В сентябре впервые лидером продаж среди всех иностранных автопроизводителей в России стала китайская Chery. Ее самая популярная модель, внедорожник Exeed VX, – на тесте в motorpage.ru

Китайцы удивляют скоростью эволюции. Год назад я тестировал Geely Atlas Pro, впечатление было двойственным: да, это уже автомобиль, но еще остаются вопросы. Конечно, сравнивать более скромный Atlas Pro с премиальным VX бессмысленно, но даже с учетом разницы в статусе нынешний Exeed – заметный шаг китайского автопрома вперед. Как там в цитатнике Мао Цзэдуна – «ибу ибуди дадао муди»? В переводе это значит «шаг за шагом дойдём к цели». К способности выпускать автомобили европейского уровня.

Взять все лучшее

На что похож Exeed VX, этот почти пятиметровый и почти двухтонный семиместный кроссовер с 20-сантиметровым клиренсом и 249-сильной бензиновой турбочетверкой, разгоняющей автомобиль до сотни за 8,5 секунды? Встречал в сети восторженное «китайский Range Rover» – но это явно было сказано сгоряча. О британском бренде может напомнить разве что массивный кузов, в арках которого даже 20-дюймовые колеса выглядят некрупными. «Толстенькая машина», сказала знакомая девушка, увидев этот Exeed. В целом по экстерьеру VX – явно наследник сразу многих модных тенденций мирового автодизайна.

Увесистая дверь открывается плавно, высвечивая на асфальте логотип марки и захлопывается с правильным «дорогим» звуком. Интерьер – качественный, хорошо собранный. Похоже, из настоящего алюминия ручки отпирания дверей. Сдвоенный по последней моде экран в половину ширины торпедо, дорогой кожзам с ромбовидной прострочкой. Отличные кресла водителя и пассажира с развитыми боковыми валиками и самолетными подголовниками. Сиденья второго ряда имеют продольную регулировку и меняют наклон спинки. Ну да, в интерьере заметны цитаты из других брендов: силуэт человечка на экране климатической установки, похоже, пришел из Volvo. Две ее регулировочные шайбы – а ля Jaguar. У BMW, похоже, позаимствованы воздуховоды, графика приборной панели напоминает об Audi. Но даже если VX и коллаж, то очень органичный, цельный. Интерьер его салона – стопроцентно удачный, «дизайнерский».

Дизайнеры победили инженеров

Но там, где выложились по полной дизайнеры, инженеры по эргономике, похоже, недоработали. Получилось очень «чисто» по картинке, но не всегда логично в использовании. Пример: у селектора робота на левой грани кнопка, которая переводит коробку в режим P, «паркинг». И вот – я и сам постоянно обманывался, и на других водителях проверял, та же история: перемещая рычаг, чтобы включить режим D, автоматически нажимаешь эту кнопку большим пальцем. Это происходит по привычке: обычно именно под большим пальцем у коробок других автомобилей расположена стопорная кнопка, страхующая кулису от случайного переключения. Поэтому первое время за рулем VX, собираясь поехать вперед или назад, невольно включаешь P. Нажимаешь педаль газа, автомобиль стоит на месте и ревет двигателем.

Еще пример: расположение клавиши Mode, меняющей режимы движения. Искал ее сначала на центральном тоннеле, потом на руле – не нашел. Наконец она обнаружилась среди других в самом низу центральной консоли. Там, кстати, полный разнобой клавиш: включение камер, помощник спуска с горы, включение навигации. Кнопка режима «старт/стоп» при этом – вообще в другом месте, слева от руля. И опять: два человека, которых я сажал за руль тестового VX, проходили тот же путь поиска клавиши Mode – центральный тоннель, руль, – и находили искомое только с моей подсказки. Кстати, подсветки у этих клавиш нет, искать нужную в темноте – то еще занятие.

Третье замечание: поворотом «шайбы»-крутилки климатической системы можно регулировать температуру воздуха, но чтобы изменить интенсивность обдува, надо разглядеть на черной лаковой панели не очень хорошо различимую днем виртуальную шкалу и двигать по ней пальцем. Делать это во время движения не очень удобно. Так же, как включать подогрев, и вентиляцию сидений – тоже через центральный экран, а не физическими кнопками.

Удовольствие за рулем

Но оставим придирки занудам, едет-то VX очень неплохо! Встречал у видеоблогеров замечание про несоответствие мощности 249-сильного силового агрегата и массы автомобиля – нет, ни намека на недостаток мощности у VX не ощутил. Пусть здесь не как в немецком премиуме, нажал и улетел, но 8,5 паспортных секунд до сотни вполне достаточно для повседневной езды. Можно, если захочется, уходя со светофора, увидеть в заднем зеркале толпу кредитных седанов.

Семиступенчатый «робот» в режиме Eco чуть подтупливает в первую секунду после старта с места и на ходу, когда хочешь ускориться, чтобы проехать перекрёсток на мигающий светофор. В режиме Sport пауза исчезает, коробка держит вторую передачу до 40 км/ч, поэтому – никаких запаздываний. Разве что слышнее становится звук двигателя, впрочем, приятного тембра.

Салон у VX очень хорошо заглушен, в городской эксплуатации это тихий автомобиль, а на холостых оборотах практически бесшумный – даже тикание включенного поворотника звучит громче, чем работающий двигатель. И за городом на крейсерских 100 км/ч двигатель не слышен, только шины гудят, да еще где-то в районе средних стоек и дальше к корме появляются аэродинамические шумы. И чем выше скорость, тем они громче. Но в целом ехать на VX по трассе тоже приятно: машина комфортная, экономичная –средний загородный расход у меня выходил около 7 литров на сотню. Подвеска хорошо справляется с дорожной мелочью, тормоза четкие, хваткие, позволяющие дозировать усилие. Приятный тяжелый руль, который на прямой можно отпустить, и VX пойдет точно как по нитке. Не издавая при этом криков вроде «верните руки на руль», как Audi или Volkswagen. Вообще все электронные помощники VX работают надежно, уверенно, но при этом тактично, без насилия над личностью.

Единственное, чем может VX разочаровать собравшихся в путешествие большой компанией – обещанными семью местами. Чтобы усадить на разложенный третий ряд даже детей, нужно сдвинуть вперед почти до предела второй, и тогда нормально на нем уже никто не поместится – посмотрите на фото. Придется выбирать, или второй ряд, или третий. Но не оба одновременно.

Особенности и глюки

12 динамиков бортовой акустики Sony, хорошо распределенной по салону, звучат прекрасно. В недрах VX есть внутренняя память, жесткий диск на 1 гигабайт, куда можно накачать свои треки. Но вообще у мультимедиа этого Exeed есть свои особенности. Подходишь утром к машине – Exeed разблокировал замки, разложил зеркала. Открываешь дверь – а в салоне уже играет музыка – автомобиль вспоминает, что ты вчера слушал последним, и сразу включает ту же радиостанцию или трек, еще до включения зажигания.

Но это именно что особенность. А бывают глюки. Скажем, в режиме CarPlay на центральный экран со смартфона выведены Google-карты – собственный навигатор у VX есть, но в тестовом автомобиле он не был активирован. Едешь по маршруту, хочешь включить радио, нажимаешь соответствующий сегмент экрана. На нем возникает индикация режима радио – показывается выбранная станция, функционал поиска других. Но само радио при этом молчит! И все попытки включить громкость ни к чему не приводят. Ни на верньер на центральном тоннеле, ни на кнопки громкости на руле, ни на обращение к голосовому помощнику система не реагирует.

А вот еще: при скорости ниже 20 км/ч VX автоматически включает на экране мультимедиа камеры в режиме кругового обзора. Даже при торможении у светофора. Но если на экране была, опять же, Google-карта с проложенным маршрутом, при начале движения экран не возвращается к ней, а просто гаснет, становится черным. Приходится устраивать танцы с бубнами, рассоединять смартфон с автомобилем и потом связывать заново. Попытка позвонить по телефону через Carplay тоже оказывается неудачной, я абонента слышу, он меня нет.

Вишенка на торте – тройной крик, который издает автомобиль при любой манипуляции с сигнализацией, и который никак не убрать. И самому надоедает, и соседи не обрадуются, особенно ночью.

На форумах еще пишут о огрехах окраски кузова VX, но я заметил, скорее, огрехи сборки – см. предпоследнее фото. Так что, его владельцу, выложив за автомобиль минимум 4,3 млн рублей, кое к чему придется привыкать. С другой стороны, привыкать неизбежно придется нам всем – к китайскому доминированию на нашем авторынке.

Пока что – лотерея

Переходить на «китайцев» или нет, каждый решает сам, и тут разброс мнений широк. Мой знакомый владелец 10-летнего Toyota Land Cruiser 200 признается: «Я думал об этом, пока не заметил, что у всех вокруг меня, кто купил «китайца», счастье длится три месяца. В первый месяц человек просто ездит и радуется. На второй начинает жаловаться – ой, у меня check engine загорелся, я на трассе встал. На третий месяц он задумывается о продаже машины, а через полгода ее продает». При этом другой мой знакомый сменил подержанный Suzuki Vitara на новый Chery Tiggo 8 Pro, возит семью каждый день, ездили летом на море – горя не знает. Надежность автомобилей сегодня это вообще лотерея. Знаю владельца нового Mercedes-Benz S-класса, компьютер которого постоянно выдает ошибки, так что человек больше ездит на сервис чинить электронику, чем собственно ездит…

Возвращаясь к Exeed VX – вполне достойный автомобиль, пусть порода в нем пока и не устоялась. Это дело времени.