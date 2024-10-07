Продолжая Ресурсный тест премиального кросс-купе EXEED RX, переходим ко второй части нашей истории. В ней мы расскажем об опциональном оснащении модели, ее поведении на дороге и самых интересных решениях

Выбор модификаций

Доставшаяся нам на тест комплектация EXEED RX Flagship 8AT — один из четырех вариантов оснащения модели, которые на выбор предлагаются клиентам. И такой выбор — это очень хорошо. Он лишний раз доказывает, что на российском рынке есть китайские автомобилестроители, ориентированные на игру вдолгую.

Фундаментальные, можно даже сказать, якорные для нашего автобизнеса компании подтверждают серьезность намерений целенаправленным инвестированием в расширение и уплотнение своего присутствия, в введение новых высокотехнологичных опций и сервисов. А это удовольствие, между прочим, крайне недешевое. Лишь ограниченный круг автобрендов может (и, что, пожалуй, важнее — хочет) себе его позволить. EXEED, вне всякого сомнения, входит в их число.

Всего за год с небольшим EXEED RX, стартовавший с одной-единственной комплектацией, обзавелся уже четырьмя. Причем разница в цене между базовой и максимальной вер­сией составляет порядка 1 млн рублей. То есть бренд через свою модель метит в довольно широкий спектр автолюбителей или, точнее, их «хотелок», постепенно, но неуклонно раздвигая вариативность предложения.

Андрей Ладыгин

MotorPage

«EXEED RX обращает на себя внимание уменьшенными продольными и поперечными кренами кузова. Дело в том, что среди конкурентов EXEED RX выделяется современной адаптивной подвеской. Сложная электроника тут управляет амортизаторами в каждый момент передвижения: в зависимости от скорости, угла поворота руля или степени нажатия на педаль тормоза система или «зажимает» подвеску, или, наоборот, отпускает ее. Стоит признать, что благодаря этому решению комфорт передвижения заметно повысился».

Активный подхват

Установленный на EXEED RX двигатель, развивающий 249 л.с., обладает весьма позитивной динамикой. Правда, 8 ступенчатый автомат ее своей гидромеханикой немного урезает, но заявленные производителем 8,6 с до сотни вы в любом случае получаете. Наш опыт говорит о том, что сомневаться в такой динамике не приходится.

Мотор активно подхватывает уже в самом начале разгона и ласково отпускает, когда очередной «выстрел» вплотную добирается до плюс 20 км/ч к номинальному скоростному ограничению на конкретном участке дороги. Дозировать усилия на педаль акселератора и получать обратную связь чрезвычайно легко, сбиться — практически невозможно.

Хотя есть некоторый нюанс. Он связан не с самим агрегатом, а с алгоритмом функционирования одной из сопроводительных систем — «Старт-стоп». Этот алгоритм, положа руку на сердце, не вполне рациональный. И вот в чем дело.

Обычно в автомобилях с такой системой мотор запускается сразу после того, как водитель убирает ногу с педали тормоза. Поэтому старт происходит молниеносно. Но на EXEED RX двигатель включается лишь при нажатии на педаль газа. Что, естественно, требует некоторого времени для переноса ступни с одной педали на другую. Конечно, это какие-то мгновения разницы, может, секунда-две, но, учитывая и без того скептическое отношение многих автомобилистов к «Старт-стопу», дополнительные потери этих мгновений, даже на уровне импульсных пульсаций ничтожных кварков, авторитета системе не прибавляют. Что немного обидно, учитывая ее в целом весьма благосклонное влияние на расход топлива и, соответственно, экологию в условиях напряженного трафика забитых пробками мегаполисов.

Александр Зотиков

MotorPage

«В интернете шутят, что водитель EXEED RX как бы оказывается на Марсе. Все дело в том, что этот автомобиль построен на новой платформе M3X Mars 2.0, которая дает ряд технологических преимуществ. В частности, она предполагает широкое использование высокопрочных сталей и многочисленных электронных ассистентов, которые в автомобиле работают на высоком уровне. А еще новая платформа в будущем предус­матривает переход на гибридные или чисто электрические модели».

В спокойном режиме

Впрочем, особенно утруждать себя активной ездой на EXEED RX ни в городе, ни за городом не хочется. Эта модель склоняет к спокойному и размеренному передвижению. Даже при наличии 7 режимов вождения («Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок», «Бездорожье») и постоянного полного привода в формате AWD — арсенал симпатичный, хотя и сугубо номинальный. Никаких ложных иллюзий и блистательных откровений по его поводу быть не должно — отправляться на этом кроссовере покорять бездорожье не самая лучшая идея. Впрочем, это неудивительно. Подобные автомобили создаются для дорог, а не для «направлений».

Режимы «Снег», «Грязь», «Песок» — это не про бескрайние снежные поля, грязевые ванны и песочные барханы. Это — про тот или иной топпинг к достаточно твердой поверхности в основании. Асфальтированной, бетонированной или плотно укатанной. Может быть, камне-гравийной, грейдерной. И вот именно как с топпингами (причем не очень глубокими) — то есть так, как и должно быть по-настоящему, — с ними EXEED RX справляется очень достойно.

Михаил Калинин

журналист

«Не торопитесь паковать в EXEED RX, например походное снаряжение. По стилю этот автомобиль не предназначен для перевозки маргинальных грузов вроде бензопил или газонокосилок. Его надо наполнять изысканным содержанием — таким, как, скажем, роскошное бальное платье или вечерний смокинг для состоятельных господ. Собственно, именно так EXEED RX и воспринимается окружением. Он не тянет и не претендует на звание отчаянного сорванца, которому море по колено. EXEED RX — респектабельный аристократ. Разумный и взвешенный. С соответствующими его положению манерами и ареалом передвижения. Хотя палаточка для ночевки всей семьей на берегу озера и набор для активных игр на свежем воздухе будут в нем смотреться вполне гармонично».

«Умная» электроника

Входящий в перечень опций массаж — как раз то, что нужно такому респектабельному господину. Раньше в модели он был только у переднего пассажира, теперь стал доступен как для пассажира, так и для водителя. Ну действительно, как можно себе представить премиальное кросс-купе без массажа? Чем будет занята ваша спина пока вы, особо не утруждаясь после активации всего потенциала электронных ассистентов, которых тут насчитывается более двадцати, будете легким движением руки вращать рулевое колесо?

Еще нам очень пригодился адаптивный круиз-контроль, надежно поддерживающий выбранную дистанцию и установленный скоростной режим. И ведение в полосе, и предотвращение фронтальных столкновений, и все прочие «умные» функции, которыми EXEED RX сдобрен, как пасхальный кулич цукатами поверх глазури.

Причем, что особенно приятно, логика выбора, активации и управления этими многочисленными функциями (их, как уже было отмечено, более 20) построена просто и прозрачно. Вся магия осуществляется фактически одним движением пальца правой руки. Хотя порой для того, чтобы дотянуться им до противоположного конца огромного «двухстворчатого» экрана объединенного монитора цифровой приборной панели и мультимедийного модуля (подумать только — 24,6 дюйма одних сплошных сенсоров), даже водителю ростом под метр девяносто приходилось слегка приподниматься от кресла.

Михаил Зиничев

MotorPage

«EXEED RX — автомобиль большой и динамичный. Мощность двигателя в 249 л.с. так и провоцирует «пошалить» на дороге. Но делать это надо осторожно: для того чтобы контролировать, к примеру, в динамичном повороте машину длиной 4,7 м со снаряженной массой под две тонны, нужен определенный навык. Поэтому в EXEED RX очень уместны многочисленные электронные помощники. Работают они безуп­речно, стоит порекомендовать разве что предварительно отключить в меню звуковые уведомления предупреждений, скажем, о выходе из полосы. Чтобы движение с частыми перестроениями не сопровождалось постоянным пиканьем».

Но это уже нюансы. С концептуальной точки зрения все достаточно чинно. В том числе и четкая информативность проекции на лобовое стекло. Настолько информативной и удобочитаемой проекции встречать, честное слово, еще не приходилось. К сожалению, очень часто в погоне за цифрами и объемами материала, вываливаемого на голову водителя без ограничений, производители комкают все сведения в одну трудно воспринимаемую «диджитал-кашу». EXEED RX такой проблемой не грешит — поле проекции просторное и незамутненное. На нем ничего не путается и не теряется. Все отлично видно и доходчиво высвечено. Поэтому можно смело двигаться вперед! К нашей третьей, заключительной публикации Ресурсного теста премиального кросс-купе EXEED RX в следующем номере нашего журнала.

Технические характеристики EXEED RX Габариты 4775х1920х1671 мм Колесная база 2800 мм Дорожный просвет 187 мм Объем багажника 660–1783 л Снаряженная масса 1923 кг Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом Объем 1998 см3 Мощность 249 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 385 Нм при 1750–4000 об/мин Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Время разгона 8,6 с до 100 км/ч Средний расход топлива 8,5 л/100 км Объем бака 65 л