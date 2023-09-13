Сейчас доля кроссоверов на автомобильном рынке России приблизилась к общемировой статистике и составляет 68 %. Неудивительно, что премиальное подразделение компании СHERY в лице EXEED вывело на наш рынок представителя именно этого сегмента

Новинки от EXEED стабильно пользуются повышенным вниманием российских автомобилистов. Не стала исключением и модель RX.

С технической точки зрения никаких откровений вроде бы нет. Основой машины является модульная платформа T2X. Причем спроектирована она не только под использование ДВС, но и с учетом «зеленых» перспектив. Так что уже в ближайшее время ждем громкие премьеры гибридов и электромобилей. Что касается нашего дебютанта, то его габариты таковы: 4775х1920х1671 мм. Снаряженная масса составляет 1903 кг. А дорожный просвет — 187 мм. И это любопытно. Разработчики RX почему-то посчитали, что из него выйдет отличный внедорожник. Хотя лично мне трудно представить себе современного человека, который внезапно решит отправиться на бездорожье за рулем премиального кроссовера, «обутого» в дорогую асфальтовую резину. Впрочем, к этому вопросу вернемся чуть позже. Автомобиль оснащается 2 литровым бензиновым турбомотором TGDI мощностью 249 л.с. при 385 Нм крутящего момента. Вызывает уважение, особенно с учетом того, что для современного китайского автопрома практически стандартом стал полуторалитровый турбомотор. Двигатель работает в паре с роботом DCT7. Но и это еще не все. RX оснащается интеллектуальным полным приводом. В базовых режимах движения момент передается на передние колеса. Однако при необходимости машина подключает и заднюю ось, мгновенно меняя характер управляемости, причем в лучшую сторону.

К водительскому месту претензий нет. Все строго, понятно и лаконично. Хотя рычаг управления трансмиссией я бы расположил чуть дальше от руля, чтобы случайно его не задевать. В компании EXEED стараются отказываться от физических кнопок, перенося органы управления на сенсорный дисплей. И это в целом правильно. К слову, по поводу дисплеев. Инженеры нашли очень хорошее решение, объединив два экрана с диагональю 12,3 дюйма в одну информационно-развлекательную панель. В части интерфейса по управлению вспомогательными системами все сделано по-европейски добротно и разумно. Приборная панель, на мой взгляд, перенасыщена информацией. Дело вкуса, как говорится.

А еще в новом EXEED есть проекция наиболее важных показателей на лобовое стекло. Современно и удобно.

Естественно, автомобиль обладает полным набором ассистентов активной безопасности. И если вождение для вас тяжелая необходимость, то большую часть проблем RX может решить самостоятельно.

Любопытно, что переднее пассажирское сиденье имеет пять вариантов массажа. А вот водитель такого удовольствия лишен. Забавно! Правда, эта несправедливость компенсируется тем, что пассажир заднего ряда может по своему усмотрению изменить регулировки переднего пассажирского кресла и добиться того, чтобы удовольствия от массажа не случилось. Кстати, спинки задних сидений регулируются, и это приятно. Благодаря такой опции можно добиться максимально красивого вида на небо через панорамную крышу. Исходный объем багажного отделения составляет 660 л. Притом что в автомобиле присутствует полноразмерная запаска. Возникает вопрос — зачем? Все просто. Это связано с величиной дорожного просвета и полным приводом.

Давайте разбираться. Инженеры EXEED решили превратить полноприводное и премиальное кросс-купе в полноценный внедорожник. Поэтому дорожный просвет увеличили до 187 мм и запаска стала полноразмерной. Логично, ведь замена пробитого на бездорожье колеса на «докатку» выглядит издевательством и все равно не позволит продолжить движение.

Для улучшения внедорожных качеств RX разработаны специальные программы, управляющие двигателем, трансмиссией и даже подвеской. Теперь о подвеске. Она здесь хоть и короткоходная, зато адаптивная. И любопытно то, что для полноценного управления используются датчики, анализирующие характеристики поверхности, по которой катятся колеса. Благодаря этому искусственный интеллект в состоянии оперативно менять жесткость работы амортизаторов на сжатие и отбой. В сочетании с тремя внедорожными программами грязь/песок/бездорожье автомобиль вполне уверенно чувствует себя даже там, куда осторожный водитель вряд ли отважится поехать. В любом случае надо понимать, что при движении по бездорожью ключевыми параметрами оказываются не дорожный просвет, а ход амортизаторов и рисунок шинного протектора. Полный привод ведет себя профессионально. Если активно двигаться по ровной гравийной или грунтовой трассе, то автомобиль демонстрирует просто классические для симметричного полного привода характеристики управляемости. Послушно переходит в занос под прикрытие газа с поворотом руля и надежно стабилизируется и ускоряется под добавление газа на выходе из поворота. Конечно, с распрямлением руля. Если вы владеете искусством управления полным приводом, этот автомобиль подарит вам настоящую радость. Более того, если в ваших действиях не возникнет каких-либо критических ошибок, система стабилизации даже не будет вмешиваться в процесс.

Стоит особо подчеркнуть отличную, я бы даже сказал, породистую реакцию руля. Отзывчивый газ и прекрасная шумоизоляция — вот еще плюсы в копилку EXEED RX.

Лично меня удивили тормоза — настолько хорошо настроенные, что вызывают истинное наслаждение у опытного водителя. RX замедляется точно, стабильно и эффективно в той мере, насколько в этом нуждается его повелитель. За что получает твердую пятерку даже на фоне лучших образцов европейского автопрома.

Отпраздновать эту победу можно с помощью режима «Дискотека», при котором стоящий на месте EXEED RX начинает при помощи светотехники старательно анимировать музыкальные композиции. За их воспроизведение отвечает аудиосистема Sony с 14 динамиками.

Да, еще?в?автомобиле есть ароматизатор воздуха на?три?запаха со?сменными картриджами.

Технические характеристики Exeed RX Габариты, мм 4775x1920x1671 Колесная база, мм 2800 Дорожный просвет, мм 187 Объем багажника, л 660–1783 Снаряженная масса, кг 1903 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 385/1750—4000 Привод полный Трансмиссия роботизированнаяя 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 200 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,6 Объем бака, л 65