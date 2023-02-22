Пусть вас не удивляют цифры, дорогие читатели, флагманский китайский кроссовер ныне оценивается ровно в эту сумму. Не забудем о том, что и дилер, наверняка, накинет еще несколько сотен тысяч сверху… Дорого, да! Впрочем , растущие продажи Exeed показывают, что интерес к машине есть и высокий. Но заслужен ли он? В конце материала мы дадим ответ на этот вопрос

У меня уже сложилась интересная традиция – каждый свой материал я начинаю с исторической справки- история создания машины, и.т.д. В случае Exeed VX экскурса в прошлое не выйдет – времени не так много прошло. Модель то появилась в 2019, а сама марка – двумя годами ранее. Конечно же, знающие люди мне укажут на материнскую компанию Chery, мол, там бэкграунда хоть отбавляй. Но, друзья, все-таки мы говорим именно про Exeed, да и руководство концерна активно старается «отпочковывать» новый бренд от остальной продуктовой линейки, создавая уникальный ареол его восприятия и историю. Интересный факт- название марки Exeed происходит от английского глагола «to exceed» - превосходить, предвосхищать. Амбиции? Безусловно, но китайцы не стесняются показывать их в открытую – Например, знаете ли вы кто разрабатывал дизайн VX? Отвечаю – команда дизайнеров под руководством двух интересных персонажей – Кевина Райса и Герта Фолькера Хильдебранда. Может быть эти имена вам ни о чем не говорят, но первый – долгое время работал в BMW и Mazda. Именно его перу принадлежит дизайн BMW 1 серии, BMW 3 серии и BMW 4 серии. Хильдебранд же отвечал за облик автомобилей Mini.

К чему я упомянул этих личностей, да к тому, что Exeed VX рисовали профессионалы и со своей задачей справились на отлично – машина выглядит достойно. Конечно же, можно, заметить, что, например, по пропорциям кроссовер несколько повторяет Mazda CX-9 – чувствуется кисть Райса. Но! Автомобиль самобытен- эдакий монументальный «бегемотик» (да, машина большая, - в длину он лишь немного не дотянул до пяти метров). При этом, здесь нет китча – строгие силуэт и формы; хрома минимум и только в нужных местах. Вообще мне нравится, да и интерьер неплох… хорошие материалы отделки, цифровые приборы….

Стоп! К этому мы еще вернемся, а пока поговорим про размеры. Exeed VX – это трехрядный кроссовер. И удивительно, но на галерке оказалось просторно! Два человека моей комплекции ( рост за 1.80 и вес за 110 кило) расположились там с определенным комфортом и без проблем перенесли двухчасовую поездку. Секрет свободного пространства прост – колесная база у нас здесь составляет 2900 миллиметров и это реально много. У того же Infiniti QX80 она немногим больше -3075 миллиметров. Так что, да, сидеть удобно везде – и спереди, и сзади. Интерьер же, как я упомянул ранее, неплох – кожа, деревянные вставки, покрытые рояльным лаком – выглядит все дорого. Но потом ты начинаешь приглядываться, и дерево, на поверку, оказывается пластиком, а кожа часто меняет текстуру – от мягенькой на креслах, до грубоватой на дверных картах. С другой стороны – последним часто «грешат» и, например, в Toyota, да и много ли дерева вы выдели в современных машинах? Разве что в «Роллс-Ройсах» или «Бэнтли»… но это уже высшая лига, хотя китайцы метят и туда. Вспомните автомобили Hongqi, на которых передвигается партийная элита…

Впрочем, мы отвлеклись, вернемся к нашему Exeed VX – автомобилю, как его позиционируют, премиального класса. И здесь у меня возникают вопросы. Господа, если вы сознательно делаете упор на дороговизну машины, так добавьте двойные стеклопакеты Корейцы из Genesis сделали это, а что мешает вам? Еще один пример – камеры здесь - хорошего качества, но, скажем, омывателя нет! Это копеечная вещь и ее отсутствие в машине за пять миллионов рублей меня смущает. За эти нюансы, действительно цепляешься. Хотите больше – пожалуйста. Берем мультимедийную систему – я подключаю телефон и ничего не происходит, просто автомобиль не поддерживает протокол Android Auto – его просто НЕТ! При этом Apple Car Play – работает превосходно. С чем связана такая сегрегация – непонятно. Ладно, этот вопрос можно, наверняка, решить прошивкой, а вот звук музыки уже поправить сложнее. Здесь установлены компоненты Sony, но они настолько невыразительны… . Впрочем, претензия здесь не к Exeed, а к самим ребятам из Sony: «похоже, вы разучились делать нормальный автомобильный звук – акустика в Ford Focus второго поколения остается «Эверестом», который вы сами создали, но не покорили». Впрочем, все это вкусовщина, как и мое мнение насчет того, что блок климатической установки подозрительно похож на аналогичную деталь у Range Rover… Но, вот вам горькая правда – логика управления бортовыми системами здесь очень странная- к примеру, кнопку обогрева заднего стекла вынесли на консоль. Обогрев лобового стекла здесь тоже есть, но чтобы его включить – надо пошевелить регулятор градусов, дабы высветилось дополнительное меню, и только там «ткнуть» в нужную плашку! Зачем столько действий?! Впрочем, давайте этот раздел закончим на хорошей ноте – в целом, мне хочется похвалить эргономику салонного пространства – все контроллеры расположены удобно – нужные переключатели под рукой и управляются, что называется, интуитивно.

Что ж, настала пора разобраться с главным – как автомобиль себя ведет на дороге. И прежде, чем перейти к рассказу, я опять назову несколько известных наименований – Bosch, Magna, BorgWarner, Getrag, Beneteler. Эти компании, так или иначе, участвовали в создании Exeed VX – поставляли компоненты, либо помогали в доводке. Что ж, набор «продуктов», действительно, неплохой. Взять, ту же компанию Beneteler – в их активе доработка шасси машин многих немецких марок… К слову, главный инженер проекта Exeed VX – Питер Маткин. Этот человек, на секундочку, отработал более 30 лет в Jaguar, где отвечал за разработку таких продуктов, как Range Rover, Land Rover Sport, Range Rover Evoque, Jaguar XJ, XK и XF…

Но вот вопрос – а получился ли «суп»? К сожалению, однозначного ответа я здесь не дам. Признаюсь, перед своим тестом, я почитал материалы коллег, которые тестировали машины в горах Кавказа. Почти все сходились во мнении, что каждый автомобиль из тестовой группы был не похож на другого. Приведу цитату: «один прекрасно проходит неровности, а другой буквально вытрясает душу. Третий радует четкой связкой мотора и коробки, а четвертый дергается и тупит…».

Садясь за руль, я не знал, чего ожидать, но, в целом, страхи оказались напрасными. Потому, что настройки шасси меня порадовали – да, «ходовую», однозначно, пишем в актив - кроссовер не укачивает пассажиров болтанкой и рулится четко, легко принимая маневры и уверенно держась на дуге. Конечно, на неровностях слега «потрахивает», как говаривал, один крупный государственный деятель, но в этом вина низкопрофильной резины и 20-дюймовых дисков. Мой совет – возьмите 19-колеса и переобуйтесь – точно станет мягче. Жаль, что тормоза так легко не заменить, а их здесь, как раз, не хватает. Нет, машина остановится, но весь вопрос — в эффективности процесса. Приходится вжимать педаль все глубже и глубже, чтобы достичь нужного результата.

Связка мотора и коробки меня разочаровала. Под капотом у нас здесь двухлитровый турбомотор, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Казалось бы, неплохая пара, но на поверку машина оказалась крайне флегматичной. Признаюсь честно, пока мне не сказали, что мощность мотора составляет 249 лошадиных сил, я не верил в эту цифру. Мне казалось, что максимум, на который можно рассчитывать – 190 «коней», да и те «задушенные». И все же, здесь 249 лошадиных сил, но они совершенно не ощущаются. Нет, на газ машина реагирует адекватно, но без задора, причем ты можешь машину перевести и в спортивный режим - только это ничего не изменит. К слову, по паспорту автомобиль разгоняется до сотни за 8.5 секунд. Замерять разгон зимой, конечно же, дело неблагодарное, но я попытался сделать это на чистой - не заснеженной дороге. Моя лучшая попытка – 9.5 секунд. При этом, машина, не сказать, что бы, слишком тяжелая – снаряженная масса не дотягивает до двух тонн. Так что о большом табуне лошадиных сил здесь напоминает лишь высоковатый расход топлива – 11.5 -12 литров в трассовом режиме (скорость 100-110 километров в час). Спасибо, что бак большой - 65 литров хватит на 450 верст.

Странная логика поведения и у роботизированной трансмиссии. От «робота» с двумя сцеплениями ждешь четких и быстрых переключений, вспоминая эталон DSG, но на Exeed VX этим и не пахнет. Коробка больше всего похожа… на вариатор! Представьте ситуацию – вам надо обогнать фуру. Готовимся к маневру, нажимаем на педаль…. Секунда, другая и… только теперь робот соизволил скинуть передачу! Здесь, конечно же, может спасти ручной режим, но и в нем задержка присутствует, пусть и менее заметная. Причем, я уверен – здесь все дело в настройках. Скорее всего электроника бережет коробку… но с флегматичным характером надо что-то действительно делать… иногда он провоцирует ситуации, которые граничат с аварийными… Занятно, но похвалить хочется систему полного привода. Здесь он реализован при помощи электрической муфты. Разумеется, гнать машину на бездорожье бессмысленно – и геометрия не та, да и возможности скромные – той же принудительной межосевой блокировки здесь нет. Но даже в автоматическом режиме электроника активно задействует задние колеса, что выручает и на скользкой дороге, и на снежных полях. Так что в этом пункте китайцы молодцы – хорошо поработали.

«Хорошо потрудились в одном – и не дожали в другом» -вот в этом весь Exeed VX. Когда мы ездили с товарищем, я спросил его об ощущениях. Ответ был интересным – я бы купил эту машину, если она будет стоить дешевле. Он даже озвучил стоимость – три миллиона рублей. Поймите меня правильно – глобально, Exeed VX— это неплохая машина. Но если китайцы хотят играть в премиальном классе и просить за свой продукт большие деньги (не надо мне говорить о том, что сейчас машин на рынке нет – параллельный импорт предлагает очень интересные варианты, а про подержанный рынок я вообще молчу), то им надо запомнить одну вещь – мало взять именитых профи и дорогие комплектующие, надо не только соединить их воедино, но и создать то, чего Exeed VX категорически не хватает – породистости. С другой стороны, абсолютно все допускают промахи с выпуском новой модели на рынок. Разница лишь в реакции на исправления. Так что мне кажется, что у Exeed VX еще все впереди!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EXEED VX ГАБАРИТЫ, ММ 4970×1940×1788 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2900 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 520 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1983 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый L4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 249/5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 385/1750–4000 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ роботизированная 7-ступенчатая с двумя сцеплениями МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 195 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 8,5 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 8,5 ОБЪЕМ БАКА, Л 65