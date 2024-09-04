Амбициозную задачу развивать успех в устоявшемся за десятилетия премиальном сегменте авторынка ставит перед собой марка EXEED. Журнал «Автопанорама» проводит Ресурсный тест одной из самых выразительных моделей бренда — кросс-купе EXEED RX

Судя по всему, EXEED RX — одно из самых любимых и важных детищ Стива Юма. Нельзя сказать, что модель рождалась в непостижимых творческих муках, но прорабатывалась она чрезвычайно тщательно. Замыслы ее дизайна впервые представили концептом EXEED Stellar Concept аж на Шанхайском автосалоне весной 2021 года. Версию, более близкую к серийной, показали через год как концепт EXEED AtlantiX. Окончательный вариант был обозначен и выпущен еще почти через год — в феврале 2023 го.

В Россию это кросс-купе, получившее дома название EXEED Yaoguang, приехало уже летом того же 2023 года под именем EXEED RX. По сути, это среднеразмерный кроссовер утвердительно премиального уровня. Машина построена на платформе M3X Mars 2.0 (она же T2X), разработанной Chery совместно с Magna International и давшей путевку в жизнь таким моделям, как EXEED TXL и VX, а также Chery Tiggo 9. Это одно из ключевых достояний концерна, с которым он связывает большие надежды. В том числе и по экспансии в Соединенные Штаты.

Михаил Калинин, журналист

Дух авантюризма

«После появления модели EXEED RX всем сразу стало ясно — от сравнений с одноименным «После появления модели EXEED RX всем сразу стало ясно — от сравнений с одноименным Lexus уже никуда не деться. Причем не только в нашей стране, но и на всех внешних рынках, где модель обозначается точно так же. Впрочем, EXEED и не собирался юлить. Чтобы встать в один ряд с великими, надо обладать не только выдающимися талантами, коими, судя по модельной линейке бренда, марка совершенно не обделена, но и известной долей авантюризма. Этот авантюризм, тонким флером опутывающий данное автомобильное творение, безусловно, талантливых инженеров, скользит по машине, будто невесомая, завораживающая дымка. Она притягивает и манит, заставляя внимательнее обращать внимание на детали и тщательнее прислушиваться к собственным ощущениям».

Семь режимов полного привода

Под капотом — 2 литровый рядный 4 цилиндровый бензиновый турбированный движок SQRF4J20C, представляющий собой модернизированную версию хорошо известного SQRF4J20. Это довольно молодой агрегат, выпускаемый с 2021 года. Он получил широкое распространение у себя на родине и, что отрадно, судя по отзывам, серьезными проблемами не страдает. Его максимальная мощность 249 л.с. (при 5500 об/мин), максимальный крутящий момент — 385 Нм (в диапазоне 1750–4000 об/мин).

Коробок передач — две. Изначально EXEED RX предлагался с 7 ступенчатым преселективным «гетраговским» роботом 7DCT400. Также достаточно юным и, если ориентироваться на комментарии профильных форумов, не отметившимся критичными врожденными «болячками».

Летом текущего года производитель предложил альтернативу, доступную только в самой топовой комплектации Flagship, — классическую гидромеханическую 8 ступенчатую АКПП от Aisin. На Ресурсный тест редакции поступила именно эта версия кросс-купе, поэтому о том, как ведет себя оснащенный ею автомобиль, мы обязательно расскажем в следующих публикациях.

Привод — исключительно полный. Да еще и с 7 режимами движения. Это, конечно, весьма дискуссионная заявка для урбанистического кросс-купе, который чрезвычайно сложно представить на откровенном бездорожье. Хотя последние московские зимы наглядно показали, каких невиданных высот может достигать снежный покров в одной отдельно взятой европейской столице. Так что 4WD — явно не пустая забава. Однако все-таки и монопривод как дополнительный облегченный вариант комплектации такому автомобилю тоже не помешал бы. Тем не менее его нет.

Алексей Грамматчиков, «Автопанорама»

Традиции и современность

«Аналог или цифра? Консервативные традиции или ультрасовременные технологии? EXEED RX умело балансирует между этими извечными полюсами премиума. С одной стороны, салон дышит атмосферой респектабельности и роскоши, где хочется неспешно погрузиться в приятные на ощупь элементы отделки и войти в состояние, которое называют Dolce far niente — «сладкое ничегонеделание». Но обилие экранов, мультимедийных фишек и электронных опций призывает не сидеть без дела, а броситься на стремительное покорение пространства. При своем здоровом консерватизме RX способен удивить необычными решениями — чего только стоит кнопка аварийного сигнала, которую расположили на потолке».

Очень важный пассажир… справа

Все мы отлично понимаем, что премиальное кросс-купе делает премиальным не столько силовая линия, сколько оснащение и отделка. В этом плане по поводу EXEED RX никаких сомнений быть не может — он премиальный. Самый что ни на есть премиальный, из кожи, хрома и блеска. С большим количеством сенсорной электроники и сочных функций вроде оттоманки у кресла переднего пассажира или массажа у него же начиная с комплектации второго уровня (у водителя — только для версий Premium и Flagship).

Это пристальное внимание к персоне именно переднего пассажира немного удивляет. Обычно богатыми и комфортными опциями услаждают либо водителя, либо важных персон на втором ряду. А в EXEED RX центр ответственности сместился немного в другом направлении, то ли подчеркивая деликатную политкорректность модели, то ли намекая на потенциальную аудиторию — консервативные семейные пары, в которых жена, обычно садящаяся справа от управляющего автомобилем супруга, занимает привилегированное положение.

Некое безразличие к пассажирам «галерки» подчеркивает и такое весьма любопытное обстоятельство: на модуле регулировки положения кресел второго ряда, вынесенном на дверную панель, клавиша, отвечающая за сиденье, — не активна. То есть она просто декоративный элемент, вероятно, воплощающий древнюю мудрость восточной философии — даже если клавиша не рабочая, для достижения визуальной гармонии она все равно должна присутствовать, как бы дополняя и уравновешивая клавишу спинки. Которая как раз абсолютно рабочая — с ее помощью спинка регулируется в довольно широком диапазоне. А сидушка, как ни старайся, не сдвигается ни на миллиметр.

Что в целом не сильно критично. С колесной базой 2800 мм при общей длине кроссовера 4775 мм люди ни спереди ни сзади не почувствуют ни малейшего стеснения. Так же, как и их груз, которому отведено 660 л собственно багажного отделения.

Андрей Иванов, журналист

Подтянутая спортивная форма

«Настоящего скакуна и под попоной видно», гласит восточная мудрость. При том что сам по себе экстерьер EXEED RX притягивает взгляды броскими и неординарными формами, внешний вид машины особенно подчеркивает ее выдающиеся динамические характеристики. Изя­щный изгиб крыши обеспечивает кросс-купе элегантный и динамичный облик, как бы устремленные на покорение дорожного пространства линии намекают на то, что в моторном отсеке RX находится 2,0-литровый турбоагрегат, который развивает приличные 249 л.с. Впечатление добавляют короткие свесы и длинная колесная база в 2800 мм. Автомобиль всем своим видом показывает, что способен пощекотать нервы на трассе динамичными обгонами и перестроениями. Не случайно EXEED RX стал первым китайским автомобилем, получившим золотую медаль на Международной премии в области дизайна IDA 2022».

Но вернемся к модулям настроек кресел. Они, естественно, имеются и у передних сидений — и тоже вынесены на дверные панели. Тем самым EXEED, похоже, лишний раз подчеркивает лучшие премиальные традиции ведущих мировых брендов. И это, надо отметить, очень правильно, потому что гораздо удобнее слепого ковыряния в мертвой зоне в основании кресла.

Есть и память предустановленных настроек. Но, увы, только кресла. Появившуюся на EXEED RX с 8 ступенчатой АКПП функцию электрорегулировки рулевой колонки чести запоминания положения почему-то не удостоили. Она способна лишь подниматься вверх (в автоматическом режиме), когда водитель садится, и опускаться вниз — в нижайшую точку после запуска двигателя. Всегда! И это немного странно, поскольку необходимость каждый раз, забираясь в машину, заново настраивать под себя же положение рулевого колеса — не самая блестящая перспектива.

Премиальный подход

Хотя водитель вряд ли почувствует себя из-за этого несчастным. Получая в свое распоряжение откровенную премиальность EXEED RX, он становится обладателем всего спектра атрибутики, присущей данному статусу. От дизайна и материалов отделки до функциональности и технологий.

6 вариантов цвета экстерьера, 3 цветовых решения для интерьера, из которых самым впечатляющим является, пожалуй, «спортивный красный» (на тест нам достался «белый» — и он тоже эффектен), множество всевозможных электронных ассистентов, высоко эстетическая стилистка оформления — весь арсенал пленяющих взгляд, эмоции и разум качеств EXEED RX сложно перечислить.

Игорь Моржаретто, журналист

Технологичность

«Девиз «Искусство технологий», под которым подается EXEED RX на российском рынке, оправдан использованием здесь ряда действительно передовых решений. В машине есть уникальная технологичная адаптивная подвеска, мультимедийный комплекс с быстрым процессором, многочисленные опции комфорта, классная система камер с функцией «прозрачного шасси», проекционный экран, стильные выдвижные дверные ручки и другие приятные Hi-Tech-позиции. Еще понравилось, что управление коробкой в RX вынесено на рулевую колонку, что напоминает модели «Девиз «Искусство технологий», под которым подается EXEED RX на российском рынке, оправдан использованием здесь ряда действительно передовых решений. В машине есть уникальная технологичная адаптивная подвеска, мультимедийный комплекс с быстрым процессором, многочисленные опции комфорта, классная система камер с функцией «прозрачного шасси», проекционный экран, стильные выдвижные дверные ручки и другие приятные Hi-Tech-позиции. Еще понравилось, что управление коробкой в RX вынесено на рулевую колонку, что напоминает модели Mercedes-Benz . Кому-то покажется непривычным делать движения этим рычажком вверх-вниз, а режим Parking запускать отжатием кнопки в торце. Но скоро к такому управлению движения привыкаешь, и оно кажется удобным».

На него можно долго смотреть, любуясь плавными изгибами кузовных панелей, гармонично перетекающих из фронтальной части в кормовую, а потом прыгнуть внутрь и, уютно расположившись в кресле, испытать настоящий тактильный экстаз, прикасаясь к рулевому колесу или регуляторам климатической системы. Согласованность и безмятежность, цельность и умиротворение — самые лучшие эпитеты для описания того, что вы увидите и ощутите вокруг себя, находясь в салоне. Ничего лишнего, ни одного грубого штриха, только легкие росчерки — грациозные и пластичные.

Здесь все дышит мягкостью, здесь продуман каждый дизайнерский жест и каждое инженерное решение, подчиненные единой логике премиального духа. Наверное, к чему-то и можно было бы придраться, но сама атмосфера, деликатно обволакивающая и комфортно убеждающая, не позволит размениваться на такие пустяки.

Но вот мы уже сидим в кресле, запускаем двигатель... А о том, каков EXEED RX в движении, расскажем в следующей части Ресурсного теста.

Технические характеристики EXEED RX Габариты 4775х1920х1671 мм Колесная база 2800 мм Дорожный просвет 187 мм Объем багажника 660–1783 л Снаряженная масса 1923 кг Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом, 1998 см3 Мощность 249 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 385 Нм при 1750–4000 об/мин Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Время разгона 8,6 с до 100 км/ч Средний расход топлива 8,5 л/100 км Объем бака 65 л