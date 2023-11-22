Автомобильный портал Motorpage
22 ноя 2023

В России официально появился недорогой седан от FAW

В России официально появился недорогой седан от FAW
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайский концерн FAW будет официально поставлять на российский рынок бюджетный седан Jetta VA3. Первая партия автомобилей уже готова к продажам по цене от 1 800 000 рублей

Автомобиль выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen и фактически является клоном хорошо известных в России Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Хоть внешний облик Jetta VA3 и унифицирован с дорестайлинговым “Поло” (за исключение решетки радиатора), такое впечатление, что салон автомобиля перешел от модели 10-летней давности. И все же, главный современный атрибут присутствует - небольшой экранчик мультимедийной системы диагональю 8 дюймов. Китайская Jetta VA3 может похвастаться наличием светодиодной оптики, климат-контроля, парктроников, электроприводов, круиз-контроля и подогрева передних сидений.

Под капотом - бензиновая рядная “четверка” объемом 1,5 л. Мощность составляет 112 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 185 км/ч. Средний расход топлива - 5.7 л. на 100 км. В “базе” автомобиль комплектуется 5-ступенчатой “механикой”, а опционально доступен 6-ступенчатый “автомат”. Привод - передний. 

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
FAW Bestune T55

FAW представит в России три новые модели

19 октября 2023
FAW Bestune B70

Обновленный FAW Bestune B70: новые подробности

17 августа 2023
FAW Bestune Xiaoma Mini Ev

Электромобиль FAW Bestune Xiaoma готов к производству

16 августа 2023
FAW Bestune T99

FAW привез в Россию флагманскую модель

30 мая 2023
FAW Bestune T99

В Россию едет FAW Bestune T99

27 апреля 2023
Hongqi L5

Представлен новый Hongqi L5

18 апреля 2023

 Новости FAW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал» Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Changan Alsvin - changan alsvin (2023) «мы стали лучше одеваться»
Тест драйв
14 ноября 2023

Changan Alsvin
"«Мы стали лучше одеваться»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта»
Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 9 2