайшее время пройти очередное ТО. Пробег в начале теста составлял девять с небольшим тысяч километров, значит, срок обслуживания автомобиля — 10 000 км. Прикидываю километраж запланированного на время теста маршрута — похоже, не уложусь в этот предел, перепробег составит километров 150, а может, даже 200. И что же? В конце теста оказывается, что я уложился-таки в 10 000 км, причём, примерно с 30-километровым запасом, хотя маршрут не менял, проехал ровно столько, сколько собирался.

И всё же, считаю, что информационно-развлекательная электроника китайского кроссовера отработала на пятёрку. Если хотите — премиально. А вот управляющая «составляющая» вела себя иначе. Так, автомобиль охотно отпирал замки дверей при моём появлении поблизости с брелоком в кармане. Более того, стоило открыть водительскую дверь, как раздавалась приветственная мелодия, а вслед за ней включалось радио, либо музыка с моего носителя. Приятно, однако! Только вот запереть автомобиль касанием выемки на ручке водительской двери (как это принято на моделях с бесключевым доступом) мне не удалось ни разу. Приходилось всё время искать в кармане брелок. И вот ещё совсем не премиальный элемент: лючок топливного бака отпирается здесь по старинке, рычажком на полу около водительского сиденья. Это минус. Такое можно простить утилитарному пикапу, но не шикарному кроссоверу.

Не нашлось в этой модели и памяти настроек сиденья водителя. При этом есть такая опция, как «самоотъезд» кресла назад для удобства посадки и высадки.

Задний диван неподвижен. Нет возможности ни сдвинуть его части вперёд или назад, а также наклонить спинки. Багажник не поражает размерами, а его «недра» — продуманностью. Под фальшполом обнаруживается органайзер, выполненный из такого толстого пенопласта, что этот элемент вполовину снижает потенциальный объём для поклажи. Запаска-докатка очень тоненькая (а могла бы, вытеснив органайзер, оказаться полноразмерным колесом). Дверь багажника — с электроприводом.

Роскошный и ещё роскошнее

Chery Exeed LX предлагается в России всего в двух комплектациях, одна богаче другой: Luxury за 3,0 млн рублей и Prestige за 3,3 млн. Различия вариантов — только в оснащении, агрегатная база у них одинакова: полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с., вариатор о девяти (!!) виртуальных «ступенях» и передний привод.

Всего 147 сил, скажете вы? Какой же это премиум? Не спешите иронизировать, в том числе, и насчёт 10,5-секундного разгона с места до сотни. Автомобиль гораздо живее, чем можно подумать. Сказывается и относительно небольшая масса кроссовера, и «полка» максимального момента, простирающаяся от 1750 до 4000 об/мин.

Селектор трансмиссии здесь — малюсенький рычажок, больше похожий на выключатель какого-то бытового прибора. Выглядит забавно, экономит место в салоне, однако, на мой вкус, нивелирует наслаждение от управления. Не держась правой рукой за массивный рычаг, не чувствуешь автомобиль по-настоящему. Даже если устраивает динамика, даже если к работе «выключателя» претензий нет, всё равно это не то. В общем, я за рычаги, желательно с фиксируемыми положениями. Нефиксируемые джойстики тоже не приветствую.

Exeed LX оснащён опцией выбора режима движения. Выбор, надо сказать, небогат: либо экономично-экологичный режим, либо спортивный. Никакого среднего я, как ни старался, не нашёл. Может быть, он и есть, но в таком случае закопан где-то очень глубоко.

Различаются ли режимы? О, да! Спортивный — разумеется, более «зажигательный». И на трассе я отдавал предпочтение ему, и в городе. Вот сводные данные об ускорениях с 80 до 120 км/ч на трассе: режим ЕСО — 9 с, режим «Спорт» — 7 с. Выбранная вручную пятая передача — больше 10 с, не вариант. Четвёртая — 7 секунд с небольшим «довеском», третья — немногим меньше 7 с. Причём, при разгоне и на четвёртой, и на третьей передаче обороты мотора не достигают красной зоны (краснота её на «приборке» видна слабовато), и коробка не переключается сама ни вверх, ни вниз.

Активируется ручной режим нажатием на рычажок-«выключатель». Менять передачи можно как этим самым рычажком, толкая его вперёд или назад, либо подрулевыми «лепестками, они здесь тоже есть. Девять виртуальных передач — привет премиальным «Ленд Роверам». Так вот, при движении в автоматическом режиме мне кажется, что автомобиль как бы постоянно ищет, пробует выбрать наиболее подходящую для каждого момента времени передачу. Этот поиск не сопровождается толчками, рывками или другими неприятными явлениями, он просто чувствуется. В режиме ЕСО — больше, в режиме «Спорт» — меньше. Честно говоря, именно за это режим «Спорт» мне понравился больше, чем ЕСО, поэтому я чаще использовал его во время теста — и а городских условиях, и на трассе.

Странный, такой как бы подспудный поиск передачи присутствует и в ручном режиме, когда та или иная передача уже «жёстко» выбрана водителем. Что-то не зависящее от него в коробке передач происходит, даже если сам не переключаешься ни вверх, ни вниз.

И это не единственное «своеволие» автомобиля. Во время остановки при включённом двигателе и в режиме D я практически постоянно слышал писк «расслабляющихся» тормозных колодок. Да и не только в этой ситуации. Похожий писк часто звучал и при медленном движении в пробках. Не могу назвать это неисправностью или неприятностью, но звук есть. Наверное, к нему нужно просто привыкнуть и больше его не замечать.

Данные технической характеристики в целом подтверждаются практикой. Действительно, бензиновый турбо-мотор готов тянуть в очень широком диапазоне оборотов, в том числе, с самых «низов». Соответствует действительности и расход топлива. В среднем, он на самом деле составляет около 8 л на сотню. В ходе теста я пробовал заправлять автомобиль и 92-м, и 95-м бензином, причём, так, чтобы они смешивались минимально, то есть, заливал очередную порцию топлива в бак при практически полной выработке предыдущего запаса. Что получилось? В плане динамики мне чуть больше понравился 95-й бензин, однако это может быть и сугубо субъективным ощущением. Для точности измерений нужны специальные приборы и условия, а также помощники. В одиночку такое исследование не проведёшь.

В плане расхода топлива между двумя «бензинами» также наблюдался паритет. При использовании 92-го «аппетит» автомобиля был чуть выше (8,6 л на сотню) из-за более длительного движения с высокими скоростями. Когда я замерял обгонную динамику (ускорение в промежутке от 80 до 120 км/ч), а баке был 95-й, но ускорения были кратковременными, средняя же скорость была относительно невысока, и результат оказался закономерно ниже — 8 л на 100 км.

Можно сказать — да, китайский мотор не предел технического совершенства. Ни в плане динамики, ни в аспекте экономичности. Но давайте сравним: семисекундное ускорение в интервале 80 — 120 км/ч это же лишь чуть-чуть медленнее, чем демонстрировал Haval F7x со 190-сильным мотором. К тому же конкурент и демонстрации эти проводил, так сказать, по желанию: то охотно разгонялся, то неожиданно «бастовал». То ли это была какая-то неисправность, то ли так было задумано производителем, чтобы «безбашенные» водители не «рвали» коробку, реализуя на дороге свои амбиции. Chery Exeed отработал эту часть испытаний честно, не заставив задумываться о каких-либо проблемах.

Вариатор Chery Exeed также отработал хорошо. К тому же я не назвал бы данную трансмиссию чересчур шумной (в плане акустики салон кроссовера вообще великолепен). Кроме того, не могу утверждать, что в недрах вариатора «вязнут» лошадки двигателя. Истинные «драйверы» предпочитают «роботы» или «механику», на худой конец, классический автомат. Но вариатор вариатору рознь, и китайцам из Chery удалось сделать его оперативным и «отзывчивым» (наверняка не без сотрудничества с зарубежными компаниями). Другой положительный пример — бесступенчатая трансмиссия Toyota Camry. А вот «субаровский» Lineartronic на обновлённой модели Outback, наоборот, показался «тормозным», и мне гораздо чаще хотелось использовать его ручной режим, чем на «Тойоте» или Chery.

То ли ещё будет...

В недалёком будущем россиянам обещают поставки Exeed LX с другим «вооружением». Во-первых, с более мощным мотором — 1,6 л, 186 л. с. Это тот же двигатель, который устанавливается на Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro. А в качестве трансмиссии его будет сопровождать «рбот» о семи ступенях.

«Тигго-восьмёрку», надо сказать, за динамику не хвалят. Тут, правда, есть подозрение, что многие владельцы не так уж умело пользуются имеющимися «лошадками». Так, при обсуждениях китайских моделей в Интернете некоторые хозяева Chery на полном серьёзе задаются вопросом: а зачем автоматическим трансмиссиям нужен ручной режим? Какой в нём смысл, если основная миссия автоматов любого сорта как раз и состоит в том, чтобы избавить людей от ручного выбора передач?

Есть трезвые голоса, которые внятно разъясняют, для чего всё-таки нужно подобие «ручки». Те, кто много ездит, в особенности круглый год, подтверждают: именно зимой, на скользких и заснеженных дорогах проявляются преимущества ручного режима. Сбросил три-четыре передачи — и курсовая устойчивость улучшается в разы, подкрепляемая также активизирующейся системой стабилизации (на слабых «газах» и тем более при замедлениях и торможениях она не работает вообще).

Господа, ну так используйте псевдо-«ручку» и для улучшения динамики на асфальте. Сколько бы ни было реальных, либо виртуальных передач в коробке, автомобиль луче разгоняется не на высшей — седьмой, восьмой или девятой, — а на прямой или чуть пониженной — четвёртой или третьей. Не доверяете кик-дауну, сомневаетесь в его оперативности — ну так вот вам и момент для использования «ручки». Правда, к Chery в плане кик-даунов, как показали наши тесты, претензий не возникает, в отличие от моделей Haval. Но у вторых как раз «роботы», и не повторит ли аналогичная трансмиссия Chery судьбу коробок конкурентов, не получит ли те же ошибки (или настройки), провоцирующие неожиданные и совершенно не уместные провалы при резком разгоне?

При одном лишь переднем приводе спрос с Chery Exeed LX вне дорог, конечно, не велик. Однако полностью запрещать ему съезд с асфальта не резон. Это — кроссовер, автомобиль с повышенным дорожным просветом (185 мм). К тому же он предлагает владельцу систему камер кругового обзора, которые совместно с парктрониками спереди и сзади дают невероятно чёткие картинки местности, с наложенными на них обозначениями препятствий. Похожие картинки встречались мне на моделях Range Rover, в том числе, Evoque.

Мне представляется, что с более мощным мотором Chery Exeed LX будет лучше. Не только в плане разгона. Сейчас эта модель заслуживает лучшей динамики, иначе говоря, её шасси стоит большего количества «лошадок» — порядка как раз 180-ти, но, наверное, не больше. Плотная подвеска, кстати, независимая сзади, всё же не спортивная, не настроенная на настоящий драйв. Настраиваемый рулевой механизм предлагает два лишь слегка различимых режима. Цепкие тормоза и оперативно срабатывающие ABS и ESC (проверено на песчаной дороге) — да, плюсы, но как раз модели спортивного толка отличаются большей свободой водителя относительно электроники. Кстати говоря, вместе с более мощным мотором и «роботом» на Chery Exeed LX к нам приедет и полный привод. И вот тогда… Тогда за эту модель действительно можно будет порадоваться и, что называется, проголосовать рублём. Только при том дополнительном услови, что цена её не окажется заоблачной, точнее, поднебесной.

Сейчас стоимость модели мне представляется завышенной. Да, автомобиль изо всех сил старается выглядеть представителем премиальной когорты, но пока всё же к ней не принадлежит. Размер имеет значение? В классе «премиум» — нет. Вспомним другие марки, выпускающие модели разных размерных классов. Даже «малыши» у них тоже вполне премиальны.

Новые агрегаты? И они ещё не пропуск в более высокий класс. Премиальность — это, что называется, высший пилотаж во всём, по всем статьям, пунктам и подпунктам. И в наборе оборудования, и в том, как оно работает. Дело в том, что оно просто не может, не имеет права не работать безукоризненно, по крайней мере, в пределах гарантийного срока.

Вы скажете, что есть приоритеты первой и, скажем так, не первой очереди. Что хорошо настроенная «ходовка» есть более очевидный признак премиума, чем, скажем, иногда капризничающие сенсорные замки дверей. Пусть так, но на премиальных моделях я с неработающими замками не встречался ни разу. Кроме того, во время теста Audi A3 мне очень понравилась такая мелочь, как… домкрат. Зимней ночью на трассе он позволил мне быстро, без проблем и трудозатрат установить запаску вместо пробитого колеса. И вот это тоже было характерным и совершенно очевидным признаком премиум-класса: в нём продумано ВСЁ. Без скидок на мелочи.

В России предлагаются две версии Chery Exeed LX: Luxury за 3,0 млн рублей и Prestige за 3,3 млн. Агрегаты у них одинаковы: 1,5-литровый 147-сильный бензиновый турбомотор и вариатор, предлагающий аж 9 виртуальных передач. Привод — только передний, при этом задняя подвеска независимая. Автомобили оснащаются электроусилителем рулевого управления и электроприводом стояночного тормоза.

Технические характеристики Chery Exeed LX 1.5Т CVT ГАБАРИТЫ, ММ 4533 х 1848 х 1690 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2650 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 185 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 412 / 1113 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1536 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 147 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 210 / 1750 – 4000 ТИП ТРАНСМИССИИ вариатор, 9-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,0 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 51