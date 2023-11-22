В России официально появился недорогой седан от FAW

Стало известно, что китайский концерн FAW будет официально поставлять на российский рынок бюджетный седан Jetta VA3. Первая партия автомобилей уже готова к продажам по цене от 1 800 000 рублей

Автомобиль выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen и фактически является клоном хорошо известных в России Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Хоть внешний облик Jetta VA3 и унифицирован с дорестайлинговым “Поло” (за исключение решетки радиатора), такое впечатление, что салон автомобиля перешел от модели 10-летней давности. И все же, главный современный атрибут присутствует - небольшой экранчик мультимедийной системы диагональю 8 дюймов. Китайская Jetta VA3 может похвастаться наличием светодиодной оптики, климат-контроля, парктроников, электроприводов, круиз-контроля и подогрева передних сидений.

Под капотом - бензиновая рядная “четверка” объемом 1,5 л. Мощность составляет 112 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 185 км/ч. Средний расход топлива - 5.7 л. на 100 км. В “базе” автомобиль комплектуется 5-ступенчатой “механикой”, а опционально доступен 6-ступенчатый “автомат”. Привод - передний.