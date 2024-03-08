Чтобы продвинуть большой китайский SUV в премиум-сегмент, ему провели пересадку трансмиссии, добавили подвеске алюминия, мультимедиа — интернета, а салон подвергли оцифровке. Что получилось в итоге, мы проверили на дорогах Алтая

Вы когда-нибудь слышали, как автомобиль делает выговор водителю? В свое время этим славились немецкие и шведские машины — то чашечку кофе на приборке нарисуют (мол, остановись, отдохни!), то пиктограмму у лобового стекла зажгут, да еще и загудят, ставя на вид — опасная дистанция! Обновленный флагманский внедорожник EXEED VX попрекает по-своему — громко, часто, неожиданно, иногда даже с грамматическими ошибками. Точнее, сначала он по-шпионски проследит за вами через камеру в левой передней стойке, а затем выдаст: «Проснитесь и переведите взгляд спереди!» или «Не озирайтесь кругом за рулем! Безопасность важнее!» Под такой критический аккомпанемент прошло наше двухдневное знакомство с флагманом EXEED на дорогах Алтайского края.

Под верхушкой айсберга

Новый EXEED VX — это тот случай, когда об изменениях в технике и оснащении не угадаешь по внешности. Европейские спецы под руководством Кристофера Роудса подкорректировали формы радиаторной решетки, бамперов и заднего спойлера, выдали флагману колесные диски более агрессивного дизайна и обули их в шины Michelin с увеличенным профилем для улучшения плавности хода (теперь — R20 245/50). Потому, кстати, VX прибавил в высоте 4 мм. Но, строго говоря, это все изменения в экстерьере.

Другое дело — салон. Если раньше здесь звучали цитаты из Land Rover (поворотные тумблеры системы климат-контроля), то теперь появились отсылки к Cadillac и Mercedes-Benz. Об «американцах» напоминают характерный изгиб центральной консоли, как бы обнимающей водителя и переднего пассажира, и засилье сенсорных кнопок и площадок. От Mercedes же позаимствован функционал регулировки передних кресел клавишами на картах дверей и подрулевой селектор нового 8 диапазонного автомата Aisin. Отличная приманка для фанатов автомобилей штутгартской марки, не так ли?

В стремлении «оцифровать» VX разработчики, на мой взгляд, даже немного переборщили. Например, я предпочел бы видеть в столь солидном SUV классические клавиши активации климат-контроля, «аварийки» и системы режимов движения. А тут вместо них — тачпад, и эта виртуальная площадка воспринимает нажатия не всегда с первого раза. Впрочем, львиная доля такого инструментария продублирована на огромном, 15,6 дюйма, центральном тачскрине. Так что не нравится тачпад, добро пожаловать в глубины «мультимедийки».

К слову, многие команды системы через ранее не предусмотренный 12,3 дюймовый экран теперь может отдавать и передний пассажир. Ему с руки, к примеру, запустить фильм, видеоигру или выбрать одну из многочисленных программ массажа, доступного водителю и переднему пассажиру.

Что же касается 12,3 дюймовой панели приборов, она, как и соседние дисплеи, не бликует, можно выбрать один из удобных вариантов отображения данных. Цифры на виртуальном спидометре и тахометре могли бы быть покрупнее, но опять-таки на лобовое стекло выводятся четко различимые параметры скоростного режима, а рядом с ними — знаки ограничения скорости, которые считывает бдительная камера.

Семейным и эгоистам

VX теперь предлагается в исполнениях для «эгоистов» и для семьи, то есть шести- и семиместным. Передние кресла автопроизводитель не зря называет анатомическими. Тут и развитая поддержка, и подголовники авиационного типа, и множество электрорегулировок.

Второй ряд в обеих конфигурациях сдвигается продольно, спинки регулируются по наклону. Капитанские кресла второго ряда в 6 местном варианте имеют более развитый профиль и тонкие откидные подлокотники. Как и трехместный диван, они очень удобны, и их можно сдвигать продольно. А поскольку «климат» трехзонный, VIP-пассажиры второго ряда могут сами задать нужную температуру. Есть и силовые USB-разъемы для быстрой зарядки. Удобно также, что можно активизировать многоступенчатый подогрев кресел с зад­них рядов, не беспокоя для этого водителя или его соседа справа.

Кстати, именно для переднего пассажира в салоне созданы самые комфортные условия. Например, через личный тачскрин он может выдвинуть длинную и мягкую оттоманку кресла, включить многорежимный массаж и выбрать понравившуюся ароматизацию салона из вариантов под названиями «Рим», «Нью-Йорк» и «Метеоритный дождь».

Двухместный же третий ряд по-прежнему рассчитан на детей и подростков. Места перед коленями здесь по умолчанию маловато. Но, поскольку сиденья второго ряда ездят по направляющим на большую дистанцию, пространство сзади и по центру можно поделить поровну, и тогда на «галерке» с комфортом расположится даже высокий взрослый.

А еще от выбора шести- или семиместного исполнения будет зависеть трансформация салона. В «семейном» варианте сиденья задних рядов складываются в ровный пол — при желании на таком ложе получится и переночевать. В шестиместной конфигурации раздельные капитанские кресла тоже можно сложить, но сформировавшаяся ступенька будет внушительной. Зато раздельные сиденья имеют электропривод регулировки и выглядят попросту шикарно.

Наконец, грузовой отсек со сложенным третьим рядом порадует путешествующих с багажом — это настоящий трюм на 784 л. Пятая дверь снабжена сервоприводом, а запаска закреплена снаружи под задним свесом.

Тихо, быстро, надежно

Обновленный внедорожник базируется на модульной платформе M3X, созданной с применением технологий Land Rover. Подвеску в ходе модернизации перекалибровали и облегчили. Передние и задние ступичные узлы, а также гидравлическая втулка переднего рычага теперь выполнены из алюминиевого сплава. Это дало уменьшение неподрессоренных масс, шумов и вибраций. Доля высокопрочной стали в составе кузова увеличена до 70 %, и это вклад уже в безопасность, как и увеличение числа эйрбегов с шести до десяти.

А еще VX стал тщательнее отрабатывать дорожный брак. По крайней мере, на гребенке разбитых грунтовок под Горно-Алтайском тряска была минимальной, как и крены в крутых виражах. Машина держится как влитая даже на очень высоких скоростях, нащупывать траекторию чутким рулем не приходится. Еще одним бонусом модернизации стало улучшение шумоизоляции. В салон прорываются разве что аэродинамические завихрения при ускорении. Из списка электронных помощников больше всего понравилась совместная работа адаптивного «круиза» и системы активного контроля рядности. Этот дуэт позволяет сохранить силы в дальней дороге.

Замена 7 ступенчатого преселективного робота Getrag на 8 диапазонный автомат Aisin — вклад в копилку комфорта и надежности. Не случайно ведь с новой коробкой рестайлинговый VX наконец лицензировали для буксировки прицепов. Правда, по паспорту внедорожник после такой рокировки стал ускоряться до сотни на 0,8 с медленнее (за 9,3 с) при прежней «максималке» 195 км/ч. Но лично я уменьшения динамического потенциала не почувствовал, и все потому, что автоматическая коробка отлично адаптирована к работе с 2 литровым турбомотором. Легкие рывки ощутимы лишь в боевом режиме «Спорт» при резком нажатии на газ. С остальными предустановками передачи тасуются рафинированно плавно и быстро. Резкие ускорения в городе, как и быстрые обгоны на трассе, даются модернизированному VХ легко.

На заснеженной «пересеченке» пригодился расширенный функционал системы выбора режимов движения. К базовым настройкам «Эко», «Стандартный» и «Спорт» добавили четыре внедорожных режима — «Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье». «Снег» в результате облегчил движение в снежной колее, а «Бездорожье» — по каменистому рельефу. В обоих случаях тяга выверенно дозируется, чтобы не допустить пробуксовок, а электрогидравлическая муфта BorgWarner шестого поколения не мешкает с передачей момента на задние колеса. Тормоза же у VХ настроены, как говорят, с запасом. Быть может, они чуть резковаты, зато осаживают немаленький SUV уверенно и предсказуемо.

Что касается геометрической проходимости, ее, как выяснилось, ограничивают автоматизированные подножки. Из-за них вместо паспортного клиренса в 200 мм по факту на три сантиметра меньше. При этом рестайлинговый VX идет с такими «активными» ступеньками по умолчанию. Так что если у вас в планах регулярная езда по «пересеченке», подножки можно демонтировать у дилера.

Одним словом, обновленный флагманский внедорожник понравился практически всем, за исключением тотальной оцифровки «интерьера». Этот презентабельный автомобиль резво ускоряется и столь же уверенно замедляется, прекрасно держит дорогу, проявляет волю на бездорожье.

Технические характеристики EXEED VX Габариты, мм 4970х1940х1792 Колесная база, мм 2900 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 783–2600 Снаряженная масса, кг 1995 Двигатель бензиновый, L4, 1998 см3 Мощность 249 л.с. при 5500 об/мин, 1750 Нм при 4000 об/мин Трансмиссия Автоматическая, 8?ступенчатая Макс. Скорость, км/ч 195 Время разгона, с до 100 км/ч 9,3 Расход топлива л/100 км (средний) 8,2 Объем бака, л 65