Трехдневный пробег по горам и равнинам Чечни и Дагестана в снег и дождь, в свет и тьму показал, что новый SUV готов противостоять самым суровым условиям

Через хрип рации пробивается голос гида: «По этой грунтовке в августе 1999-го спустились из Чечни в Дагестан боевики Шамиля Басаева». Каменистая тропа местами настолько узкая, что кажется – вот сейчас флагман марки Exeed не впишется в просвет между обрывом и склоном. Еще и борткомпьютер информирует, что за бортом мороз и самое время активировать систему помощи при спуске, зафиксировав 7-ступенчатый «преселектив» на первой передаче. На изломах рельефа помогает фронтальный ракурс системы кругового обзора: на 12,3-дюймовом тачскрине препятствия перед колесами отображаются четко и крупно.

И все же VX спускается к дагестанским деревням с легким ранением – на приборке загорается индикатор прокола колеса. Приходится доставать из-под заднего свеса запаску и домкратиться прямо на уклоне. Подсознание в этот момент подкидывает поговорку «на войне как на войне». Ничего удивительного, маршрут проложен через Грозный, Гудермес, Аргун, Шали, Ведено и другие селения, мелькавшие в военных сводках времен второй чеченской кампании.

В месте силы

На презентации в Грозном директор по развитию и продажам бренда Exeed в России Геннадий Баранов емко объяснил, почему для первого теста выбрали Чечню: «Это место силы, где природа бросает вызов человеку». На самом же деле главные испытания выпали на долю VX, который, хоть и задуман как транспорт для больших семей, неплохо приспособлен к езде в экстремальных условиях. К примеру, у кроссовера дальнобойная и «умная» оптика. Говорю это ответственно, поскольку гнал несколько часов кряду по горным серпантинам в кромешной тьме. Автомобиль же без огрехов менял, когда нужно, дальний свет на ближний и подсвечивал крутые виражи. Или я сам «стрелял» пучком света по флангу, включая поворотник.

Отдам должное и отменному обзору – слагаемому большой площади остекления, крупных внешних зеркал и «камеровооруженности». Флагман также четко контролирует периметр с помощью системы мониторинга слепых зон. Если сдаешь назад и не замечаешь машину, следующую перпендикулярным курсом, он предупредит звуковым сигналом. А если пассажир второго ряда попробует открыть дверь перед приближающимся автомобилем, на площадке под боковым стеклом вспыхнет тревожный индикатор.

Геометрическая проходимость для длиннобазного SUV как минимум неплоха. Клиренса 200 мм, угла въезда 18° и съезда 20° хватило, чтобы ни разу не чиркнуть бамперами даже на сложных участках горной «пересеченки». Картер двигателя и элементы трансмиссии тестового SUV были защищены стальными листами. Правда, такой «бронежилет» – опция от дилера, с конвейера завода в китайском Уху VX сходят со штатными пластиковыми пыльниками.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Доля высокопрочной и термоформованной стали в конструкции кузова составляет 70 и 8% соответственно. Уже в «базе» предусмотрены шесть эйрбегов и обширный пакет систем безопасности. «Фишки» топовой версии – адаптивный «круиз», системы распознавания дорожных знаков и предотвращения фронтальных столкновений.

Пропуск в премиум-сегмент

В салоне как из рога изобилия льются цитаты от европейских премиум-моделей. Кластер 12,3-дюймовых цифровой приборки и мультимедийного табло отсылает к соразмерным Mercedes-Benz, блок «климата» – к новинкам Range Rover, а «хрустальный» декор джойстика трансмиссии – к большим SUV Volvo. Впрочем, все это выглядит вполне органично.

Отвечает ли VX премиальным канонам? Можно, конечно, побурчать, что пластик нижнего яруса карт дверей и панели под лобовым стеклом жестковат, что в списке опций не значатся шторки на окнах и розетка на 220 В, а багажник на 520 л не одарили «умными» системами фиксации багажа типа сеточек, перегородок и крючочков. Зато большой SUV отыгрывается в другом. Здесь есть дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ, трехзонный «климат», проектор данных на лобовое стекло, обширный «зимний» пакет, беспроводная зарядка, система ионизации воздуха, аудиосистема Sony с привязкой громкости к скорости движения, пятая дверь с электроприводом и взмаховым датчиком и много других «фишек» из арсенала машин высоких сегментов.

Или возьмем такой островок шика, как сиденья от американской компании Lear. Передние кресла в релизе не зря называют анатомическими. Тут и развитая поддержка, и подголовники авиационного типа, и множество электрорегулировок. А еще они умеют отъезжать назад, когда вы открываете переднюю дверь, подогреваются, вентилируются и обшиты добротной перфорированной кожей. Но главное, что даже после целого дня за баранкой спину не ломит.

На втором ряду очень просторно. Спасибо ездящим по направляющим на приличную дистанцию секциям дивана и регулировке наклона спинок, позволяющей расположиться полулежа. А на третьем ряду без проблем усядутся двое взрослых. Они не упрутся макушками в потолок, поскольку панель потолка в тыльной части машины приподнята.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Флагман предложен в комплек­тациях Luxury и President за 3 299 900 и 3 599 900 рублей соответственно. В списке конкурентов – Флагман предложен в комплек­тациях Luxury и President за 3 299 900 и 3 599 900 рублей соответственно. В списке конкурентов – Toyota Highlander (от 4 193 000 до 4 785 000 рублей), Hyundai Palisade (от 3 639 000 до 4 269 000 рублей), полнопривод­ный GAC GS8 (от 2 643 900 до 2 853 900 рублей) и Mazda CX-9 (от 3 278 000 до 4 058 000 рублей).

На мягких лапах

По шоссе и грунтовкам Чечни и Дагес­тана «китаец» следовал мягкой поступью – чувствуется инженерная школа, в которой директором отдела исследований и технических разработок трудится бывший ведущий конструктор Jaguar Land Rover Питер Маткин. Благодаря его команде этот SUV без проблем отфильтровывает разнокалиберные дорожные неровности.

Руль поначалу показался длинноватым и каким-то непослушным. Но, как оказалось, это самоуправствовала система контроля движения в полосе, старавшаяся отодвинуть машину подальше от разметки. Когда же я, поискав в глубинах меню, отключил этого помощника, баранка прибавила в отзывчивости и показала себя в меру острой (я насчитал 2,9 оборота от упора до упора). В итоге благодаря внятным настройкам руля и шасси с задней «многорычажкой» кроссовер с охотой заныривал в повороты, боковые крены были невелики, заносы развивались логично и легко гасились, в чем помогала «умная» система стабилизации, способная имитировать межколесные блокировки.

Вне асфальта «китаец» легко выполнил программу для больших семейных SUV. Главную помощь здесь оказывала муфта, оперативно подключающая задние колеса, и ESP, которую нет смысла отключать ни в грязевой колее, ни на скользких подъе­мах. Серия экспериментов на обледенелом подъеме показала, что проще всего взять высоту в режиме Eco и с зафиксированной первой передачей 7-ступенчатого робота Getrag.

В целом же самым адекватным оказался алгоритм Sport, заставившиий безальтернативный 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 249 л.с. выходить на обороты, близкие к пику тяги. В ездовом режиме Normal электроника бережет коробку, которая норовит переключиться «вверх» при первой возможности. В результате при резком старте возникает театральная пауза как минимум в секунду. Зато с помощью таких настроек добиться среднего расхода 10 л/100 км не проблема.

Словом, после нашей чеченской кампании сомнений не осталось – китайцам удалось создать высококонкурентный продукт. Помимо приятного и просторного интерьера, хороших ходовых качеств и арсенала систем помощи водителю Exeed VX впечатлил шумоизоляцией на уровне лучших представителей премиум-сегмента. Нельзя сбрасывать со счетов и беспрецедентную для нашего рынка 7-летнюю (или 200 000 км пробега) гарантию, а также то, что китайский флагман обещают доставлять покупателям в сжатые сроки и без дилерских наценок, что по нынешним временам – просто подарок.

Технические характеристики Exeed VX Габариты, мм 4970×1940×1788 Колесная база, мм 2900 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 520 Снаряженная масса, кг 1983 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 385/1750–4000 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая

с двумя сцеплениями Макс. скорость, км/ч 195 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,5 Расход топлива (средний), л/100 км 8,5 Объем бака, л 65