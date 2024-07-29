Среднеразмерный кроссовер одной из старейших автомобильных компаний Китая получился провокационно ярким и космополитичным. По крайней мере, некоторые члены нашей редакции до сих пор спорят, на кого из «европейцев» похож испытуемый и почему он так и не влился в обойму отечественного автогиганта

Интерес нашего журнала к FAW Bestune Т77, конечно же, подогревал тот факт, что этот среднеразмерный SUV в свое время едва не превратился в вазовский флагманский кроссовер. Как известно, в прошлом году сборку близнеца нашего испытуемого под названием LADA X-Cross 5 начали осваивать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, выпустив 170 машин с логотипом в виде ладьи. Но что-то не сложилось, и FAW Bestune Т77 продолжил одиночное плавание в бурных водах российского рынка. При этом в подкорке покупателей отложилось — машина приспособлена к нашим реалиям, имеет достойное оснащение и ездовые таланты. Ведь, как ни крути, плохую машину ставить на свой конвейер отечественный автогигант вряд ли бы решился.

Красивые цитаты

FAW Bestune T77 унаследовал яркие стилевые решения у дерзкого концепта T-Concept, дебютировавшего в 2018 году под суббрендом Besturn. Здесь такая же эффектная решетка радиатора с изгибом, напоминающая об автомобилях Maserati, и острые фаски кормовой части, рождающие ассоциации с SUV Lamborghini. Стремление перенять стиль самых красивых машин мира мы, безусловно, приветствуем. Пусть на этом непростом пути и не обошлось без жертв функциональности. Например, крупно­ячеистая решетка едва ли остановит метящий в радиатор щебень, если не установить защитную сетку. Лампы же поворотников у основания заднего бампера не будет видно соседям по потоку в плотной пробке.

Важно и то, что Bestune T77 с его выверенными пропорциями и крупными информативными зеркалами выглядит крепко сбитым. «Старшим» комплектациям выделены «взрослые» 19 дюймовые колеса, а внушительная колесная база (2700 мм) обеспечила простор в салоне, позволив сделать широкими дверные прое­мы. Модную светодиодную оптику похвалим за адаптивность — свет автоматически меняется с ближнего на дальний и наоборот. Жаль только, что система не обучена подсвечивать повороты.

К функциональности багажного отделения не придраться. Секции спинок дивана складываются почти горизонтально, и базовые 375 л закромов превращаются в еще более ощутимые 1525 л. По флангам отсека организованы глубокие ниши для мелочевки и емкостей с омывайкой. Под фальшполом прячется удобный органайзер, а под ним — инструмент и «докатка». Как видите, Bestune T77 получился ультрамодным и практичным, хотя и без явных премиальных замашек.

Лоск, спорт и... немецкий дух

В салоне главный эффект производят кластер 12,3 дюймовых дисплеев (в «базе» приборка на 8 дюймов), колоссальных размеров панорамная крыша с люком и, конечно, кресла с интегрированными подголовниками. Выглядит весь этот антураж без преувеличения шикарно, и на ощупь элементы салона приятны. К примеру, верхний сектор карт всех дверей «одет» в податливый пластик, да и штатная обшивка из экокожи с модной прострочкой добавляет модели лоску.

Но вдруг меня настигает дежавю. Козырек приборки, то, что находится под ним и даже шрифт сообщений медиа­центра — все это сильно напоминает решения от Mercedes-Benz. И «клавиатура» под воздуховодами на центральной консоли передает привет какому-нибудь E-Class прошлого поколения. Впрочем, речи о прямом заимствовании не идет, а главное, что такая параллель явно польстит владельцам Bestune T77.

Руль T77 регулируется только по наклону, но эргономика практически не пострадала. Все дело в обширных электрорегулировках водительского кресла. Благодаря им получается устроиться удобно. Кстати, при всей необычности сидений они комфортны. Взять хотя бы сильный изгиб подголовников. Затылок неизменно поддерживается, и шея не затекает даже после многочасовой езды. Подушки сидений могут показаться коротковатыми высоким седокам, но мне при росте 176 см — в самый раз.

Профиль задних сидений столь же хорош, и опять-таки свою лепту вносят крупные подголовники. Им можно попенять лишь на то, что они, хоть и не радикально, но скрадывают обзор с водительского места. Ну и жаль, конечно, что не преду­смотрен откидной подлокотник. Зато места перед коленями и над ступнями — с запасом даже для людей с ростом баскетболистов. Также на «галерку» выведены воздуховоды однозонного «климата» и USB-разъем.

Цифровая панель радует крупными индикаторами скорости, которые максимально приближены к реальным значениям GPS, а блики, можно сказать, минимальны. А еще в медиацентр зашита система EasyConnection, позволяющая дублировать на большом центральном дисплее экран смартфона, отображать «Яндек­с

Навигатор», YouTube и другие приложения. Но особенно мне понравилась работа системы кругового обзора, имеющейся у модели в «старших» комплектациях. Картинке немного недостает сочности, зато ракурсы очень информативны — ты видишь, где находятся колеса, можешь «читать» динамические подсказки и наблюдать за машиной «с высоты птичьего полета».

Активный горожанин

Техническое оснащение Bestune Т77 типично для «китайцев» новой волны. Бензиновый 1,5 литровый турбомотор на 160 л.с. сочетается с роботом с двумя мокрыми сцеплениями и передним приводом. Спереди в подвеске используются стойки MacPherson, сзади — торсионная балка. Все это хозяйство настроено таким образом, чтобы водитель получал удовольствие от езды. Коробка при кикдауне споро и без рывков переключается на пару-тройку передач «вниз», и машина демонстрирует убедительные спурты. Кроссовер в результате бодро ускоряется со средних и высоких скоростей. Однако попытки «зажечь» прямо со старта, утопив педаль газа в полу, электроника пресекает, оберегая трансмиссию от излишних нагрузок. Будете передвигаться в таком режиме — придется мириться с паузой примерно в секунду при начале движения. С другой стороны, если открывать газ плавнее, ускоряться по факту будешь живее.

Еще одна особенность — некоторая заторможенность отклика на действия педалями и рулем. Первые имеют сравнительно большой свободный ход. Баранка, в свою очередь, отличается неплохой информативностью, не перетяжелена и при этом достаточно «длинная». Такие настройки ясно говорят: активная езда одобрена, экстремальная — нет. Автомобиль уверенно стоит на скоростной прямой, четко прописывает траекторию, не досаждает чрезмерными кренами в виражах. Оборотная сторона таких калибровок подвески — тряска на сильно разбитой дороге, в частности, если речь идет о машине в топовой комплектации, с низкопрофильными 19 дюймовыми шинами. С небольшим же дорожным браком Bestune Т77 справляется неплохо.

Да и бездорожье, как минимум легкое, этому кроссоверу по плечу. Клиренс в 180 мм и имитация блокировки переднего межколесного дифференциала штатными тормозными механизмами позволяют преодолеть участки скользкого и рыхлого грунта и даже справиться с диагональным вывешиванием. Однако за отсутствием полного привода на суровый «оффроуд» лучше не соваться. Одним словом, естественный ареал обитания этого автомобиля — город и пригороды, где он себя чувствует, можно сказать, как рыба в воде.

ЦЕНА ВОПРОСА

И, наконец, самый важный вопрос — финансовый. Цены на начальную и топовую комплектации модели начинаются с 2?864?000 и 3?016?000 рублей соответственно. Дороговато? Не спешите с выводами! Во-первых, дилеры предлагают так называемую прямую скидку от импортера — 350 000 рублей. Плюс к тому покупателям предоставляются дополнительные выгоды: от 100 000 до 140 000 рублей за сдачу своей машины в трейд-ин и 200 000 рублей — за приобретение кроссовера по программе «Покупка в кредит». С учетом всех скидок минимальная вилка цен составит уже 2 174 000–2?326?000 рублей, а это совсем другой коленкор.

Кстати, уже в «базе» предлагаются 18 дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика, внешние зеркала с подогревом, цифровая приборка, панорамная крыша, кожаный салон, четыре подушки безопасности, ESP, задний парктроник, камера заднего вида, система мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, бесключевой доступ, климат-контроль, водительское кресло с электроприводом, подогрев передних сидений и медиасистема с функцией EasyConnection. В топе же можно рассчитывать еще и на электронных телохранителей — таких, как хорошо вышколенный адаптивный «круиз» и система предупреждения о выезде из полосы движения. С учетом щедрого оснащения и фирменных скидок Bestune T77 видится нам однозначно выгодной покупкой.

Технические характеристики FAW Bestune T77?1.5 AMT Габариты 4525х1845х1615 мм Колесная база 2700 мм Снаряженная масса 1515 кг Клиренс 180 мм Объем багажника 375–1525 л Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом, 1498 см3 Мощность 160 л.с. при 5500 об/мин, 258 Нм при 1500–4350 об/мин Трансмиссия роботизированная 7?ступенчатая Привод передний Макс. скорость 192 км/ч Время разгона 9,7 с до 100 км/ч Средний расход топлива 6,8 л/100 км Объем бака 45 л