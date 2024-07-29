Среднеразмерный кроссовер одной из старейших автомобильных компаний Китая получился провокационно ярким и космополитичным. По крайней мере, некоторые члены нашей редакции до сих пор спорят, на кого из «европейцев» похож испытуемый и почему он так и не влился в обойму отечественного автогиганта
Интерес нашего журнала к FAW Bestune Т77, конечно же, подогревал тот факт, что этот среднеразмерный SUV в свое время едва не превратился в вазовский флагманский кроссовер. Как известно, в прошлом году сборку близнеца нашего испытуемого под названием LADA X-Cross 5 начали осваивать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, выпустив 170 машин с логотипом в виде ладьи. Но что-то не сложилось, и FAW Bestune Т77 продолжил одиночное плавание в бурных водах российского рынка. При этом в подкорке покупателей отложилось — машина приспособлена к нашим реалиям, имеет достойное оснащение и ездовые таланты. Ведь, как ни крути, плохую машину ставить на свой конвейер отечественный автогигант вряд ли бы решился.
FAW Bestune T77 унаследовал яркие стилевые решения у дерзкого концепта T-Concept, дебютировавшего в 2018 году под суббрендом Besturn. Здесь такая же эффектная решетка радиатора с изгибом, напоминающая об автомобилях Maserati, и острые фаски кормовой части, рождающие ассоциации с SUV Lamborghini. Стремление перенять стиль самых красивых машин мира мы, безусловно, приветствуем. Пусть на этом непростом пути и не обошлось без жертв функциональности. Например, крупноячеистая решетка едва ли остановит метящий в радиатор щебень, если не установить защитную сетку. Лампы же поворотников у основания заднего бампера не будет видно соседям по потоку в плотной пробке.
Важно и то, что Bestune T77 с его выверенными пропорциями и крупными информативными зеркалами выглядит крепко сбитым. «Старшим» комплектациям выделены «взрослые» 19 дюймовые колеса, а внушительная колесная база (2700 мм) обеспечила простор в салоне, позволив сделать широкими дверные проемы. Модную светодиодную оптику похвалим за адаптивность — свет автоматически меняется с ближнего на дальний и наоборот. Жаль только, что система не обучена подсвечивать повороты.
К функциональности багажного отделения не придраться. Секции спинок дивана складываются почти горизонтально, и базовые 375 л закромов превращаются в еще более ощутимые 1525 л. По флангам отсека организованы глубокие ниши для мелочевки и емкостей с омывайкой. Под фальшполом прячется удобный органайзер, а под ним — инструмент и «докатка». Как видите, Bestune T77 получился ультрамодным и практичным, хотя и без явных премиальных замашек.
В салоне главный эффект производят кластер 12,3 дюймовых дисплеев (в «базе» приборка на 8 дюймов), колоссальных размеров панорамная крыша с люком и, конечно, кресла с интегрированными подголовниками. Выглядит весь этот антураж без преувеличения шикарно, и на ощупь элементы салона приятны. К примеру, верхний сектор карт всех дверей «одет» в податливый пластик, да и штатная обшивка из экокожи с модной прострочкой добавляет модели лоску.
Но вдруг меня настигает дежавю. Козырек приборки, то, что находится под ним и даже шрифт сообщений медиацентра — все это сильно напоминает решения от Mercedes-Benz. И «клавиатура» под воздуховодами на центральной консоли передает привет какому-нибудь E-Class прошлого поколения. Впрочем, речи о прямом заимствовании не идет, а главное, что такая параллель явно польстит владельцам Bestune T77.
Руль T77 регулируется только по наклону, но эргономика практически не пострадала. Все дело в обширных электрорегулировках водительского кресла. Благодаря им получается устроиться удобно. Кстати, при всей необычности сидений они комфортны. Взять хотя бы сильный изгиб подголовников. Затылок неизменно поддерживается, и шея не затекает даже после многочасовой езды. Подушки сидений могут показаться коротковатыми высоким седокам, но мне при росте 176 см — в самый раз.
Профиль задних сидений столь же хорош, и опять-таки свою лепту вносят крупные подголовники. Им можно попенять лишь на то, что они, хоть и не радикально, но скрадывают обзор с водительского места. Ну и жаль, конечно, что не предусмотрен откидной подлокотник. Зато места перед коленями и над ступнями — с запасом даже для людей с ростом баскетболистов. Также на «галерку» выведены воздуховоды однозонного «климата» и USB-разъем.
Цифровая панель радует крупными индикаторами скорости, которые максимально приближены к реальным значениям GPS, а блики, можно сказать, минимальны. А еще в медиацентр зашита система EasyConnection, позволяющая дублировать на большом центральном дисплее экран смартфона, отображать «Яндекс
Навигатор», YouTube и другие приложения. Но особенно мне понравилась работа системы кругового обзора, имеющейся у модели в «старших» комплектациях. Картинке немного недостает сочности, зато ракурсы очень информативны — ты видишь, где находятся колеса, можешь «читать» динамические подсказки и наблюдать за машиной «с высоты птичьего полета».
Техническое оснащение Bestune Т77 типично для «китайцев» новой волны. Бензиновый 1,5 литровый турбомотор на 160 л.с. сочетается с роботом с двумя мокрыми сцеплениями и передним приводом. Спереди в подвеске используются стойки MacPherson, сзади — торсионная балка. Все это хозяйство настроено таким образом, чтобы водитель получал удовольствие от езды. Коробка при кикдауне споро и без рывков переключается на пару-тройку передач «вниз», и машина демонстрирует убедительные спурты. Кроссовер в результате бодро ускоряется со средних и высоких скоростей. Однако попытки «зажечь» прямо со старта, утопив педаль газа в полу, электроника пресекает, оберегая трансмиссию от излишних нагрузок. Будете передвигаться в таком режиме — придется мириться с паузой примерно в секунду при начале движения. С другой стороны, если открывать газ плавнее, ускоряться по факту будешь живее.
Еще одна особенность — некоторая заторможенность отклика на действия педалями и рулем. Первые имеют сравнительно большой свободный ход. Баранка, в свою очередь, отличается неплохой информативностью, не перетяжелена и при этом достаточно «длинная». Такие настройки ясно говорят: активная езда одобрена, экстремальная — нет. Автомобиль уверенно стоит на скоростной прямой, четко прописывает траекторию, не досаждает чрезмерными кренами в виражах. Оборотная сторона таких калибровок подвески — тряска на сильно разбитой дороге, в частности, если речь идет о машине в топовой комплектации, с низкопрофильными 19 дюймовыми шинами. С небольшим же дорожным браком Bestune Т77 справляется неплохо.
Да и бездорожье, как минимум легкое, этому кроссоверу по плечу. Клиренс в 180 мм и имитация блокировки переднего межколесного дифференциала штатными тормозными механизмами позволяют преодолеть участки скользкого и рыхлого грунта и даже справиться с диагональным вывешиванием. Однако за отсутствием полного привода на суровый «оффроуд» лучше не соваться. Одним словом, естественный ареал обитания этого автомобиля — город и пригороды, где он себя чувствует, можно сказать, как рыба в воде.
|
Технические характеристики FAW Bestune T77?1.5 AMT
|
Габариты
|
4525х1845х1615 мм
|
Колесная база
|
2700 мм
|
Снаряженная масса
|
1515 кг
|
Клиренс
|
180 мм
|
Объем багажника
|
375–1525 л
|
Двигатель
|
бензиновый L4 с турбонаддувом, 1498 см3
|
Мощность
|
160 л.с. при 5500 об/мин, 258 Нм при 1500–4350 об/мин
|
Трансмиссия
|
роботизированная 7?ступенчатая
|
Привод
|
передний
|
Макс. скорость
|
192 км/ч
|
Время разгона
|
9,7 с до 100 км/ч
|
Средний расход топлива
|
6,8 л/100 км
|
Объем бака
|
45 л
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Когда появится новый FAW Bestune B70 в России?
Китайская компания FAW готовится обновить лифтбек Bestune B70 на российском рынке. Ожидается, что продажи автомобиля могут начаться уже этим летом