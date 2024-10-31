Тест драйв

Заканчивается наш Ресурсный тест автомобиля EXEED RX. В финальной части повествования подводим итоги и делимся впечатлениями от премиального кросс-купе

В центре внимания

Как же все-таки интересно устроен человек. Вся эта история начиналась с интриги — интриги по поводу RX, который теперь не Lexus. EXEED действительно не Lexus, но знакомая аббревиатура делает свое дело. Удивление сменяется уважением, беглый взгляд перерастает в пристальное изучение, вместо равнодушной пустоты в глазах людей появляется внимание. Так постепенно, слово за слово, шаг за шагом, формируется образ нового премиума, пришедшего на смену Lexus, Mercedes, Cadillac. Возникают новые ассоциации, старые парадигмы уходят в прошлое.

Именно так произошло с маркой EXEED и моделью RX. Марка и конкретная модель без особого труда убедили в истинности и, что немаловажно, в искренности своего позиционирования. Была создана не просто красивая игрушка, обернутая в яркий фантик, а вполне целостное содержимое, использование которого соответствовало заявленным декларациям.

И на трассе, и в городе, и в движении, и во время остановок мы ощущали восприятие модели. Это было ясно по нюансам поведения, по невербальным знакам и психологическим ноткам: сомнений быть не может, тестируемый нами автомобиль — премиальный.

Михаил Козлов, журналист

«Активное развитие марки EXEED в премиальном сегменте поддерживается высокими компетенциями ее команды, в которую вошли специалисты мирового уровня. Так, разработка технической начинки, в том числе EXEED RX, — дело рук бригады под руководством главного инженера бренда британца Питера Маткина, долгое время посвятившего «Активное развитие марки EXEED в премиальном сегменте поддерживается высокими компетенциями ее команды, в которую вошли специалисты мирового уровня. Так, разработка технической начинки, в том числе EXEED RX, — дело рук бригады под руководством главного инженера бренда британца Питера Маткина, долгое время посвятившего Jaguar Land Rover. А отдел передовых разработок и электротехники в EXEED возглавляет Генри Брайс, пришедший из Tesla. В отношении RX особенно хочется отметить работу главного дизайнера Стива Юма, ранее сделавшего карьеру в General Motors, а также руководителя отдела дизайна интерьера Михаэля Дюрра, экс-сотрудника General Motors, Chrysler , Dodge, Opel. А еще в обнародованном списке сотрудников китайской марки можно обнаружить Каролин Найтен, ранее работавшую в Opel, а теперь возглавляющую специальный отдел цветов и материалов интерьера в EXEED».

«И опыт, сын ошибок трудных»

Но значение имеет, безусловно, не только мнение окружающих. Личный опыт эксплуатации — это практика, которую невозможно сублимировать. Он складывается из множества фрагментов, включающих самые разнообразные аспекты.

Тут и качественная кожа отделки салона EXEED RX, и удобные сиденья с хорошо выведенной боковой поддержкой. Приятный, буквально теплый тактильно пластик крышки ящика над центральным тоннелем и ласковый орнамент интерьерной подсветки. Удивила система вентиляции — она не только фильтрует и ионизирует воздух, но еще и ароматизирует его. Эмоционально интересен подрулевой селектор КПП. Именно подрулевой и именно селектор, помимо динамичных «лепестков». Настолько увесистое цитирование эксклюзивной автомобильной классики не просто проводит параллели, оно наводит мосты преемственности, на которых EXEED RX стоит очень уверенно. И, не забывая о прошлом, транслирует будущее, не позволяющее вам заскучать.

Веселой непринужденной беседой, причем на русском языке, вас всегда развлечет симпатичный зверек, живущий в мультимедийной системе. Не очень понятно, кто это вообще такой, но обаяния ему явно не занимать (особенно удались огромные очки). Как забавная новаторская анимашка, дающая довольно четкие ответы и готовая помочь сориентироваться в многоуровневом меню, это неплохое решение.

Василий Сергеев, журналист

«Стоит поприветствовать, что, развивая модель EXEED RX, производитель не боится использовать новые ключевые элементы конструкции. Напомним, что EXEED RX предлагался с 7 ступенчатым преселективным роботом 7DCT400. Но в тестируемом нами варианте комплектации Flagship он получил классическую гидромеханическую 8 ступенчатую АКПП. Не будем утверждать, что поведение этих коробок кардинально отличается друг от друга. Обе они характеризуются похвальным быстродействием и позволяют экономить топливо, разве что классический автомат по ощущениям переключает диапазоны более плавно. И еще можно высказать предположение, что новая коробка надежнее, хотя проверить эту гипотезу сможет только время».

Кстати, в этом, надо отметить, вполне логично и закономерно построенном меню, в разделе, касающемся комфорта, мое внимание привлекла кнопка, лаконично именовавшаяся «Цвет автомобиля». Думаю, ничего себе! До каких высот дошел китайский автомобилестроительный прогресс, что можно вот так одним нажатием на сенсорный дисплей поменять цвет машины. Причем в довольно широком диапазоне — на выбор предлагается 6 вариантов: белый, темно-серый, серый, черный, зеленый и синий. То есть не просто светлее или темнее, а совершенно разные цвета. А как же ПТС? А как же регистрация?

Пронзенный нечеловеческим любопытством, нажимаю на «синий» и краем глаза посматриваю на капот. Ничего не меняется. Нажимаю любимый «зеленый» — тоже все по-прежнему. И после нажатия на «черный» машина не стала черной. Странно как-то. В чем подвох? Может, я цветовое зрение потерял? И только после прикосновения к очередной виртуальной кнопке я увидел, что цвет поменяла отнюдь не реальная машина, а ее аватар на дисплее.

Новации как принцип жизни

А если серьезно, то чем шире и нестандартнее опциональное наполнение, тем лучше. Лишнее, в конце концов, обязательно отвалится, нужное — приживется и вполне вероятно станет функцией, без которой в будущем будет невозможно представить современный автомобиль. Как, например, сейчас ABS или противобуксовочная система.

И кому, как не премиальному автомобилю, выполнять эту почетную миссию глобального технического прогресса? В EXEED RX, и я уже писал об этом, уровень электронно-технической вооруженности зашкаливает. Это, в частности, не только удержание в полосе, но и аварийное удержание в полосе. Не только контроль движения задним ходом, но и предупреждение о возможности столкновения на пересекающихся курсах при включенном «реверсе» вместе с ограничителем скорости.

Александр Андреев, журналист

«EXEED RX — это, безусловно, яркое явление на российском авторынке. Я лично всегда обращаю внимание в городском потоке именно на эту модель, которая не случайно стала первым китайским автомобилем, получившим золотую медаль одного из самых авторитетных мировых дизайнерских конкурсов — Международной премии в области дизайна IDA 2022. Потребитель найдет в этой машине немало действительно премиальных функций — таких, как, например, ароматизатор воздуха. Еще мне, в частности, понравилась функция массажа, доступная для передних пассажиров. Приятно по дороге домой из офиса воспользоваться одним из четырех видов разминания спины, со своей стороны, рекомендую расслабляющий режим. Но это не значит, что при его активации нужно терять бдительность на дороге».

Интересен и срабатывающий от нажатия кнопки сервопривод открывания дверей изнутри, который дублируется механическим рычажком. Что и говорить, подстраховались, товарищи конструкторы. Но эта избыточность только лишний раз подчеркивает то, о чем мы говорим, — останется сильнейший. Не претендуя на проверку всех гипотез, EXEED RX берет наиболее увлекательные решения и запускает их в массы, чтобы оценить перспективы.

Аналогично происходит и в области механической начинки, где в прогрессивность умело интегрируются достижения актуальных тенденций. Тут и роботизированная коробка передач, и турбированный двигатель, и довольно жесткая подвеска, характерная для подавляющего большинства поступающих к нам сегодня китайских автомобилей. Но справедливости ради надо сказать, что для движения по трассе — лучше не придумаешь. В городе, по ровному асфальту, машина идет плавно, энергично. Но стоит немного переборщить с газом на «лежачем полицейском» и неправильно рассчитать его конфигурацию, вы рискуете всей массой автомобиля плюхнуться вниз, потому что подвеска просто физически не успеет отработать его корректно. Впрочем, на этот случай у EXEED RX есть новая подвеска CDC, обладающая амортизаторами с регулируемой жесткостью. Она изо всех сил за доли секунды постарается сохранить оптимальное положение кузова. Так что и здесь EXEED RX проявляет себя как новаторская модель в лучших традициях премиального подхода к оснащению. А значит, нам с ней по пути и путь этот обещает быть весьма интересным.

Технические характеристики EXEED RX Габариты 4775х1920х1671 мм Колесная база 2800 мм Дорожный просвет 187 мм Объем багажника 660–1783 л Снаряженная масса 1923 кг Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом Объем двигателя 1998 см3 Мощность 249 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 385 Нм при 1750–4000 об/мин Трансмиссия автомат. 8-диапазонная Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Время разгона 8,6 с до 100 км/ч Средний расход топлива 8,5 л/100 км Объем бака 65 л